Przegląd prasy (13.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Noworoczne spotkanie ludowców w Ostrołęce, 12.01.2024. Z pożegnaniem europosła Kalinowskiego i występem zespołu "Promni" W piątkowe popołudnie 12 stycznia 2024 w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury zgromadzili się członkowie i sympatycy PSL z kilku powiatów regionu (ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego). Na dorocznym spotkaniu ludowców byli także przedstawiciele Polski 2050.

📢 Apartament Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

📢 25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej odbyła się 12.01.2024 W piątek, 12 stycznia 2024, w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zasłużonych dla powiatu i z powiatem związanych.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w posiadłości z prywatnym stawem. Wyjątkowy dom piosenkarki zaprojektowany przez męża – zobacz w galerii Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Co robić w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? W najbliższy weekend można będzie między innymi uczestniczyć w wyjątkowym koncercie kolęd lub na przykład pójść na lodowisko. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej.

📢 Interwencja Parlamentarna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych ws. ministra Macieja Wąsika 12.01.2024r odbyła się interwencja parlamentarna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych ws. Ministra Macieja Wąsika, który od wczoraj (11.01.2024) przebywa w jednoosobowej celi tegoż zakładu. Odwiedzili go posłowie Marcin Grabowski i Arkadiusz Czartoryski oraz senator Robert Mamątow. 📢 Słynne kobiece postacie z gier w prawdziwym życiu według SI – Lara Croft w klubie, Ciri i Jaina w pracy, Ellie w szkole i więcej Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałyby słynne bohaterki gier w prawdziwym życiu? Sprawdziliśmy to i pomogła nam w tym sztuczna inteligencja. Trzeba przyznać, że te zdjęcia robią ogromne wrażenie. Zobacz koniecznie i przekonaj się sam, czy znasz je wszystkie.

📢 9 zaginionych miejsc, których nie ma już na mapach. Europejska Atlantyda, największy wodospad świata i inne cuda, stracone na zawsze Czy może zniknąć miasto, wyspa, spory kawałek Europy albo nawet całe morze? Okazuje się, że z powierzchni Ziemi wyparowało wiele niezwykłych miejsc, niektóre z nich z dnia na dzień. Co się z nimi stało? Zapraszamy do galerii, w której poznacie los 9 miejsc – cudów przyrody lub dzieł człowieka – które bezpowrotnie zaginęły i nigdy nie będziecie mogli ich odwiedzić. Ich fascynujące historie na pewno was zaskoczą!

📢 Kurs samoobrony dla kobiet "Bądź bezpieczna" rozpoczął się w Ostrołęce 11.01.2024. To już 19. edycja! W czwartek 11.01.2024 odbyło się oficjalne rozpoczęcie 19. już edycji kursu samoobrony dla kobiet ,,Bądź Bezpieczna”. W kursie weźmie udział 30 pań zarówno z Ostrołęki, jak i powiatu ostrołęckiego, przed którymi kilka tygodni wytężonej pracy, ćwiczeń i wykładów, które w swoim założeniu mają nauczyć właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. 📢 Eugeniusz Bodo był gwiazdą kina i estrady, dzierżył tytuł amanta wszech czasów. Wielką karierę i romanse przerwała wojna i śmierć w łagrze Szarmancki, elegancki, utalentowany, jedyny w swoim rodzaju. Eugeniusz Bodo był jedną z najbardziej znanych przedwojennych gwiazd kina i estrady. Choć sam uważał, że nie ma wyjątkowej aparycji, uchodził za amanta, a kobiety wprost za nim przepadały. Ulubieniec publiczności miał ciekawe życie zawodowe i nie mniej bogate życie prywatne. Jego wielką karierę przerwała wojna.

📢 Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2023. Ile urodzeń, ile zgonów? Dane z USC w Ostrowi Mazowieckiej Jakie były najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w ostrowskim Urzędzie Stanu Cywilnego? Czy ostrowian ubyło czy przybyło? Więcej narodzin czy zgonów? Ile lat ma najstarszy mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej?

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o codziennej, monotonnej pracy. Sprawdź, jakie MEMY stworzyli internauci 12.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Najlepsze czeskie memy - sprawdź, czy je zrozumiesz! Śmieszne czeskie słowa, które na pewno cię rozbawią! 12.01.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Pirat drogowy na S8. Został zatrzymany przez mazowiecką grupę Speed Mężczyzna, kierując autem przekroczył dopuszczalną prędkość na drodze S8. Został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego do kontroli. J 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Andrzejewo. Jechał bez włączonych świateł i na podwójnym gazie Nietrzeźwego kierowcę zdradził brak włączonych świateł w samochodzie oraz jazda "wężykiem". Został zatrzymany przez małkińskich policjantów.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Kultowe przedmioty z PRL-u. Prodiż, maszynka do mielenia mięsa i wiele innych. To właśnie te gadżety ułatwiały życie niemal w każdej kuchni PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Baseny i centra spa w hotelach Małopolski i Śląska, czyli sposób na przetrwanie zimy Baseny, najlepiej z centrum SPA z jacuzzi i sauną, to dobry pomysł nie tylko na ochłodę latem, ale i na przetrwanie zimy. Zebraliśmy w GALERII hotele z basenami i strefami wellness w Krakowie, Zakopanem, Krynicy i innych miejscowościach w Małopolsce oraz na Śląsku. Poznasz je, przeglądając galerię. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Maciej Wąsik trafił do Zakładu Karnego w Przytułach Starych Jak podały ogólnopolskie portale (niezależna.pl i wp.pl), były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik został przewieziony do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Wypadek w Żabinie, 11.01.2024. Kierowca stracił panowanie nad samochodem Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w nocy 11.01.2024 w Żabinie, gmina Goworowo. 📢 Zderzenie busa z pociągiem w gm. Czerwin. Do wypadku doszło 10.01.2024 Kierowca dostawczego renault master nie zatrzymał się na znaku STOP przed przejazdem kolejowym w gm. Czerwin. Zderzył się z pociągiem relacji Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka. 📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Najlepsze memy o Nowym Roku i Sylwestrze - sprawdź! Ubaw po pachy gwarantowany MEMY 03.01.2024 Memy na sylwestra i nowy rok, jak co roku nas bawią. Porównania przed i po północy, czy inne pomysłowe obrazki stworzone przez internautów na długo zapadają pamięci. Sprawdź najlepsze noworoczne memy!

📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać. 📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”. 📢 Ostrołęka. Zderzenie trzech samochodów przy skrzyżowaniu ulic Ostrowskiej i Astrowej, 8.01.2024 Do tej stłuczki doszło w poniedziałek 8 stycznia 2024 po godz. 9.00. Kto tu zawinił, jakie są okoliczności?

📢 Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie w Jaciążku W sobotę 6 stycznia w Jaciążku odbył się Orszak Trzech Króli. Święto było okazją do wspólnego kolędowania, a także...uczczenia 90-tej rocznicy urodzin księdza Franciszka. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Jasełka w Błędnicy gm. Małkinia Górna, 6.01.2024 Dzieciątko Jezus, Maria, Józef, anioły, pastuszkowie, Kacper, Melchior, Baltazar i zbój nawrócony na drogę cnoty wystąpili w jasełkach w kaplicy w Błędnicy. 📢 Orszak Trzech Króli w Ostrowi Mazowieckiej. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta Orszak Trzech Króli co roku cieszy się bardzo dużą popularnością wśród ostrowian. Bez względu na pogodę w orszaku bierze udział kilkaset osób w każdym wieku: od kilkumiesięcznych dzieci do osób starszych. Wierni wyruszają z parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Celem jest Betlejem, czyli kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII. 📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej za nami. Był też jarmark bożonarodzeniowy Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęło się o godz. 15:00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ale jeszcze przed przybyciem Mikołaja rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy.

📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia.

📢 Mazowieckie Forum Kobiet. Poznaliśmy Kobiecą Twarz Mazowsza 2023. Zobacz zdjęcia Matki, teściowe, przedsiębiorczynie i rolniczki. To tylko kilka z wielu ról, w jakie wcielają się na co dzień Laureatki naszej akcji Kobieca Twarz Roku, które spotkały się w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych koło Zakroczymia podczas Mazowieckiego Forum Kobiet. 📢 Zlot samochodów w Rubinku. Samochody klasyczne i zabytkowe zawitały do Ostrowi Mazowieckiej 14.05.2023 Tradycyjnie, samochody można było oglądać na boisku przy Zespole Szkól nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej od godz. 10.00. O 12.00 odbyła się parada ulicami miasta.

📢 Zakończenie roku szkolnego maturzystów w Rubinku. 206 uczniów Zespołu Szkół nr 1 przystąpi wkrótce do matury W tym roku mury Zespołu Szkół nr 1 im. rtm Witolda Pileckiego opuściło 206 maturzystów z 5 klas technicznych i 3 klas licealnych. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Jesienne Biegi Małkińskie i Jesienny Marsz Nordic Walking 2021. 25.09.2021. Zdjęcia i wyniki 25 września 2021r. odbyły się XXIII Jesienne Biegi Małkińskie połączone z III Jesiennym Marszem Nordic Walking. W punkcie startowym przy małkińskim GOKiS pojawiło się 40 miłośników biegania i maszerowania z kijkami.

📢 KRUS w Ostrowi Mazowieckiej. Od kilku miesięcy jest przy ul. Długosza. Czyli... gdzie? Zdjęcia 30 listopada 2020 roku placówka KRUS w Ostrowi zmieniła adres z ul. ks. Jana Sobotki (przy starym kościele) na ul. Długosza. Problem w tym, że wiele osób nie wie, gdzie to dokładnie jest? 📢 Agnieszka Kasprzak z Ostrołęki w programie "Inspirujące Kobiety" Doroty Wellman. Zdjęcia, 3.05.2021 Agnieszka Kasprzak to "kolorowy ptak". Trochę z powodu koloru włosów, ale przede wszystkim z miłości do podróży. "Atamanka" z Ostrołęki zwiedziła 132 kraje - niektóre kilka lub kilkanaście razy. Obecnie mieszka w Łasku (woj. łódzkie). Jest mamą, babcią, kontrolerem biletów, nauczycielką, właścicielką przedszkola. Kocha egzotyczne kwiaty. O sobie mówi, że jest kolorową podróżniczką i szaloną osobą. A dzieci w przedszkolu? Mówią, że jest... mandarynką.