Przegląd prasy (16.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Dzień Strażaka - gminne obchody święta odbyły się 12.05.2024 w Goworowie Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się 12 maja 2024 r. na placu OSP w Goworowie. Głównym organizatorem tegorocznych obchodów Dnia Strażaka była jednostka OSP Pasieki.

📢 Wypadek w Drążdżewie, 15.05.2024. Skoda uderzyła w drzewo Do zdarzenia doszło w środę 15 maja 2024 po południu.

📢 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Wójt gminy Małkinia Górna złożył życzenia pielęgniarkom Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych wójt gminy Małkinia Górna, Dariusz Rafalik wraz z sekretarzem gminy Cezarym Pietrzakiem odwiedzili z życzeniami i słodkimi upominkami personel medyczny Ośrodka Zdrowia MAK - MED w Małkini Górnej oraz pracowników Ośrodka Zdrowia Sofi w Prostyni. 📢 Zakaz wstępu do lasów w gminach Różan i Goworowo (do końca maja 2024). Nadleśnictwo Pułtusk prowadzi oprysk przeciw szkodnikom Do mieszkańców powiatów ostrołęckiego i makowskiego wysłany został Alert RCB: "Uwaga! Do 31.05 zakaz wstępu do lasu w gminach Różan i Goworowo. Prowadzone będą opryski, działające drażniąco na drogi oddechowe, układ pokarmowy i oczy". 📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP.

📢 Endokawa- spotkanie na temat endometriozy. O chorobie opowiedziała Małgorzata Wojtalewska, ambasadorka Fundacji Pokonać Endometriozę Endokawa - to wydarzenie, które miało na celu naświetlenie problematyki endometriozy. Spotkanie odbyło się w GOKSiR w Goworowie. Swoimi doświadczeniami o tej chorobie podzieliła się mieszkanka naszej gminy, i zarazem ambasadorka Fundacji Pokonać Endometriozę - Małgorzata Wojtalewska.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 15.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024.

📢 „Sanatorium miłości”. Ich nie ma już wśród nas. Widzowie pożegnali już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie? 📢 Charytatywny turniej piłki nożnej Gramy dla Jakuba odbył się w Obierwi 12.05.2024 Wpisowe od drużyn, dochód z licytacji, kwesta - wszystko przeznaczone było dla 23-letniego niepełnosprawnego Jakuba z pobliskiej Olszewki, który porusza się na wózku inwalidzkim i potrzebuje windy, aby wyjście z domu było łatwiejsze. Aby to przedsięwzięcie zrealizować, potrzeba 70 tys. zł. Lwia część tej kwoty przed turniejem była na koncie Jakuba na siepomaga.pl.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie zdjęcia z dwóch mszy 11.05.2024: na godz. 10.00 i 12.00 Sezon komunijny w pełni. Zobaczcie zdjęcia z dwóch grup dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu.

📢 Zorza polarna nad Polską w nocy z 10 na 11.05.2024. Zdjęcia z naszego regionu W nocy z piątku na sobotę były wyjątkowo dobre warunki do oglądania zorzy polarnej. Z powodu silnej burzy magnetycznej na słońcu zjawisko było bardzo dobrze widoczne także nad Polską. I w naszym regionie wielu osobom udało się zaobserwować ubarwione zorzą polarną niebo. 📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta. 📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna. 📢 Brulino-Lipskie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło 6.05.2024 W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna osoba zmarła. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa.

📢 OSP Gleba obchodzi 60-lecie. Uroczystość jubileuszowa połączona z obchodami Dnia Strażaka odbyła się 28.04.2024 To ważne dla strażaków z Gleby, ale i całej lokalnej społeczności święto rozpoczęło się mszą świętą. Potem bohaterowie uroczystości oraz ich goście przenieśli się na pobliski plac. Tutaj była mowa o historii OSP w Glebie, strażakom wręczono odznaczenia i medale, a pod adresem jubilatki padło wiele ciepłych słów. I oczywiście dostała urodzinowe prezenty.

📢 Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej odbył się 28.04.2024. Dopisała pogoda oraz biegacze. Zdjęcia W niedzielę 28.04.2024 na terenach leśnych w gminie Baranowo odbył się I Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci, a także wytrawni biegacze i miłośnicy Nordic Walking. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Operacja Czysta Rzeka w gminie Małkinia Górna, 20.04.2024 W szóstej edycji Operacji Czysta Rzeka - największej ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek i ich okolic – wzięły udział trzy pokolenia mieszkańców gminy Małkinia Górna.

📢 Studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 13.01.2024 Maturzyści swój bal maturalny zorganizowali w sobotę 13.01.2024 w Bobrowym Dworze. Tak się bawili!

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie! 📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia.

📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 📢 Małkinia Górna uczciła 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biało-czerwone kotyliony i flaga narodowa o długości 30 m po raz kolejny ubarwiły obchody Święta Niepodległości w Małkini Górnej. 11 listopada 2023 r. na ulicach Małkini Górnej tradycyjne dominowały barwy narodowe. Biało-czerwone flagi pojawiły się na ulicach i na domach, a wielu mieszkańców przypięło do płaszczy i kurtek biało-czerwone kotyliony. 📢 Drużyna harcerska "Pogodni" z Ostrowi Mazowieckiej powstała dokładnie 30 lat temu. 29.09.2023 obchodziła jubileusz. Zobaczcie zdjęcia Drużyna Harcerska "Pogodni" działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Harcerze pod opieką drużynowej Grażyny Dudy właśnie obchodzili piękną rocznicę, którą uczcili wieczornicą.

📢 Święto Babki Ziemniaczanej w Gnatach gm. Lelis, 10.09.2023 Swój piknik mieli mieszkańcy wsi Gnaty. W niedzielne popołudnie 10 września 2023 czekały na nich atrakcje.

📢 Cmentarz w Troszynie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia z 10.05.2022 Nekropolię w Troszynie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym. 📢 Wszystkich Świętych. Procesja w Ostrowi na cmentarzu parafialnym. Zdjęcia 1.11.2021 W poniedziałek, 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach w całej Polsce odbywały się procesje. Na cmentarzu parafialnym w Ostrowi, o godz. 12.30 w kaplicy odbyło się nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a po nim wierni wzięli udział w procesji po cmentarzu. 📢 Stulecie ZSZ nr 1 w Ostrołęce. Uroczysta gala w Ostrołęckim Centrum Kultury. 7.10.2021. Zdjęcia Popularna „metalówka” to druga, najstarsza szkoła zawodowa na Mazowszu. Za datę jej powstania przyjmuje się 18 października 1921 roku. Tego dnia zostaje powołana do życia Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Polskiej Macierzy w Ostrołęce. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był doktor Józef Psarski, dziś patron ZSZ nr 1.

📢 Zaręby Kościelne. 3 Maja: barwna uroczystość, inscenizacja historyczna, ułani. Zobaczcie zdjęcia Zaręby Kościelne. 3 Maja obchodzono, jak co roku, w sposób wyjątkowy. Uczestnicy w strojach historycznych, a także uczniowie, przedstawili historię Konstytucji 3 Maja.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA] W niedzielę 6 maja w parafii pw. Zbawiciela Świata pierwsza grupa dzieci przystąpiła do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Dzieciom, ubranym w tradycyjne, białe alby, towarzyszyli ich najbliżsi. 📢 Święto honorowych dawców krwi w Ostrołęce [ZDJĘCIA+WIDEO] To był ich dzień. W sobotę 25 listopada dla honorowych dawców krwi śpiewano, recytowano. Wręczano im odznaczenia oraz nagrody. 📢 Zapusty w Gąsewie [zdjęcia] Mnóstwo śmiechu i dobrego jedzenia – tak wyglądała tegoroczna Biesiada Zapustna w gminie Sypniewo.

