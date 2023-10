Przegląd prasy (17.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO”?

Prasówka 17.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Referendum 2023. PKW podaje frekwencję i informuje, jakie padały odpowiedzi na pytania Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące referendum 2023 na podstawie danych z 98,65% wszystkich obwodów głosowania. Na tę chwilę frekwencja w referendum wyniosła 41,10%. Zobacz, jakie padały odpowiedzi na pytania. 📢 Na żywo - kto wygra wybory 2023? Najnowsze informacje - relacja Zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 oraz referendum. Opublikowano pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Która partia ma powody do radości, a która do smutku?

Prasówka 17.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Troje posłów z Ostrołęki. Tego jeszcze nie było. Oficjalne wyniki w naszym okręgu wyborczym Znamy już pełne oficjalne wyniki wyborów w naszym okręgu wyborczym

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spływają wyniki. Kto ma szanse na mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. Im. A. Gołasia.

📢 Ostrołęka. Pijany kierowca na ul. Hallera. Miał prawie 3 promile! W niedzielę 15.10.2023 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dbali o bezpieczeństwo na drodze na terenie Ostrołęki. Na ul. Hallera zauważyli pojazd osobowy, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem się na swoim pasie ruchu.

📢 Mateusz Tabaka z ostrołęckiej Kuźni z sukcesami w zawodach kulturystycznych w Siedlcach Mateusz Tabaka to zawodnik ostrołęckiego Klubu Sportów Sylwetkowych Kuźnia oraz trener personalny siłowni West Site Fitness Ostrołęka. W sobotę 14 października wziął udział w zawodach kulturystycznych - Pucharze Polski PBFF Pro Show w Kulturystyce i Fitness w Siedlcach. 📢 Wybory w powiecie makowskim: przerwanie ciszy wyborczej Makowska policja odnotowała dwa incydenty związane między innymi z przerwaniem ciszy wyborczej. A jak przebiegło samo głosowanie? 📢 Najpierw przekroczył prędkość, a później podawał fałszywe dane co do swojej tożsamości Funkcjonariusze z Mazowieckiej Grupy SPEED udaremnili dalszą jazdę mężczyźnie, który miał wiele na sumieniu. Przekroczona prędkość i jazda pod wpływem alkoholu to dopiero początek.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wysoka frekwencja w regionie. Oficjalne wyniki dotyczące frekwencji w wyborach do sejmu i senatu Spływają cząstkowe, ale już oficjalne – podawane przez Państwową Komisję Wyborczą – dane dotyczące frekwencji w wyborach do sejmu i senatu. 📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 16.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad własną matką. Został aresztowany Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 56-latek podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad matką. Domowy agresor został zatrzymany przez wyszkowskich policjantów. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum. Frekwencja i wyniki w powiecie ostrowskim Zobacz, jak głosowali mieszkańcy. Frekwencja w powiecie ostrowskim - 71,94 proc. Najwyższa frekwencja była w gminie Szulborze Wielkie, najniższa - w gm. Stary Lubotyń. 📢 Wypadek w Makowie Mazowieckim, na DK57. 15.10.2023 Do zdarzenia doszło przed godz. 16.00. Samochód osobowy marki Volvo V70, którym podróżowały cztery osoby, wpadł do przydrożnego rowu. 📢 Czerwony Tulipan dał koncert w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. 14.10.2023 Czerwony Tulipan to zespół olsztyński, działa od 1985 roku. Jego repertuar obejmuje poezję śpiewaną, lirykę i satyrę. Koncert wzbudził duże zainteresowanie, sala MŻW wypełniła się niemal po brzegi. Sobotni koncert zatytułowany był "Piękno". Posłuchajcie, jak pięknie mówi o tym lider zespołu - Stefan Brzozowski (wideo).

📢 Oto żona Andrzeja Sołtysika - zdjęcia. Piękna Patrycja jest 24 lata młodsza od dziennikarza. Śliczna z nich para. ZDJĘCIA 15.10.2023 Andrzej Sołtysik i jego żona Patrycja Sołtysik ZDJĘCIA. Andrzej Sołtysik wraz z żoną często pojawiają się na różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Prezenter i jego o 24 lata młodsza żona Patrycja starają się trzymać swoje życie prywatne w tajemnicy. 📢 Niedziela w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. 15.10.2023 muzealnicy i ich goście piekli rejbaka Uczestnicy niedzielnego (15 października) spotkania w Muzeum Kultury Kurpiowskiej upiekli rejbaka. To było kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum”. Jego hasłem było: „Etnokuchnia. Rejbak po kurpiowsku”. Twórczynie ze Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich: Elżbieta Prusaczyk, Krystyna Łaszczych i Małgorzata Szkodzińską - uczyły gości wykonywania tradycyjnego rejbaka, czyli znanej i lubianej potrawy z ziemniaków z dodatkiem mięsa i cebuli. Uczestnicy, pod okiem mistrzyni, przygotowali składniki i upiekli przepyszne danie według tradycyjnej receptury.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej, 15.10.2023 Odzież, obuwie, zabawki, książki, obrusy, naczynia, torby, dewocjonalia, ozdoby, pościel... Czego tu nie ma?! Wyprzedaż garażowa odbywa się po raz drugi w ogródku jordanowskim. Trwa 15.10.2023 do godz. 14.00.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Wybory 2023. 15.10.2023 wybieramy posłów i senatorów Lokale wyborcze czynne są od godz. 7.00 do 21.00. 📢 Konferencja naukowa pt. „Powstanie styczniowe na Mazowszu Północno-Wschodnim” w Ostrołęce W czwartek, 12 października 2023 r., w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyła się konferencja naukowa pt. „Powstanie styczniowe na Mazowszu Północno-Wschodnim”, której głównym organizatorem było Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Konferencja była formą uczczenia 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej uroczyście otwarty 13.10.2023 Wstęgę przecięto podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona.

📢 Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia w PSP w Czarni, 13.10.2023 Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. W Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni obchody tego święta wszystkich pracowników oświaty zorganizowano w piątek 13 października. 📢 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozikach im. rtm. W. Pileckiego wykonuje piękne wiązanki i zbiera na nowy sztandar Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach ogłosiła zbiórkę na nowy sztandar. Szkołę można wesprzeć za pomocą darowizny lub kupując jedną (lub więcej!) z wiązanek przygotowanych przez szkołę.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Piknik ekologiczny w Rubinku. 11.10.2023 młodzież z ZS nr 1 zaprosiła na piknik uczniów z innych szkół i przedszkoli Piknik "Ekologicznie z Rubinkiem" to wydarzenie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Powiat Ostrowski we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 złożył projekt i otrzymał 30 tys. zł na realizacje pikniku.

📢 Ćwierć miliarda złotych dla samorządów z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego z Polskiego Ładu. 11 października 2023. Zdjęcia Samorządowcy z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego zostali zaproszeni do ostrołęckiej siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Minister Henryk Kowalczyk wręczył im tu czeki w ramach rozstrzygniętej właśnie, kolejnej edycji programu Polski Ład. 📢 Zabiegany Maków. Biegi przełajowe w lesie na osiedlu Grzanka przyciągnęły miłośników sportu W sobotę 7.10.2022 w lesie na osiedlu Grzanka w Makowie Mazowieckim odbyły się biegi przełajowe. Wzięły w nich udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Święto Plonów w Szulborzu Wielkim: korowód dożynkowy, turniej sołectw i koncert Dejwa. Zdjęcia, wideo 3.09.2023 Festiwal Tradycji Dożynkowych, czyli VI Szulborskie Święto Plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim. Następnie barwny korowód dożynkowy ruszył na plac, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

📢 Przytuły Stare. Impreza "Świnia vs dzik", 13.08.2023. Zdjęcia Impreza w parku w Przytułach potrwa do późnego wieczora. 📢 Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023 W sobotę i niedzielę – 22 i 23 lipca – trwały Dni Różana. Jedną z atrakcji był konkurs wokalny „Śpiewanie w Różanie”.

📢 Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2023. Wśród finalistek mieszkanka Daniłówki Drugiej w gminie Małkinia Górna. Kiedy finał? Znamy już finalistki obecnej edycji konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Do ubiegłego roku te eliminacje najbardziej znanego konkursu piękności w Polsce odbywały się pod szyldem Miss Ziemi Łomżyńskiej. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu.

📢 Ostrołęka. Dzień Edukacji Narodowej 2022. Kto dostał nagrodę prezydenta Ostrołęki? 17.10.2022 Uroczystość odbyła się w hali im. A. Gołasia.

📢 Cmentarz w Lipnikach przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Lipnikach. 📢 Studniówka ZSZ 4 w Ostrołęce. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 mają już za sobą studniówkę. 30.10.2021. Zdjęcia Studniówka – jak sama nazwa wskazuje – to bal organizowany 100 dni przed maturą. Uczennice i uczniowie ostrołęckiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 odliczanie do matury zaczęli wcześniej.