Przegląd prasy (12.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 12.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 12.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie mazowieckim 12.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8f, S8f (9. km na odc. 11 km) S8f, prace związane z remontem nawierzchni, prace nocne, lokalne wyłaczenie pasów ruchu, lokalne ograniczenie prędkości.

📢 Zapusty w gminie Sypniewo: konkurs kulinarny "Smaczny zapust na stole" i biesiada, 11.02.2024 Zapusty gminne odbyły się w Domu Ludowym w Gąsewie. Tradycyjnie zorganizowano konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się 20 osób w czterech kategoriach. Oprócz konkursu odbył się także występ kabaretu Rozumisz, a impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Samochód utknął na zalanym moście. Do takiego zdarzenia doszło w miejscowości Jabłonowo-Klacze, gm. Andrzejewo, 11.02.2024 Jak podają strażacy z OSP Andrzejewo, wezwani na miejsce tego zdarzenia, kierujący pojazdem postanowił przejechać przez zalany most. Do silnika auta dostała się woda i unieruchomiła je. - Naszym zadaniem było wydostanie pojazdu przy użyciu wyciągarki elektrycznej. Kierującemu ani pasażerowi nic się nie stało - informuje OSP Andrzejewo.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim, 11.02.2024 Stowarzyszenie Kobiety wspierają Kobiety zorganizowało po raz drugi konkurs kulinarny "Najlepszy pączek karnawału 2024" dla Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie makowskim. Zgłosiło się 19 KGW. Kto wygrał? 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 11.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Darcie pierza w Lelisie - 18. edycja regionalnego przeglądu widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów, 10.02.2024 Uczestników i gości przywitała Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie, przepraszając jednocześnie za trudniejsze niż zazwyczaj warunki. Budynek CK-BiS jest właśnie remontowany. 📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je?

📢 Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Tak obchodzono go w Ostrowi Mazowieckiej 9.02.2024 „ETNO w działaniach organizacji i ruchów regionalnych” to hasło V Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. O etnograficznych inicjatywach i przedsięwzięciach rozmawiano w ostrowskiej Galerii Sztuki JATKI.

📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI, w tym w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titan i nawet Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami, ponieważ to warto zobaczyć. 📢 Cynie to piękne i modne kwiaty, które ozdobią ogród i balkon. Posiej je w tym terminie, żeby cieszyć się mnóstwem kwiatów Cynie to niezwykle piękne, kolorowe i wytrzymałe kwiaty. Są uprawiane od dawna, ale ostatnio stają się naprawdę modne. Ich sadzonki można kupić, ale bardzo dobrze udają się z samodzielnego siewu. Wystarczy przestrzegać kilu prostych zasad i terminów. Sprawdź, kiedy i jak posiać cynie.

📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa. 📢 Protest rolników 2024 w Ostrołęce. Rolnicy przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego W piątek 9.02.2024 o godzinie 10:00 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrołęckiego, którzy poruszali się ciągnikami po drogach wylotowych miasta. Przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego (do ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich).

📢 Tak przed laty wyglądały te polskie wsie. Jak wiele zaszło w nich zmian? Sprawdź, czy rozpoznasz te miejsca Prawdopodobnie większość z nas usłyszało chociaż raz w życiu historię dziadków, wujków czy rodziców o tym, jak to kiedyś było. Ile kilometrów przez śnieżne zaspy się szło do szkoły i nikt nie narzekał, jak śniegu napadało tyle, że nie dało się otworzyć drzwi wyjściowych, jak w wakacje trzeba było pomagać w pracy przy polu, a później ze smakiem jadło się grubą pajdę chleba posmarowaną masłem. Czy teraz życie na wsi wygląda inaczej? Zapewne. Zmienił się też wiejski krajobraz. A jak wyglądały kiedyś konkretne wsie? Sprawdzamy na archiwalnych zdjęciach.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim mają nowy radiowóz. Samochód przekazano 8.02.2024 W czwartek 8 lutego, przed Komendą Powiatową Policji w Makowie Maz. odbyła się uroczystość przekazania oznakowanego radiowozu. Zakup samochodu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu starosty makowskiego, burmistrza Makowa Mazowieckiego oraz wójtów gmin: Czerwonka, Krasnosielc i Rzewnie.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. 📢 Noworoczne spotkanie z twórcami, KGW, właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz warsztaty ekologiczne w MODR w Ostrołęce, 7.02.2024 Spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2024 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce łączyło kilka funkcji. Było noworocznym spotkaniem twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Ostrołęki, powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego (osób i podmiotów, które są w częstym kontakcie z ODR). W ramach tego spotkania odbyły się również warsztaty ekologiczne, podczas których powstały tłustoczwartkowe smakołyki.

📢 Kobiety w Centrum. W Makowie Mazowieckim powstał oddział tego stowarzyszenia. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 2.02.2024 Kobiety w Centrum to ogólnopolskie stowarzyszenie, które powstało w 2022 roku. Skupia kobiety z różnych obszarów działalności społecznej, samorządowej, politycznej, biznesowej. W Makowie powstał 10. oddział stowarzyszenia. 📢 Chrupiące faworki według przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na tłusty czwartek! Prosty przepis Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom Zbieramy na mały kontener mieszkalny dla Pana Henryka. Chcemy dać temu wspaniałemu człowiekowi szansę na godne i spokojne życie - tak brzmiał fragment opisu pod zbiórką, którą grupa wrażliwych osób utworzyła w grudniu 2023 roku na portalu zrzutka.pl. "Żadne z nas nie spodziewało się takiego obrotu sprawy, a jednak pozornie niemożliwe stało się możliwym. Wspólnymi siłami w zaledwie kilkadziesiąt godzin od udostępnienia zbiórki uzbieraliśmy pełną sumę, a nawet więcej niż było zaplanowane" - piszą dziś, szczęśliwi, bo pan Henryk ma - dzięki dobrym ludziom - nowy dom. 📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.

📢 Gminny Turniej Tenisa Stołowego w SP w Młynarzach i atrakcje dla najmłodszych, 4.02.2024 Sporo się działo w niedzielę w Szkole Podstawowej w Młynarzach. W sali gimnastycznej przez kilka godzin rozgrywany był Gminny Turniej Tenisa Stołowego, na korytarzach rozstawiono stoły ze smakołykami, a w mniejszych salach były atrakcje dla dzieci (m.in. teatrzyk "Doktor Zdrówko" i animacje). 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską. 📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Gminny Wieczór Wigilijny w Małkini Górnej z koncertem Rafała Brzozowskiego, 16.12.2023 Ze sceny popłynęły świąteczne pieśni w trzech językach, a świąteczny klimat podkreślały ozdoby i stroiki do nabycia na kiermaszu. 📢 Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, 14.12.2023 Spotkanie opłatkowe odbyło się przy Sali Zabaw Morska Kraina, a rozpoczęło się od jasełek w wykonaniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie. Program zatytułowany był "Dobra nowina".

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023 Do tej uroczystości, jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara Grabowska, społeczność przygotowywała się przez rok.

📢 Piknik rodzinny w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Impreza odbyła się w sobotę 8 lipca 2023. Zdjęcia Rodzinny piknik Kordowiada odbył się w Kordowie (gmina Olszewo-Borki) w sobotę 8 lipca 2023. To była już druga edycja tej imprezy. 📢 Zaślubiny Ostrołęki z Narwią - takie wydarzenie odbyło się 23.06.2023. Zdjęcia, wideo W tym roku przypada 650-lecie Ostrołęki i uważamy, że jest to taki piękny moment, żebyśmy mogli wyrazić nasze uczucia w stosunku do naszej ukochanej rzeki, do naszej Narwi, bo właśnie tu, nad Narwią, powstało nasze miasto i tu rozwijało się przez wiele, wiele lat - wprowadziła Hanna Potapowicz, sekretarz okręgu mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, główna organizatorka uroczystości. - Ta rzeka dała nam okno na świat, spełniała wielką dobroczynną rolę dla wszystkich, od początku istnienia miasta. Z okazji jubileuszu miasta powinniśmy poświęcić więcej czasu naszej ukochanej Narwi, bo wszyscy jesteśmy z nią uczuciowo związani. To wydarzenie stanowi sposobność, by oddać rzece Narew należny jej hołd. Dlatego pragniemy dokonać zaślubin z Narwią i złożyć przyrzeczenie - deklarację wierności naszej rzece.

📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (fara). 13.05.2023, druga tura (godz. 12.00) Zobaczcie zdjęcia z uroczystości w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce z 13 maja 2023, z godz. 12.00. Do sakramentu przystąpiło prawie 80 dzieci. 📢 Ostrołęka. Droga krzyżowa ulicami miasta, 4.04.2023. W nabożeństwie wzięli udział parafianie fary. Zdjęcia We wtorek, 4 kwietnia 2023, po mszy św. wieczornej, parafianie przeszli ulicami miasta: Farną, przez plac Bema, ul. Berka Joselewicza, Mazowiecką, Paderewskiego, potem przez plac 1 Maja do Berka Joselewicza, dalej plac Bema, ul. Kościuszki, Świętokrzyska i powrót do kościoła, gdzie przy pomniku papieża Jana Pawła II zakończona została droga krzyżowa.

📢 Ostrołęka. Bal karnawałowy seniorów. Bawili się w Centrum Aktywności Seniorów. 21.02.2023 Seniorzy z Ostrołęki bawili się na balu karnawałowym w Centrum Aktywności Seniorów. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Spotkanie modlitewne w Wąskim Lesie (Sewerynowo, gm. Czerwonka, pow. makowski), 12.02.2023 Spotkanie modlitewne odbyło się w niedzielę 12 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Wąskim Lesie na terenie gminy i parafii Czerwonka. To miejsce kaźni. 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali tu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Zwabiono ich pod pozorem bezpłatnego leczenia, w tym leczenia sanatoryjnego. To spotkanie – połączone ze złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odczytaniem wstępnej listy ofiar zbrodni – było inicjatywą mieszkańców powiatu makowskiego.

📢 KGW z powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku". 12.02.2023 Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku." Konkurs odbył się po raz pierwszy i cieszył dużym zainteresowaniem. 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Cmentarz w Kadzidle tuż przed dniem Wszystkich Świętych. 29.10.2022. Zdjęcia Na trzy dni przed Dniem Zmarłych odwiedziliśmy cmentarz w Kadzidle – jeden z najpiękniejszych, a na pewno najpiękniej położonych cmentarzy w regionie. 📢 Wąsewo. Złote, Diamentowe i Żelazne Gody. 23.10.2022 W niedzielę, 23 października 2022 roku na uroczystość złotych, diamentowych i żelaznych godów zaproszonych zostało 13 par małżeńskich, które jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, obchodziły w bieżącym roku.

📢 Stare Lubiejewo. Studniówka 2022. Tak na balu studniówkowym bawili się maturzyści z ZS CKR w Starym Lubiejewie. Zdjęcia, wideo 22.01.2022 Podczas balu studniówkowego klas IV PT i IV BT z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie bawiło się ok. 30 uczniów wraz z osobami towarzyszącymi oraz nauczycielami i zaproszonymi gośćmi: starostą ostrowskim wraz z małżonką oraz przedstawicielami rady rodziców.