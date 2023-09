Przegląd prasy (11.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 11.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 11.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 11.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 11.09? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej.

📢 Święto Babki Ziemniaczanej w Gnatach gm. Lelis, 10.09.2023 Swój piknik mieli mieszkańcy wsi Gnaty. W niedzielne popołudnie 10 września 2023 czekały na nich atrakcje.

Prasówka 11.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festyn na osiedlu Centrum w Ostrołęce. Moc atrakcji dla dzieci W niedzielne popołudnie 10.09.2023 na placu przy Szkole Podstawowej nr 10 odbył się festyn osiedla Centrum. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji.

📢 Wypadek z łosiem na S8. Dwie osoby w ciężkim stanie zostały zabrane do szpitala. 10.09.2023. Zdjęcia Do poważnego wypadku z udziałem łosia doszło w nocy z soboty na niedzielę na trasie S8 w okolicach Turzyna.

📢 Narodowe Czytanie w Ostrowi Mazowieckiej. Do lektury zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej. 9.09.2023 W tym roku lekturą Narodowego Czytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wspólne czytanie w Ostrowi zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna – w sobotę 9 września 2023. 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 10.09.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 10.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Różański Piknik Militarny. Gwiazdami Róże Europy i Kobranocka. 9.09.2023. Zdjęcia To była już 12. edycja Różańskiego Pikniku Militarnego. Tradycyjnie spotkanie miłośników historii i różańskich fortyfikacji odbyło się w Forcie nr 1 w Różanie.

📢 Kurpiowski Tabor w Zdunku, gm. Myszyniec. 8-10.09.2023 Kurpiowski Tabor to cykliczna impreza folklorystyczna odbywająca się w gminie Myszyniec. Tegoroczna edycja odbywa się w siedlisku Zuraśka w Zdunku.

📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 9.09 - 15.09.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu. 📢 Festiwal Inqbator Teatralny w Ostrołęce wystartował. Zobaczcie zdjęcia z piątkowych spektakli. 8.09.2023 To już czternasta edycja Festiwalu Inqbator Teatralny. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się barwną paradą, która przeszła z placu Bema na Plac Wolności. 📢 Spotkanie w Długiem 8.09.2023 pełne niesamowitych opowieści To popołudnie pełne było niesamowitych opowieści w Długiem. W piątek 8 września 2023 na przystani przy rzece Omulew w Długiem zebrali się miłośnicy lokalnych legend, opowieści i niewytłumaczalnych zjawisk.

📢 Wydarzenia weekendowe w regionie. Przeczytajcie, co się będzie działo w weekend 9 - 10.09.2023 W najbliższy weekend w naszym regionie odbędzie się kilka festynów i pikników. Pierwsze wydarzenia już w piątek! Przeczytajcie, gdzie warto się wybrać. 📢 Pielgrzymka do Wąsewa. Wierni z Ostrowi Mazowieckiej wyruszyli wczesnym rankiem, po błogosławieństwie 8.09.2023 8 września do Wąsewa wyruszyli wierni z Ostrowi Mazowieckiej. 8 września to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Bożej Siewnej.

📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze w gminie Wąsewo. Kilkuset strażaków z kilku krajów. 4-5 września 2023. Zdjęcia 4 września 2023 r. rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze „Cooperation 2023”, które były realizowane w dniach 4-5 września 2023 roku na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Organizatorami ćwiczeń są Komenda Główna PSP oraz Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie – informuje KG PSP. 📢 Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ostrowskim i gminie Ostrów Mazowiecka. Zdjęcia Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wręczane są akty nadania na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej było w Ostrowi Mazowieckiej. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele szkół podległych staroście; analogiczną uroczystość zorganizowała też gmina Ostrów Mazowiecka.

📢 Święto Plonów w Szulborzu Wielkim. Korowód dożynkowy jest wyjątkowy: to konie, motocykle, a nawet... rowery! 3.09.2023 W niedzielę, 3 września odbył się Festiwal Tradycji Dożynkowych w ramach corocznego święta plonów, które jest organizowane w Szulborzu Wielkim. Korowód dożynkowy jest wyjątkowy. Zobaczcie!

📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Wypadek w Broku, 2.09.2023. Dwa auta zderzyły się na drodze nr 694. Zdjęcia Jak podała OSP Brok, w sobotę 2.09, przed południem, na DW694 w Broku zderzyły się dwa auta osobowe. OSP w Broku zabezpieczała miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyła z auta osobę poszkodowaną i udzieliła jej pomocy medycznej. Czekamy na komunikat policji.

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 HIPOKRATES 2023 Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia Już we wtorek rozpocznie się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Jarmarki Czerwińskie 2023. Gwiazdami Margaret i Kubańczyk, 13.08.2023 Msza święta, odprawiona w południe, rozpoczęła Jarmarki Czerwińskie. Na scenie przy ul. Wolności można teraz oglądać występy artystyczne, kabaretowe. Od godz. 19.00 część koncertowa. Gwiazdy - Kubańczyk i Margaret - wystąpią po godz. 20.30. Na zakończenie imprezy przewidziano pokaz laserowy i zabawę taneczną z dj-em.

📢 Dożynki w Baranowie, 11.09.2022. Zdjęcia i wideo Baranowskie Święto Plonów zaczęło się mszą świętą. Potem, w dożynkowym korowodzie, mieszkańcy przeszli na plac przy GOKSiR. Niestety, pogoda nie sprzyja świętowaniu w plenerze - w niedzielne popołudnie pada deszcz. 📢 Dożynki diecezjalne w Zuzeli. Przyjechało kilkadziesiąt delegacji z całej diecezji łomżyńskiej. Wieńce błogosławił biskup. 11.09.2022 Pogoda pokrzyżowała trochę plany i delegacje z wieńcami nie mogły się pięknie prezentować na placu przy kościele – cała uroczystość odbyła się wewnątrz Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Ale, jak podkreślił biskup łomżyński Janusz Stepnowski: „czekaliśmy na ten deszcz od wielu dni”. 📢 Narodowe Czytanie 2022 w Ostrowi Mazowieckiej. Ministrowie czytali "Ballady i romanse" przy bibliotece. 3.09.2022 Tegoroczna, 11. edycja akcji "Narodowe Czytanie" w Ostrowi Mazowieckiej już za nami. W sobotę, 3 września cały ogród przy Miejskiej Bibliotece Publicznej wypełnił się ludźmi. "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza czytali m.in. Marek Zagórski - poseł na Sejm RP, Konstanty Radziwiłł - wojewoda mazowiecki, Aurelia Michałowska - mazowiecki kurator oświaty oraz Jerzy Bauer - burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka.

📢 Cmentarz w Troszynie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia z 10.05.2022 Nekropolię w Troszynie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania.

📢 Ostrołęka. Pielgrzymka do Dąbrówki. Kilkaset osób wyruszyło 1.05.2019 do kurpiowskiego sanktuarium. Tak rozpoczęli długą majówkę Ostrołęka. Pielgrzymka do Dąbrówki wyruszyła 1.05.2019 wczesnym rankiem spod kościoła farnego. Bierze w niej udział kilkaset osób, większość to młodzi. Mają do pokonania około 20 kilometrów. W samo południe w Dąbrówce odprawiona zostanie msza św. z ich udziałem i ich intencjach 📢 Dożynki parafialne i festyn rodzinny w Węgrzynowie [ZDJĘCIA+WIDEO] Po raz drugi proboszcz parafii pw. Ducha Św. w Węgrzynowie zaprosił parafian na dożynki i Festyn Rodzinny. Atrakcji nie brakowało. Można było wygrać samochód!

📢 Te pielęgniarki i położne dostały nagrody [ZDJĘCIA, WIDEO] maja obchodzony jest Dzień Położnej Polskiej, a 12. maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Często obchody tych dni są ze sobą połączone. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce zorganizowała obchody tych świąt. Nagrodzono najbardziej zasłużone osoby.