Przegląd prasy (18.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.01.2024”?

Prasówka 18.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.01.24

📢 Bug w Małkini pod kontrolą. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody W środę, po raz pierwszy od kilku dni, poziom wody w Bugu się obniżył. Co przyniosą najbliższe godziny? Wszystko zależy od pogody: jeśli utrzyma się mróz, sytuacja będzie stabilna. Ale jeśli nastąpi ocieplenie, lód zacznie się rozpuszczać, a poziom wody wzrośnie.

📢 Zmysłowa Martyna Wojciechowska rozebrała się! Ta piękna sesja zostanie w pamięci fanów. Zobacz nowe ZDJĘCIA Martyna Wojciechowska wywołała wielkie poruszenie. Taka śmiała jeszcze nie była. Pokazała się na zdjęciach topless, bez retuszów, tak jak naprawdę wygląda jej ciało.

Prasówka 18.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zobacz najlepsze memy o Grzegorzu Braunie. Internauci podsumowali zachowanie posła Konfederacji. Grzegorz Braun wywołał skandal Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji wywołało w Polsce i na świecie ogromne poruszenie. Co na to Internet? W swoim stylu powstały memy o tym haniebnym zdarzeniu. Zobacz memy o Grzegorzu Braunie...

📢 Oto największe metamorfozy gwiazd ZDJĘCIA! Niektóre z nich są nie do poznania Metamorfozy gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi. W 2023 roku wielu celebrytów i celebrytek postawiły na zmiany. Zobaczcie, które zmieniły się najbardziej...

📢 Ostrołęcki szpital dostał osiem defibrylatorów Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał osiem defibrylatorów wewnętrznych typ2 z wyposażeniem. 📢 Magiczny składnik z kuchennej szafki odchudzi, odmłodzi i oczyści. Wystarczy pół łyżeczki dziennie i szczypta pieprzu Kurkuma to przyprawa, którą większość z nas ma w swojej kuchni. Ten żółty proszek usprawnia trawienie i oczyszczanie organizmu z toksyn, wspomaga też odchudzanie i poprawia wygląd cery. Dowiedz się, dlaczego warto sięgać po wodę z kurkumą codziennie i o jakiej porze dnia najlepiej ją pić. Korzyści z picia wody z kurkumy cię zaskoczą. Pamiętaj, żeby dodać do niej jeden ważny składnik. 📢 Pożar samochodu osobowego w Cyku, gm. Czarnia. 17.01.2024 Auto, zaparkowane na posesji w Cyku, stanęło w ogniu 17 stycznia 2024 około południa. Interweniowali strażacy: zawodowi i ochotnicy (OSP Czarnia).

📢 Taki ubaw z ferii zimowych! Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy 18.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 Złodziej ukrył się przed policją w... wersalce. Do zdarzenia doszło 16.01.2024 w powiecie ostrołęckim Policjanci z Myszyńca ustalili, że w jednym z mieszkań powiatu ostrołęckiego przebywa podejrzany o kradzież piły spalinowej. Gdy mundurowi weszli do mieszkania amator cudzej własności ukrył się w... wersalce i przykrył się pościelą. Został zatrzymany. 📢 Plany inwestycyjne samorządu Mazowsza w regionie w 2024 roku. Konferencja z udziałem wicemarszałkiń województwa. Ostrołęka, 17.01.2024 Na inwestycje w subregionie ostrołęckim przeznaczono prawie 146 mln zł. A w planach m.in. budowa i doposażenie oddziału kardiologii interwencyjnej w ostrołęckim szpitalu, zakup dwóch ambulansów dla Meditransu, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Orło czy rozbudowa drogi na 544 Przasnysz - Ostrołęka. O tych i innych planach inwestycyjnych na konferencji w Ostrołęce mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i ostrołęckiego szpitala.

📢 Oszustwo na znajomego. Mężczyzna podał się za znajomego z czasów szkolnych i wyłudził od kobiety kilka tysięcy złotych 60-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego straciła kilka tysięcy złotych, bo uwierzyła mężczyźnie poznanemu w Internecie. Podawał się za jej znajomego z czasów szkolnych. 📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Te gwiazdy są dumnymi babciami. Zobacz, jak się prezentują m.in. Szapołowska, Młynarska i Jeżowska ze swoimi wnukami i wnuczkami Dzień Babci zbliża się wielkimi krokami. W tym dniu wiele kobiet otrzyma od swoich wnuków drobne upominki, laurki i wybiorą się na specjalnie przygotowane przedstawienia z tej okazji. Niektóre gwiazdy show-biznesu są również babciami i są z tego powodu bardzo dumne, a w ich mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z ich ukochanymi wnukami i wnuczkami. Zobacz nasze zestawienie najsławniejszych babć.

📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach. 📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Przedstawiamy 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu. 📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby. 📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Złote gody są wszędzie tylko nie w naszej gminie. Dlaczego? - docieka mieszkanka gminy Goworowo. Wójt tłumaczy Złote gody to jubileusz 50-lecia małżeństwa. Pary świętujące tę rocznicę zapraszane są przez urzędy miast i gmin na uroczyste spotkania, podczas których m.in. wręczane są Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP. Czytelniczka zwraca uwagę, że takiej uroczystości nie było w 2023 roku w Goworowie. I prosi o wyjaśnienie, dlaczego.

📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Nie wyrzucaj skórek z bananów. Zrobisz z nich odżywkę, po której twoje rośliny odżyją i rozkwitną. Polecamy łatwe przepisy na nawozy Skórki z bananów warto wykorzystać do zrobienia odżywki dla roślin. Można ją przygotować na kilka sposobów, m.in. do podlewania roślin oraz w proszku. Nawóz ze skórek bananów wpływa korzystnie na stan roślin, a także tworzenie kwiatów i owoców. Dlatego poleca się go do roślin domowych, szczególnie kwitnących, oraz ogrodowych, w tym warzyw. Polecamy przepisy na nawóz ze skórek bananów i radzimy, jak z niego korzystać.

📢 Wypadek w Słoniawach. 16.01.2024 doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką Do groźnie wyglądającego zdarzenie drogowego doszło 16 stycznia rano w Słoniawach, gm. Karniewo. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierujący osobówką został zabrany do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność na drodze.

📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style. 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu. Zachwycają cały świat! Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

📢 Ranking liceów i techników Perspektywy 2024. Jak wypadły w nim szkoły z naszego regionu? Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany już po raz dwudziesty szósty. W Rankingu Liceów i Techników Perspektyw wskazano 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w kraju.

📢 Gminna choinka noworoczna w Starym Lubotyniu odbyła się 14.01.2024 14 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu już po raz 19. odbyła się Gminna Choinka Noworoczna zorganizowana przez wójta gminy Stary Lubotyń we współpracy ze szkołą. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Zobacz w galerii, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej.

📢 Wypadek na drodze Brok - Poręba: rano do rowu wjechał samochód dostawczy, po południu osobowy. 13.01.2024 W sobotę 13.01.2024 na drodze nr 694 Brok-Poręba doszło do dwóch zdarzeń.

📢 Noworoczne spotkanie ludowców w Ostrołęce, 12.01.2024. Z pożegnaniem europosła Kalinowskiego i występem zespołu "Promni" W piątkowe popołudnie 12 stycznia 2024 w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury zgromadzili się członkowie i sympatycy PSL z kilku powiatów regionu (ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego). Na dorocznym spotkaniu ludowców byli także przedstawiciele Polski 2050. 📢 25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej odbyła się 12.01.2024 W piątek, 12 stycznia 2024, w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zasłużonych dla powiatu i z powiatem związanych. 📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej.

📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Klienci nominują Mistrzów Handlu! Zobacz wyjątkowe komentarze na Facebooku! Zaufanie, wdzięczność, sympatia – to właśnie te emocje najczęściej skłaniają klientów do nominowania kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Handlu. Wiele zgłoszeń pojawiło się w komentarzach pod informującymi o poszczególnych kategoriach postami na Facebooku. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi.

📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać.

📢 Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie. Zobaczcie zresztą naszą galerię zdjęć. 📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy.

📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Uroczystość odbyła się 15.11.2023 Dla 22. WOK 15 listopada 2023 r. zawsze będzie datą niezwykle ważną dla historii i tradycji ośrodka.