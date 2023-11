Przegląd prasy (17.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jesienne zarybianie rzeki Bug, 16.11.2023. Zdjęcia, wideo”?

Prasówka 17.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jesienne zarybianie rzeki Bug, 16.11.2023. Zdjęcia, wideo Obowiązkiem Polskiego Związku Wędkarskiego jako dzierżawcy akwenów od PGW Wody Polskie jest planowe zarybianie dzierżawionych wód. 16 listopada 2023 r. Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie zarybił rzekę Bug w obwodzie rybackim nr 5 w gminie Małkinia Górna.

📢 Złote Gody w gm. Łyse. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 12 par. Uroczystość odbyła się 14.11.2023 Dwanaście par z gminy Łyse świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji jubilatów w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. 📢 Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Głosowanie, lista wyrażeń i definicje. Znamy TOP 20 słów nominowanych do plebiscytu PWN. To m.in. bambik i rel Młodzieżowe Słowo Roku 2023 zostanie wybrane na początku grudnia. Opublikowano już listę, czyli TOP 20 słów (wraz z definicjami), które będą walczyć o zwycięstwo w finale plebiscytu. Wśród nich są m.in. bambik, baza, sigma czy imo. Sprawdź, co oznaczają te słowa. Można już głosować na wybranych kandydatów na stronie PWN. Termin głosowania mija 30 listopada. Co zostanie Młodzieżowym Słowem Roku 2023? Dowiemy się niebawem.

Prasówka 17.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Konkurs "To już 650 lat naszego miasta" został podsumowany. Wzięło w nim udział 91 uczniów. Podsumowanie odbyło się 16.11.2023 w Ostrołęce W czwartek, 16 listopada w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego 38 odbyło się podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom.

📢 Niewybuchy w lesie na terenie gm. Małkinia Górna. Granaty moździerzowe znalazł grzybiarz W środę po południu dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od 43-latka o znalezieniu niewybuchu w lesie na terenie gminy Małkinia Górna. 📢 Marcin Brewczyński brązowym medalistą Mistrzostw Polski w Nordic Walking w Pleszewie Asp. Marcin Brewczyński z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, który na co dzień jest dzielnicowym Posterunku Policji w Łysych w miniony weekend wziął udział w Mistrzostwach Polski w Nordic Walking. Na mistrzostwach w Pleszewie zdobył brązowy medal. 📢 Kłusownicy zatrzymani w gm. Rzewnie. Łowili ryby z użyciem prądu. To mieszkańcy pow. makowskiego 3 mieszkańców powiatu makowskiego zostało zatrzymanych przez policjantów z Makowa Mazowieckiego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej z Ostrołęki za nielegalny połów ryb. Za kłusownictwo grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do dwóch lat więzienia.

📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach. 📢 10 najpiękniejszych widoków w polskich górach – ranking. Te miejsca w Tatrach, Karkonoszach i Beskidach wprost zapierają dech! Powstał nowy ranking najpiękniejszych widoków w polskich górach. Internauci wskazali 10 miejsc, w których natura oszołamia i wzrusza, a panoramy to prawdziwa uczta dla oczu. Ranking obejmuje wszystkie polskie pasma górskie. Przekonajcie się, które zakątki zostały uznane za najpiękniejsze w Tatrach, Karkonoszach czy Beskidach. Zgadzacie się z wynikami?

📢 Bateria w telefonie szybko się wyczerpuje? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, aby przedłużyć czas jego działania Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 11 najbardziej niedocenianych miast. Turyści nie wiedzą, co tracą – to świetne miejsca na weekend. W rankingu jest też miasto z Polski Są takie miasta w szerokim świecie, Europie, a nawet Polsce, które nadają się jak ulał na weekend czy urlop. Nie brak w nich wysoko ocenianych atrakcji, architektura jest piękna, przyroda bujna, a ludzie sympatyczni. Mimo to turyści jakoś nie zaglądają do nich tak często, jak powinni. Mają czego żałować! Poznajcie 11 najbardziej niedocenianych miast na świecie – nowy ranking zaskakuje i dostarcza inspiracji do wycieczek.

📢 Idealne ciasto na pierogi. Co dodać, aby było elastyczne? Gospodynie wiejskie mają swoje sposoby. Z jajkiem, bez jajka, a może z olejem? Ciasto na pierogi - już dziś wielu z nas przygotowuje pierogi z wybranym farszem. Hurtowe ilości trafiają do zamrażalnika, aby potem ugotowane lub podsmażone raczyć swoim smakiem nasze kubki smakowe. Jak Polska różnorodna, tak wiele jest przepisów. O sukcesie całego dania stanowi ciasto. Gospodynie prześcigają się w pomysłach na cudowny, sekretny składnik, który sprawi, że właśnie ich ciasto będzie idealne. Z jajkiem, bez jajka, z olejem, a może z masłem? Jakie przepisy na pierogi cieszą się popularnością? Święta tuż, tuż, pora zabrać się za planowanie menu.

📢 Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, 15.11.2023 Podczas drugiej sesji młodzieżowi radni wybierają członków komisji rewizyjnej oraz tworzą komisje stałe rady. Ale nie tylko.

📢 Policjanci podglądali kierowców z oka kamery. Potem wlepiali mandaty. I to niemałe... Mundurowi z ostrołęckiej drogówki wykorzystali w trakcie akcji mobilny system kamer iCAM. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegali przepisów w rejonie przejść dla pieszych. Niektórzy z kierowców nie byli nawet świadomi faktu, że popełniają jedno z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń. 📢 Odwiedziny pacjentów w ostrołęckim szpitalu ograniczone od 15.11.2023 Dyrekcja ostrołęckiego szpitala od 15 listopada 2023 wprowadza ograniczenie odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych. 📢 Wakacje all inclusive w grudniu 2023: 11 najtańszych kierunków. Słońce, plaże i jarmarki bożonarodzeniowe nawet za niecałe 1200 zł Macie już dość jesieni i wcale nie cieszy was perspektywa nadchodzącej zimy? Czemu nie wyrwać się z Polski gdzieś, gdzie nawet zimą jest ciepło i słonecznie? Wyszukaliśmy dla was 11 najtańszych kierunków na wakacje i urlopy w formacie all inclusive w grudniu 2023. Nawet tylko niecałe 1200 zł za tydzień niezapomnianych wakacji z dala od zimna i śniegu!

📢 Islandia: kraina rodem ze snów. Oto cuda europejskiej wyspy, z którymi niewiele miejsc na świecie może się równać Mało które miejsce na naszej planecie jest tak malownicze, jak ten otoczony oceanem kawałek lądu na północy naszego kontynentu – mowa oczywiście o Islandii, czyli krainie rodem ze snów. Cuda tej europejskiej wyspy oczarowały cały świat i do tej pory próżno szukać dla niej konkurencji – oto najpiękniejsze zakątki kraju, do którego z Polski dotrzemy nawet w ok. 4,5 godziny.

📢 Wypadek w Smolechach. Ostrowska policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło 13.11.2023 W poniedziałek 13.11.2023 późnym popołudniem dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o wypadku drogowym w Smolechach, gm. Ostrów Mazowiecka. 📢 Tak mieszka Kasia Cichopek. Zobacz, jak się urządziła z dziećmi gwiazda „Pytania na śniadanie". Sprawdź, jaki styl lubi Kasia Cichopek Katarzyna Cichopek jest zakochana w koledze z pracy, Macieju Kurzajewskim. Lubiana prowadząca „Pytania na śniadanie” i gwiazda „M jak miłość” zupełnie zmienia swoje życie i niedługo zamieszka z partnerem w jego domu. Zaglądamy do warszawskiego mieszkania Kasi Cichopek i sprawdzamy, w jakich wnętrzach najlepiej czuje się aktorka i prezenterka.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 15.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Wzruszające spotkanie w 22. Wojskowym Ośrodku Kartograficznym w Komorowie. 13.11.2023 jednostkę odwiedziła rodzina jej patrona Izbę Pamięci 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odwiedziła rodzina patrona ośrodka - ppłk. Mieczysława Szumańskiego ps. „Bury”. 📢 Laureaci konkursu Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023 Konkurs Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023 to wydarzenie, które docenia i promuje najbardziej innowacyjne oraz skuteczne projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wśród tegorocznych liderów jest też samorząd z gminy Czarnia, ostrołęcki szpital czy gmina Wyszków.

📢 Droga zabrudzona obornikiem. Interweniowała straż pożarna We wtorek 15.11.2023 o godzinie 16:59 strażacy z Troszyna otrzymali zgłoszenie dotyczące zabrudzonej obornikiem drogi, co stwarzało niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego. Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu okazało się, że zabrudzenia występują na trasie Wysocarz - Tyszki Nadbory. Po chwili droga była już czysta i bezpieczna do jazdy. Zgłoszono sprawę na policję. W zdarzeniu brali udział: OSP KSRG Troszyn, OSP KSRG Czerwin, patrol policji. 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Dodatek dla sołtysa a pełnienie funkcji przed 1990 r. Czy każdy może otrzymać 300 zł do emerytury? Oto warunki Od początku lipca 2023 r. obowiązuje ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. W praktyce emeryci należący do KRUS i ZUS otrzymują co miesiąc dodatkowe 300 zł. Czy dodatek obejmuje wszystkich beneficjentów? Co z osobami, które służyły gminie przed reformami ustrojowymi? 📢 Turniej Szachowy „Wąsewska Wieża” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To już 11. odsłona turnieju, odbyła się 12.11.2023 W niedzielę, 12 listopada 2023 szachiści uczcili Rocznicę Odzyskania Niepodległości poprzez udział w XI Turnieju Szachowym „Wąsewska Wieża”. Turniej odbywa się co roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W zawodach startowało 108 uczestników.

📢 Zwierzaki do adopcji. Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Mazowieckim Poszukujesz najlepszego przyjaciela? Nic prostszego, wystarczy adoptować psa lub kota. Te piękności z naszej galerii są gotowe do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Zwierzęta posiadają komplet szczepień, zabiegi kastracji, profilaktykę p/ pasożytniczą, książeczki zdrowia. Są zachipowane. Więcej informacji pod nr tel. 533902461

📢 Spotkanie KGW z Goworowa z dziećmi z Przedszkola Samorządowego. Najmłodsi wiedzą, jak kisić kapustę Już po raz kolejny, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej Jolanty Romanowskiej pt. "Razem możemy więcej", odbyło się spotkanie przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Goworowie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Goworowa. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu. 📢 Mały salon ze stołem – jak go urządzić? Sprawdzone pomysły na aranżację mebla w niewielkim wnętrzu Mały salon ze stołem to nie lada wyzwanie aranżacyjne. W salonie przyjmujemy gości, relaksujemy się, jemy posiłki czy spędzamy czas z dziećmi. Niestety często mały metraż nie pozwala nam na dowolną aranżację tego pomieszczenia. Kluczowym meblem w małym salonie jest stół, który powinien nie tylko komponować się z wystrojem wnętrza, ale przede wszystkim spełniać kilka zadań, jednocześnie nie zajmując zbyt wiele miejsca.

📢 Wieczór Pieśni Patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim 10.11.2023 Tegoroczny Wieczór Pieśni Patriotycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim przebiegał pod hasłem „Niech płynie pieśń dla Niepodległej”.

📢 Obchody Święta Niepodległości w Czarni, 12.11.2023 Gminne obchody Święta Niepodległości Czarni miały skromny charakter. Mieszkańcy gminy pamiętali o 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę.

📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Obchody 11 Listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Narodowe Święto Niepodległości 2023 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości mieszkańcy oddali hołd wszystkim, którzy walczyli za naszą wolność, biorąc udział w obchodach, które zorganizowano na placu Wolności.

📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023. 📢 Święto Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 10.11.2023 uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu 10 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce odbyły się dwa ważne dla społeczności szkolnej wydarzenia: ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz apel z okazji święta szkoły. 📢 Zwolnienia grupowe w FORTE. Fabryki Mebli FORTE z Ostrowi Mazowieckiej planują zwolnić nawet do 230 pracowników O tym, że sytuacja w Fabrykach Mebli FORTE jest trudna, mówiło się już od miesięcy. Najpierw pandemia Covid, potem wojna na Ukrainie - spadł popyt na meble, a sytuacja finansowa spółki pogorszyła się. Na początku listopada firma zapowiedziała zwolnienia grupowe.

