Przegląd prasy 12.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Drzewko za makulaturę - czwarta edycja naszej akcji już 19.12.2023 w Ostrołęce”?

Prasówka 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Drzewko za makulaturę - czwarta edycja naszej akcji już 19.12.2023 w Ostrołęce Zasada tej akcji jest prosta - przynosisz co najmniej 5 kg makulatury, dostajesz świąteczne drzewko.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.12.23

📢 12 najlepszych przepisów na sałatki na Boże Narodzenie i sylwestra. Proste i sprawdzone przepisy. Cała rodzina będzie zachwycona. Przed nami święta Bożego Narodzenia i sylwester. To szczególny czas, który warto uczcić pysznym jedzeniem. Mamy dla ciebie 12 sprawdzonych przepisów na świąteczne sałatki, które z pewnością posmakują każdemu. To m.in. sałatka łabędzi puch, gyros, sałatka królewska czy sałatka śledziowa. Przekonaj się i wypróbuj przepisy na sałatki na święta i sylwestra. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk żyje na wsi z żoną i córeczkami. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

Prasówka 12.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie!

📢 Tak mieszka Lara Gessler. Jak wygląda prywatne życie córki Magdy Gessler? Tak wygląda dom i mieszkanie córki Magdy Gessler! Lara Gessler poszła w ślady mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Pijany kierowca próbował wręczyć makowskim policjantom łapówkę Policjanci z makowskiej drogówki zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który za odstąpienie od wykonania czynności służbowych zaproponował im łapówkę. 29-latek został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Podsumowanie konkursu „Skierkowski.21” w Myszyńcu, 11.12.2023 Konkurs „Skierkowski.21” organizowany jest już od kilku lat. W tym roku odbył się już po raz trzeci. Jego celem jest popularyzowanie kultury regionalnej oraz przybliżenie postaci i dorobku ks. Władysława Skierkowskiego. Duchowny ten pełnił posługę duszpasterską w parafii Myszyniec. Jego niepodważalną zasługą jest zebranie pieśni kurpiowskich, które później wydawane były wielokrotnie drukiem.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen. 📢 Najlepsze mody do Cyberpunk 2077 – podkręć grę i zmień ją według gustu. Oto sposoby dające swobodę rozgrywki Cyberpunk 2077 to tytuł CD Projekt i jedna ze słynniejszych polskich gier. Gra doczekała się też sporej ilości modyfikacji, a wiele z nich może okazać się nie tylko przydatnych, a przy tym zaskakujących. Sprawdźcie sami, naszą listę modów do Cyberpunk 2077, które zmienią grę wedle twojego uznania. Zapraszamy.

📢 Te ćwiczenia na płaski brzuch po 50. pomogą wyszczuplić sylwetkę i poprawią nastrój. Zyska ciało i umysł. Ćwicz codziennie, a nie pożałujesz Z wiekiem nasze ciało się zmienia, metabolizm zwalnia, a w okolicy brzucha zaczyna gromadzić się coraz więcej tkanki tłuszczowej. Jednak wcale nie musi tak być, bo na wygląd wpływa nie tylko czas i geny, ale też nasz styl życia Wystarczy podjąć nieco wysiłku fizycznego, aby cieszyć się smukłą sylwetką i płaskim brzuchem. Zyska nie tylko ciało, ale i umysł, ponieważ w czasie ćwiczeń wydzielane są endorfiny, czyli hormony szczęścia. Wypróbuj ćwiczenia na płaski brzuch po 50. roku życia. 📢 Pomoc dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kruszewie. Akcja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, a także grupy "Podajemy Łapę" Prawie 800 kg karmy, kilkadziesiąt koców i kilka smyczy - to efekt zbiórki przeprowadzonej w grudniu przez Młodzieżową Radę Miasta w Ostrołęce na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Canis" w Kruszewie k. Goworowa. Wkrótce rusza kolejna akcja, przygotowana przez grupę "Podajemy Łapę".

📢 Betlejemskie Światło Pokoju w Makowie Mazowieckim. 11.12.2023 harcerze zanieśli je do wielu instytucji W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów w Zakopanem (w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) w niedzielę 10 grudnia. Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”. Światło makowscy harcerze przynieśli 11 grudnia 2023 m.in. do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do Starostwa Powiatowego oraz do LO im. M. Curie-Skłodowskiej. 📢 Jej niedobór nasila objawy depresyjne i zwiększa ryzyko rozwoju demencji. Jak rozpoznać niski poziom witaminy B3? Zwróć uwagę na te objawy Witamina B3 to jeden z niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niacyna odpowiada za prawidłową produkcję insuliny oraz hormonów płciowych i hormonów tarczycy. Prawidłowy poziom witaminy PP zmniejsza ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Podpowiadamy, jakie są najlepsze źródła niacyny oraz podajemy, po czym poznać niedobór witaminy B3 w organizmie.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Mikołajkowy Kiermasz Przedszkolaków w Prostyni. Druga edycja wydarzenia odbyła się 10.12.2023 Dla każdego coś smacznego, przyjemnego i pożytecznego - taką formułę przyjęli organizatorzy II Mikołajkowego Kiermaszu Przedszkolaków, który odbył się w SP w Prostyni. 📢 Motomikołaje w Makowie Mazowieckim. Rozdawali paczki, zbierali dla Marleny i Oli Tradycyjnie z grudniu klub motocyklowy MotoMaków wraz z instytucjami samorządowymi, firmami i osobami prywatnymi zorganizowali Motomikołaje. Były atrakcje dla dzieci, ale też pomoc potrzebującym: Marlenie i Oli. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 12 najtańszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy. Ile kosztuje weekendowa wycieczka? Polskie miasto ukrytym zwycięzcą rankingu Który jarmark bożonarodzeniowy jest najtańszy w Europie? Gdzie grzane wino, pyszne pierniki, ale też zwykłe posiłki i noclegi kosztują najmniej? Powstał ranking, stworzony przez brytyjskich ekspertów, wskazujący, w którym europejskim mieście wycieczka na jarmark świąteczny kosztuje najmniej. Pierwsze miejsce w zestawieniu zaskakuje, ale ukrytym zwycięzcą jest tak naprawdę jeden z polskich jarmarków.

📢 Korzystasz z Messengera? 5 nowych i świetnych funkcji właśnie trafiło do komunikatora. Edycja wiadomości i nie tylko Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył on światową popularność i dziś korzysta z niego niemal zdecydowana większość użytkowników smartfonów i komputerów. Aplikacja wciąż jest rozwijana, a Meta zapowiedziała właśnie kolejne 5 nowych funkcji, do których dostęp powinna mieć już większość użytkowników. Zobacz, co się zmieniło. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 11.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Bożonarodzeniowy Koncert w Czerwinie. 10.12.2023 zaśpiewali: Jakub Milewski, Olga Bończyk i Marta Burdynowicz W niedzielę 10.12.2023 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie odbył się wyjątkowy koncert bożonarodzeniowy. Wystąpiły najpierw dzieci z terenu gminy, a następnie artyści: Jakub Milewski, Olga Bończyk i Marta Burdynowicz

📢 Wigilia osiedla Stacja w Ostrołęce, 10.12.2023 Takie spotkania organizowane są na kilku ostrołęckich osiedlach. Na Stacji po raz trzeci. 📢 Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Myszyńcu, 10.12.2023 Myszyniec już w świątecznym nastroju. Od rana do wieczora w mieście trwał Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy. 📢 Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie, 10.12.2023 odbyła się trzecia edycja imprezy. Zobaczcie zdjęcia Rozgrywane były biegi dla dzieci, był bieg integracyjny (na stadionie gminnym) oraz biegi open - na 5 i 10 km (ulicami Baranowa). Na starcie pojawiło się ok. 140 zawodników w rożnym wieku. Najmłodsi "biegli" na ramionach rodziców, najstarsi byli po siedemdziesiątce. 📢 Promocja w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby. Skorzystaj z okazji! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Chata Mikołaja w małkińskim GOKiS. Dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem Po raz trzeci Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się w sobotę 9.12.23 r. o godz. 16.00 i trwało ponad dwie godziny. Udało się obdarować ponad 80 dzieci. 📢 Ogólnopolska świąteczna zbiórka żywności "Tak. Pomagam” zorganizowana została przez Caritas. Pomogła młodzież Przez całe piątkowe i sobotnie popołudnie młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. pełniła dyżur w marketach sieci Biedronka i Lidl.

📢 Wypadek na ulicy Warszawskiej w Ostrołęce, 9.12.2023. Dwa samochody w rowie Do zdarzenia doszło przed godziną 15.00 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Grabową, w pobliżu przejazdu kolejowego. To odcinek drogi krajowej nr 61.

📢 Budżet Obywatelski Mazowsza już ruszył. Można zgłaszać projekty Właśnie ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza. W tej edycji na realizację pomysłów mieszkańców samorząd województwa przeznaczył rekordowe 30 mln zł! Projekty można zgłaszać do 21 stycznia 2024 r.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce. W piątek na scenie występowała młodzież W piątkowe popołudnie, 8.12.2023, na scenie przy Placu Bema występowała młodzież z ostrołęckich szkół podstawowych oraz szkół średnich. Było wspólne kolędowanie, jasełka, tańce. Podobnie jak wcześniej można było się posilić oraz kupić rękodzieło. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Płytki ceramiczne w kuchni i łazience – czy wiesz, czym je wyczyścić? Nie musisz biec do sklepu – te składnik na pewno masz w domu Płytki ceramiczne zdobią podłogi w wielu domach. Są one trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości. Jednak, aby zachować ich blask, musisz o nie regularnie dbać. Przygotowaliśmy kilka domowych sposobów, dzięki którym podłoga w twoim mieszkaniu będzie czysta i… pachnąca! Te patenty przydadzą ci się podczas planowania przedświątecznych porządków. Sprawdź je koniecznie!

📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę. 📢 Mikołajki w Ostrowi Mazowieckiej. Mikołaj spotkał się z dziećmi przy miejskiej choince 6.12.2023 Mikołaj spotkał się z dziećmi przed ostrowskim ratuszem, w mikołajki, 6 grudnia. Jak co roku, Mikołaj rozdawał słodycze, rozmawiał z dziećmi i robił sobie z nimi zdjęcia.

📢 Motomikołaje z KM STAJNIA rozdali 6.12.2023 w Małkini Górnej 130 paczek Od kilku lat 6 grudnia Klub Motocyklowy STAJNIA zakłada na stroje motocyklowe czerwone wdzianka (z obowiązkową spiczastą czapką) i odwiedza wybrane placówki oświatowe, wręczając prezenty grzecznym dzieciom (a czasem także grzecznym dorosłym).

W tym roku 6 grudnia motomikołaje odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ale po drodze zrobili przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Chopina. Przed szkołą uczniowie „przybijali piątkę” z Mikołajem, częstowali się lizakami i robili sobie zdjęcia w mikołajowych saniach. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce oficjalnie rozpoczęty. 6.12.2023 - dzień pierwszy: zakupy, występy i zdjęcia z Mikołajem Świetna impreza, tego nam w Ostrołęce brakowało - często słychać było taką opinię w środowe popołudnie 6 grudnia 2023 na Starym Mieście w Ostrołęce. To właśnie tu do 10 grudnia potrwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Atak nożownika w Kadzidle. 29.11.2023 uczeń Zespołu Szkół Powiatowych zaatakował rówieśników Chwile grozy przeżyli uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Ok. godz. 12.00, podczas lekcji, jeden z uczniów zaatakował nożem rówieśników. Trzy osoby zostały ranne. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia.

📢 „Nazajutrz”. Spektakl o zakończeniu bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem wystawiony w kościele w Andrzejewie. 20.09.2023 Dla mieszkańców gminy Andrzejewo rozegrana we wrześniu 1939 r. bitwa pod Łętownicą i Andrzejewem to istotny i pielęgnowany z pietyzmem element tożsamości. 20 września 2023 w kościele pw. św. Bartłomieja w Andrzejewie przedstawiono spektakl „Nazajutrz”. To wspólne przedsięwzięcie parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 KGW Kiełczew w programie „Danie Wspólnych Chwil”. KGW Kiełczew przystąpiło do programu i ufundowało 3 spotkania dla seniorów KGW Kiełczew po raz drugi ugościło seniorów z Kiełczewa, Prostyni i Małkini Górnej. „Danie Wspólnych Chwil” to program Fundacji Biedronki w roku 2023 obejmujący 750 miejscowości w całej Polsce.

📢 Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego w Zarębach Kościelnych, 11.05.2023. Zdjęcia W Zarębach Kościelnych ponad 200 sołtysów z powiatu ostrowskiego rozmawiało o problemach lokalnych społeczności.

11.05.2023 r. w „Starym Młynie” odbyło się spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego. Organizatorem wydarzenia był poseł Daniel Milewski, zaś współorganizatorami wójtowie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. 📢 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Strażacy PSP i OSP z odznaczeniami i nagrodami 11.05.2023 W czwartek, 11 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. 📢 Rubinowe, złote i diamentowe gody w Gminie Olszewo-Borki. Lista jubilatów. Zdjęcia. 15.04.2023 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale obchody rubinowych, złotych i diamentowych godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli wspólnie tyle lat – tak gmina Olszewo-Borki informuje o uroczystości, która odbyła się w Olszewie-Borkach w sobotę 15 kwietnia 2023.

📢 Agencja Mienia Wojskowego ma na sprzedaż nietypowe pojazdy. W najnowszej ofercie są między innymi quady Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na różnego rodzaju pojazdy. W ofercie można znaleźć auta raczej mało spotykane na platformach ogłoszeniowych, czy na giełdzie aut. Tym razem dla zainteresowanych najciekawsza powinna być oferta quadów. Wszystko oczywiście w atrakcyjnej cenie. 📢 Czerwin. Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 18.12.2022 po raz pierwszy. Zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w niedzielę 18.12.2022 w hali targowej. Oprócz pięknego rękodzieła, można było skosztować świątecznych smakołyków, a także posłuchać kolęd. 📢 Ostrołęka. Spotkanie opłatkowe mieszkańców osiedla Łazek. 18.12.2022 Rada Osiedla Łazek zorganizowała piękne spotkanie opłatkowe: były życzenia, ciepły posiłek, smakołyki dla najmłodszych oraz ogromne ognisko, przy którym można się było ogrzać, a nawet szopka, przy której mieszkańcy chętnie robili sobie zdjęcia.

📢 Ostrołęka. Kiermasz w Szkole Podstawowej nr 1, 10.12.2022. Zdjęcia W sobotę 10 grudnia 2022 sala gimnastyczna i przyległe do niej korytarze zamieniły się w targowisko. Ale można było tu nie tylko kupić - w atrakcyjnych cenach dodajmy - zabawki, artykuły szkolne, gry i wiele, wiele innych rzeczy. Można było także wziąć udział w świątecznych warsztatach, zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, można było też skorzystać z usług szkolnego salonu urody. O to, żeby nikt nie był głodny zadbała szkolna stołówka, która serwowała ciepłe dania i rodzice uczniów, którzy przygotowali pyszne ciasta. To lubiane przez szkolną społeczność coroczne wydarzenie. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły... 📢 Mistrzostwa Kurpiowszczyzny w Biegach Przełajowych w Kadzidle. 9.10.2022 I biegi przełajowe w Kadzidle odbyły się w niedzielę 9.10.2022 na terenie Zagrody Kurpiowskiej.

📢 Cmentarz w Zuzeli. Odwiedziliśmy nekropolię 17.02.2022. Zobaczcie, jak wygląda Rzymsko-katolicki cmentarz parafialny w Zuzeli jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 340. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ta nekropolia. 📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat. 📢 Maków Mazowiecki w Google Street View: sprawdź, czy uchwyciła cię kamera Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego w Google Street View. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Kogo i co udało im się zarejestrować w Makowie Mazowieckim? Zobaczcie, kogo obiektywy Google w Street View uchwyciły w Makowie Mazowieckim w latach 2013 i 2017.

📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny. 📢 Cmentarz żołnierzy radzieckich w Ostrołęce Wojciechowicach. Zdjęcia W październiku wierni robią porządki na cmentarzach, przygotowując groby bliskich na dzień Wszystkich Świętych. W regionie mamy też wiele cmentarzy wojennych. Największy z nich to ostrołęcki cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojciechowicach. 📢 Festyn w Kobylinie. KGW "Kobylinianki" zorganizowało festyn dla mieszkańców. Zdjęcia 25.09.2021 W sobotę, 25 września KGW "Kobylinianki" zaprosiły mieszkańców na festyn na placu przy świetlicy wiejskiej. Była to okazja do spróbowania pysznych potraw i ciast, a także do sąsiedzkiej integracji oraz zaszczepienia się przeciwko COVID-19.