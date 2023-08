Przegląd prasy (13.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.08”?

📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 13.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (13.08)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Utrudnienia w ruchu 13.08.2023 w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (13.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 51, Lidzbark Warmiński (40. km na odc. 0,2 km) None.

📢 Wypadek w Dzierżanowie, na DK57. 12.08.2023 kombajn zderzył się z motocyklem Do zdarzenia doszło 12.08.2023, tuż przed południem, na drodze krajowej nr 57. W miejscowości Dzierżanowo doszło do zderzenia kombajnu rolniczego z motocyklem. Jak podała makowska straż pożarna, w zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba. Więcej informacji wkrótce.

📢 Długi weekend, czyli... duże korki w Ostrołęce. Tak wyglądały ulice miasta - wiodące w kierunku mostu - w sobotę 12.08.2023, po godz. 14.00 Każdy, kto chce samochodem wyjechać z Ostrołęki w stronę drogi krajowej nr 53 (na Mazury) musi się w sobotnie popołudnie, 12 sierpnia 2023, uzbroić w cierpliwość. O tej porze zakorkowane są nie tylko główne ulice - Kopernika, Berka Joselewicza czy Goworowska, ale też np. Łęczysk, Reymonta, Orzeszkowej. W tym rejonie Ostrołęki trudno włączyć się do ruchu z bocznych uliczek, trudno wyjechać z parkingu. Z powodu korka wolniej przemieszczają się także miejskie autobusy.

📢 Grzybobranie 2023. Zobaczcie zbiory 91-letniej mieszkanki gminy Krasnosielc. Co za okazy! Moja 91-letnia babcia z Sielca Nowego w gminie Krasnosielc (kojarzonego że słynnymi Warner Bros) w pobliskim lesie oraz prowadzącej do niego drodze przy polu kukurydzy znalazła takie oto okazy - napisała do naszej redakcji Ania (i dołączyła zdjęcia).

📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 12.08.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur! 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 12.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie. Są to oferty na umowy o pracę. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 12.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Perseidy 2023 już 12 sierpnia! Spadające gwiazdy i inne zjawiska na niebie, które można obserwować w sierpniu Noc spadających gwiazd już niebawem. Na nocnym niebie w sierpniu ponownie rozbłysną Perseidy. Kiedy i gdzie będą najlepiej widoczne? Jakie jeszcze zjawiska astronomiczne będzie można oglądać w sierpniu? Zapraszamy do przewodnika po spadających gwiazdach, superksiężycach i innych niesamowitych zjawiskach astronomicznych, które czekają nas w sierpniu 2023.

📢 Śmiech przez... źle zamontowany kran. Hydraulicy wolą o tym nie mówić. Zobacz kosmiczne wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu W świecie rur, zaworów i wycieków, hydraulicy pełnią rolę prawdziwych bohaterów. Ale co, jeśli twój dom odwiedził hydraulik po ciemnej stronie mocy? No cóż, to właśnie wtedy historia zamienia się w śmiech przez łzy i... źle zamontowany kran. Ci fachowcy zamiast naprawiać wycieki, mogliby zdobyć się na występy kabaretowe. Przed wam pasjonujący taniec wodnych kłopotów. Absolutne hity polskiego intenretu! 📢 Psy i koty do adopcji. Zobacz zdjęcia czworonogów z Makowa Mazowieckiego Szukasz psiego towarzysza, przyjaciela na dobre i na złe? Tyle psiaków, ale też koty, czekają w Makowie Mazowieckim. Przebywają obecnie pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Więcej informacji pod nr tel. 533902461. Zobacz galerię zdjęć zwierząt do adopcji.

📢 Pożar hali produkcyjnej w Czarni, 11.08.2023. Z ogniem walczy kilka zastępów straży pożarnej Na szczęście wszyscy pracownicy zdążyli się ewakuować z zakładu.

📢 Zielona Góra na weekend: 19 atrakcji i pomysłów na przygody. Restauracja z dżunglą w środku, deptak pełen Bachusików i inne cuda Zielona Góra to winiarskie i festiwalowe centrum województwa lubuskiego. W mieście nie brak atrakcji na weekendową wycieczkę czy city break. Ani dorośli, ani dzieci nie będą się tu nudzić. Przygotowaliśmy dla was listę 19 najlepszych atrakcji Zielonej Góry w sam raz na weekend. Wyjaśniamy, czym są zielonogórskie Bachusiki, o czym plotkują kamienie plotkarskie, gdzie w Zielonej Górze można spotkać surykatki, które muzea warto odwiedzić, gdzie pójść na spacer albo poszaleć na trampolinach. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi powoli kończą 9. dzień na szlaku 9 sierpnia to dziewiąty dzień na szlaku. 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę jest 120 km od celu swojej podróży.

📢 Czadoman gwiazdą Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Zobaczcie program. Dni Kukurydzy odbędą się 19-20.08.2023 Znamy szczegółowy harmonogram XXII Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Przeczytajcie, co się będzie działo - organizatorzy zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Gwiazdą Dni Kukurydzy 2023 będzie Czadoman. 📢 Tak mieszka Anna Maria Sieklucka. Zobacz, jak żyje gwiazda hitu Netfliksa. Tak stylowo urządziła apartament aktorka z filmu „365 dni” Anna Maria Sieklucka to młoda polska aktorka, którą na Instagramie obserwuje aż 4,6 miliona followersów. Sprawdź, jaki styl pokochała gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo”. Zobacz, jak wygląda dom Anny Marii Siekluckiej, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Laury Biel w głośnej produkcji Netfilksa „365 dni”. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Kebson ocenia kebaby w regionie. Co youtuber powiedział o fast foodach w Ostrołęce, Ostrowi, Małkini i Komorowie? Kebson, czyli pochodzący z Prostyni Adam Seliga jest powszechnie znany w sieci z powodu swojego zamiłowania do... fast foodów. Kebson od lat podróżuje po całej Polsce, aby spróbować fast foodów oferowanych przez lokalnych sprzedawców, nagrać film z degustacji i podzielić się swoją opinią ze społecznością. 📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota.

📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem. 📢 Kids Party w tężni w Rzekuniu. 6.08.2023 rozpoczął się cykl imprez dla dzieci. Zdjęcia W niedzielę, 6 sierpnia rozpoczął się cykl dla spotkań „Kids Party w solankowej krainie” w tężni w Rzekuniu. Kids Party to m.in. animacje, gry i zabawy, a także zabawy muzyczne. 📢 Genialnie proste sposoby na upały. Wygląda głupio? Ale działa! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Międzygminny Rajd Rowerowy "A to ci historia!", drogami gmin Boguty-Pianki i Nur. 18.06.2023 Nawet dla niezbyt wprawnych rowerzystów 25 km to nie jest długi dystans. Uczestnicy I Międzygminnego Rajdu Rowerowego przy okazji krótkiej rowerowej przejażdżki przez miejsca ciekawe przyrodniczo poznawali także lokalną historię. 18.06.2023 r. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Zespół Śpiewaczy Nadbużanie zaprosili cyklistów w każdym wieku na I Międzygminny Rajd Rowerowy pod hasłem „A to ci historia!” Zaproszenie przyjęło ponad 40 osób w wieku od 6,5 roku do 70+.

📢 Literacko-urodzinowe spotkanie w Towarzystwie Przyjaciół Ostrołęki. Z prezentacją wierszy Jadwigi Kalinowskiej. 30.05.2023 30 maja 2023 Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki zaprosiło na spotkanie z panią Jadwigą Kalinowską. TPO planuje wydać tomik jej wierszy. Będzie to wyjątkowy debiut poetycki, bo pani Jadwiga właśnie skończyła 90 lat! 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej 21.05.2023 W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 14 dziewczynek i 22 chłopców. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w niedzielę 21 maja. 📢 Dzień Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej. Powiatowe obchody odbyły się 12.05.2023 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji w Starej Elektrowni zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Były kwiaty, tort i podziękowania za pracę.

📢 Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn. Kiedy koniec prac? Zobaczcie zdjęcia z budowy 6.02.2023 Droga S61, czyli Via Baltica, ma połączyć węzeł Podborze z węzłem Śniadowo. Droga S61 na pewnym odcinku biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 677, czyli drogi na Łomżę. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na jesień 2023 r. Zobaczcie, jak przebiegają prace. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Ostrołęka. Szkoła Podstawowa nr 10 świętuje 30-lecie. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 7.11.2022. Zdjęcia Słowa, które zostaną wypowiedziane na scenie żyją naprzód w dziejach człowieka - słowami patrona szkoły św. Jana Pawła II witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości z okazji 30-lecia działalności naszej placówki - zaczął uroczystość Krzysztof Florczak, dyrektor SP nr 10.

📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tłumy ludzi i mnóstwo atrakcji na Dożynkach Gminno-Powiatowych w Sielcu 3.09.2022 W sobotę, 3 września w Sielcu odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe, czyli dożynki gminy Ostrów Mazowiecka i powiatu ostrowskiego. To pierwszy raz, kiedy gmina Ostrów i powiat są wspólnie gospodarzami dożynek. Liczba wystawców, przygotowanych atrakcji i ludzi, którzy przybyli na festyn była imponująca.

📢 Myszyniec w Google Street View. Zobaczcie zdjęcia Myszyńca w oku kamery Google Zobaczcie jak wyglądał Myszyniec kilka lat temu, gdy na swoich mapach uwiecznił ją samochód Google Street View. Kamery były tu w 2013 i 2018 roku. Czy was również uchwyciła kamera? Czy od tamtego czasu Myszyniec bardzo się zmienił?

📢 Cmentarz w Obierwi przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Obierwi w gminie Lelis. 📢 Cmentarz w Płoniawach-Bramurze. Tak wygląda dwa tygodnie przed Wszystkimi Świętymi. Królują wrzosy. Jest skromnie i schludnie. Zdjęcia Wszystkich Świętych tuż tuż. W październiku na cmentarzach jest wzmożony ruch: robimy porządki na grobach naszych bliskich, układamy wieńce, zapalamy znicze. Tak wyglądał cmentarz w Płoniawach-Bramurze 19.10.2021.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

