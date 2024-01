Przegląd prasy 17.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby.

📢 Przestrzeń kobiet - pierwsze w tym cyklu spotkanie odbyło się 13.01.2024 w Hotelu Korona w Krukach Moc kobiet, wiara w ich siłę ducha i życiową energię były motywem wiodącym podczas pierwszego spotkania w cyklu „Przestrzeń kobiet”, zorganizowanego z inicjatywy Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, posłanki z Ostrołęki - pierwszej ostrołęckiej parlamentarzystki.

Na spotkanie przy kawie w Hotelu Korona w sobotni wieczór, 13 stycznia 2024, mimo paskudnej pogody, dotarło kilkadziesiąt pań zaproszonych przez organizatorów. Były to kobiety prowadzące własne firmy, liderki organizacji pozarządowych, kobiety próbujące rozwinąć biznes. Kobiety aktywne.

📢 Złote gody są wszędzie tylko nie w naszej gminie. Dlaczego? - docieka mieszkanka gminy Goworowo. Wójt tłumaczy Złote gody to jubileusz 50-lecia małżeństwa. Pary świętujące tę rocznicę zapraszane są przez urzędy miast i gmin na uroczyste spotkania, podczas których m.in. wręczane są Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP. Czytelniczka zwraca uwagę, że takiej uroczystości nie było w 2023 roku w Goworowie. I prosi o wyjaśnienie, dlaczego.

Prasówka 17.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ferie zimowe czas start! Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy 17.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Tak się kiedyś mieszkało za miastem. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz wiejskie chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Kaufland wycofuje słodycze ze sprzedaży. Sprawdź jakie! Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 16.01.2024 W ostatnich dniach Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) podjął decyzję o wycofaniu z obiegu szeregu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Wśród nich znajdują się chałwa sezamowa, mleko modyfikowane dla dzieci, suplement diety z THC, chipsy z wysokim poziomem akryloamidu, miód turecki na potencję, kosmetyki, kasza, mięso, herbata, czy jajka. To jedynie niektóre z produktów, które zniknęły ze sklepowych półek. Co jeszcze warto wiedzieć o najnowszych ostrzeżeniach GIS z 10.01.2024?

📢 Wypadek w Słoniawach. 16.01.2024 doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką Do groźnie wyglądającego zdarzenie drogowego doszło 16 stycznia rano w Słoniawach, gm. Karniewo. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierujący osobówką został zabrany do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność na drodze. 📢 Przemoc domowa. Ostrołęccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który znęcał się nad żoną W nocy z 15 na 16 stycznia 2024 ostrołęccy policjanci pomogli kobiecie, którą dotknęła przemoc domowa. Mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad 24-letnią żoną.

📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu. Zachwycają cały świat! Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. 📢 Ranking liceów i techników Perspektywy 2024. Jak wypadły w nim szkoły z naszego regionu? Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany już po raz dwudziesty szósty. W Rankingu Liceów i Techników Perspektyw wskazano 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w kraju.

📢 Czy to ekranizacja Cyberpunk 2077? Nie, to SI przeniosła słynne aktorki do cyberpunkowego uniwersum. Może to pomysł na obsadę filmu? SI pokazała słynne aktorki w filmie Cyberpunk 2077. Wiemy więc, kto pasowałby do wyjątkowego klimatu produkcji CD Projekt i może będzie to inspiracją w związku z zapowiedzianą już produkcją aktorską w uniwersum gry. Trzeba przyznać, że SI się postarała w przypadku tych grafik. Przekonajcie się sami.

📢 Gminna choinka noworoczna w Starym Lubotyniu odbyła się 14.01.2024 14 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu już po raz 19. odbyła się Gminna Choinka Noworoczna zorganizowana przez wójta gminy Stary Lubotyń we współpracy ze szkołą. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Zobacz w galerii, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Poziom wody w Bugu wzrasta. 15.01.2024 ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Małkinia Górna Ze względu na rosnący od kilku dni poziom wody w rzece Bug, decyzją wójt gminy Małkinia Górna, wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 Od kiedy jest się seniorem? Zobacz, kim jest senior i sprawdź przysługujące tej grupie wiekowej zniżki oraz benefity Do grupy seniorów z roku na rok zalicza się coraz więcej Polaków. Żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, co widoczne jest nie tylko w statystykach, ale i w codziennym życiu. Ale kim właściwie jest senior? Jaka jest granica wieku, od której można kogoś uznać za seniora? Sprawdź, gdzie ona przebiega, a także jakie zniżki i benefity przysługują osobom w tej grupie wiekowej. 📢 Wieczór kolęd w sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce 13.01.2024. "Kolęda przetrwania" rozbrzmiała 13.01.2024 Kolędy przetrwania i nadziei - wydarzenie odbyło się w sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce 13 stycznia z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Oto największe metamorfozy gwiazd ZDJĘCIA! Niektóre z nich są nie do poznania Metamorfozy gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi. W 2023 roku wielu celebrytów i celebrytek postawiły na zmiany. Zobaczcie, które zmieniły się najbardziej...

📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej.

📢 Noworoczne spotkanie ludowców w Ostrołęce, 12.01.2024. Z pożegnaniem europosła Kalinowskiego i występem zespołu "Promni" W piątkowe popołudnie 12 stycznia 2024 w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury zgromadzili się członkowie i sympatycy PSL z kilku powiatów regionu (ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego). Na dorocznym spotkaniu ludowców byli także przedstawiciele Polski 2050. 📢 25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej odbyła się 12.01.2024 W piątek, 12 stycznia 2024, w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zasłużonych dla powiatu i z powiatem związanych. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Kurs samoobrony dla kobiet "Bądź bezpieczna" rozpoczął się w Ostrołęce 11.01.2024. To już 19. edycja! W czwartek 11.01.2024 odbyło się oficjalne rozpoczęcie 19. już edycji kursu samoobrony dla kobiet ,,Bądź Bezpieczna”. W kursie weźmie udział 30 pań zarówno z Ostrołęki, jak i powiatu ostrołęckiego, przed którymi kilka tygodni wytężonej pracy, ćwiczeń i wykładów, które w swoim założeniu mają nauczyć właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. 📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Klienci nominują Mistrzów Handlu! Zobacz wyjątkowe komentarze na Facebooku! Zaufanie, wdzięczność, sympatia – to właśnie te emocje najczęściej skłaniają klientów do nominowania kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Handlu. Wiele zgłoszeń pojawiło się w komentarzach pod informującymi o poszczególnych kategoriach postami na Facebooku.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać. 📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Orszak Trzech Króli w Ostrowi Mazowieckiej. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta Orszak Trzech Króli co roku cieszy się bardzo dużą popularnością wśród ostrowian. Bez względu na pogodę w orszaku bierze udział kilkaset osób w każdym wieku: od kilkumiesięcznych dzieci do osób starszych. Wierni wyruszają z parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Celem jest Betlejem, czyli kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. 📢 Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie. Zobaczcie zresztą naszą galerię zdjęć. 📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z imprezy.

📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. 29 września 2023. Zdjęcia Już po raz trzydziesty studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odebrali indeksy. Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbyła się w piątek 29 września 2023 w siedzibie uczelni przy ul. Korczaka.

📢 Biesiada seniorów w Lipiance. 20.08.2023 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z gmin Goworowo i Czerwin. Zdjęcia, wideo To była kolejna taka biesiada. Seniorzy spotykają się kilka razy w roku. Tym razem gospodarzem był Klub Seniora "Jesienne kwiaty" z Goworowa. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia".

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka Zespołu Szkół im. ŻAK. 21.01.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21.01.2023 swój bal mieli uczniowie makowskiego ŻAK-a. 📢 WSAP w Ostrołęce. Inauguracja roku akademickiego 2022/2023. 30.09.2022 Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce odbyła się 30.09.2021. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali indeksy. 📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tak mieszkańcy ozdobili Sielc 3.09.2022 Mieszkańcy Sielca, jak przystało na gospodarzy, przygotowali się na przyjęcie gości, którzy przybyli na gminno-powiatowe dożynki. Przyozdobili swoje bramy i domy dożynkowymi wieńcami i kwiatami, a droga prowadząca na plac dożynkowy zamieniła się w prawdziwą aleję słomianych "dzieł sztuki". Zobaczcie pomysłowe i pełne humoru prace mieszkańców Sielca. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali!

