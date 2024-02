Przegląd prasy 18.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Bal odbył się 17.02.2024”?

Prasówka 18.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Bal odbył się 17.02.2024 Ostrołęcki sezon studniówkowy zakończyli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Na balu bawili się uczniowie pięciu klas oraz osoby towarzyszące i zaproszeni goście.

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony. 📢 Pożar domu w gminie Nur. Wybuchł 17.02.2024 rano Strażacy dostali wezwanie ok. godz. 10.00. Płonął budynek mieszkalny na terenie gminy Nur. Jak podaje OSP Szulborze-Koty, osoba przebywająca w budynku opuściła go o własnych siłach.

Prasówka 18.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach, jakie są w sieci. Śmiech to zdrowie Najlepsze i zdecydowanie najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma oryginalny styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 17.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 17.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Koniec prac na drodze gminnej w Starej Ruskołęce. Droga jest już otwarta. Inwestycja kosztowała prawie 2,5 mln złotych Zakończono prace na odcinku drogi gminnej w Starej Ruskołęce. Zakres prac objął zerwanie starej nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni wraz ze zjazdami i przepustami. 📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Tak żyje Lara Gessler, córka Magdy Gessler! Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Sprawdź, jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Wypadek w Zawadach gm. Baranowo. 15.02.2024 auto dachowało na leśnej drodze W miejscowości Zawady gm. Baranowo samochód osobowy dachował na leśnej drodze - podało na FB Ratownictwo Medyczne Przasnysz. W zdarzeniu brały udział dwie osoby, jedna z nich wymagała transportu do szpitala - dodali ratownicy. Więcej informacji wkrótce. 📢 Gdzie na Mazowszu mieszkają single? W rankingu są miejscowości z naszego regionu W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku powstała lista miast w Polsce z największym odsetkiem singielek i singli. Dotyczy ona osób w wieku 15 lat i więcej. Przyjrzeliśmy się sytuacji na Mazowszu. W których mazowieckich miastach mieszka najwięcej panien i kawalerów? Aby przejść do listy należy kliknąć w zdjęcie.

📢 Daniel Męziński, policjant z KPP w Ostrowi Mazowieckiej odznaczony Medalem im. podkomisarza Andrzej Struja W czwartek, 15 lutego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wręczył medale im. podkomisarza Andrzej Struja zasłużonym policjantom. Medal otrzymują policjanci, którzy w czasie służby oraz w czasie wolnym podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową. 📢 Balon w kształcie łabędzia przyleciał do Polski ze Szwecji. Znalazł go syn leśniczego z Nadleśnictwa Parciaki. Przy balonie był list! Niezwykła historia miała miejsce w Nadleśnictwie Parciaki, gdzie syn leśniczego znalazł w lesie zawieszony na drzewie balon w kształcie łabędzia. Przyczepiony był do niego list!

📢 Małopolskie zamki na starych zdjęciach – Wawel, Pieskowa Skała, Dunajec i nie tylko. Zobacz, jak bardzo zmieniły się te popularne zabytki Województwo małopolskie skrywa mnóstwo ciekawych atrakcji i zabytków – należą do nich także wiekowe zamki, które od lat zachwycają turystów z całego świata. Sprawdziliśmy, jak kilkadziesiąt lat temu (a nawet wcześniej!) prezentowały się te popularne wśród zwiedzających obiekty. Zobacz Wawel, Pieskową Skałę, Dunajec i inne wspaniałe zamki na archiwalnych zdjęciach.

📢 Pies przejechał pociągiem prawie 160 km i trafił do...Małkini Major, pies w typie owczarka, zaginął 7 lutego w Sadownem (powiat węgrowski). Okazuje się, że przejechał pociągiem niemal 160 km z miejsca zamieszkania i trafił do Małkini, gdzie zajęła się nim młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

📢 11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Żółta dama, pamiątka po Koperniku, skarby i dziwne rekordy Polska jest pełna niezwykłych zamków, a niektóre są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć w opowiadane o nich historie. Zebraliśmy dla was listę 11 najbardziej niezwykłych opowieści, tajemnic i ciekawostek związanych z polskimi zamkami od Bałtyku po podnóże Tatr. Który polski zamek wzorowany był na słynnym Tadż Mahal, gdzie grozi klątwa konia, co zostawił po sobie Kopernik w Olsztynie i czego szukał na Dolnym Śląsku ojciec nazistowskiego programu rakietowego? Poznajcie naszą listę TOP 11 tajemnic i ciekawostek polskich zamków.

📢 Egzaminy na prawo jazdy. Jaka była w 2023 roku zdawalność w naszym regionie? Co roku przedstawiamy dane dotyczące poziomu zdawalności egzaminów na prawo jazdy w naszym regionie (Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski). Koncentrujemy się na egzaminach na kat. B, analizując dane ośrodków, które w 2023 roku wyszkoliły co najmniej 20 kursantów, którzy zgłosili się na egzamin teoretyczny – bo to przecież on jest przepustką do kolejnego etapu egzaminu na kierowcę. Dane pochodzą z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, a więc obejmują kursantów, którzy właśnie tu zdawali egzamin. 📢 Tego mężczyźni nie lubią u swoich partnerek! Te nawyki mogą zniszczyć nawet najtrwalszy związek. Sprawdź, czym możesz denerwować ukochanego Każda kobieta ma jakieś nawyki – jedne mniej denerwujące partnerów, drugie bardziej. Okazuje się, że pozornie błahe zachowania, które panie wykonują mimo woli, mogą bardzo denerwować mężczyzn. Zobacz 10 z nich, które irytują facetów i sprawdź, czy sama tak nie robisz.

📢 Konsultacje dot. modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. W gminie Ostrów Maz. spotkanie odbyło się 13.02.2024 We wtorek, 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., która przygotowuje studium wykonalności zadania oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. Najistotniejsze dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to, że zlikwidowanych ma być 5 przejazdów kolejowych. 📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2024 - ALE FURA! Prześlij zdjęcie swojego auta - może trafić na okładkę kalendarza i gazety To może być legendarny król polskich szos Maluch, kultowy Garbus na chodzie, albo równie dobrze całkiem nowe auto, stuningowane lub nie. Tworzymy wielką galerię samochodów z historią. Takich, z których ich właściciele są dumni i którymi chcą się pochwalić. Tytuł ALE FURA zostanie przyznany w głosowaniu przez naszych Czytelników, a na laureatów czekają nagrody. Zdjęcia 12 samochodów trafią na strony kalendarza. 📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 Konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim, 11.02.2024 Stowarzyszenie Kobiety wspierają Kobiety zorganizowało po raz drugi konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim. Zgłosiło się 19 KGW. Kto wygrał? 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty. 📢 Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Tak obchodzono go w Ostrowi Mazowieckiej 9.02.2024 „ETNO w działaniach organizacji i ruchów regionalnych” to hasło V Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. O etnograficznych inicjatywach i przedsięwzięciach rozmawiano w ostrowskiej Galerii Sztuki JATKI. 📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Kobiety w Centrum. W Makowie Mazowieckim powstał oddział tego stowarzyszenia. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 2.02.2024 Kobiety w Centrum to ogólnopolskie stowarzyszenie, które powstało w 2022 roku. Skupia kobiety z różnych obszarów działalności społecznej, samorządowej, politycznej, biznesowej. W Makowie powstał 10. oddział stowarzyszenia.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana.

📢 Jasełka w Błędnicy gm. Małkinia Górna, 6.01.2024 Dzieciątko Jezus, Maria, Józef, anioły, pastuszkowie, Kacper, Melchior, Baltazar i zbój nawrócony na drogę cnoty wystąpili w jasełkach w kaplicy w Błędnicy.

📢 Najlepsze MEMY o morsowaniu i morsach. Moda na kąpiel w zimnej wodzie bije rekordy popularności. Zobacz zdjęcia Morsowanie to od jakiegoś czasu ulubiona aktywność Polaków. Jedni zachwalają zalety kąpieli w zimnej wodzie, inni marzną na samą myśl o tym. I to właśnie oni najczęściej śmieją się z morsów. Oto najśmieszniejsze MEMY o morsach i morsowaniu. 📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Powiatowy Konkurs Orki w Zespole Szkół im. ŻAK w Makowie Mazowieckim odbył się 20.04.2023 po raz szósty Konkurs odbył się w czwartek 20.04.2023 na terenie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu makowskiego o profilu rolniczym, wytypowani przez swoją szkołę.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Pogrzeb Barbary Jarnutowskiej, wieloletniej instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. 13.01.2023 Pogrzeb Barbary Jarnutowskiej odbył się w piątek 13.01.2023. Msza święta została odprawiona w kościele farnym w Ostrołęce. 📢 Ostrołęka. Wręczenie odznaczeń państwowych. Uroczystość odbyła się w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 18.11.2022 Uroczystość wręczenia w imieniu prezydenta RP Krzyży Zasługi odbyła się w piątek 18.11.2022 w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

📢 Komunia święta w Wojciechowicach, 15.05.2022. I Komunia Święta w parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce W niedzielę 15 maja 2022 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła kolejna grupa dzieci z parafii pw. św. Wojciecha w Wojciechowicach. 📢 Ostrołęka. Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. 1.05.2022. Zdjęcia W niedzielę 1 maja 2022 roku do Pierwszej Komunii Świętej w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiło około 70 dzieci.

📢 Konkurs Orki w Makowie Mazowieckim i otwarcie nowego skrzydła Zespołu Szkół im ŻAK. 28.04.2022. Zdjęcia 28 kwietnia 2022 w makowskim Zespole Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej miały miejsce trzy wydarzenia. W tym wzbudzający emocje… Powiatowy Konkurs Orki. 📢 Cmentarz w Szulborzu Wielkim. Cmentarz parafialny w Szulborzu jest mały i zadbany. Zdjęcia Cmentarz parafialny w Szulborzu Wielkim jest niewielki, położony tuz przy lesie. Nagrobki są zadbane, w większości nowe. Mimo że silny wiatr przewrócił niektóre znicze, cmentarz prezentuje się pięknie, prawda?

📢 Studniówka 2019 II LO w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia i wideo Nie w sobotę, a w piątek swój bal maturalny mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Ich studniówka odbyła się 25 stycznia.

