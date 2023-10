Przegląd prasy 16.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kampania wyborcza 2023 na żywo. Kto wygra wybory? Najnowsze informacje – relacja”?

Prasówka 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kampania wyborcza 2023 na żywo. Kto wygra wybory? Najnowsze informacje – relacja Zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 oraz referendum. Opublikowano pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Która partia ma powody do radości, a która do smutku?

📢 Robert Mamątow senatorem. Wyniki exit poll wskazują na zwycięstwo senatora PiS Sondażownia OGB Pro prowadziła badania exit poll podczas wyborów parlamentarnych. 📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Prasówka 16.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobacz, jak wyglądała radość w sztabie PiS na zdjęciach Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych 2023 według exit poll. Jak wynika z sondażu Ipsos, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8 proc. głosów poparcia. Zobacz zdjęcia ze sztabu wyborczego. Tak politycy i sympatycy zwycięskiego ugrupowania cieszyli się z wygranej.

📢 Frekwencja referendum 2023. Wiemy, czy jego wynik jest wiążący W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Na Mazowszu wygrywa PiS Według pierwszych nieoficjalnych wyników wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale to opozycja może mieć większość w nowym sejmie. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja w powiecie ostrowskim Zobacz, jak głosowali mieszkańcy Mazowsza. 📢 Wypadek w Makowie Mazowieckim, na DK57. 15.10.2023 Jak podała makowska straż pożarna, do zdarzenia doszło przed godz. 16.00. Samochód osobowy marki Volvo V70, którym podróżowały cztery osoby, wpadł do przydrożnego rowu. Jakie były okoliczności? Czekamy na komunikat policji. Strażacy podają, że w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Niedziela w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. 15.10.2023 muzealnicy i ich goście piekli rejbaka Uczestnicy niedzielnego (15 października) spotkania w Muzeum Kultury Kurpiowskiej upiekli rejbaka. To było kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum”. Jego hasłem było: „Etnokuchnia. Rejbak po kurpiowsku”. Podczas zajęć twórczyni kurpiowska nauczyła gości wykonywania tradycyjnego rejbaka, czyli znanej i lubianej potrawy z ziemniaków z dodatkiem mięsa i cebuli. Uczestnicy, pod okiem mistrzyni, przygotowali składniki i upiekli przepyszne danie według tradycyjnej receptury.

📢 Wypadek w Łysych. 14.10.2023 zderzyły się dwa auta osobowe, jedna osoba odniosła obrażenia W sobotni ranek 14 października 2023 doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej, 15.10.2023 Odzież, obuwie, zabawki, książki, obrusy, naczynia, torby, dewocjonalia, ozdoby, pościel... Czego tu nie ma?! Wyprzedaż garażowa odbywa się po raz drugi w ogródku jordanowskim. Trwa 15.10.2023 do godz. 14.00.

📢 Memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Debiutanci nową siłą drużyny Michała Probierza Nie mógł się lepiej zakończyć piłkarski czwartek w eliminacjach mistrzostw Europy. Wygrana 2:0 Polaków z Wyspami Owczymi i zwycięstwo 3:0 Albanii z Czechami oznacza, że Biało-Czerwonym do bezpośredniego awansu wystarczy pokonać w dwóch ostatnich meczach Mołdawię i Czechy właśnie. Michał Probierz odniósł pierwszy sukces, wystawiając na boisku kilku debiutantów, w tym dwóch - Patryka Dziczka i Patryka Pedę w wyjściowym składzie. Obejrzyj w galerii najzabawniejsze memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 15.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Wybory 2023. 15.10.2023 wybieramy posłów i senatorów Lokale wyborcze czynne są od godz. 7.00 do 21.00. 📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 18-latek zginął w nieszczęśliwym wypadku na stadionie w Medyce [ZDJĘCIA] Do nieszczęśliwego wypadku doszło w sobotę na stadionie sportowym w Medyce w powiecie przemyskim. Zginął 18-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. 📢 Zderzenie osobówki z radiowozem w centrum Ostrołęki, 14.10.2023 Do takiego zdarzenia doszło w sobotnie (14.10.2023) przedpołudnie na skrzyżowaniu ulic Bogusławskiego i Starosty Kosa. 📢 Akcja profilaktyczna w Galerii Bursztynowej w Ostrołęce, adresowana przede wszystkim do kobiet. 14.10.2023 15 października przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, a październik jest utożsamiany z różowym miesiącem, Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Jest to czas, w którym zwraca się uwagę, jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia, regularna samokontrola piersi, a także poddawanie się badaniom profilaktycznym, w tym mammografii i USG. W sobotę 14.10.2023 w Galerii Bursztynowej ostrołęcki sanepid i panie z Klubu Kobiet Po Mastektomii Amazonki przypominają kobietom, jak ważna jest profilaktyka.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Piknik ekologiczny w Rubinku. 11.10.2023 młodzież z ZS nr 1 zaprosiła na piknik uczniów z innych szkół i przedszkoli Piknik "Ekologicznie z Rubinkiem" to wydarzenie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Powiat Ostrowski we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 złożył projekt i otrzymał 30 tys. zł na realizacje pikniku.

📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Dzień Nauczyciela 2023. Z tej okazji zebraliśmy najzabawniejsze memy o nauczycielach. Zobacz i uśmiechnij się! Dzień Nauczyciela 2023 to kolejna okazja ku temu, by zapoznać się z zabawnymi grafikami, odnoszącymi się z przymrużeniem oka do pracowników szkół. Jak się okazuje, uczniowie utożsamiają ich z wieloma sytuacjami, zdarzeniami czy stereotypami. Swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami dzielą się wzajemnie również w sieci, gdzie publikują i udostępniają tego typu humorystyczne obrazki. Memy o nauczycielach w ostatnim czasie podbijają internet, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu młodzieży takimi materiałami, jakie tym samym motywują uczniów do tworzenia kolejnych grafik. Warto podkreślić, że obrazki te nie powstają w celu ośmieszenia kogokolwiek, ale nawiązują do zabawnych motywów, znanych młodym ludziom, którzy biorą udział w codziennym życiu szkoły oraz jej społeczności. Wśród grafik znajdziemy między innymi odniesienia do utartych już schematów postępowania niektórych nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych, podejmowanych przez nich postaw, a także reakcji na rozmaite sytuacje bądź zdarzenia czy też ich stosunku do uczniów. Zobacz najzabawniejsze memy o nauczycielach i uśmiechnij się!

📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków. 📢 Kurpiowskie Grzybobranie w Zalasiu gm. Łyse. Trzecia edycja wydarzenia odbyła się 30.09.2023. Zdjęcia, wyniki Po godz. 10.00 uczestnicy wydarzenia wyruszyli na grzybobranie. Kurpiowskie Grzybobranie odbywa się w Zalasiu po raz trzeci. Towarzyszą mu m.in. występy lokalnych artystów, degustacje dań regionalnych, prezentacje KGW, animacje.

📢 Plebiscyt Pupil Roku trwa. Można już głosować. Zobaczcie psy z Ostrołęki Nasi Czytelnicy co roku mają wspaniałą okazję, aby pokazać, jak bardzo kochają swoje zwierzaki, zgłaszając je do akcji PUPIL ROKU. W jej ramach stworzymy wielką, internetową galerię pupili wszelkich gatunków. Zobaczcie psy z Ostrołęki oraz dowiedzcie się więcej o tym plebiscycie. Czekają cenne nagrody!

📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego.

📢 Różański Piknik Militarny. Gwiazdami Róże Europy i Kobranocka. 9.09.2023. Zdjęcia To była już 12. edycja Różańskiego Pikniku Militarnego. Tradycyjnie spotkanie miłośników historii i różańskich fortyfikacji odbyło się w Forcie nr 1 w Różanie. 📢 Pielgrzymka do Wąsewa. Wierni z Ostrowi Mazowieckiej wyruszyli wczesnym rankiem, po błogosławieństwie 8.09.2023 8 września do Wąsewa wyruszyli wierni z Ostrowi Mazowieckiej. 8 września to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Bożej Siewnej.

📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły. 📢 Mazowieckie Forum Kobiet. Poznaliśmy Kobiecą Twarz Mazowsza 2023. Zobacz zdjęcia Matki, teściowe, przedsiębiorczynie i rolniczki. To tylko kilka z wielu ról, w jakie wcielają się na co dzień Laureatki naszej akcji Kobieca Twarz Roku, które spotkały się w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych koło Zakroczymia podczas Mazowieckiego Forum Kobiet.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej W niedzielę 21 maja o godz. 12.30 odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej i z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie.

📢 100 najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. To one kształtują rzeczywistość i stanowią o sile regionu Stworzyliśmy listę stu najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą dziesiątkę pań, których dokonania uwiecznimy na stronach wyjątkowej książki. Ich głosami zostanie także przyznany główny tytuł Wpływowej Kobiety Mazowsza 2020.

📢 Wypadek za Dylewem. Droga zablokowana [ZDJĘCIA+WIDEO] Za Dylewem, naprzeciwko zakładu JBB, w środę 6 września doszło do wypadku drogowego. 📢 Dzień Edukacji Narodowej [PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH] Dziś w hali sportowej im. A. Gołasia odznaczono nauczycieli i pracowników oświaty z terenu działania ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty. 📢 Karty wypełnialiśmy czerwonym długopisem. Czy nasze głosy będą ważne? Czy "x" zaznaczony czerwonym długopisem na karcie do głosowania jest ważny? - Mam wątpliwości, a tak wypełniano karty w Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim, mówi Czytelniczka

📢 Poznaj historię JBB! Tylko u nas rozmowa z Józefem Bałdygą, właścicielem zakładu Józef Bałdyga, właściciel firmy JBB Łyse. Żonaty, troje dzieci. Mieszka w Łysych. Nie lubi bywać. Unika rozgłosu, dziennikarzom trudno go spotkać i umówić się na rozmowę.

