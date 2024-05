Przegląd prasy 12.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Burze w Polsce 12.05.2024. Sprawdź najnowsze informacje”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Burze w Polsce 12.05.2024. Sprawdź najnowsze informacje Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce. Zobacz nasz artykuł, w którym pojawiają się informacje z popularnych profili facebookowych na temat wyładowań atmosferycznych w naszym kraju. W ten sposób szybko dowiesz się, w którym miejscu w Polsce można spodziewać się grzmotów. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej W kościele pw. NŚPA w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 13 dziewczynek i 9 chłopców.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festiwal Food Trucków w Ostrołęce przy Galerii Bursztynowej. Zobaczcie, co można tu zjeść i za ile W sobotę i niedzielę (11 i 12.05.2024) trwa Festiwal Food Trucków w Ostrołęce, w pobliżu Galerii Bursztynowej. Można zjeść koftę, frytki belgijskie, churrosy, owoce morza, lody tajskie i wiele innych przekąsek z całego świata. Zerknijcie do naszej galerii.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024 w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie zdjęcia z dwóch mszy: na godz. 10.00 i 12.00 Sezon komunijny w pełni. Zobaczcie zdjęcia z dwóch grup dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Zorza polarna nad Polską w nocy z 10 na 11.05.2024. Zdjęcia z naszego regionu W nocy z piątku na sobotę były wyjątkowo dobre warunki do oglądania zorzy polarnej. Z powodu silnej burzy magnetycznej na słońcu zjawisko było bardzo dobrze widoczne także nad Polską. I w naszym regionie wielu osobom udało się zaobserwować ubarwione zorzą polarną niebo. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 11.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort.

📢 Zmiana zasilania sieci wodociągowej z SUW Różan z powodu wykrycia bakterii z grupy coli. Ważna informacja dla mieszkańców W związku z niezdatnością wody do spożycia podjęto decyzje o zmianie zasilania sieci wodociągowych na terenie Gminy Różan, w celu zapewnienia wody zdatnej do spożycia dla części mieszkańców miasta Różan i sąsiednich miejscowości. 📢 Sanepid zamknął salę operacyjną w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Chodzi o salę znajdującą się przy SOR-ze 9 maja w wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamknięta została jedna z sal w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Na sali, która znajduje się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przeprowadzane były różne zabiegi, jak się dowiedzieliśmy - również operacje ortopedyczne. Ostrowski szpital jest w czołówce placówek w Polsce, pod względem ilości przeprowadzania tego typu operacji.

📢 Festiwal Piosenki o Zdrowiu w Ostrowi Mazowieckiej. Wiemy, kto będzie reprezentował powiat w wojewódzkim etapie konkursu W czwartek 10.05.2024 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się powiatowy etap 31. edycji Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. 📢 XV Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Ostrowi Mazowieckiej Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody laureatom konkursu "V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii" pod honorowym patronatem burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka oraz konkursu "Czytanie jest modne w Ostrowi Mazowieckiej". 📢 Przemoc domowa w Wyszkowie. Na komendę zadzwoniło dziecko prosząc policjantów o pomoc Przerażone dziecko powiadomiło służby o tym, co dzieje się w domu. Domowy agresor został zatrzymany przez wyszkowskich policjantów. Mężczyzna podejrzany o pobicie oraz znęcanie się psychicznie i fizycznie nad żoną, decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za te przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Rada Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji. Poznajcie swoich radnych 7 maja miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji, na której odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie wójta. Waldemar Brzostek sprawuje urząd wójta od 1998 roku! 📢 MotoMonster 2024 w Ostrołęce będzie 11 i 12.05.2024. Zobaczcie program wydarzenia Zdecydowana większość wydarzeń odbędzie się przy ul. Fieldorfa "Nila" przy Galerii Bursztynowej. Co się będzie działo? Sprawdźcie.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Ostrołęcki Festiwal Książki potrwa 11 i 12.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia oraz program wydarzenia Od 8 do 15 maja 2024 trwa 21. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce włączyła się weń aktywnie. Zaplanowano wiele wydarzeń, w tym Ostrołęcki Festiwal Książki z udziałem znanych pisarek, pisarzy, osobowości medialnych oraz lokalnych literatów. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia festiwalu oraz program imprezy na 12.05.2024.

📢 Rada Miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029. Poznaj nazwiska radnych z Ostrołęki, zobacz jak wyglądają Poznajcie swoich radnych wybranych w wyborach samorządowych 7.04.2024 roku. W Ostrołęce wybrano 21 radnych. Na pierwszej sesji, 7.05.2024, otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy ich nazwiska oraz zdjęcia. Warto znać swojego radnego! 📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Park zieleni powstanie w Czarni. W którym miejscu i kiedy? Tu na razie jest ściernisko, ale wkrótce będzie park zieleni. W Czarni naprzeciwko kościoła parafialnego położona jest działka, na której za kilka miesięcy powstanie park zieleni. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą.

📢 Jerzy Bauer starostą ostrowskim. 7.05.2024 zainaugurowano VII kadencję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 7 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji radni odebrali zaświadczeń o wyborze i złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach wybrano przewodniczącą rady powiatu, starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wiceprzewodniczące rady powiatu. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna. 📢 Pierwsza sesja rady miasta Ostrołęki, 7.05.2024. Nowy prezydent i radni zaprzysiężeni. Uchwalono wynagrodzenie prezydenta We wtorek 7.05.2024 zwołano pierwszą sesję rady miasta Ostrołęki w kadencji 2024-2029. Wybrany w wyborach samorządowych nowy prezydent Paweł Niewiadomski odczytał akt ślubowania. Ślubowali także radni. Wybrano również przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także uchwalono wynagrodzenie nowego prezydenta. 📢 Ostrów Maz. Maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego. Będzie trwać 4 godziny We wtorek, 7 maja rozpoczął się tegoroczny "maraton maturalny". Tuż przed egzaminem odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Czy są przygotowani do egzaminu z języka polskiego?

📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024 - 2029. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano. 📢 Brulino-Lipskie. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło 6.05.2024 W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Jedna osoba zmarła.

📢 Wesele Kurpiowskie 2024. Wiemy, kto wystąpi na scenie przed publicznością Odchodzący ze stanowiska wójt gminy Kadzidło, Dariusz Łukaszewski, ogłosił, kto wystąpi podczas Wesela Kurpiowskiego.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024 W niedzielę 5 maja 2024 do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce przystąpiła pierwsza grupa dzieci - z SP nr w Ostrołęce i z Dzbenina. Za tydzień do sakramentu przystąpi druga grupa. 📢 Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej odbył się 28.04.2024. Dopisała pogoda oraz biegacze. Zdjęcia W niedzielę 28.04.2024 na terenach leśnych w gminie Baranowo odbył się I Kurpiowski Bieg po Puszczy Zielonej. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci, a także wytrawni biegacze i miłośnicy Nordic Walking. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Debata społeczna na temat uzależnień została zorganizowana przez ostrołęcką policję w czwartek 25.04.2024 W czwartek, 25.04.2024 Komenda Miejska Policji w Ostrołęce rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami. Spotkania mają formułę debaty. Policjanci chcą usłyszeć od ostrołęczan i mieszkańców powiatu czy czują się bezpiecznie, jakie mają oczekiwania wobec funkcjonariuszy, jakie działania powinny zostać podjęte przez policję, aby miasto i powiat były bezpieczne.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok.

📢 Dni Ostrołęki 2024. Jakie gwiazdy wystąpią podczas tegorocznego święta miasta? Prezydent Kulik poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego.

📢 Studniówka II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Tegoroczni maturzyści bawili się w Olimpii 10.02.2024 Sezon studniówkowy powoli dobiega końca. W sobotę 10.02.2024 na swoim balu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu. 📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata, 14.05.2023. Zdjęcia W niedzielę, 14 maja 2023, do sakramentu przystąpiło 54 dzieci.

📢 Cmentarz w Piskach, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Piskach odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Ostrołęka. ROD Energetyk. Zobaczcie jak wyglądają działki rekreacyjne w mieście. 30.06.2021 r. Zdjęcia Sezon działkowy w pełni. Odwiedziliśmy Rodzinne Ogródki Działkowe Energetyk. Działkowicze hodują warzywa, owoce, inni stawiają na kolorowe kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę jako miejsce odpoczynku: z hamakami, basenami i miejscem zabaw dla dzieci.

📢 Wojciech Durka z Wąsewa nie żyje. To bohater jednego z odcinków programu „Nasz Nowy Dom” Katarzyny Dowbor O śmierci Wojciecha Durki z Wąsewa poinformowała na Instagramie Katarzyna Dowbor – prowadząca program „Nasz Nowy Dom”. 📢 Brzóze Duże. Z wody wyławiano zatopiony pojazd. To w ramach ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej w gminie Rzewnie Brzóze Duże. Kierowca samochodu osobowego przez nieuwagę zjechał z mostu i wpadł do rzeki. Wypadek zauważa wędkarz, który zawiadamia Straż Pożarną - to element ćwiczeń strażackich, które miały miejsce w gminie Rzewnie.

📢 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Msza, uroczysty apel i występ zespołu Top Girls. 12.09.2020. Zdjęcia W sobotę 12 września 2020 strażacy ochotnicy z Baranowa obchodzili wyjątkowy jubileusz. Ich jednostka istnieje już od 100 lat!

📢 Ostrołęka. Memoriał Arkadiusza Gołasia. 10.05.2019 rozpoczęła się 14. edycja imprezy [WIDEO, ZDJĘCIA] Ostrołęka. Wystartował 14. Memoriał Arkadiusza Gołasia! 10.05.2019, w 38. rocznicę urodzin Arkadiusza Gołasia rozpoczęła się 14. edycja memoriału jego imienia dla młodych siatkarzy. W hali im. Arkadiusza Gołasia oraz w hali Szkoły Podstawowej nr 5 rywalizują 24 drużyny.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób