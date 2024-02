Przegląd prasy (13.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy”?

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 5 najtańszych miast w Europie na weekendową wycieczkę. Nowy ranking zaskakuje: Polska króluje w zestawieniu! Polska została królową najnowszego rankingu najtańszych i najlepszych miast Europy na weekendowe wycieczki. Aż dwie polskie metropolie znalazły się na liście TOP 5, zostawiając daleko w tyle miasta takie jak Paryż, Barcelona czy Wenecja. Sprawdźcie, w których miastach Polski i Europy możecie spędzić weekend tanio i bezpiecznie na zwiedzaniu zabytków i beztroskiej zabawie.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski). 📢 Tak mieszka Anna Dereszowska. Wyjątkowa posiadłość gwiazdy serialu „Na wspólnej". Mazury – tutaj uwielbia spędzać czas popularna aktorka Anna Dereszowska uwielbia spędzać wolny czas w swojej klimatycznej posiadłości na Mazurach. Wymarzony dom aktorki jest zlokalizowany w niezwykle malowniczym otoczeniu. Mazurska nieruchomość to idealne miejscem na odpoczynek z partnerem i trójką dzieci, gdy tylko obowiązki zawodowe na to pozwalają. Zobacz, jak się urządziła wśród pięknych jezior i lasów Anna Dereszowska z rodziną. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego siedliska aktorki.

📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce. 📢 Nowe wozy strażackie dla OSP z pow. ostrowskiego. Pojazdy zostaną sfinansowane ze środków unijnych W niedzielę, 11 lutego na hali sportowej w Wąsewie miało miejsce podpisanie umów pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a samorządami z powiatu ostrowskiego na zakup samochodów dla OSP: Wąsewo, Małkinia Górna, Nur i Komorowo. 📢 Czwartoklasiści nie dostaną laptopów. Program „Laptop dla ucznia”. Czym zostanie zastąpiony? Ministerstwo o szczegółach nowego projektu Laptopy dla czwartoklasistów to program wprowadzony w ubiegłym roku. – Nie ma pieniędzy na laptopy dla uczniów – powiedziała we wtorek, 5 lutego, minister edukacji Barbara Nowacka. Co dalej z tym programem? W czwartek, 8 lutego, została podjęta decyzja. Uczniowie nie otrzymają komputerów. Ministerstwo cyfryzacji przekazało informacje o nowym projekcie. Program ma ruszyć już w przyszłym roku. Ujawniono, co zamiast laptopów otrzymają uczniowie.

📢 Wiedźmina w kultowych anime od SI – Geralt w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titan, Czarodziejce z Księżyca i wiecej Sztuczna Inteligencja przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii nasz Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Te połączenia robią wrażenie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 12.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Potrącenie pieszego w miejscowości Kurpiewskie gm. Lelis. Mężczyzna nie miał żadnych odblasków. 11.02.2024 Do zdarzenia doszło w niedzielę, 11 lutego po godz. 18.00. 📢 Kiedy ruszą wypłaty podwyżek dla nauczycieli? Minister edukacji podała ważną datę We czwartek, 8 lutego, odbyło się spotkanie związków zawodowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka wyjaśniła, kiedy możemy spodziewać się podpisania rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. W związku z tym coraz bardziej jasne staje się, kiedy wypłaty podwyżek trafią na konta nauczycieli. Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat. 📢 22 najgorsze błędy popełniane przez turystów. Jak nie stracić pieniędzy, na co uważać w rozmowach z obcokrajowcami? Podróż za granicę to zawsze przygoda i okazja do przeżycia czegoś nowego. Niestety, pewne zachowanie mogą wpakować nas w kłopoty. Poniżej znajdziecie listę 22 rzeczy, których nie powinno się robić za granicą: w samolocie, na lotnisku, w hotelu, restauracji i na ulicach obcych miast. Na co zwracać uwagę, zwiedzając Wielką Brytanię albo Grecję? Jak nie stracić pieniędzy na płaceniu kartą kredytową? Jak uniknąć kradzieży danych osobowych? Zapraszamy do naszego informatora.

📢 9 najwyższych budynków w Polsce. Pałac Kultury i Nauki już nie na pierwszym miejscu – poznaj krajowych rekordzistów Polska prężnie się rozwija, a w dużych miastach co i rusz stawiane są nowoczesne budynki, które onieśmielają swoimi rozmiarami. Poznaj 9 najwyższych budynków w Polsce – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie nie jest już na pierwszym miejscu! Przedstawiamy listę krajowych rekordzistów, których nie da się przeoczyć podczas wycieczki. 📢 Paznokcie na Walentynki 2024. Najnowsze trendy w manicure hybrydowym. Oto najmodniejsze stylizacje na 14 lutego ZDJĘCIA Pierwszym skojarzeniem z Walentynkami widocznymi na paznkociach jest manicure w kolorze czerwonym i zdobienia w kształcie serduszek. Okazuje się jednak, że to tylko część pomysłów na walentynkową dekorację paznokci...

📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem.

📢 Samochód utknął na podtopionym moście. Do takiego zdarzenia doszło w miejscowości Jabłonowo-Klacze, gm. Andrzejewo, 11.02.2024 Jak podają strażacy z OSP Andrzejewo, wezwani na miejsce tego zdarzenia, kierujący pojazdem postanowił przejechać przez zalany most. Do silnika auta dostała się woda i unieruchomiła je. - Naszym zadaniem było wydostanie pojazdu przy użyciu wyciągarki elektrycznej. Kierującemu ani pasażerowi nic się nie stało - informuje OSP Andrzejewo. 📢 Konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim, 11.02.2024 Stowarzyszenie Kobiety wspierają Kobiety zorganizowało po raz drugi konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim. Zgłosiło się 19 KGW. Kto wygrał? 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty.

📢 Protest rolników 2024 w Ostrołęce. Rolnicy przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego W piątek 9.02.2024 o godzinie 10:00 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrołęckiego, którzy poruszali się ciągnikami po drogach wylotowych miasta. Przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego (do ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich).

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski). 📢 Tak mieszka Anna Dereszowska. Wyjątkowa posiadłość gwiazdy serialu „Na wspólnej". Mazury – tutaj uwielbia spędzać czas popularna aktorka Anna Dereszowska uwielbia spędzać wolny czas w swojej klimatycznej posiadłości na Mazurach. Wymarzony dom aktorki jest zlokalizowany w niezwykle malowniczym otoczeniu. Mazurska nieruchomość to idealne miejscem na odpoczynek z partnerem i trójką dzieci, gdy tylko obowiązki zawodowe na to pozwalają. Zobacz, jak się urządziła wśród pięknych jezior i lasów Anna Dereszowska z rodziną. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego siedliska aktorki.

📢 Zbigniew Deptuła - starosta powiatu makowskiego - zrezygnował ze stanowiska Zbigniew Deptuła złożył również mandat radnego powiatu.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta.

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami, KGW, właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz warsztaty ekologiczne w MODR w Ostrołęce, 7.02.2024 Spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2024 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce łączyło kilka funkcji. Było noworocznym spotkaniem twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Ostrołęki, powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego (osób i podmiotów, które są w częstym kontakcie z ODR). W ramach tego spotkania odbyły się również warsztaty ekologiczne, podczas których powstały tłustoczwartkowe smakołyki. 📢 Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom Zbieramy na mały kontener mieszkalny dla Pana Henryka. Chcemy dać temu wspaniałemu człowiekowi szansę na godne i spokojne życie - tak brzmiał fragment opisu pod zbiórką, którą grupa wrażliwych osób utworzyła w grudniu 2023 roku na portalu zrzutka.pl. "Żadne z nas nie spodziewało się takiego obrotu sprawy, a jednak pozornie niemożliwe stało się możliwym. Wspólnymi siłami w zaledwie kilkadziesiąt godzin od udostępnienia zbiórki uzbieraliśmy pełną sumę, a nawet więcej niż było zaplanowane" - piszą dziś, szczęśliwi, bo pan Henryk ma - dzięki dobrym ludziom - nowy dom.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać.

📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce, 14.09.2023 Wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się w czwartek 14.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Jak brzmiały ostatnie słowa, które wypowiadali znani ludzie przed śmiercią? Ich sentencje przeszły do historii Ostatnie słowa wypowiedziane w życiu mają szczególne znaczenie. Niektórzy zostawiają po sobie wyjątkowe przesłanie, wypowiadają ostatnią wolę, przekazują mądrość, miłość, inni z kolei żartują, by ulżyć bliskim. W przypadku znanych osób, często ich pożegnalna sentencja szybko obiega świat, przechodząc do historii. Zobaczcie, jakie były ostatnie słowa wielkich ludzi - tak różne, a zarazem tak znamienne. 📢 Ostrołęka. Droga krzyżowa ulicami miasta, 4.04.2023. W nabożeństwie wzięli udział parafianie fary. Zdjęcia We wtorek, 4 kwietnia 2023, po mszy św. wieczornej, parafianie przeszli ulicami miasta: Farną, przez plac Bema, ul. Berka Joselewicza, Mazowiecką, Paderewskiego, potem przez plac 1 Maja do Berka Joselewicza, dalej plac Bema, ul. Kościuszki, Świętokrzyska i powrót do kościoła, gdzie przy pomniku papieża Jana Pawła II zakończona została droga krzyżowa.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Rubinku. Starosta ostrowski nagrodził nauczycieli z powiatu 14.10.2022 Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej były połączone z otwarciem sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego rozpoczął się kapitalny remont sali, który trwał kilka miesięcy. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najlepsi uczniowie ze stypendiami od prezydenta. 28.09.2022. Zdjęcia To już 15. Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najzdolniejszych uczniów nagrodzono w środę 28 września 2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w Rubinku. Naukę w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęło 12 klas pierwszych. Zdjęcia Tradycyjnie rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęła msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych.

📢 Studniówka 2022 w Krasnosielcu. Młodzież z LO bawiła się w GOK-u. 29.01.2022 Studniówka maturzystów z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki odbyła się w sobotę 29.01.2022 w GOK-u w Krasnosielcu. 📢 Cmentarz w Myszyńcu przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Myszyńcu.

📢 Cmentarz w Nowej Wsi (gm. Olszewo-Borki) przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. Koniec października to czas, kiedy czyścimy i porządkujemy groby, by 1 i 2 listopada spotkać się przy nich, pomodlić, wspomnieć tych, którzy już odeszli. 📢 Ostrołęka. Dzień Nauczyciela. Nagrody prezydenta miasta dla nauczycieli oraz pracowników administracji wręczone zostały 14.10.2021. Zdjęcia Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w hali widowiskowo-sportowej.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka 2019 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej [ZDJĘCIA, WIDEO] Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły wieczór, bo taki zdarza się tylko raz - powiedział Michał Nienałtowski, który wraz z Martyną Bobowską prowadził imprezę.

