Przegląd prasy 12.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te 9 trików w WhatsApp musisz znać – przekonaj się, jakie opcje skrywa popularny komunikator”?

Prasówka 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te 9 trików w WhatsApp musisz znać – przekonaj się, jakie opcje skrywa popularny komunikator WhatsApp to jeden z najpopularniejszych darmowych komunikatorów internetowych i dla wielu osób to główny sposób porozumiewania się ze znajomymi. Dzięki WhatsApp możemy jednak nie tylko wysyłać wiadomości tekstowe oraz głosowe, bowiem aplikacja ma jeszcze szereg ciekawych, ukrytych funkcjonalności. Zobacz najlepsze i najciekawsze triki w WhatsApp i sprawdź, czy je znasz.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. i 60. Oto najmodniejsze trendy na jesień 2023. Te cięcia dla dojrzałych pań odejmują lat Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne - wręcz przeciwnie mają spory potencjał. Takie cięcia mogą być ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Oto zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piknik ekologiczny w Rubinku. Młodzież z ZS nr 1 zaprosiła na piknik uczniów z innych szkół i przedszkoli Piknik "Ekologicznie z Rubinkiem" to wydarzenie sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Powiat Ostrowski we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 złożył projekt i otrzymał 30 tys. zł na realizacje pikniku.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Tak wyglądały lekcje w czasach PRL-u. Niektóre metody wychowawcze nauczycieli dziś by nie przeszły. Jakie są Wasze wspomnienia? Szkoła zmienia się na wielu obszarach, nie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. System edukacji to pojemny temat, w którym jest jeszcze dużo do zrobienia. Brakuje wciąż rozwiązań problemów, z którymi borykają się młodzi uczniowie, ale także nauczyciele. Ta ostatnia grupa zmaga się m.in. z brakiem prestiżu zawodowego. W czasach PRL-u autorytet nauczyciel często budowano na władzy i strachu. Dziś potrzebne są inne rozwiązania. Jakie były metody wychowawcze nauczycieli 30 lat, 40 lat czy 50 lat temu, które dziś są nie do zaakceptowania?

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Sofa warta krocie to nie wszystko. Zobacz salon po metamorfozie i luksusową kuchnię jurorki „Mam talent” Julia Wieniawa uwielbia luksusowe wnętrza, dlatego mieszka w komfortowym apartamencie, który jest wart krocie. Nowa jurorka „Mam talent” kocha zmiany, dlatego ostatnio przearanżowała z pomocą architekta swój salon w stolicy. W luksusowym wnętrzu pojawiły się drogie meble znanych projektantów i wiele designerskich rozwiązań. Zobacz, jak wygląda dom Julii Wieniawy po kosztownej metamorfozie. Sprawdź, w jakich wnętrzach żyje na co dzień popularna celebrytka. 📢 Ostrołęka. Na osiedlu Centrum trwa modernizacja oświetlenia ulicznego. Będzie jaśniej, energooszczędniej i bezpieczniej Wszystko to w ramach realizowanego zadania pn. „Modernizacja oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Centrum w Ostrołęce”. 📢 Największe cmentarze w Polsce. 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie? Największe cmentarze w Polsce przypominają rozległe parki. To idealne miejsca na nastrojowy jesienny spacer: są pełne fascynujących zabytków, miejsc pamięci i pochówków znanych osób. Do tego szumiące drzewa, a nawet potoki, pozwalają się zrelaksować bez opuszczania miasta. Które polskie cmentarze są największe? Sprawdziliśmy i przedstawiamy wam w galerii 6 najrozleglejszych nekropoli w Polsce. Przekonajcie się, jakie niespodzianki skrywają. Do tego w galerii znajdziecie też największy cmentarz w Europie i absolutnego rekordzistę – największy cmentarz na świecie.

📢 7 najbardziej irytujących zachowań pasażerów w samolocie. Być może ty też popełniasz te błędy Podróżowanie w odległe zakątki świata jest aktualnie bardzo łatwe – wystarczy rozgościć się na pokładzie samolotu i cieszyć kilkugodzinnym rejsem w powietrzu. Niestety, niektórzy wczasowicze mogą skutecznie popsuć wrażenia z tej niezwykłej przygody... Oto 7 najbardziej irytujących zachowań pasażerów w samolocie. Sprawdź, bo być może ty też popełniasz te błędy. 📢 Green Truck w Ostrołęce. Spotkanie z kandydatami Trzeciej Drogi – PSL i Polski 2050 w Ostrołęce. 11 października 2023. Zdjęcia W środę 11 października 2023, na cztery dni przed wyborami, do Ostrołęki przyjechał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który na Placu Wolności przedstawił kandydatów Trzeciej Drogi (przypomnijmy, że PSL do wyborów idzie wspólnie z Polską 2050 Szymona Hołowni) do parlamentu.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niesamowite Wyspy Owcze. Ciekawostki o archipelagu, o których nie mieliście pojęcia Już w czwartek 12 października 2023 polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Wysp Owczych w ramach eliminacji do Euro 2024. Tym razem mecz zostanie rozegrany właśnie na Wyspach Owczych. Co warto wiedzieć o tym niezwykłym archipelagu? Gdzie leżą Wyspy Owcze? Do kogo właściwie należą? Przygotowaliśmy 13 ciekawostek o tym terytorium, pełnym tajemnic i fascynujących historii. Przekonajcie się, czym to miejsce może was zaskoczyć przed meczem Wyspy Owcze – Polska.

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie!

📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobaczcie koniecznie! Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Te osoby nie mogą pić kawy. Kto powinien z niej zrezygnować? Nie tylko kobiety w ciąży. Sprawdź, komu nie jest wskazane picie kawy Dla wielu osób porannym rytuałem jest sięgnięcie po kubek, w którym znajduje się kawa. Chociaż posiada prozdrowotne właściwości, spożywanie tego napoju nie każdemu wpływa na dobre. Kto powinien unikać picia kawy? Kobiety w ciąży, ale nie tylko one. Sprawdźcie, komu nie jest wskazane picie "małej czarnej". 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Przelot starlinków nad Polską. 10.10.2023 będzie można zaobserwować kolejny przelot! W poniedziałek, 9 października kosmiczny pociąg Elona Muska przeciął niebo nad Polską. Uważni obserwatorzy mogli bez problemu dostrzec lecących blisko siebie 21 satelitów. 📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kadzidle zainaugurował nowy rok akademicki Wydarzenie odbyło się w poniedziałek 9.10.2023 w CKK. 📢 Prace Andrzeja Ryszarda Kongiela z Prostyni w małkińskiej bibliotece. Wernisaż odbył się 9.10.2023 Za sprawą Andrzeja Ryszarda Kongiela w małkińskiej bibliotece pokazały swoje oblicza miejscowe czarownice i diabły. 9 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej odbył się wernisaż wystawy „Czarownice i Diabły Prostyńskie z Łysej Góry”. Autorem zaprezentowanych obrazów, kolaży i dzianin jest mieszkający w Prostyni Andrzej Ryszard Kongiel – artysta plastyk, gawędziarz, znawca i strażnik lokalnej historii.

📢 Gustownie bawi się modą. Danuta Stenka stawia na codzienną elegancję. Spójrz, jak zmieniał się styl aktorki Pełna ciepła i optymizmu, wrażliwa, a zarazem silna, potrafiąca zagrać role zarówno dramatyczne, jak i komediowe – Danuta Stenka to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie podziwiają postacie, jakie tworzy na scenie i na ekranie, a obserwując jej fotografie prywatne lub z różnego rodzaju wydarzeń, na których się pojawia, świetnie dobrane stylizacje. 📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Dachowanie na tzw. Tysiąclatce (trasa Ulaski- Krasnosielc). Kierowca był pijany Makowscy policjanci zatrzymali 18-latka, który będąc w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Mężczyzna miał również zakaz kierowania pojazdami. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W trakcie czynności okazało się, że jeden z pasażerów był poszukiwany. 📢 Ostrołęka. Wernisaż wystawy uczniów ZSZ 3 w ramach Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii Wystawa zdjęć odbyła się w poniedziałek 9.10.2023 w ramach Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii. Zaprezentowane zostały fotografie uczniów z klas o profilu fotografia i multimedia. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Miliony dla gmin i powiatów z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Do pow. ostrowskiego trafi ponad 97 mln zł Rozstrzygnięto kolejną, ósmą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzymało 2876 samorządów i związków JST. Do gmin powiatu ostrowskiego trafi łącznie 97 166 250 zł.

📢 Zenek Martyniuk i Top Girls w kampanii wyborczej kandydata Trzeciej Drogi w Ostrołęce. 6 października 2023. Zdjęcia Kampanii wyborczej w takiej formie w Ostrołęce jeszcze nie było. I pewnie nie będzie. Kandydat Trzeciej Drogi zaprosił mieszkańców na koncert. 📢 Niecodzienne wydarzenie w Broku. Tata odebrał poród w domu. 5.10.2023 rodzice noworodka spotkali się z burmistrzem 23 września 2023 urodził się nowy mieszkaniec Broku - Mateusz Malec. Jest to pierwsze urodzenie dziecka od 20 lat, do którego doszło w domu, i dla którego akt urodzenia sporządzał Urząd Stanu Cywilnego w Broku.

📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze. 📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka. 📢 Uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg w powiecie makowskim W niedzielę 1 października odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych odcinków dróg powiatowych Maków- Szelków oraz Szelków-Sielc.

📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków.

📢 Otrzęsiny klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu Maturzyści w tajemnicy przygotowali otrzęsiny pierwszych klas. Pierwszoklasiści mieli do wykonania wiele oryginalnych zadań sprawnościowych, nie zabrakło picia mleczka oraz malowania twarzy- wszystko w przyjaznej atmosferze zabawy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Myszyniecka Seniorada, 23.09.2023. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia Termin Seniorady w Myszyńcu wyznaczono na sobotę 23 września 2023. Pogoda nie okazała się sprzymierzeńcem organizatorów, czyli Miasta i Gminy Myszyniec oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu. Ale przyznać trzeba, że impreza wywołała spore zainteresowanie. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy.

📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini Górnej. 4.08.2023 r. na nadbużańskich łęgach rozpoczął się trzydniowy Festyn Rodzinny W Małkini weekend zapowiada się bardzo rozrywkowo. W piątek, 4 sierpnia na nadbużańskich łęgach rozpoczął się trzydniowy Festyn Rodzinny. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wakacyjny wypoczynek. Gdzie jest największe polskie uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Lato to najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Tak wygląda nowa "Korczakówka". Zobaczcie zdjęcia z remontu domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce Trwa remont nowego domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce. Niezmiernie cieszę się z tego przedsięwzięcia, ponieważ tworzymy domowe, bezpieczne warunki dla dzieci, które w swoim życiu przeszły już wiele - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. 📢 WOŚP 2023 w Różanie. Tradycyjnie w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury odbyły się koncerty i licytacje. 29.01.2023 Tradycyjnie Różan przygotowywał się od wielu tygodni na finał WOŚP. Odbyły się tu ciekawe licytacje oraz koncerty.

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia". 📢 Kurpiowskie Grzybobranie w gminie Łyse. Świetna impreza w Zalasie. 17.09.2022. Zdjęcia II Kurpiowskie Grzybobranie odbyło się w sobotę 17 września 2022.

📢 Cmentarz parafialny w Goworowie. 22.03.2022. Zdjęcia Nekropolię w Goworowie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Bal odbył się 19.02.2022 w sali bankietowej "Euforia" w Ponikwi Dużej. Zdjęcia 19 lutego społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce bawiła się na balu klas maturalnych. Studniówka odbyła się w sali "Euforia" w Ponikwi Dużej (gm. Goworowo).

📢 Najciekawsze ciągniki - samoróbki wystawione na sprzedaż. Zobacz, co rolnicy skonstruowali w szopach: esioki, papaje, SAM Po co kupować ciągnik, skoro można skonstruować go samemu? Najważniejsze, to wytrzasnąć skądś silnik, a reszta to drobnostka! Zobaczcie najciekawsze konstrukcje wystawione na sprzedaż! 📢 Myszyniec. Gala sportu. Wyróżniono najlepszych sportowców z gminy Myszyniec. 13.02.2022 Gala sportu odbyła się 13.02.2022- z inicjatywy burmistrz Elżbiety Abramczyk. Zobaczcie którzy sportowcy z terenu gminy zostali wyróżnieni statuetkami, a część z nich także nagrodami pieniężnymi.

📢 Złote i srebrne gody w gminie Rzekuń. Uroczystość w kościele i urzędzie gminy [ZDJĘCIA, WIDEO] 11 par z 50-letnim stażem małżeńskim i 22 pary z 25-letnim zostało zaproszone na uroczystość jubileuszową do kościoła oraz urzędu gminy w Rzekuniu. Uroczystość odbyła się 2 października. Kilku par zabrakło: głównie z powodów zdrowotnych. W tym roku nie było par z dłuższym, niż 50 lat, stażem. 📢 "Pewny jest pesel i uczucie do żony". Złote gody w Ostrołęce [ZDJĘCIA+WIDEO] Miłość! - tak odpowiedziała nam Blandyna Domurad na pytanie o receptę na długie małżeństwo. Razem z mężem Wiesławem świętowała w piątek 15 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Nie byli jedyną parą z takim stażem - medale od prezydenta Polski otrzymało jeszcze dziewięć innych par.