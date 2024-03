Przegląd prasy (12.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Helenowie, 11.03.2024. Zderzyły się dwa samochody osobowe”?

Prasówka 12.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Helenowie, 11.03.2024. Zderzyły się dwa samochody osobowe W poniedziałek 11 marca 2024 przed południem doszło do zderzenia dwóch aut w Helenowie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.03.24

📢 Spłonął dom trzyosobowej rodziny w Jasienicy-Parcelach. Pogorzelcy pilnie potrzebują pomocy O pomoc dla pogorzelców apelują wójt gminy Andrzejewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

Prasówka 12.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Psy do adopcji. Czworonogi znajdują się pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy Psy posiadają książeczki zdrowia oraz pełną profilaktykę weterynaryjną. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy (tel. 533902461). Zobacz galerie słodziaków. Może któryś z nich skradnie Twoje serce? 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – tam lepiej nie podróżować w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych miejsc będą niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Tak mieszka Adam Kszczot, który pożegnał się z „Tańcem z gwiazdami”. Zajrzyj do domu sympatycznego lekkoatlety – galeria zdjęć „Taniec z gwiazdami” pożegnał w niedzielę pierwszą parę uczestników. Z tanecznego show Polsatu odpadli Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh, którzy zatańczyli quickstepa do muzyki z filmu „Kiler”. Mimo że para zdobyła 25 punktów, nie wystąpi w kolejnym odcinku 14. edycji. Zobacz, jak na co dzień mieszka sportowiec Adam Kszczot z piękną żoną i dzieciakami.

📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop.

📢 Najlepsze przystawki na Wielkanoc 2024. Tymi daniami możesz zacząć śniadanie wielkanocne. Szybkie, smaczne i dla całej rodziny Na Wielkanoc podajemy nie tylko żurek lub barszcz biały, białą kiełbasę i serniki na deser. Podczas śniadania wielkanocnego warto przygotować szereg kolorowych przystawek, które podkreślą wiosenny charakter święta. Zebraliśmy najlepsze przepisy na sałatki, jajka faszerowane i domowe pasztety. Wybieraj spośród 9 sprawdzonych propozycji.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wielkanocne dekoracje na okno. Zobacz, jak oryginalnie ozdobić okno i parapet na Wielkanoc. Zobacz galerię inspirujących zdjęć Wielkanocne dekoracje na okno to nie tylko tradycyjne pisanki czy zajączki, ale również girlandy, figurki, a przede wszystkim żywe kwiaty, które symbolizują odrodzenie natury. Dzięki nim nawet w chłodny wielkanocny poranek (oby jednak nie!) poczujesz wiosnę w sercu! Ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne na okno sprawią, że twoje mieszkanie nabierze świątecznego klimatu.

📢 Powiat makowski zorganizował dwudniowe obchody Dnia Kobiet. Był film i koncert dla pań Dwudniowe obchody Dnia Kobiet było okazją do złożenia paniom życzeń, wręczenia kwiatów. 📢 Rekolekcje poetyckie w Zalasiu gm. Łyse, 7.03.2024 W czwartkowy wieczór 7 marca 2024 roku licznie zebrani goście uczestniczyli w XVI Rekolekcjach Poetyckich w Szkole Podstawowej w Zalasiu.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kto odejdzie z Lecha Poznań po sezonie? Pora na zmiany, ale i przykre rozstania! Lista piłkarzy Lech Poznań z kretesem przegrał w eliminacjach Ligi Konferencji, a potem w Pucharze Polski. Teraz nie jest pewny głównego celu, czyli mistrzostwa Polski. Po sezonie zanosi się na rewolucję w kadrze. Kto odejdzie z klubu? Pożegnań będzie co najmniej kilka. Dojdzie też do smutnych rozstań. Wydaje się, że co najmniej jeden z czołowych piłkarzy otrzyma zgodę na transfer. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 11.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tak żyje Lara Gessler, córka Magdy Gessler! Tak wygląda jej prywatne życie Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Sprawdź, jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 11.03.24 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 11.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa w Zarębach Kościelnych. Uroczystość odbyła się w Centrum Aktywności Kulturalnej 10.03.2024 Podwójne (a nawet potrójne!) święto obchodzono dziś w Zarębach Kościelnych. W niedzielne popołudnie 10 marca w Centrum Aktywności Kulturalnej zorganizowano gminny Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa. 10 marca przypada także Dzień Mężczyzn.

📢 7 najpiękniejszych plaż w Europie to prawdziwe wakacyjne raje. Nie uwierzycie, która plaża zajęła pierwsze miejsce w rankingu! Powstał ranking najpiękniejszych plaż w Europie, stworzony na podstawie głosów samych turystów. Wybrano 7 cudów natury z kolorowym piaskiem, ciepłą wodą i otwartym niebem – to wymarzone miejsca na błogi wypoczynek dla osób spragnionych słońca. Pierwsze miejsce przyznano jednak zupełnie wyjątkowej plaży, innej od wszystkich innych. Poznajcie wyniki rankingu 7 najpiękniejszych plaż całej Europy.

📢 Mała wieś z wielką ochotą do działania - Cyk w gminie Czarnia Cyk to jedna z mniejszych miejscowości w gminie Czarnia. We wsi mieszka obecnie sto kilkadziesiąt osób. W Cyku wiele się jednak dzieje. 📢 Pociąg z Ostrołęki do Białegostoku będzie kursował od 18.03.2024 Decyzją zarządu województwa podlaskiego na trasie Łapy – Ostrołęka znowu pojawią się pociągi. Te połączenia zawieszono w kwietniu 2000 roku. Od poniedziałku 18 marca 2024 r. znów będą kursować pociągi pomiędzy Ostrołęką a Białymstokiem. 📢 Wielkanocna dekoracja w stylu boho. Tak ozdobisz stół wiosennymi gałązkami i przepiórczymi jajkami. Zaproś naturę do swojego domu! Świąteczny stół wymaga wyjątkowej oprawy, a jedną z nich może być wielkanocna dekoracja w stylu boho. Przypadnie ona do gustu zwłaszcza tym osobom, które lubią stroiki z naturalnych materiałów. Wiadomo, że ozdoby wielkanocne DIY cieszą najbardziej, dlatego podpowiadamy, jak w prosty sposób wykonać stroiki boho na świąteczny stół i nie tylko!

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań. 📢 Kurpiowski Bieg Morsa oraz Nordic Walking w Serafinie, 10.03.2024. Zdjęcia, wyniki Na starcie około 400 zawodników - w różnym wieku i z różnych zakątków kraju. Wypatrzyliśmy biegaczy z Leżajska, Szczytna, Giżycka, Nasielska, Pułtuska...

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma swój niepowtarzalny styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Bohaterowie Wiedźmina jako lalki Barbie - Geralt Ken i reszta postaci wyglądają znakomicie w wersji SI. Zobacz kniecznie Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie, a wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Przyznajemy, że sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem, ponieważ pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, a efekt jest wart zobaczenia. Przekonajcie się sami. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Ostrołęczanka Jadwiga Kalinowska ustanowiła rekord Polski w kategorii "Najstarszy debiut literacki". 7.03.2024 odebrała certyfikat Certyfikat, bukiet kwiatów i ciepłe słowa mieli dla seniorki-rekordzistki Elżbieta Lanc - członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Uroczystość odbyła się 7.03.2024 w OCK. Jadwiga Kalinowska jest poetką. Wiersze tworzy od dziecka, ale debiut wydawniczy miała w 2023 roku. W październiku 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki wydało tomik jej poezji zatytułowany „Córa lasów”.

📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże.

📢 Dzień Kobiet Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: program artystyczny dla pań, 6.03.2024 Środowe popołudnie 6.03.2024 panie z OUTW spędziły w Ostrołęckim Centrum Kultury, oglądając program artystyczny przygotowany przez męską część słuchaczy uniwersytetu. 📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obywatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu. 📢 Bieg Tropem Wilczym w Małkini Górnej, 3.03.2024 3 marca 2024 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszyło 88 biegaczy (39 pań i 49 panów), którzy wcześniej zarejestrowali w GOKiS oraz kilka osób, które spontanicznie zdecydowały się na udział w biegu.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie.

📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej o godz. 12.30 odbyło się nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a po nim procesja po cmentarzu. 📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków.

📢 Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023 Do tej uroczystości, jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara Grabowska, społeczność przygotowywała się przez rok.

📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Dożynki w Lelisie zostały zorganizowane już po raz 31. Jednym ze znaków firmowych dożynek w tej gminie są przepiękne wieńce dożynkowe. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły. 📢 Mazowieckie Forum Kobiet. Poznaliśmy Kobiecą Twarz Mazowsza 2023. Zobacz zdjęcia Matki, teściowe, przedsiębiorczynie i rolniczki. To tylko kilka z wielu ról, w jakie wcielają się na co dzień Laureatki naszej akcji Kobieca Twarz Roku, które spotkały się w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych koło Zakroczymia podczas Mazowieckiego Forum Kobiet.

📢 Otwarcie Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu. Zobaczcie, jak wygląda. Uroczyste otwarcie odbyło się 22.04.2023 W sobotę, 22 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu. Centrum mieści się przy ulicy Kasztanowej 16.

📢 Wielkanocne stroiki na groby. Zobaczcie, jak przystrojono groby na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej Wielkanoc tuż tuż, dlatego odwiedziliśmy cmentarz parafialny w Ostrowi Mazowieckiej, aby zobaczyć, jak ostrowianie przystroili groby swoich bliskich. 📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X. 📢 11 marca - Dzień Sołtysa. To są najlepsze memy z sołtysem w roli głównej. Uśmiejesz się do łez Sołtys – przedstawiciel lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa. 11 marca wszyscy sołtysi mają swoje święto. Internauci nie zawiedli i stworzyli memy z sołtysem w roli głównej.

📢 Krasnosielc. Dzień kobiet 2023. Panie bawiły się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wystąpiła dla nich gwiazda serialu Plebania. 8.03.2023 Po pandemicznej przerwie ponownie zaproszono panie z terenu gminy Krasnosielc na obchody Dnia Kobiet do Gminnego Ośrodka Kultury. Przed paniami wystąpił aktor znanego i lubianego serialu Plebania.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Boży obiad w Gąskach. Boży obiad to całodzienne modlitwy za dusze naszych najbliższych. 19.03.2022 Zdjęcia Boży obiad rozpoczął się od porannej mszy świętej w parafialnym kościele w Dąbrówce. Następnie uroczystość przeniosła się do świetlicy wiejskiej w Gąskach.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych. 📢 Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Zobaczcie śmieszne memy Światowy Dzień Drzemki w Pracy przypada na 12 marca, a wywodzi się on ze Stanów Zjednoczonych. A czy wy chcielibyście, aby w pracy można było uciąć sobie drzemkę? Piszcie w komentarzach. A przy okazji polecamy obejrzeć najlepsze memy o Światowym Dniu Drzemki. 📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze: życzenia, słodki upominek i wspólna zabawa Panie z terenu gminy Płoniawy-Bramura bawiły się we wtorek 5 marca na imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów