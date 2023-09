Przegląd prasy (16.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonujesz monety i banknoty z PRL-u? Zyskaj konkretne pieniądze na skarbach z przeszłości”?

Prasówka 16.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z PRL-u? Zyskaj konkretne pieniądze na skarbach z przeszłości Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Szerszenie zaatakowały dzieci sprzątające las w Jastrząbce. Do zdarzenia doszło 15.09.2023 Jak podają strażacy OSP Cierpięta, tuż po południu zostali wezwani do agresywnych owadów. Szerszenie zaatakowały dzieci sprzątające las w miejscowości Jastrząbka. Strażacy podają, że poszkodowanych jest sześć osób, w tym trzy zostały przewiezione do szpitala.

📢 Księżna Kate w modnym butterfly haircut. Fryzura na motyla łagodzi rysy twarzy i odejmuje lat. Zobacz, komu pasuje! Fryzura na motyla jest znana już od lat, ale kobiety wciąż chętnie się na nią decydują. Niedawno w ten sposób włosy ścięła Kate Middleton. Jej włosy nabrały objętości i lekkości, a księżna dzięki tej zmianie wygląda bardziej promiennie. Butterfly haircut to dobra propozycja dla kobiet, które potrzebują zmiany, ale nie chcą radykalnie zmieniać wizerunku. Zobacz, na czym polega.

Prasówka 16.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przez te 7 błędów twój smartfon może szybciej się psuć. Popełniasz je? Sprawdź, jakich zachowań należy unikać Współczesne smartfony bardzo łatwo popsuć. Nie są one tak wytrzymałe, jak legendarna Nokia 3310 i inne telefony z dawnych czasów. Kilka niepozornych rzeczy szczególnie naraża urządzenie na szybsze zużycie, co może sprawić, że nie posłuży on tak długo, jak życzyłby sobie tego posiadacz. Zobacz 7 błędów, które popełnia wiele osób, przez co telefon może szybciej się popsuć.

📢 Pijany kierował samochodem. Został zatrzymany dzięki interwencji świadków Dwóch młodych mężczyzn zwróciło uwagę na mężczyznę, który zaparkował samochód przy Szpitalnej i jego stan wskazywał, że jest pijany. Wezwali policję. 📢 Te bronie z gier zna każdy, a przynajmniej powinien – zobacz oręż, który przeszedł do historii gier. Też nim walczyłeś? W większości gier komputerowych elementem rozgrywki jest walka, a skoro walka, to potrzebna jest też broń. Poszczególny oręż z gier obrósł jednak tak dużą legendą, że każdy gracz jest obecnie bez problemu w stanie go rozpoznać. Oto najsłynniejsze i najbardziej kultowe bronie z gier. Znasz je wszystkie?

📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? Weekend zapowiada się ciekawie. Odbędą się między innymi: Półmaraton Kurpiowski, Jesienne Biegi Przełajowe, a także potańcówka w Rzekuniu. Co jeszcze? Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Napad na bank w Olszewie-Borkach. Sprawca został szybko zatrzymany Do zdarzenia doszło w czwartek 14.09.2023 tuż po 12.00 w jednej z placówek bankowych na terenie powiatu ostrołęckiego. Według osoby zgłaszającej do placówki bankowej wszedł zamaskowany mężczyzna. Trzymając w ręku nóż zażądał od kasjerek wydania pieniędzy.

📢 Podlaskie na weekend. Co zwiedzić z dzieckiem w regionie? Najlepsze pomysły na wycieczki turystyczne Rodzinny wyjazd, wolny weekend i województwo podlaskie. Tak cudowne połączenie skutkować może tylko i wyłącznie świetnymi doświadczeniami, nawet pod koniec lata. Przed wami lista TOP 40 miejsc, które absolutnie musisz odwiedzić w Podlaskiem. Z dzieckiem, najbliższą rodziną i przyjaciółmi. 📢 Uroczystość Złotych i Diamentowych Godów w Ostrowi Mazowieckiej W sali konferencyjnej Ratusza zorganizowana została uroczystość z okazji jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało 36 par. 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 15.09.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Wydarzenia weekendowe w pow. ostrowskim. Będą pikniki, festyn i igrzyska firm. To wszystko 15 - 17 września W najbliższy weekend warto wybrać się do Ostrowi, Broku i Zakrzewa-Kopijek. Przeczytajcie, jakie atrakcje przygotowano.

📢 Najbezpieczniejsze kraje dla kobiet. W tych państwach samotne podróżniczki mogą przebywać bez obaw Coraz więcej przedstawicielek płci pięknej decyduje się na wyjazd w pojedynkę. Podczas organizacji takiej podróży warto zadbać o bezpieczeństwo – oto najnowszy ranking najbezpieczniejszych krajów dla kobiet. W tych państwach samotne podróżniczki mogą przebywać bez obaw i wrócić z samymi pozytywnymi wspomnieniami. 📢 Modne paznokcie na jesień inspirowane latami 70. Manicure swirl nails w stylowych kolorach dopasowanych do pory roku Modne paznokcie na jesień to te, które są inspirowane latami 70. Warto zaznajomić się z tym trendem, bo ten wzorek będzie na wszystkich pazurkach już niedługo. Dlaczego? Bo jest banalnie prosty w wykonaniu.

📢 Martwe łosie w gm. Rzewnie. Łosie znaleziono w miejscowościach Małki i Drozdowo. Zwierzęta miały rany postrzałowe Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzęta nie padły z przyczyn naturalnych. Na ciałach zwierząt widoczne są rany postrzałowe. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Czarnia. Drzewo spadło na samochód osobowy. Do groźnej sytuacji doszło 13.09.2023 W nocy z 13 na 14 września strażacy z powiatu ostrołęckiego trzykrotnie wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew. 📢 Protest przewoźników w Ostrołęce na rondzie Siemowita III, 15.09.2023 Przypomnijmy, że od roku obowiązuje w Ostrołęce ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych w godzinach 15.00-17.00 na drogach wlotowych do miasta. Pomysł ten wprowadził ratusz. Od początku nie zgadzali się z takim rozwiązaniem przewoźnicy, którzy uważają, że zakaz jest dla nich krzywdzący. Pomimo wielu wysyłanych do prezydenta miasta pism - przewoźnicy nie zostali wysłuchani, ani nie otrzymali odpowiedzi. Zorganizowali więc protest.

📢 Otwarcie boiska przy Rubinku. Orlik został zmodernizowany. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. 13.09.2023 W środę, 13 września oddano do użytku zmodernizowane boisko Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Jubileusz 10-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. 12.09.2023 Środowiskowy Dom Samopomocy świętował 10-lecie powstania. Z tej okazji we wtorek 12.09.2023 w OCK odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowali osobom zaangażowanym w funkcjonowanie Domu. Podopieczni natomiast zaprezentowali na scenie przedstawienie "Rzepka". 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo.

📢 Uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, 1.09.2023 Wstęgę uroczyście przecięto 1 września 2023.

📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. 📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy. 📢 Festyn rodzinny w Dylewie gm. Kadzidło, 26.08.2023. Zdjęcia W sobotnie popołudnie 26 sierpnia 2023 na placu za szkołą w Dylewie stanęło wielkie miasteczko dmuchańców, a na boisku można było podziwiać talenty wokalne i taneczne młodszych i starszych mieszkańców nie tylko sołectwa Dylewo.

📢 Studniówka Ekonomika. W Zajeździe Cobra bawili się uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 11.02.2023 Bal studniówkowy Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy w powiecie ostrowskim. Maturzyści bawili się w Zajeździe Cobra w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Ostrołęka. Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich. 25.09.2022 W niedzielę 25.09.2022 w Wojciechowicach – w miejscu stacjonowania 5 Pułku Ułanów Zasławskich – odbyły się uroczystości upamiętniające ostrołęckich ułanów. 📢 Ostrów Mazowiecka. Ogólnopolskie Święto "Wdzięczni Polskiej Wsi". Przyjechał premier Mateusz Morawiecki, 25.09.2022, zdjęcia Ogólnopolskie święto rozpoczęła plenerowa msza św. na boisku Omega przy ul. Trębickiego. Dalsza część uroczystości została zorganizowana na placu przy Omedze. Tam też rozstawiono dużą scenę. Wokół placu swoje stoiska miały koła gospodyń wiejskich z całego Mazowsza. Było ich ponad 40. Dożynki zakończył występ Sławomira. 📢 Zlot KGW w Goworowie. Impreza odbyła się po raz pierwszy. 14.09.2022 "Bawmy się kolorowo z kołami gminy Goworowo i powiatu ostrołęckiego"- pod takim hasłem odbył się I Zlot KGW w Goworowie. Były konkursy kulinarne, degustacja potraw i atrakcje dla najmłodszych.

📢 Rocznica bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. 11.09.2022 Społeczność gminy Andrzejewo i żołnierze Wojska Polskiego uczcili pamięć bohaterów bitwy, która rozegrała się pod Łętownicą i Andrzejewem w dniach 12-13 września 1939 r.

📢 Lelis. Jesienne Biegi Przełajowe odbyły się po raz 23. 10.09.2022 Po raz 23. w Lelisie odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar marszałka województwa mazowieckiego, starosty ostrołęckiego i wójta gminy Lelis. Ależ była rywalizacja! 📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tłumy ludzi i mnóstwo atrakcji na Dożynkach Gminno-Powiatowych w Sielcu 3.09.2022 W sobotę, 3 września w Sielcu odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe, czyli dożynki gminy Ostrów Mazowiecka i powiatu ostrowskiego. To pierwszy raz, kiedy gmina Ostrów i powiat są wspólnie gospodarzami dożynek. Liczba wystawców, przygotowanych atrakcji i ludzi, którzy przybyli na festyn była imponująca.

📢 Stare Lubiejewo. Studniówka 2022. Tak na balu studniówkowym bawili się maturzyści z ZS CKR w Starym Lubiejewie. Zdjęcia, wideo 22.01.2022 Podczas balu studniówkowego klas IV PT i IV BT z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie bawiło się ok. 30 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi oraz nauczycielami i zaproszonymi gośćmi: starostą ostrowskim wraz z małżonką oraz przedstawicielami rady rodziców.

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej. 📢 Ostrowskie Igrzyska Firm 2021 wygrał ZGK. Zobaczcie zdjęcia z rywalizacji! 11.09.2021 Do rywalizacji stanęło 7 ostrowskich firm i instytucji: ALPLA, FORTE, MDK, MOPS, SCHNEIDER, ZGK i ZURAD. Drużyny dały z siebie wszystko. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Łomża. Uroczystości pogrzebowe śp. bpa Stanisława Stefanka. Trumnę wystawiono w kościele pw. Wniebowzięcia NMP [ZDJĘCIA] Łomża. Trwają uroczystości pogrzebowe śp. bp Stanisława Stefanka. Trumnę z ciałem zmarłego wystawiono w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Mieszkańcy przyszli pożegnać śp. bp Stanisława Stefanka.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata