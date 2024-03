Przegląd prasy 16.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

Prasówka 16.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 175 lat szpitalnictwa w Ostrołęce. Drugi dzień wielkiego jubileuszu W piątek 15.03.2024 odbyła się druga część obchodów jubileuszowych szpitalnictwa w Ostrołęce. Tym razem uroczystość odbyła się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

📢 Najlepsze, szybkie ciasta bez pieczenia na herbatnikach. Top 9 wypróbowanych przepisów na wyśmienite słodkości, które zrobisz raz dwa Chcesz podać rodzinie pyszne ciasto, ale nie masz ochoty na pieczenie? Żaden problem! Oto 9 najlepszych przepisów na szybkie ciasta bez pieczenia, które możesz łatwo przygotować na herbatnikach. W naszym zestawieniu znajdziesz m.in. sernik Baba Jaga, tartę limonkową i ciasto leniwej synowej. Takie słodkości możesz podać na każdą okazję, do kawy, na niedzielny deser czy na święta. Wypróbuj przepisy na wyśmienite ciasta bez pieczenia na herbatnikach. 📢 Dzień Patrona w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Rozstrzygnięto także IV edycję konkursu o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie Co roku, 15 marca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona - patronem szkoły jest Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Święto szkoły jest także okazją do podsumowania Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wręczenia nagród zwycięzcom.

📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie i usuń Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 13 najpiękniejszych tras pieszych w Europie. Turystyczne perełki dla żądnych spektakularnych widoków Sezon wiosennych urlopów tuż-tuż. Nie każdy marzy o spędzeniu czasu wolnego na plaży – wielu z nas pragnie odkrywać zapierające dech w piersiach zakątki, a przy tym zachować zdrowe nawyki, przygotowując sylwetkę na lato. Świetnym rozwiązaniem na aktywny wypoczynek wiosną będzie przejście najpiękniejszymi trasami pieszymi w Europie. Zobaczcie, które z nich oferują najbardziej niezapomniane widoki.

📢 Atak jądrowy nie zawsze oznacza wyrok śmierci. Ekspert wyjaśnia, kiedy mamy szansę przeżyć Rosyjski przywódca Władimir Putin znów zacząć straszyć użyciem broni jądrowej. Choć wszyscy chcielibyśmy wierzyć, że nie dojdzie do najgorszego, warto przygotować się na czarny scenariusz. Uznany ekspert w zakresie między innymi bezpieczeństwa atomowego dr Łukasz Tolak z Collegium Civitas opowiada o różnych wariantach zagrożenia jądrowego, jak również o szansach, jakie ma człowiek, by przetrwać ewentualny atak z użyciem uzbrojonej głowicy. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. makowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca minął termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. makowskiego. W pięciu gminach o urząd ubiega się tylko jeden kandydat.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 15.03.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 To one byłyby najlepszą Yennefer w Wiedźminie – zobacz aktorki wskazywane przez fanów i nie tylko. Zgadzasz się z tą listą? Wybór aktorów do serialu Wiedźmin Netflix wywołał ogromne kontrowersje. W ich centrum znalazła się m.in. postać czarodziejki Yennefer, którą zagrała Anya Chalotra, a twórcy zostali za to skrytykowani przez fanów. Które jednak aktorki nadają się do roli Yennefer w Wiedźminie i błyszczałyby jako ta postać na ekranie? Sprawdź propozycje.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 15.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 15.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 15.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Jesz je na co dzień, a mogą cię zabić. Toksyczne warzywa, których spożycie prowadzi do śmierci Uważa się, że dieta wegetariańska to najzdrowsza dieta świata. Tymczasem pozornie niewinne warzywa, które jemy niemal codziennie mogą nas zabić. Może się tak zdarzyć szczególnie wtedy, gdy są niewłaściwie przygotowane. Zawierają wtedy toksyczne substancje, których spożycie powoduje nie tylko bóle brzucha czy wymioty, ale może też doprowadzić do śmierci. Sprawdź, które warzywa są najniebezpieczniejsze. 📢 Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata Uroczystości związane z obchodami 175-lecia szpitalnictwa w Ostrołęce rozpoczęły się w czwartek 14.03.2024. Tego dnia uhonorowano zasłużone osoby oraz wysłuchano wspomnień wieloletnich pracowników placówki. Były też występy artystyczne, wykład popularnonaukowy oraz czas na gratulacje i życzenia.

📢 Najlepiej zarabiający polscy TikTokerzy. 10 twórców, których dochody powalają na kolana. Ile da się zarobić na TikToku? TikTok to jeden z najnowszych, a jednocześnie najpopularniejszych obecnie mediów społecznościowych. Szczególnym uznaniem cieszy się on wśród młodych ludzi, choć jego target ewoluuje z miesiąca na miesiąc. Polscy twórcy przez lata budowali swoje bazy obserwujących oraz widzów, dzięki czemu dziś najwięksi z nich posiadają gigantyczne konta, a co za tym idzie - zarabiają duże pieniądze. Zobacz 10 najlepiej zarabiających TikTokerów w Polsce. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na wójtów i burmistrzów w gminach pow. ostrowskiego. Kto startuje? W czwartek, 14 marca o godz. 16.00 mija termin rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych. Przeczytajcie, kto będzie walczył o fotel wójta lub burmistrza w gminach pow. ostrowskiego. Kto nie ubiega się o reelekcję? Kto nie ma kontrkandydata?

📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski. 📢 Ostrołęcka posłanka przewodniczącą podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i związkami zawodowymi Cieszę się, że jako przewodnicząca podkomisji będę miała realny wpływ na umacnianie współpracy sektora publicznego i pozarządowego, która jest niezbędna do tworzenia nowoczesnego systemu edukacji wspierającego kompetencje przyszłości. Bierzemy się do pracy! - napisała w mediach społecznościowych.

📢 Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych We wtorek, 12 marca odbyło się spotkanie wyborcze Zbigniewa Kamińskiego - kandydata na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej z KWW Niezależni Razem. 📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024.

📢 Ostrołęka. Okręgowy Urząd Miar w nowej siedzibie. Uroczyste otwarcie odbyło się 12.03.2024 W tzw. pałacyku w Ostrołęce swoją siedzibę ma obecnie Okręgowy Urząd Miar z Białegostoku. Oficjalne otwarcie zamiejscowego wydziału odbyło się we wtorek 12.03.2024.

📢 Koncert kameralny dla pań w Ostrołęckim Centrum Kultury, 9.03.2024 W sobotni wieczór sala OCK wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Dominowały panie. Bo też z myślą o nich był to koncert. Z okazji Dnia Kobiet. 📢 Spotkanie ostrołęckich twórców. Odbyło się 9.03.2024 w Bibliotece Pedagogicznej Na to spotkanie, które odbyło się w sobotnie przedpołudnie w Bibliotece Pedagogicznej, zaprosiła twórców, muzealników i samorządowców Czesława Lewandowska - twórczyni ludowa, aktywnie działająca w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, oddział kurpiowski.

📢 Bohaterowie Wiedźmina jako lalki Barbie - Geralt Ken i reszta postaci wyglądają znakomicie w wersji SI. Zobacz kniecznie Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie, a wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Przyznajemy, że sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem, ponieważ pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, a efekt jest wart zobaczenia. Przekonajcie się sami. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie.

📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Objazdy w Ostrołęce. Są związane z budową ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową Słonecznej w Ostrołęce Przypominamy, że obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu ze względu na budowę ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową ul. Słonecznej w Ostrołęce.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni.

📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Koperniku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po pracowitym roku pora na wakacje! Uczniowie odebrali świadectwa, nagrody i statuetki. Teraz mogą w pełni cieszyć się latem. Zakończenie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika rozpoczęło się o 9.00 w Powiatowej Hali Sportowej. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Bitwa Regionów w Płoniawach-Bramurze i festyn rodzinny. 21.05.2023. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę 21.05.2023 na terenie boiska szkolnego w Płoniawach- Bramurze odbył się festyn rodzinny połączony z Piknikiem z Produktem Polskim. 📢 Ostrów Mazowiecka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza 14.05.2023 W niedzielę, 14 maja uczniowie dwóch klas (A i B) ze Szkoły Podstawowej nr 1 przyjęli sakrament Pierwszej Komunii Świętej. To ważny dzień dla dzieci oraz dla ich rodzin.

📢 Bierzmowanie w Makowie Mazowieckim w parafii pw. św. Brata Alberta i w parafii św. Józefa W piątek, 21 kwietnia w parafii pw. św. Brata Alberta ks. biskup Szymon Stułkowski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Kilka dni wcześniej, 17 kwietnia, bierzmowanie odbyło się w parafii św. Józefa. 📢 Forum Edukacyjne 2023 w Ostrołęce. Szkoły się promowały. 24.03.2023 W piątek 24.03.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne 2023. Zobaczcie, jak promowały się szkoły.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz piękne kobiety z Ostrołęki i pięciu powiatów naszego regionu w kategorii Matki Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Można jeszcze przesłać zdjęcie i powalczyć o cenne nagrody. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pań w kategorii "Matki". 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Zlot food trucków w Ostrowi Mazowieckiej. Food trucki stoją przy Trębickiego przez cały weekend 17 - 18.09.2022 17 i 18 września na parkingu MOSiR przy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej odbywa się zlot food trucków. Mieszkańcy mają okazję spróbować kuchni z różnych stron świata. Ale to nie wszystko. Przygotowano również atrakcje dla dzieci. Food trucki są czynne w sobotę do 21.00, a w niedzielę od 12 do 20.00. 📢 Teresa Głażewska z Głażewa-Cholew świętowała uroczyście 90. urodziny. 6.08.2022. Zdjęcia, wideo To była wyjątkowa (i niezwykle wzruszająca) uroczystość. Najpierw, w kościele w Sieluniu, odprawiona została msza św. w intencji jubilatki, potem pani Teresa oraz jej goście udali się do Różana, do sali „Tango”. Na czele korowodu podążali motocykliści, jubilatka podjechała pod drzwi pięknym starym mercedesem, za kierownicą którego siedział jej wnuk. Dziś mama jest prawdziwą celebrytką – zażartowała Jadwiga Modzelewska, córka pani Teresy.

A jubilatka, uśmiechając się, weszła do sali i zajęła fotel w centralnym jej punkcie.

📢 Rocznica bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem. Uroczystości 19.09.2021. Zdjęcia, wideo Społeczność gminy Andrzejewo i żołnierze Wojska Polskiego uczcili pamięć bohaterów bitwy, która rozegrała się pod Łętownicą i Andrzejewem 12-13 września 1939 r. 📢 Dożynki w Goworowie. 19.09.2021. Zdjęcia, wideo O godz. 11.00 w goworowskim kościele odprawiona została msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Po mszy korowód dożynkowy - na czele z delegacją z Gierwat, której mieszkańcy wykonali piękny wieniec oraz starostami dożynek - Wiolettą i Mirosławem Radeckimi z Wólki Brzezińskiej - przemaszerował na miejsce dożynkowej imprezy. 📢 Maków Mazowiecki. Psy do adopcji. Stowarzyszenie Nasze Cztery Łapy zachęca do adopcji. Zdjęcia Kto stworzy nowy dom dla tych psiaków? Przebywają w Makowie Mazowieckim, gdzie dbają o nie wolontariusze ze Stowarzyszenia Nasze Cztery łapy. Więcej informacji odnośnie adopcji pod nr tel 533902461. Zobaczcie galerię zdjęć tych słodziaków.

📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia. 📢 Ostrów Mazowiecka w oku kamery Google'a! Mieszkańcy Ostrowi na zdjęciach Google Street View. Sprawdź, czy uchwyciła cię kamera Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej w Google Street View. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Kogo i co udało im się zarejestrować w Ostrowi Mazowieckiej? Zobaczcie, kogo obiektywy Google w Street View uchwyciły w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2012, 2013 i 2017. 📢 Rynek w Ostrowi Mazowieckiej. Czym się tu handluje? 28.09.2020. Zdjęcia To dobry moment na kupienie warzyw na przetwory lub zimowych ubrań. Zobacz, co jeszcze można dostać na rynku

