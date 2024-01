Przegląd prasy 14.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie”?

Prasówka 14.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.01.24

Prasówka 14.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na drodze nr Brok - Poręba: rano do rowu wjechał samochód dostawczy, po południu osobowy. 13.01.2024 W sobotę 13.01.2024 na drodze nr 694 Brok-Poręba doszło do dwóch zdarzeń.

📢 Protest przed Zakładem Karnym w Przytułach Starych, 13.01.2024. W obronie osadzonego tam Macieja Wąsika Maciej Wąsik - były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, skazany na 2 lata pozbawienia wolności za udział w tzw. aferze gruntowej, osadzony został w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Od 11 stycznia 2024 przed aresztem zbierają się ludzie, którzy uważają, że polityk został niesłusznie skazany i domagają się jego uwolnienia. Towarzyszą im politycy PiS. Taki protest odbył się 13 stycznia 2024 i ma się odbywać codziennie.

📢 Podjazd dla wózka inwalidzkiego i podłączenie do prądu - o tym marzył niepełnosprawny Leon Pawiłan z Myszyńca. I ludzie spełnili te marzenia Leon Pawiłan ma 60 lat. To bezrobotny inwalida. Mieszka od kilku lat w blaszanym kontenerze użyczonym przez gminę na lokal socjalny. Półtora roku temu urząd gminy odciął prąd, ponieważ Leon Pawiłan za niego nie płacił, podobnie jak drugi lokator kontenera. Istniała obawa, że nie przeżyją drugiej zimy w nieogrzewanym baraku. W ostatnich tygodniach wydarzyło się sporo dobrego.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Ostrowscy dzielnicowi pomogli 66-letniej kobiecie. Mieszkała bez prądu, bieżącej wody i opału W ubiegłym tygodniu, w mroźne dni, policjanci sprawdzali miejsca, gdzie w trudnych warunkach żyją osoby starsze, schorowane i samotne. W jednym z domów zastali zziębniętą 66-letnią kobietę.

📢 Budowa mostu na Narwi w gminie Rzewnie ma się rozpocząć w 2024 r. Decyzja o pozwoleniu na budowę podpisana 12.01.2024 12 stycznia 2024. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. uroczyście podpisano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę przeprawy mostowej wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowościach Nowe Łachy gm. Rzewnie i Nowy Lubiel gm. Rząśnik. 📢 Noworoczne spotkanie ludowców w Ostrołęce, 12.01.2024. Z pożegnaniem europosła Kalinowskiego i występem zespołu "Promni" W piątkowe popołudnie 12 stycznia 2024 w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury zgromadzili się członkowie i sympatycy PSL z kilku powiatów regionu (ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego). Na dorocznym spotkaniu ludowców byli także przedstawiciele Polski 2050.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? W najbliższy weekend można będzie między innymi uczestniczyć w wyjątkowym koncercie kolęd lub na przykład pójść na lodowisko. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Kiedy przypada tłusty czwartek 2024? Poznaj skąd pochodzi tradycja. Znamy powód, dlaczego jemy tego dnia pączki Tłusty czwartek to wielkie święto łasuchów. Tradycyjnie tego dnia jemy słodkościami bez ograniczeń. To najbardziej charakterystyczny i wyczekiwany moment karnawału. Ostatni czwartek przed Środą Popielcową w Polsce to czas, w którym rządzą pączki, faworki, donuty, oponki i róże karnawałowe. Sprawdź, kiedy wypada tłusty czwartek 2024 i skąd się wzięła ta tradycja.

📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej. 📢 Interwencja Parlamentarna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych ws. ministra Macieja Wąsika 12.01.2024r odbyła się interwencja parlamentarna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych ws. Ministra Macieja Wąsika, który od wczoraj (11.01.2024) przebywa w jednoosobowej celi tegoż zakładu. Odwiedzili go posłowie Marcin Grabowski i Arkadiusz Czartoryski oraz senator Robert Mamątow.

📢 Słynne kobiece postacie z gier w prawdziwym życiu według SI – Lara Croft w klubie, Ciri i Jaina w pracy, Ellie w szkole i więcej Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałyby słynne bohaterki gier w prawdziwym życiu? Sprawdziliśmy to i pomogła nam w tym sztuczna inteligencja. Trzeba przyznać, że te zdjęcia robią ogromne wrażenie. Zobacz koniecznie i przekonaj się sam, czy znasz je wszystkie.

📢 Kurs samoobrony dla kobiet "Bądź bezpieczna" rozpoczął się w Ostrołęce 11.01.2024. To już 19. edycja! W czwartek 11.01.2024 odbyło się oficjalne rozpoczęcie 19. już edycji kursu samoobrony dla kobiet ,,Bądź Bezpieczna”. W kursie weźmie udział 30 pań zarówno z Ostrołęki, jak i powiatu ostrołęckiego, przed którymi kilka tygodni wytężonej pracy, ćwiczeń i wykładów, które w swoim założeniu mają nauczyć właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. 📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2023. Ile urodzeń, ile zgonów? Dane z USC w Ostrowi Mazowieckiej Jakie były najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w ostrowskim Urzędzie Stanu Cywilnego? Czy ostrowian ubyło czy przybyło? Więcej narodzin czy zgonów? Ile lat ma najstarszy mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej? 📢 Studniówka dawniej i dziś. Jak bawiono się na balach maturalnych? Zobacz jak zmieniała się oprawa balu i kreacje maturzystów Studniówka. Jak wyglądał bal maturalny przed laty i czy mocno zmienił się na przestrzeni dziesięcioleci? Czy zabawa maturzystów blisko 100 lat temu wyglądała podobnie jak dzisiejsze studniówki? Co ciekawe, dziś bal maturalny i studniówka to nazwy tej samej imprezy. Niegdyś jednak były to zupełnie inne wydarzenia. Czym się różniły i jak przebiegały? Wybierzcie się z nami w studniówkową podróż w czasie!

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Kultowe przedmioty z PRL-u. Prodiż, maszynka do mielenia mięsa i wiele innych. To właśnie te gadżety ułatwiały życie niemal w każdej kuchni PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi. 📢 Maciej Wąsik trafił do Zakładu Karnego w Przytułach Starych Jak podały ogólnopolskie portale (niezależna.pl i wp.pl), były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik został przewieziony do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

📢 Wypadek w Żabinie, 11.01.2024. Kierowca stracił panowanie nad samochodem Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w nocy 11.01.2024 w Żabinie, gmina Goworowo. 📢 5 europejskich miast, do których warto pojechać pociągiem w styczniu 2024. Dokąd PKP zawiezie was najtaniej? Sprawdźcie w naszym rankingu Miasta Europy zimą są piękne, klimatyczne i pełne atrakcji. Sprawdziliśmy, do których europejskich stolic najbardziej warto pojechać z Polski pociągiem w styczniu 2024. Sprawdziliśmy ceny bezpośrednich połączeń PKP i stworzyliśmy ranking 5 miast, do których przejazd koleją kosztuje najmniej. To gotowe pomysły na weekend na początku ferii zimowych!

📢 Wypadek w Rembielinie na DK 57. Do zdarzenia z udziałem 2 aut doszło 9.01.2024 W wyniku wypadku ranne zostały cztery osoby. Z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. To mieszkańcy powiatów przasnyskiego i ostrołęckiego.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Lubisz storczyki? Ten ci się spodoba! Cymbidium zachwyca kwiatami i kolorami. Sprawdź, jak go uprawiać w doniczce i o co zadbać, żeby kwitł Storczyki zawojowały nasze serca i parapety. Ale warto pamiętać, że poza najbardziej popularnymi falenopsisami, możemy uprawiać i inne gatunki. Do najbardziej spektakularnych należy storczyk cymbidium, który tworzy duże i kolorowe kwiaty. Można go z powodzeniem uprawiać w domu, ale jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby ten storczyk kwitł. Rdazimy, jak pielęgnować cymbidium.

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz i odpowiedzi od CKE. Takie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 odbyła się 6 grudnia w godz. 9.00-13.00. Arkusz egzaminacyjny oraz oficjalne proponowane odpowiedzi do zadań podane przez CKE zamieściliśmy w tym tekście. Przypominamy też, jak wygląda matura próbna z polskiego, jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu oraz przytaczamy opinie uczniów na temat testu. 📢 Chata Mikołaja w małkińskim GOKiS. Dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem Po raz trzeci Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się w sobotę 9.12.23 r. o godz. 16.00 i trwało ponad dwie godziny. Udało się obdarować ponad 80 dzieci. 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże. 📢 Impreza integracyjna "Mała wieś - wielki festyn pokoleniowy" w Grucelach gm. Troszyn, 24.09.2023 Na imprezę integracyjną zaprosiło 24 września 2023 stowarzyszenie "W kręgu przyjaciół Troszyna" i mieszkańcy wsi. Na dzieci czekały animacje, na starszych - poczęstunek i występ kapeli. Pogoda w pierwszą niedzielę jesieni wyjątkowo sprzyjała organizacji wydarzeń plenerowych.

📢 Pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego, który po 17 latach posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odszedł na emeryturę.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Dzień Kota 2023: MEMY. Szykuj prezent dla Pusi. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach 17.02.2023 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota 2023 serwujemy najnowszą porcję memów o mruczkach. Miłego przeglądania!

📢 Pączki z różą jak u babci. Prosty przepis na najlepsze pączki na tłusty czwartek. Takie słodkości zawsze wyjdą dobre Mogą być z czekoladą, adwokatem lub innym nadzieniem, ale i tak te najlepsze, które wspominamy z dzieciństwa, są z różą. Mamy pyszny i sprawdzony przepis na pączki z lukrem na tłusty czwartek. Będą smakować jak u babci. Wystarczy przestrzegać kilku zasad, a wyjdą wyśmienite i puszyste. Sprawdź, jakie to łatwe i wypróbuj nasz przepis na pączki z różą. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce.

📢 Studniówka Ekonomika. W Zajeździe Cobra bawili się uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 11.02.2023 Bal studniówkowy Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy w powiecie ostrowskim. Maturzyści bawili się w Zajeździe Cobra w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Ostrowskie Igrzyska Firm 2022. Plonex najlepszy spośród 6 rywalizujących drużyn. Zdjęcia, 1.10.2022 W sobotę, 1 października odbyły się VI Ostrowskie Igrzyska Firm. W ogródku jordanowskim rywalizowało 6 drużyn: MOPS, Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Plonex, Zurad, Alpla i ZGK. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę zawitała do Ostrowi Mazowieckiej 2.08.2022. Zdjęcia Tradycją jest, że Ostrów Mazowiecka, a dokładniej parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny gości u siebie pątników z Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi zatrzymują się tu, aby odpocząć, biorą udział we mszy świętej i jedzą śniadanie. Tu również do pątników dołącza grupa z Ostrowi i powiatu ostrowskiego.

📢 Lodowisko w Ostrołęce otwarte 15.01.2022. Cennik, godziny otwarcia. Zdjęcia, wideo Lodowisko czynne będzie codziennie w godz. 10.00-22.00 do poniedziałku 28 lutego 2022 r. Warto skorzystać! 📢 Cmentarz w Krasnosielcu. Zdjęcia nekropolii z 31.10.2021. Obejrzyjcie Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedzamy lokalne nekropolie. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza w Krasnosielcu z charakterystycznym i dającym do myślenia napisem na bramie.

📢 MiniMal - pierwszy supermarket w Ostrołęce. Archiwalne zdjęcia z otwarcia marketu w 2000 roku Ostrołęka. 20 lat temu powstał w Ostrołęce pierwszy supermarket. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia