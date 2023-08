Przegląd prasy 17.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 17.08.2023”?

Prasówka 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 17.08.2023 Które drogi w województwie mazowieckim 17.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S17, Garwolin-Łopacianka (17. km na odc. 22,5 km) .

📢 Czy będą wyłączenia prądu 17.08 w mazowieckim? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 17.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Wielka kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Prasówka 17.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chipsy wycofywane ze sklepów. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź także pozostałe szkodliwe produkty! Chipsy, płatki popularnej firmy, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 16.08.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki z Martą Kubacką. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak żyje sportowiec z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu problemów kardiologicznych żony przerwał sezon narciarski, żeby czuwać w szpitalu przy Marcie Kubackiej. Zaglądamy do pięknego domu małżeństwa w górach. Sprawdź, jak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki z ukochanymi córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Ostrołęckie Operalia - 8. edycja lubianego wydarzenia już 25.08-3.09.2023. Oto program operaliów W tym roku już po raz VIII w Ostrołęce i okolicach odbędzie się dwutygodniowe święto muzyki. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty z powiatu makowskiego. Zginął w Karwaczu W poniedziałek 14 sierpnia na drodze relacji Przasnysz – Karwacz doszło do kolejnego wypadku z udziałem motocyklisty. Niestety poniósł on śmierć na miejscu. To drugi śmiertelny wypadek motocyklisty w tym miejscu w ciągu dwóch dni. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów. 📢 Ukradł samochód i porzucił go w lesie. Został zatrzymany przez policjantów z Myszyńca Policjanci z posterunku policji w Myszyńcu zatrzymali złodzieja samochodu i odzyskali skradzione mienie.

📢 15 sierpnia 2023 w Małkini Górnej. Mieszkańcy uczcili potrójne święto. Zdjęcia, wideo 15 sierpnia to dzień szczególny – rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2023 r. władze gminy i mieszkańcy Małkini Górnej uczcili potrójne święto hołdem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny oraz udziałem w uroczystej mszy św.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 16.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Samochód osobowy zderzył się z kombajnem na trasie Stary Turobin- Koskowo. 14.08.2023 Do zdarzenia doszło ok godz. 23:30. Konieczne było udzielenie pomocy poszkodowanym. W wyniku zaistniałej sytuacji jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. W działaniach uczestniczyły : zastęp PSP Ostrów Maz., zastęp OSP Stary Lubotyń, karetka pogotowia ratunkowego i policja. 📢 12 niesamowitych noclegów w Polsce. Norka hobbita, namiot nad przepaścią, wyrobisko w kopalni, domki w koronach drzew i inne atrakcje Nocleg to ważna część każdej dłuższej wycieczki. Czasem jednak miejsce do spania może być atrakcją samo w sobie i dostarczyć wrażeń, których turyści długo nie zapomną. Zebraliśmy dla was najbardziej niesamowite noclegi z całej Polski, od podniebnych apartamentów po domki na wodzie, od głębokich podziemi po namioty przytroczone nad przepaścią, od luksusowych salonek z czasów carskich po wagony cyrkowej trupy. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych noclegów w całej Polsce.

📢 Wypadek w Królach Dużych. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. 14.08.2023 W poniedziałek 14.08.2023 r. ok godz. 12:00 w miejscowość Króle Duże doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. W działaniach brały udział: zastęp OSP Andrzejewo, zastęp OSP Króle Duże, zastęp PSP Ostrów Mazowiecka, dwa zespoły ratownictwa medycznego, patrol policji. 📢 Sanatorium za darmo. Uzdrowisko za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów. Sprawdź, jak skorzystać z darmowego turnusu Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 16.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Gdzie kręcono kultowe polskie seriale? 17 lokacji, które zaskoczą fanów m.in. „M jak Miłość”, „Rancza”, „Kiepskich", hitów Netflixa i HBO Wycieczka śladami lokacji znanych z ulubionych seriali to świetny pomysł na weekend o każdej porze roku. Przygotowaliśmy dla was zestawienie aż 17 serialowych lokacji, które można odwiedzić w całej Polsce. Znajdziecie wśród nich miejsca, w których kręcono ukochane klasyki, jak „Ranczo”, „M jak Miłość” czy „Rodzina Zastępcza”, ale również nowe przebojowe produkcje, jak „Wataha”, „Ślepnąc od świateł” czy „Król”. Uprzedzamy – magia kina sprawia, że filmowcy mogą kręcić sceny w zupełnie innych miejscach niż wynika z fabuły serialu. Przekonajcie się, gdzie naprawdę powstały Wasze ulubione seriale.

Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Goworowo. Nastolatek znalazł pieniądze. Czyja zguba? Ostrołęccy policjanci informują, że do Posterunku Policji w Goworowie zgłosił się nastolatek, który 12 sierpnia znalazł znaczną ilość gotówki. Właściciel „zguby” w celu jej odebrania proszony jest o kontakt kierownikiem Posterunku Policji w Goworowie pod numer telefonu 502 760 540. Pomocną informacją podczas odbioru gotówki będzie podanie sumy zgubionych pieniędzy oraz ich nominałów.

📢 Święto Wojska Polskiego. Tak uczczono je w Ostrołęce. 15.08.2023 Tradycyjnie 15 sierpnia o godz. 9.00 na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty, następnie w kościele pw. Zbawiciela Świata odprawiona została msza święta w intencji Wojska Polskiego. Po mszy złożono kwiaty przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej, upamiętniającym poległych w walkach Żołnierzy Armii Krajowej.

📢 Chełchy Iłowe. Zderzyły się trzy samochody osobowe. 15.08.2023 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim poinformowała, że w poniedziałek 14.08.2023 w miejscowości Chełchy Iłowe zderzyły się trzy samochody osobowe. Brak osób poszkodowanych. W działaniach udział brał jeden zastęp JRG Maków Mazowiecki, dwa zastępy OSP KSRG Karniewo, jeden zastęp OSP Chełchy Kmiece. 📢 Kolejne rondo w Ostrołęce. Miasto zapowiada przebudowę skrzyżowania. Którego? Skrzyżowanie ulicy Stacha Konwy, czyli drogi krajowej nr 53 z ulicą Słoneczną, czyli tak zwaną „drogą na Łęgi” to jeden z drogowych koszmarów Ostrołęki. W godzinach szczytu z ulicy Słonecznej w Stacha Konwy da się wjechać tylko dzięki uprzejmości kierowców, którzy „wpuszczają” chcących wjechać na krajówkę z drogi podporządkowanej. To się wkrótce może zmienić – miasto zapowiada budowę ronda w tym miejscu.

📢 Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023. Rowerzyści odkrywali historię Kościoła na ziemi ostrowskiej. 13.08.2023 Po raz trzeci uczestnicy imprezy „Rowerowy Etnotour Andrzejewo 2023” wspólnie odkrywali materialne ślady dziedzictwa kulturowego w powiecie ostrowskim. 13 sierpnia 2023 parafia w Andrzejewie, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zaprosili mieszkańców regionu na Rowerowy Etnotour na trasie Andrzejewo–Zaręby Kościelne–Złotoria–Jasienica-Andrzejewo. 📢 Pożar obory. Spłonęło kilkadziesiąt krów. Do pożaru doszło w gminie Czerwin w niedzielę 13 sierpnia 2023 Do tragicznego pożaru doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w miejscowości Tyszki-Nadbory w gminie Czerwin. Ogień strawił oborę, zginęło kilkadziesiąt sztuk bydła.

📢 Dożynki w Wąsewie już 15.08.2023. Sprawdź szczegółowy program imprezy We wtorek 15.08.2023 w Wąsewie odbędą się dożynki gminno -parafialne. Tradycyjnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą, korowodem dożynkowym, dzieleniem się chlebem, aby następnie zakończyć się zabawą dożynkową przy muzyce zespołu After Party. W galerii szczegółowy program imprezy.

📢 Najlepsze aplikacje pogodowe – 5 darmowych apek, dzięki którym upały i gwałtowne burze cię nie zaskoczą Z pogodą już tak jest, że trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja za oknem już za kilka godzin. Pomóc w tym mogą jednak mobilne aplikacje pogodowe, więc wybraliśmy dla was pięć wartych uwagi propozycji. Pozwolą one sprawdzić, czy silny wiatr, opady lub promienie słoneczne zawitają w nasze okolice. Oto najlepsze aplikacje pogodowe. 📢 Dzień Działkowca na ROD "Czeczotka" w Ostrołęce. 12.08.2023 W sobotę 12 sierpnia ROD "Czeczotka" świętował Dzień Działkowca. Podsumowano działania zrealizowanych na niemal 200 tysięcy złotych i przedstawiono plany na przyszłość. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Przasnyszem. Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023. Zdjęcia Do tragedii doszło w niedzielę 13 sierpnia 2023 w Karwaczu pod Przasnyszem. Kierujący motocyklem nie przeżył zderzenia z autem osobowym.

📢 Niedziela na wsi w Czarni, 13.08.2023. Zdjęcia W niedzielę 13 sierpnia 2023 w Czarni odbywa się największa impreza kulturalna w gminie. Na placu obok kościoła parafialnego już od godziny 10.00 dużo się działo. 📢 Jarmarki Czerwińskie 2023. Gwiazdami Margaret i Kubańczyk, 13.08.2023 Msza święta, odprawiona w południe, rozpoczęła Jarmarki Czerwińskie. Na scenie przy ul. Wolności można teraz oglądać występy artystyczne, kabaretowe. Od godz. 19.00 część koncertowa. Gwiazdy - Kubańczyk i Margaret - wystąpią po godz. 20.30. Na zakończenie imprezy przewidziano pokaz laserowy i zabawę taneczną z dj-em.

