Przegląd prasy (15.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 15.02.2024”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 15.02.2024 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (15.02.2024) utrudnień? Inne utrudnienie: droga S8f, w. Prymasa Tysiąclecia - w. Lazurowa (8. km) Awaria pojazdu ciężarowego - zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 11 niesamowitych miejsc na krótkie wycieczki po Wielkopolsce. Gotowe pomysły na weekend, tylko godzina jazdy z Poznania! Gdzie wybrać się na krótką, weekendową wycieczkę po Wielkopolsce, żeby nie trzeba było długo jechać samochodem ani nocować? Wyszukaliśmy dla was 11 najlepszych atrakcji województwa w zasięgu najwyżej godziny jazdy od Poznania. To gotowe pomysły na jednodniowe wycieczki dla singli, par, rodzin z dziećmi, miłośników przyrody, zabytków i dobrej zabawy.

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie trwają prace remontowe Niebawem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie nabierze nowego wyglądu. Trwają prace remontowe. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Anty-walentynkowy HOROSKOP. Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! 14.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź! 📢 Pies przejechał pociągiem prawie 160 km i trafił do...Małkini Major, pies w typie owczarka, zaginął 7 lutego w Sadownem (powiat węgrowski). Okazuje się, że przejechał pociągiem niemal 160 km z miejsca zamieszkania i trafił do Małkini, gdzie zajęła się nim młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

📢 11 najbardziej niezwykłych zamków w Polsce: tajemnice, legendy, ciekawostki. Żółta dama, pamiątka po Koperniku, skarby i dziwne rekordy Polska jest pełna niezwykłych zamków, a niektóre są tak dziwne, że aż trudno uwierzyć w opowiadane o nich historie. Zebraliśmy dla was listę 11 najbardziej niezwykłych opowieści, tajemnic i ciekawostek związanych z polskimi zamkami od Bałtyku po podnóże Tatr. Który polski zamek wzorowany był na słynnym Tadż Mahal, gdzie grozi klątwa konia, co zostawił po sobie Kopernik w Olsztynie i czego szukał na Dolnym Śląsku ojciec nazistowskiego programu rakietowego? Poznajcie naszą listę TOP 11 tajemnic i ciekawostek polskich zamków. 📢 Egzaminy na prawo jazdy. Jaka była w 2023 roku zdawalność w naszym regionie? Co roku przedstawiamy dane dotyczące poziomu zdawalności egzaminów na prawo jazdy w naszym regionie (Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski). Koncentrujemy się na egzaminach na kat. B, analizując dane ośrodków, które w 2023 roku wyszkoliły co najmniej 20 kursantów, którzy zgłosili się na egzamin teoretyczny – bo to przecież on jest przepustką do kolejnego etapu egzaminu na kierowcę. Dane pochodzą z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, a więc obejmują kursantów, którzy właśnie tu zdawali egzamin.

📢 Samba i piłka. Karnawał w Rio łączy dwie największe pasje Brazylii [ZDJĘCIA] „To jeden z największych wyrazów uznania, oznak szacunku, jaki można otrzymać. Dla Brazylijczyka parada szkół samby jest tym samym, co Puchar Świata” – stwierdzil legendarny „Canarinho” Zico. Niewiele osób uwielbia imprezować tak bardzo jak Brazylijczycy, a coroczne święto muzyki, tańca i kolorów rozpoczęło się w ubiegły weekend i zakończyło we wtorek 13 lutego. Naród zafascynowany piłką nożną oddawał się swojej drugiej wielkiej pasji – karnawałowi. Pomiędzy dwiema wielkimi miłościami tego kraju istnieje wiele powiązań. 📢 Memy na walentynki. Tak internauci śmieją się ze święta zakochanych 14 lutego obchodzimy walentynki, czyli święto zakochanych. To idealna okazja dla internautów do żartów za pomocą memów! Jak komentują święto, tak chętnie wyczekiwane przez wszystkich zakochanych? Sprawdźcie najlepsze memy z całego internetu na walentynki!

📢 Seniorzy z Makowa Mazowieckiego uwierzyli oszustom i stracili swoje oszczędności W poniedziałek (12.02) seniorzy z Makowa Mazowieckiego otrzymywali telefony od fikcyjnych wnuczków i policjantów. Niestety w jednym przypadku seniorzy uwierzyli oszustom podającym się za „policjanta CBŚP” i przekazali pieniądze, zostawiając je w torbie na chodniku przed domem. 📢 Śladami Kurpiów - doroczne wydarzenie w Kadzidle, 13.02.2024 Śladami Kurpiów to kontynuacja przekazywania i utrwalania tradycji, zwyczajów oraz obyczajów naszych przodków - wprowadził Grzegorz Parzych, dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. - Śladami Kurpiów ukazuje, jak wiele pokoleń pracowało na to, czego dzisiaj widownia jest świadkiem. Jest to także doroczne spotkanie z twórcami i artystami kurpiowskimi, którzy zostaną uhonorowani nagrodami okolicznościowymi za swoje dokonania artystyczne, wybitne osiągnięcia i pielęgnowanie naszej kultury.

📢 Tego mężczyźni nie lubią u swoich partnerek! Te nawyki mogą zniszczyć nawet najtrwalszy związek. Sprawdź, czym możesz denerwować ukochanego Każda kobieta ma jakieś nawyki – jedne mniej denerwujące partnerów, drugie bardziej. Okazuje się, że pozornie błahe zachowania, które panie wykonują mimo woli, mogą bardzo denerwować mężczyzn. Zobacz 10 z nich, które irytują facetów i sprawdź, czy sama tak nie robisz.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy i nietuzinkowy styl Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Najpiękniejsze ulice w Polsce: 14 wyjątkowych zakątków na spacery. Polska Wenecja, błyszczący pasaż, średniowieczny zaułek i inne cuda Polskie miasta skrywają wiele niespodzianek i pięknych zakątków. Są wśród nich ulice, których urok zachwyca zarówno stałych mieszkańców, jak i turystów z Polski i zagranicy. W którym polskim mieście można poczuć się jak w Wenecji lub Amsterdamie? Który zaułek sprawia wrażenie jakby żywcem wyjętego ze średniowiecza? Który deptak jest najdłuższy, gdzie można oglądać najbardziej różnorodną architekturę? Przedstawiamy 14 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych ulic w polskich miastach.

📢 Środa popielcowa 2024 - kiedy wypada i czy obowiązuje wtedy post? Czego symbolem jest popiół? Coraz mniej czasu zostało do Wielkanocy, której jednym z pierwszych zwiastunów jest zbliżająca się wielkimi krokami Środa Popielcowa. Kiedy wypada Środa Popielcowa? Czy obowiązuje podczas niej post? Czego symbolem jest popiół? 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 14.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Paznokcie na Walentynki 2024. Nowości w manicure hybrydowym. Oto najmodniejsze stylizacje na 14 lutego Zobacz ZDJĘCIA Pierwszym skojarzeniem z Walentynkami widocznymi na paznkociach jest manicure w kolorze czerwonym i zdobienia w kształcie serduszek. Okazuje się jednak, że to tylko część pomysłów na walentynkową dekorację paznokci... 📢 Konsultacje dot. modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. W gminie Ostrów Maz. spotkanie odbyło się 13.02.2024 We wtorek, 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o., która przygotowuje studium wykonalności zadania oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. Najistotniejsze dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to, że zlikwidowanych ma być 5 przejazdów kolejowych. 📢 9 oznak, że to ten jedyny. Po nich poznasz miłość swojego życia. Sprawdź, czy te sygnały występują w waszym związku Jesteście razem, dobrze wam ze sobą, ale nie jesteś przekonana, co będzie dalej? A może to świeża sprawa i nie wiesz, czego się spodziewać? Nie można przewidzieć przyszłości, lecz warto upewnić się, na tyle, ile to możliwe, że się odpowiednio wybrało. Podajemy 9 oznak, dzięki którym poznasz, że jesteś z właściwym mężczyzną.

📢 Te grzyby znajdziesz zimą w lesie. Mrozy nie są im straszne, a smak zachwyca. W kuchni sprawdzą się zwłaszcza boczniaki ostrygowate Grzyby najczęściej jemy w zupie, sosie i jako przystawkę. Kto z nas nie lubi smażonych niczym kotlet kani lub marynowanych podgrzybków prosto ze słoika? Choć w Polsce sezon grzybowy w pełni zacznie się za kilka miesięcy, to nawet zimą da się natknąć na rzadko zbierane, a wyjątkowo smaczne okazy. Boczniaki ostrygowate lub łyczniki późne? Znajdziesz je w naszych lasach, często pod warstwą śniegu. Zobacz, jak wyglądają. 📢 Nabrzeże Narwi między ostrołęckimi mostami. Jak będzie wyglądać? Prezydent Ostrołęki pokazał wizualizacje Nad nadbrzeżem Narwi trwają intensywne prace. W związku z dużym zainteresowaniem tą ważną inwestycją prezentuję aktualne wizualizacje zagospodarowania terenu między mostami - podał prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Obecnie trwają tam prace służące umocnieniu lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej. To koszt prawie 4 mln złotych.

📢 Adam Kurpiewski kandydatem na prezydenta Ostrołęki 12.02.2024 Ostrołęckie Koło Platformy Obywatelskiej zatwierdziło listy wyborcze do rady miasta i sejmiku województwa Mazowieckiego. Również wybrano kandydata na prezydenta miasta Ostrołęki w wyborach samorządowych 2024 r. - Adama Kurpiewskiego - podali działacze w mediach społecznościowych. 📢 Walentynki z CUS w gminie Czarnia. 13.02.2024 13.02.2024 r., w przeddzień Dnia Zakochanych, Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Cyku przygotowały "Walentynki z CUS, czyli międzypokoleniowe pieczenie ciasteczek". 📢 Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby Urodziny Klubu Senior+ wypadają 14 lutego, ale ze względu na to, że w tym roku w tym dniu wypada Środa Popielcowa, wspólne świętowanie odbyło się 8 lutego. Były życzenia, prezenty i oczywiście - tort.

📢 9 pięknych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy. Znajdziesz tam zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli macie już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zachęcamy was do zaczerpnięcia inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Kiedy przypada Środa Popielcowa 2024? Podpowiadamy, czy tego dnia można jeść mięso i jakie to ma znaczenie Środa Popielcowa w Kościele Katolickim w 2024 roku przypada 14 lutego. Jest to święto ruchome i rozpoczyna symboliczne 40 dni Wielkiego Postu. Początek Wielkiego Postu uzależniony jest od daty Wielkanocy. Co można jeść i pić w Środę Popielcową, a z czego tego dnia katolicy powinni zrezygnować? Czy w Popielec można jeść mięso? Przyjrzeliśmy się, jak powinno się pościć tego dnia.

📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem. 📢 Konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim, 11.02.2024 Stowarzyszenie Kobiety wspierają Kobiety zorganizowało po raz drugi konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim. Zgłosiło się 19 KGW. Kto wygrał? 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa. 📢 Protest rolników 2024 w Ostrołęce. Rolnicy przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego W piątek 9.02.2024 o godzinie 10:00 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrołęckiego, którzy poruszali się ciągnikami po drogach wylotowych miasta. Przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego (do ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich). 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. 📢 Chrupiące faworki według przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na tłusty czwartek! Prosty przepis Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Odbyła się 13.01.2024 w sali Olimpia w Krukach Uczniowie wraz z nauczycielami weszli do sali krokiem poloneza. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Baranowo, 16.12.2023 To był miły sobotni wieczór. W sali GOKSiR mieszkańcy podzielili się opłatkiem, zasiedli wspólnie do wieczerzy, wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Kurpiowskiej Akademii Smyczkowej. 📢 Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków w Prostyni. Druga edycja wydarzenia odbyła się 10.12.2023 Dla każdego coś smacznego, przyjemnego i pożytecznego - taką formułę przyjęli organizatorzy II Mikołajkowego Kiermaszu Przedszkolaków, który odbył się w SP w Prostyni.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 KGW z powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku". 12.02.2023 Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku." Konkurs odbył się po raz pierwszy i cieszył dużym zainteresowaniem. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Studniówka ZSZ nr 3 w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sobotę 14.01.2023 w Centrum Bankietowym Warszawska 34 14.01.2023 swój bal maturalny mieli uczniowie ZSZ nr 3 w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Centrum Bankietowym Warszawska 34.

📢 Żebry Laskowiec. Zbiórka nakrętek - akcja dla Michała Boguckiego. Zdjęcia, wideo W akcji zbierania nakrętek dla Michasia Boguckiego bierze udział ponad 150 wolontariuszy w Polsce, Anglii i Belgii. Do tej pory zebrano i posegregowano prawie 5,5 mln nakrętek!