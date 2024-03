Przegląd prasy 17.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogólnopolska konferencja z okazji Dnia Sołtysa: “Sukcesy sołeckie - energią wsi””?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ogólnopolska konferencja z okazji Dnia Sołtysa: “Sukcesy sołeckie - energią wsi” Wydarzenie odbyło się w sobotę 16.03.2024 w hali przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.03.24

📢 Jarmark Wielkanocny w tężni w Rzekuniu. Zobaczcie co można tutaj kupić W tężni w Rzekunie odbywa się Jarmark Wielkanocny. W trakcie jarmarku lokalni wytwórcy prezentują i promują swoje produkty, a zwiedzający mają szansę na zakup unikatowych, regionalnych wyrobów, idealnych na świąteczny stół czy jako oryginalny prezent dla bliskich. 📢 Bierzmowanie w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim 15.03.2024 W piątek, 15 marca podczas mszy św. o godz. 17.00 ks. biskup Piotr Libera udzielił sakramentu Bierzmowania 78 młodym wiernym.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 16.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Pociągi już kursują na trasie Białystok - Ostrołęka. 15.03.2024 pierwszy pociąg z Białegostoku przyjechał do Ostrołęki W piątek, 15 marca, po 24 latach przerwy, do Ostrołęki przyjechał pierwszy pociąg z Białegostoku. W promocyjnym przejeździe wziął udział prezydent Ostrołęcki Łukasz Kulik i wiceprezydent Marta Głosek. 📢 Produkty wycofane przez GIS - ostrzeżenie marzec 2024. Truskawki i sałatka jarzynowa na czarnej liście. Mogą powodować ciężkie choroby GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o truskawkach z Maroko oraz sałatce jarzynowej, których spożycie grozi ciężkimi chorobami. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Nie tylko Kapadocja: 19 najbardziej niesamowitych atrakcji Turcji. Cuda przyrody, miejsca UNESCO - po prostu musicie je zobaczyć! Nie tylko Kapadocja, ale cała Turcja jest pełna cudów i niezwykłych atrakcji! Co zobaczyć w Turcji w czasie urlopu lub wakacji? Które miejsca zwiedzić, by przeżyć niezapomnianą przygodę? Jakie niespodzianki czekają na turystów na plażach Antalyi, w podziemiach Stambułu lub wśród skał Nemrud Dag? Przygotowaliśmy dla was listę 19 cudów Turcji. To miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć i gotowe pomysły na niezapomniane wycieczki. Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie opisy, zdjęcia i adresy 19 najbardziej niesamowitych atrakcji turystycznych Turcji.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 16.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. 📢 Wielkanocne dekoracje na okno. Zobacz, jak oryginalnie ozdobić okno i parapet na Wielkanoc. Zobacz galerię inspirujących zdjęć Wielkanocne dekoracje na okno to nie tylko tradycyjne pisanki czy zajączki, ale również girlandy, figurki, a przede wszystkim żywe kwiaty, które symbolizują odrodzenie natury. Dzięki nim nawet w chłodny wielkanocny poranek (oby jednak nie!) poczujesz wiosnę w sercu! Ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne na okno sprawią, że twoje mieszkanie nabierze świątecznego klimatu.

📢 Dzień Patrona w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Rozstrzygnięto także IV edycję konkursu o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie Co roku, 15 marca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona - patronem szkoły jest Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Święto szkoły jest także okazją do podsumowania Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wręczenia nagród zwycięzcom. 📢 Niesamowity mazurek czekoladowy. Pięknie wygląda i pysznie smakuje. Wypróbuj przepis na najlepszy mazurek wielkanocny z polewą czekoladową Mazurek wielkanocny to tradycyjne i bardzo popularne ciasto na Wielkanoc. Można przygotować go na wiele sposobów. Proponuję sprawdzony przepis na mazurka czekoladowego. Wyróżnia go idealnie kruche ciasto, przełożone kwaskowymi powidłami i udekorowane aksamitną polewą czekoladową oraz sporą ilością bakali. Smakuje wyśmienicie. Wypróbuj przepis na mazurka czekoladowego.

📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie i usuń Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Chroń ogród przed kleszczami. Posadź te rośliny, żeby je odstraszyć. Pomogą też naturalne opryski i olejki Kleszcze są wyjątkowo niebezpieczne, w dodatku co roku ich przybywa, podobnie jak zachorowań na poważne choroby, które przenoszą. Niestety te groźne pajęczaki występują nie tyko na łąkach i w lasach, ale pojawiają się także w przydomowych ogrodach. Jak chronić ogród przed kleszczami? Warto posadzić rośliny, które je odstraszają. Warto też sięgać po naturalne opryski, np. z olejków eterycznych. Sprawdź, jak się pozbyć kleszczy z ogrodu.

📢 Olszewo-Borki. Kobieta nie zatrzymała się do kontroli, zaczęła uciekać przed policją Policjanci z ostrołęckiej drogówki zauważyli osobowego volkswagena, którego kierująca znacznie przekroczyła prędkość w obszarze zabudowanym. Przy próbie zatrzymania pojazdu do kontroli, kobieta nie reagowała na wyraźne sygnały do zatrzymania. 📢 VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO w Ostrowi Mazowieckiej VIII Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO. promowała 9. numer „Rocznika Ostrowskiego”. W wydarzeniu, które odbyło się w ostrowskiej Starej Elektrowni brało udział ponad 120 osób. 📢 Atak jądrowy nie zawsze oznacza wyrok śmierci. Ekspert wyjaśnia, kiedy mamy szansę przeżyć Rosyjski przywódca Władimir Putin znów zacząć straszyć użyciem broni jądrowej. Choć wszyscy chcielibyśmy wierzyć, że nie dojdzie do najgorszego, warto przygotować się na czarny scenariusz. Uznany ekspert w zakresie między innymi bezpieczeństwa atomowego dr Łukasz Tolak z Collegium Civitas opowiada o różnych wariantach zagrożenia jądrowego, jak również o szansach, jakie ma człowiek, by przetrwać ewentualny atak z użyciem uzbrojonej głowicy.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. makowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca minął termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. makowskiego. W pięciu gminach o urząd ubiega się tylko jeden kandydat. 📢 To one byłyby najlepszą Yennefer w Wiedźminie – zobacz aktorki wskazywane przez fanów i nie tylko. Zgadzasz się z tą listą? Wybór aktorów do serialu Wiedźmin Netflix wywołał ogromne kontrowersje. W ich centrum znalazła się m.in. postać czarodziejki Yennefer, którą zagrała Anya Chalotra, a twórcy zostali za to skrytykowani przez fanów. Które jednak aktorki nadają się do roli Yennefer w Wiedźminie i błyszczałyby jako ta postać na ekranie? Sprawdź propozycje.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia.

📢 Sztuczna inteligencja stworzyła nowe herby klubów Ekstraklasy. Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok Sztuczna inteligencja pobija rekordy popularności. AI jest w stanie wygenerować co tylko chcemy. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak wyobraża sobie herby klubów z Ekstraklasy. Niektóre są naprawdę piękne. W herbie Jagiellonii Białystok pojawił się Żubr. Symbol Górnika Zabrze także nawiązuje do regionu. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. ostrowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca o godz. 16.00 mija termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. ostrowskiego. Kto nie ubiega się o reelekcję? Kto nie ma kontrkandydata? 📢 Fort nr 4 w Różanie już prawie gotowy. Tak wygląda nocą Fort nr 4 w Różanie zmienia swoje oblicze. Będzie taras widokowy, ścieżki edukacyjne, plac zabaw, parking, miejsca dla odpoczynku i zabawy.

📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody. 📢 Najlepsze przystawki na Wielkanoc 2024. Tymi rarytasami możesz zacząć śniadanie wielkanocne. Szybkie, smaczne i dla całej rodziny Na Wielkanoc podajemy nie tylko żurek lub barszcz biały, białą kiełbasę i serniki na deser. Podczas śniadania wielkanocnego warto przygotować szereg kolorowych przystawek, które podkreślą wiosenny charakter święta. Zebraliśmy najlepsze przepisy na sałatki, jajka faszerowane i domowe pasztety. Wybieraj spośród 9 sprawdzonych propozycji.

📢 Koncert kameralny dla pań w Ostrołęckim Centrum Kultury, 9.03.2024 W sobotni wieczór sala OCK wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Dominowały panie. Bo też z myślą o nich był to koncert. Z okazji Dnia Kobiet.

📢 Bohaterowie Wiedźmina jako lalki Barbie - Geralt Ken i reszta postaci wyglądają znakomicie w wersji SI. Zobacz kniecznie Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie, a wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Przyznajemy, że sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem, ponieważ pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, a efekt jest wart zobaczenia. Przekonajcie się sami. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Objazdy w Ostrołęce. Są związane z budową ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową Słonecznej w Ostrołęce Przypominamy, że obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu ze względu na budowę ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową ul. Słonecznej w Ostrołęce.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki... 📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.