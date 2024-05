Przegląd prasy (13.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2024”?

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.05.24

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Dzieci po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa Dzieci z klasy IIIa i III b Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu oraz dzieci z Raków w niedzielę 12 maja po raz pierwszy uczestniczyły w sakramencie Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w kościele pw. Św. Jana Kantego.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pijany kierowca zatrzymany w Pełtach przez policjantów-wykładowców Akademii Policji w Szczytnie Policjanci - wykładowcy z Akademii Policji w Szczytnie - wracając z uczelni do domu zauważyli na drodze w Pełtach gm. Myszyniec volkswagena, który jechał... dziwnie.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, druga tura, 12.05.2024 W piękną słoneczną niedzielę 12 maja 2024 do sakramentu przystąpiła druga grupa dzieci z parafii pw. Zbawiciela Świata. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. Gwiazdy siatkówki na weselu nad Jeziorem Rożnowskim Ale to był ślub! Na weselu sportowej pary Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska bawiły się gwiazdy polskiej siatkówki. Impreza odbyła się w Siennej nad Jeziorem Rożnowskim. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości, która trafiły do mediów społecznościowych. Znajdziesz je w galerii.

📢 Postacie z Harry’ego Pottera na imprezie w klimacie lat 90. – SI szokuje grafikami. Przekonaj się, ponieważ to warto zobaczyć Użytkownicy za pomocą narzędzi SI potrafią tworzyć prawdziwe cuda. Przykładem tego mogą być niesamowite grawiki, które wyglądają jak zdjęcia imprezy w Hogwarcie w klimacie la t90. Harry Potter i jego znajomi wyglądają na nich wręcz przerażająco realistycznie, ale i zabawnie. To trzeba zobaczyć, przekonaj się.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie zdjęcia z dwóch mszy 11.05.2024: na godz. 10.00 i 12.00 Sezon komunijny w pełni. Zobaczcie zdjęcia z dwóch grup dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu. 📢 Zorza polarna nad Polską w nocy z 10 na 11.05.2024. Zdjęcia z naszego regionu W nocy z piątku na sobotę były wyjątkowo dobre warunki do oglądania zorzy polarnej. Z powodu silnej burzy magnetycznej na słońcu zjawisko było bardzo dobrze widoczne także nad Polską. I w naszym regionie wielu osobom udało się zaobserwować ubarwione zorzą polarną niebo.

📢 Wysokie dopłaty do ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej. Kto jest temu winien? W kwietniu mieszkańcy spółdzielni otrzymali rozliczenia, z których wynikało, że muszą dopłacić za ogrzewanie po kilkaset złotych - niektórzy pisali, że dopłata wynosi nawet ponad 1000 zł. Takie sytuacje nie zdarzały się wcześniej i co zrozumiałe, bardzo zdenerwowały mieszkańców. Wskazują 2 winnych zaistniałej sytuacji: władze spółdzielni i władze ZGK. W związku z napiętą sytuacją spółdzielnia zwołała walne zgromadzenie członków spółdzielni. Odbędzie się w najbliższą sobotę. 📢 Rada Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji. Poznajcie swoich radnych 7 maja miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji, na której odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie wójta. Waldemar Brzostek sprawuje urząd wójta od 1998 roku!

📢 MotoMonster 2024 w Ostrołęce będzie 11 i 12.05.2024. Zobaczcie program wydarzenia Zdecydowana większość wydarzeń odbędzie się przy ul. Fieldorfa "Nila" przy Galerii Bursztynowej. Co się będzie działo? Sprawdźcie.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta. 📢 Ostrołęcki Festiwal Książki 11-12.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia oraz program wydarzenia Od 8 do 15 maja 2024 trwa 21. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce włączyła się weń aktywnie. Zaplanowano wiele wydarzeń, w tym Ostrołęcki Festiwal Książki z udziałem znanych pisarek, pisarzy, osobowości medialnych oraz lokalnych literatów. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia festiwalu oraz program imprezy na 12.05.2024.

📢 Rada Miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029. Poznaj nazwiska radnych z Ostrołęki, zobacz jak wyglądają Poznajcie swoich radnych wybranych w wyborach samorządowych 7.04.2024 roku. W Ostrołęce wybrano 21 radnych. Na pierwszej sesji, 7.05.2024, otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy ich nazwiska oraz zdjęcia. Warto znać swojego radnego! 📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego.

📢 Park zieleni powstanie w Czarni. W którym miejscu i kiedy? Tu na razie jest ściernisko, ale wkrótce będzie park zieleni. W Czarni naprzeciwko kościoła parafialnego położona jest działka, na której za kilka miesięcy powstanie park zieleni. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Nowy starosta ostrołęcki wybrany podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce, 7.05.2024 Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce radni wybrali starostę, wicestarostę, zarząd powiatu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni uchwalili także wynagrodzenie starosty. Sesję rozpoczął radny Witold Kuczyński, grając na ligawie. 📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. 📢 Brulino-Lipskie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło 6.05.2024 W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna osoba zmarła.

📢 Wesele Kurpiowskie 2024. Wiemy, kto wystąpi na scenie przed publicznością Odchodzący ze stanowiska wójt gminy Kadzidło, Dariusz Łukaszewski, ogłosił, kto wystąpi podczas Wesela Kurpiowskiego. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa.

📢 Maturzyści żegnają się ze swoimi szkołami. Zakończenie roku w I LO w Ostrołęce, 26.04.2024 26 kwietnia 2024 to dla tegorocznych maturzystów ostatni dzień w szkole. Trwają uroczystości zakończenia roku. Matury 2024 w części pisemnej będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) od 7 do 24 maja, a w części ustnej od 11 do 25 maja. Życzymy połamania piór! 📢 Fort nr 4 w Różanie oficjalnie otwarty 4.04.2024. Jest tam taras widokowy, siłownia, altana, plac zabaw i ścieżki spacerowe Fort nr 4 w Różanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości. Miejsce jest oblegane w ciepłe dni. Jego oficjalnego otwarcia dokonano jednak dopiero w czwartek 4.04.2024. 📢 Wielkanocne znicze i stroiki na cmentarzu w Krasnosielcu Z okazji Wielkanocy groby na cmentarzu zostały przystrojone świątecznymi stroikami i zniczami. Pojawiły się też świeże kwiaty: bratki, tulipany, żonkile i forsycje. Zobaczcie galerię zdjęć z cmentarza w Krasnosielcu.

📢 Dni Ostrołęki 2024. Jakie gwiazdy wystąpią podczas tegorocznego święta miasta? Prezydent Kulik poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Inscenizacja ślubu i wesela kurpiowskiego. 18.06.2023. Zdjęcia Trwa jedna z najważniejszych, największych i najpiękniejszych imprez folklorystycznych w regionie. Wesele Kurpiowskie w Kadzidle po raz kolejny ściągnęło tłumy. Zobaczcie, co działo się w Kadzidle w niedzielę 18 czerwca 2023.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 28.05.2023 W niedzielę, 28 maja odbyła się Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu, 21.05.2023. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie wyniki Podczas wydarzenia prezentują kurpiowscy śpiewacy, gawędziarze, muzycy. W tegorocznej edycji na scenie wystąpiły 302 osoby. To była 34. edycja Jarmarku Kurpiowskiego im. Stanisława Sieruty.

📢 Ostrów Mazowiecka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza 14.05.2023 W niedzielę, 14 maja uczniowie dwóch klas (A i B) ze Szkoły Podstawowej nr 1 przyjęli sakrament Pierwszej Komunii Świętej. To ważny dzień dla dzieci oraz dla ich rodzin.

📢 Lelis. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 3.05.2023 Jest maj, a więc i sezon komunijny. Komunia w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie rozpoczęła tegoroczny sezon komunijny. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Niedziela na Wsi w Czarni. Zobaczcie co się działo na imprezie 14.08.2022. Zdjęcia Niedziela na Wsi to największa impreza kulturalna w gminie Czarnia. Już od wielu lat odbywa się ona w dzień parafialnego odpustu na św. Rocha.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA