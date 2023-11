Przegląd prasy 16.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czwartoklasiści z czterech szkół w gminie Rzekuń dostali laptopy z rządowego programu”?

Prasówka 16.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czwartoklasiści z czterech szkół w gminie Rzekuń dostali laptopy z rządowego programu Ponad 100 nowych laptopów o łącznej wartości 294 673,56 zł - z programu „Laptop dla ucznia” - zostało przekazanych do placówek oświatowych w gminie Rzekuń.

Prasówka 16.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Impreza charytatywna dla Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę. Przyjdź, baw się dobrze i pomóż Ola Załęska ma 9 lat, mieszka w Różanie. Choruje na mukowiscydozę. Aby skutecznie walczyć z nieuleczalną chorobą potrzebne jest nierefundowanie leczenie. Ruszyła zbiórka pieniędzy, ale też organizacja różnych imprez charytatywnych. Jedna z nich już w niedzielę 19.11.2023. Będzie się działo! 📢 Idealne ciasto na pierogi. Co dodać, aby było elastyczne? Gospodynie wiejskie mają swoje sposoby. Z jajkiem, bez jajka, a może z olejem? Ciasto na pierogi - już dziś wielu z nas przygotowuje pierogi z wybranym farszem. Hurtowe ilości trafiają do zamrażalnika, aby potem ugotowane lub podsmażone raczyć swoim smakiem nasze kubki smakowe. Jak Polska różnorodna, tak wiele jest przepisów. O sukcesie całego dania stanowi ciasto. Gospodynie prześcigają się w pomysłach na cudowny, sekretny składnik, który sprawi, że właśnie ich ciasto będzie idealne. Z jajkiem, bez jajka, z olejem, a może z masłem? Jakie przepisy na pierogi cieszą się popularnością? Święta tuż, tuż, pora zabrać się za planowanie menu.

📢 Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, 15.11.2023 Podczas drugiej sesji młodzieżowi radni wybierają członków komisji rewizyjnej oraz tworzą komisje stałe rady. Ale nie tylko. 📢 Policjanci podglądali kierowców z oka kamery. Potem wlepiali mandaty. I to niemałe... Mundurowi z ostrołęckiej drogówki wykorzystali w trakcie akcji mobilny system kamer iCAM. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegali przepisów w rejonie przejść dla pieszych. Niektórzy z kierowców nie byli nawet świadomi faktu, że popełniają jedno z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń. 📢 Najsłodszy Michał Figurski i inni. U tych znanych Polaków zdiagnozowano cukrzycę. Zobacz, jak dowiedzieli się o chorobie Cukrzyca, choć brzmi słodko, słodka wcale nie jest. Szacuje się, że na cukrzycę w Polsce choruje ponad 2 miliony ludzi, z czego nawet 25 proc. o tym nie wie. Nieleczona może doprowadzić do wielu uszkodzeń. Przywołujące miłe skojarzenia słowo w nazwie swojej fundacji wykorzystał Michał Figurski. „Najsłodsi” mówią o cukrze bez cukru. Zobacz, którzy znani Polacy zmagają się z cukrzycą.

📢 Najciekawsze miejsca w Europie według użytkowników Wikipedii. Mieliście okazję je zobaczyć? Zastanawialiście się kiedyś, które miejsca na naszym kontynencie (a nawet na świecie) cieszą się największym zainteresowaniem? Odpowiedź na to nurtujące wielu z nas pytanie znajdziecie w poniższym zestawieniu – oto ranking najciekawszych miejsc w Europie. Które z nich okazało się tym najpopularniejszym? 📢 Odwiedziny pacjentów w ostrołęckim szpitalu ograniczone od 15.11.2023 Dyrekcja ostrołęckiego szpitala od 15 listopada 2023 wprowadza ograniczenie odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Tak mieszka Kasia Cichopek. Zobacz, jak się urządziła z dziećmi gwiazda „Pytania na śniadanie". Sprawdź, jaki styl lubi Kasia Cichopek Katarzyna Cichopek jest zakochana w koledze z pracy, Macieju Kurzajewskim. Lubiana prowadząca „Pytania na śniadanie” i gwiazda „M jak miłość” zupełnie zmienia swoje życie i niedługo zamieszka z partnerem w jego domu. Zaglądamy do warszawskiego mieszkania Kasi Cichopek i sprawdzamy, w jakich wnętrzach najlepiej czuje się aktorka i prezenterka.

📢 Bateria w twoim telefonie rozładowuje się zbyt szybko? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, a będzie działać dłużej Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem. 📢 Wzruszające spotkanie w 22. Wojskowym Ośrodku Kartograficznym w Komorowie. 13.11.2023 jednostkę odwiedziła rodzina jej patrona Izbę Pamięci 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odwiedziła rodzina patrona ośrodka - ppłk. Mieczysława Szumańskiego ps. „Bury”. 📢 Laureaci konkursu Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023 Konkurs Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023 to wydarzenie, które docenia i promuje najbardziej innowacyjne oraz skuteczne projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wśród tegorocznych liderów jest też samorząd z gminy Czarnia, ostrołęcki szpital czy gmina Wyszków.

📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Zwierzaki do adopcji. Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Mazowieckim Poszukujesz najlepszego przyjaciela? Nic prostszego, wystarczy adoptować psa lub kota. Te piękności z naszej galerii są gotowe do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Zwierzęta posiadają komplet szczepień, zabiegi kastracji, profilaktykę p/ pasożytniczą, książeczki zdrowia. Są zachipowane. Więcej informacji pod nr tel. 533902461 📢 Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbędzie się 25.11.2023. Darmowe wejściówki! W sobotę, 25 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbędzie się koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba zaopatrzyć się w wejściówkę.

📢 Spotkanie KGW z Goworowa z dziećmi z Przedszkola Samorządowego. Najmłodsi wiedzą, jak kisić kapustę Już po raz kolejny, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej Jolanty Romanowskiej pt. "Razem możemy więcej", odbyło się spotkanie przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Goworowie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Goworowa.

📢 Mateusz Tabaka - ostrołęcki kulturysta - zdobył puchar Mistrzostw Świata. Zawody rozegrane zostały w Belgii, 11.11.2023 W sobotę 11 listopada 2023 ostrołęcki zawodnik kulturystyki, Mateusz Tabaka, na Mistrzostwach Świata w Belgii zdobył Puchar Mistrza Świata. Tym samym kończy swój pierwszy sezon startowy z ośmioma złotymi medalami. 📢 Wypadek na S8. Droga na Warszawę zablokowana. Utrudnienia między Trzcianką a Knurowcem Na trasie Warszawa - Białystok doszło do zdarzenia z udziałem 3 samochodów osobowych. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.

📢 Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2023 Po raz ósmy z okazji Święta Niepodległości w Małkini Górnej odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina przy szachownicach zasiadło 44 uczestników – 7 kobiet i 37 mężczyzn. Najstarszy uczestnik turnieju liczył 66 lat, najmłodsi uczestnicy mieli po 8 lat. Niemal 1/3 zawodników stanowili mieszkańcy gminy Małkinia Górna.

📢 Uroczyste zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Św. Brata Alberta. W niedzielę 12.11.2023 w parafii pw. Św. Brata Alberta odbyło się zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Jana Pawła II oraz promocja na trzeci stopień pięciu rycerzy Zakonu. 📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony. 📢 Obchody Święta Niepodległości w Czarni, 12.11.2023 Gminne obchody Święta Niepodległości Czarni miały skromny charakter. Mieszkańcy gminy pamiętali o 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Koncert pieśni patriotycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 11.11.2023 Koncert w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej, Mateusza Mijała i Przemysława Zalewskiego, który odbył się 11.11.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych przyciągnął tłumy ostrołęczan. Można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki patriotyczne jak "O mój rozmarynie", Biały krzyż", czy "My, Pierwsza Brygada".

📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zwolnienia grupowe w FORTE. Fabryki Mebli FORTE z Ostrowi Mazowieckiej planują zwolnić nawet do 230 pracowników O tym, że sytuacja w Fabrykach Mebli FORTE jest trudna, mówiło się już od miesięcy. Najpierw pandemia Covid, potem wojna na Ukrainie - spadł popyt na meble, a sytuacja finansowa spółki pogorszyła się. Na początku listopada firma zapowiedziała zwolnienia grupowe.

📢 Premiera filmu o gusłach, zmorach i upiorach w gminie Czarnia w Gminnej Bibliotece Publicznej Pracownicy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni oraz Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia przygotowali nie lada atrakcję dla lokalnej społeczności. We wtorek 7 listopada 2023 w remizie OSP w Czarni odbyła się premiera filmu dokumentalnego autorstwa Jakuba Kaczyńskiego. 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 15.10.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Zawody Kawaleryjskie w Ostrołęce. W sobotę rywalizowali na błoniach nad Narwią W sobotę na błoniach nad Narwią odbyły się zawody kawaleryjskie. Był to pokaz sprawności kawaleryjskiej w skokach przez przeszkody. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego najstarszy ostrołęcki ogólniak – I Liceum Ogólnokształcące – zorganizował w hali im. A. Gołasia. 📢 Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia Trwają Dni Różana. W sobotę na scenie na placu Targowym w Różanie wystąpili między innymi: Defis, Lili i MIG. A w niedzielę finał z gwiazdą wieczoru - Cleo. 📢 Bal ósmoklasisty w Różanie. Tak się bawiła młodzież 20.06.2023 Bal ósmoklasisty odbył się 20 czerwca w Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie. W balu wzięły udział trzy klasy ósme: 8a, 8b, 8c oraz klasa 7. Za organizację balu odpowiedzialni byli rodzice, którzy wraz z dziećmi zamienili salę gimnastyczną w salę balową. Nad oprawą muzyczną czuwał Dj DesPassato, a za fotografię Monika Orłowska. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce. 📢 Konferencja „Kultura językowa Kurpiów” w Kadzidle, 14.06.2023 W środę 14 czerwca 2023 w Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle odbyła się VII Konferencja „Kultura językowa Kurpiów”. Jej głównymi organizatorami była gmina Kadzidło oraz Związek Kurpiów. Impreza była powiązana z promocją „Słownika dialektu kurpiowskiego” autorstwa Henryka Gadomskiego. Wcześniej odbyło się zebranie walne członków Związku Kurpiów. Potem obradowała Rada Dialektu Kurpiowskiego, której przewodniczy Krystyna Łaszczych.

📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".

📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny.

