Przegląd prasy 11.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę”?

Prasówka 11.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Czy to ekranizacja Cyberpunk 2077? Nie, to SI pokazała słynne aktorki w tym uniwersum – może to pomysł na obsadę ekranizacji? Sztuczna inteligencja pokazała światowej sławy aktorki w ekranizacji Cyberpunk 2077. Wiemy więc, kto pasowałby do cyberpunkowego klimatu produkcji CD Projekt i może będzie to podpowiedzią w związku z zapowiedzianą już produkcją aktorską osadzoną w uniwersum gry. Trzeba przyznać, że SI się postarała w przypadku tych grafik. Zobaczcie sami.

📢 UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni.

Prasówka 11.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się! Jesienne dekoracje do domu oraz ogrodu w sezonie 2023 nie są niczym nowym, bowiem stanowią kontynuację trendów sprzed roku. Tym razem pojawi się jednak jeszcze więcej ozdobnych bukietów oraz stroików – do zawieszenia na drzwiach bądź ścianie albo postawienia na stołach lub półkach, a nawet w większych, posadzkowych wersjach. W związku z modą na styl boho, to właśnie tego typu rozwiązania będą dominować w naszych domach i mieszkaniach wraz z innymi przyrodniczymi motywami, jak dynie, kasztany, żołędzie, a także jesienne liście. Znajdziemy je w koszykach, a nawet w połączeniu z wiklinowymi elementami ozdobnymi. Poza ich naturalnymi postaciami nie zabraknie też licznych do nich nawiązań w formie przypominających je przedmiotów – wykonanych na przykład z włóczki albo plecionych bądź wyszywanych z różnych materiałów. Ponadto, uwagę przykują wszelkie drewniane dodatki, wpisujące się w tegoroczne trendy. Możliwość doboru i połączenia tych elementów na wiele sposobów przyczyni się do ogromnej różnorodności, a także kreatywnego podejścia do dekorowania wnętrz oraz ogrodów. Sprawdź, jakie są aktualnie modne ozdoby i zainspiruj się!

📢 Nawiedzone miejsca na Mazowszu – pomysły na wycieczki z dreszczykiem blisko Warszawy. Historie tych miejsc mrożą krew w żyłach Na całym świecie mówi się o występowaniu zjawisk paranormalnych i nawiedzonych miejscach, emanujących niepokojącą aurą. Chociaż jak dotąd nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy teorie te mają rację bytu, niewątpliwie zrzeszają wielu zwolenników. Przyjrzeliśmy się najbardziej przerażającym miejscom na Mazowszu - ich historie mrożą krew w żyłach i przyciągają poszukiwaczy zjawisk paranormalnych. Wiedzieliście o ich istnieniu? 📢 Przelot starlinków nad Polską. 10.10.2023 będzie można zaobserwować kolejny przelot! W poniedziałek, 9 października kosmiczny pociąg Elona Muska przeciął niebo nad Polską. Uważni obserwatorzy mogli bez problemu dostrzec lecących blisko siebie 21 satelitów. 📢 Gdzie znajdziesz te grzyby? Niektóre lubią sąsiedztwo sosen, niektóre dębów. Pod tymi drzewami rosną kurki lub gąski Grzybiarze donoszą, że to idealny moment na grzyby, jeszcze wiele grzybów widać w polskich lasach. Okazuje się, że można uniknąć ślepego krążenia po lesie w poszukiwaniu znanych gatunków. Wystarczy wiedzieć, jakie miejsca lubią borowiki, podgrzybki czy maślaki. Niektóre preferują sąsiedztwo sosen i innych drzew iglastych, niektóre masowo wyrastają pod brzozami lub dębami. Oto, gdzie szukać ulubionych grzybów. W tych miejscach możesz liczyć na urodzaj!

📢 Ranking inwestycji samorządowych pisma „Wspólnota”. Ostrołęka na szarym końcu. 10 października 2023 Pismo samorządowe „Wspólnota” specjalizuje się w różnego rodzaju rankingach. Najnowsze zestawienie dotyczy wydatków samorządów na inwestycje. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Rondo Księcia Siemowita III do przebudowy? Są oferty w przetargu ogłoszonym przez miasto. 10 października 2023 7,5 miliona złotych – za tyle firma Strabag chce przebudować rondo Księcia Siemowita III i zbudować rondo na Skrzyżowaniu ulic Stacha Konwy i Słonecznej w Ostrołęce. To jedyna oferta.

📢 Prace Andrzeja Ryszarda Kongiela z Prostyni w małkińskiej bibliotece. Wernisaż odbył się 9.10.2023 Za sprawą Andrzeja Ryszarda Kongiela w małkińskiej bibliotece pokazały swoje oblicza miejscowe czarownice i diabły. 9 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej odbył się wernisaż wystawy „Czarownice i Diabły Prostyńskie z Łysej Góry”. Autorem zaprezentowanych obrazów, kolaży i dzianin jest mieszkający w Prostyni Andrzej Ryszard Kongiel – artysta plastyk, gawędziarz, znawca i strażnik lokalnej historii.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć. 📢 XVIII Gminny Festiwal Folklorystyczny w Dudach. Publiczna Szkoła Podstawowa kultywuje tradycję pieśni i piosenek ludowych Gminny Festiwal Folklorystyczny odbywa się w Dudach już od 18 lat. Uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej chętnie kultywują tradycję pieśni i piosenek ludowych. Na tegoroczny festiwal przybyli uczniowie oraz ich opiekunowie ze szkół z terenu całej gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Antygrypina to tani shot na odporność i przeziębienie. Zrób i pij codziennie, a będziesz zdrów jak ryba. Wypróbuj przepis na zdrową miksturę Sezon infekcji już się rozpoczął i coraz więcej z nas choruje. Szukasz sprawdzonego, ale naturalnego i taniego sposobu na wzmocnienie odporności? Wypróbuj antygrypinę, która skutecznie zwalcza przeziębienie, grypę czy zapalenie zatok, a przy tym wzmacnia odporność i świetnie smakuje. Ten domowy shot na odporność zrobisz samodzielnie w bardzo szybki i łatwy sposób. Wypróbuj prosty przepis na antygrypinę. 📢 Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie pt. "Matka, która wszystko rozumie". Festiwal odbył się 7.10.2023. Wyniki, zdjęcia W sobotę 7.10.2023 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie po raz XV rozbrzmiały pieśni maryjne.

Honorowym patronat objął biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski. Organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska przy wsparciu Urzędu Gminy Wąsewo i Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

📢 Słynne gry jako filmy z lat 80. od SI. Oto Cyberpunk 2077, Elden Ring, Warhammer 40k i nie tylko w niezwykłej wersji – to byłyby hity Niektóre narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są w stanie dostarczać nam m.in. imponujących obrazów i ukazywać niespotykane dotąd połączenia. Przykładem jest choćby to, jak według SI wyglądałyby słynne gry, gdyby zekranizowano je w latach 80. i efekt robi wrażenie. Na liście m.in. Cyberpunk 2077 i Elden Ring. To trzeba zobaczyć. 📢 Dachowanie na tzw. Tysiąclatce (trasa Ulaski- Krasnosielc). Kierowca był pijany Makowscy policjanci zatrzymali 18-latka, który będąc w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Mężczyzna miał również zakaz kierowania pojazdami. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W trakcie czynności okazało się, że jeden z pasażerów był poszukiwany.

📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny". 📢 Nadchodzi sezon grzewczy. Wyczyść grzejnik, zanim się zacznie. Wytarcie kurzu nie wystarczy. Sprawdź, jak wyczyścić wnętrze kaloryfera Czyszczenie grzejników w środku jest dość często pomijane przy standardowych porządkach. Jednak przed sezonem grzewczym trzeba to zrobić koniecznie. Czyszczenie kaloryferów będzie wymagało nieco pracy i czasu, ale to bardzo ważne, żeby przez jesień i zimę nie oddychać spieczonym brudem i kurzem. Bo właśnie to oznacza brudny grzejnik. Radzimy, jak uporać się z czyszczeniem wnętrza grzejników panelowych, aluminiowych modułowych oraz żeberkowych.

📢 Otrzęsiny klas pierwszych szkół powiatowych. Dużo dobrej zabawy w Goworowie. 26 września 2023. Zdjęcia Imprezę zorganizowano w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Wzięli w niej udział około 250 uczniów ze wszystkich szkół powiatowych. 📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Ostrołęce. Przedstawiono kandydatów do sejmu. 21 września 2023. Zdjęcia W czwartek 21 września 2023 – w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce – odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Jubileusz 10-lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce. 12.09.2023 Środowiskowy Dom Samopomocy świętował 10-lecie powstania. Z tej okazji we wtorek 12.09.2023 w OCK odbyła się uroczysta gala, podczas której podziękowali osobom zaangażowanym w funkcjonowanie Domu. Podopieczni natomiast zaprezentowali na scenie przedstawienie "Rzepka". 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem. 📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023.

📢 Zuzela. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zorganizował dla podopiecznych tzw. "choinkę". Choinkową zabawę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli nakręcał święty Mikołaj i muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

📢 Dzielnicowi Wyszków i powiat wyszkowski. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej.

📢 Joanna Krupa nago? Modelka zażartowała z fanów na Instagramie (zdjęcia, wideo) Joanna Krupa nago na Instagramie? Modelka zamieściła filmik nagrany komórką. Jej fani są zszokowani. 📢 Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Myszyńca (zdjęcia) Tłumy wiernych wzięły udział w procesji Bożego Ciała, która w samo południe przeszła ulicami Myszyńca. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Bal gimnazjalny w Myszyńcu. Zobacz ZDJĘCIA Gimnazjaliści z Myszyńca 31 stycznia w Dworku Marysieńka bawili się na swoim balu. W dosyć nietypowy sposób podziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom za trzy wspólnie spędzone lata - na Gali Filmów Fabularnych z czerwonym dywanem wręczyli im tytuły, nagrody i odznaczenia za zasługi, na które nikt wcześniej nie zwracał uwagi.

📢 Poszukiwani listami gończymi z Wyszkowa (ZDJĘCIA) Publikujemy zdjęcia osób poszukiwanych listami gończymi z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego.

