Przegląd prasy 16.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 15.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Prasówka 16.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Zobacz w galerii, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Tak się kiedyś mieszkało za miastem. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz wiejskie chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Pijany kierowca przewoził dzieci. Samochód jechał na samej feldze. Mimo to, mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli Po zatrzymaniu auta policjanci musieli obezwładnić agresywnego kierowcę. W tym czasie pijana matka wysiadła ze swoimi dziećmi (2, 3 i 8 lat) i jak gdyby nigdy nic, próbowała oddalić się z miejsca zdarzenia.

📢 Rozpoczęły się ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy 16.01.2024 Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Byk wpadł do szamba. Strażacy interweniowali w Kuleszkach-Nienałtach W niedzielę, 14 stycznia strażacy zostali wezwani do miejscowości Kuleszki-Nienałty, aby pomóc bykowi uwięzionemu w szambie. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Tak mieszka Lara Gessler, córka Magdy Gessler? Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 15.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 15.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej.

📢 9 niesamowitych skarbów ukrytych w Polsce. Złoto templariuszy, bezcenne dzieła sztuki, listy Napoleona - gdzie ich szukać? Skarby, kosztowności, słynne dzieła sztuki, zgubione i czekające na odnalezienie. To nie fikcja literacka ani filmowa, lecz rzeczywistość. W Polsce nadal można znaleźć bezcenne skarby, które zaginęły w zawierusze dziejów. Gdzie ich szukać? Co mogą skrywać tajemnicze skrzynie, studnie przypałacowe, a nawet wagony pancernego pociągu? Poznajcie 9 miejsc w Polsce, w których mogą skrywać się wielkie skarby, nadal czekające na znalazców. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Podjazd dla wózka inwalidzkiego i podłączenie do prądu - o tym marzył niepełnosprawny Leon Pawiłan z Myszyńca. I ludzie spełnili te marzenia Leon Pawiłan ma 60 lat. To bezrobotny inwalida. Mieszka od kilku lat w blaszanym kontenerze użyczonym przez gminę na lokal socjalny. Półtora roku temu urząd gminy odciął prąd, ponieważ Leon Pawiłan za niego nie płacił, podobnie jak drugi lokator kontenera. Istniała obawa, że nie przeżyją drugiej zimy w nieogrzewanym baraku. W ostatnich tygodniach wydarzyło się sporo dobrego. 📢 Budowa mostu na Narwi w gminie Rzewnie ma się rozpocząć w 2024 r. Decyzja o pozwoleniu na budowę podpisana 12.01.2024 12 stycznia 2024. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. uroczyście podpisano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę przeprawy mostowej wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy gm. Rzewnie i Nowy Lubiel gm. Rząśnik.

📢 Noworoczne spotkanie ludowców w Ostrołęce, 12.01.2024. Z pożegnaniem europosła Kalinowskiego i występem zespołu "Promni" W piątkowe popołudnie 12 stycznia 2024 w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury zgromadzili się członkowie i sympatycy PSL z kilku powiatów regionu (ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego). Na dorocznym spotkaniu ludowców byli także przedstawiciele Polski 2050. 📢 25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej odbyła się 12.01.2024 W piątek, 12 stycznia 2024, w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zasłużonych dla powiatu i z powiatem związanych. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Kurs samoobrony dla kobiet "Bądź bezpieczna" rozpoczął się w Ostrołęce 11.01.2024. To już 19. edycja! W czwartek 11.01.2024 odbyło się oficjalne rozpoczęcie 19. już edycji kursu samoobrony dla kobiet ,,Bądź Bezpieczna”. W kursie weźmie udział 30 pań zarówno z Ostrołęki, jak i powiatu ostrołęckiego, przed którymi kilka tygodni wytężonej pracy, ćwiczeń i wykładów, które w swoim założeniu mają nauczyć właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. 📢 Studniówka dawniej i dziś. Jak bawiono się na balach maturalnych? Zobacz jak zmieniała się oprawa balu i kreacje maturzystów Studniówka. Jak wyglądał bal maturalny przed laty i czy mocno zmienił się na przestrzeni dziesięcioleci? Czy zabawa maturzystów blisko 100 lat temu wyglądała podobnie jak dzisiejsze studniówki? Co ciekawe, dziś bal maturalny i studniówka to nazwy tej samej imprezy. Niegdyś jednak były to zupełnie inne wydarzenia. Czym się różniły i jak przebiegały? Wybierzcie się z nami w studniówkową podróż w czasie!

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać. 📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Orszak Trzech Króli w Baranowie, 6.01.2024. Zobaczcie zdjęcia Po raz kolejny ulicami Baranowa przeszedł barwny orszak. Po drodze z kościoła do GOKSiR uczestnicy śpiewali kolędy i oglądali scenki religijne przedstawione przez młodzież.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle, 16.12.2023 Kadzidło to kolejne miejsce w powiecie ostrołęckim - po Czerwinie i Myszyńcu - gdzie w tym roku odbywają się bożonarodzeniowe jarmarki (będzie też 17.12.2023 w Czarni). Kadzidlańskie wydarzenie to oczywiście nie tylko stoiska z upominkami, stroikami czy jedzeniem. 📢 Tak mieszka zabawny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 16.12.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m. 📢 Święto Plonów w Szulborzu Wielkim: korowód dożynkowy, turniej sołectw i koncert Dejwa. Zdjęcia, wideo 3.09.2023 Festiwal Tradycji Dożynkowych, czyli VI Szulborskie Święto Plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim. Następnie barwny korowód dożynkowy ruszył na plac, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Bal ósmoklasisty w Różanie. Tak się bawiła młodzież 20.06.2023 Bal ósmoklasisty odbył się 20 czerwca w Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie. W balu wzięły udział trzy klasy ósme: 8a, 8b, 8c oraz klasa 7. Za organizację balu odpowiedzialni byli rodzice, którzy wraz z dziećmi zamienili salę gimnastyczną w salę balową. Nad oprawą muzyczną czuwał Dj DesPassato, a za fotografię Monika Orłowska. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce. 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 Ostrołęka. Dzień Nauczyciela. Nagrody prezydenta miasta dla nauczycieli oraz pracowników administracji wręczone zostały 14.10.2021. Zdjęcia Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w hali widowiskowo-sportowej.

