Przegląd prasy (11.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 11.06 (jutro, wtorek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?”?

Prasówka 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 11.06 (jutro, wtorek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość? Sprawdź horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się zdarzyć we wtorek 11.06.2024. Czy doda Ci to odwagi? Przeczytaj horoskop na jutro (wtorek, 11.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Zarząd województwa mazowieckiego wybrany 10.06.2024. Adam Struzik ponownie marszałkiem Mazowsza Adam Struzik (klub radnych Trzecia Droga – Polskie Stronnictwo Ludowe) został wybrany Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, w głosowaniu tajnym. Otrzymał 33 głosy radnych za, 1 głos przeciw, 14 radnych wstrzymało się od głosu. 📢 Ostrołęka. Ulica Krańcowa zostanie zamknięta dla ruchu 15.06.2024, od godz. 6.00 do 16.00 Uwaga kierowcy! 15 czerwca 2024 w godzinach 6.00-16.00 zamknięta zostanie ulica Krańcowa. Ma to związek z realizacją dużej inwestycji w tym rejonie.

Prasówka 11.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czasowa organizacja ruchu na ulicy Stacha Konwy w Ostrołęce od 12.06.2024 Zmiany mają obowiązywać od 12 czerwca 2024. Mają związek z przebudową pasa drogowego drogi krajowej nr 53 – ulicy Stacha Konwy i przebudowy skrzyżowania ze Słoneczną na rondo. Cóż, trzeba nastawić się na utrudnienia w ruchu.

📢 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, 10.06.2024 W poniedziałek 10 czerwca w Surowem została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci brata Zenona Żebrowskiego. Została ona umieszczona obok przydrożnego krzyża, który znajduje się na wprost posesji, gdzie urodził się i wychował misjonarz Japonii Władysław Żebrowski, później znany jako brat Zenon. Zgodnie z wiedzą członków jego rodziny oraz mieszkańców wsi krzyż wykuł osobiście franciszkanin z Surowego jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Była to część jego egzaminu zawodowego.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Zajrzyj do domu Władysław Kosiniaka-Kamysza i Pauliny Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i niedawno powitał na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszkał malutki synek ministra.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Szczegółowy program wydarzenia, które odbędzie się 14-16.06.2024. Ale od 10.06.2024 są imprezy towarzyszące To jedna z największych imprez folklorystycznych na Kurpiach. W tym roku towarzyszy jej kilka wydarzeń.

📢 Oto wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu 5. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci Państwowa Komisja Wyborcza już podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak zagłosowali mieszkańcy z województwa mazowieckiego? Zobacz, kto otrzymał mandat do Europarlamentu z okręgu nr 5. Jakie wyniki uzyskali poszczególni kandydaci? 📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 4. Zobacz, kto zdobył najwięcej głosów Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto otrzymał mandat do Europarlamentu z okręgu nr 4? Zobacz, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w Eurowyborach w Polsce.

📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 3. Zobacz, kto zdobył najwięcej głosów Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto otrzymał mandat do Europarlamentu z okręgu nr 3? Zobacz, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w Eurowyborach w Polsce. 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Tak głosowali ostrołęczanie Frekwencja w Ostrołęce wyniosła 39,07 proc. Efekt tych wyborów dla ostrołęczan? Mieszkańcy mogą mieć... kolejnego przedstawiciela na Wiejskiej. Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz uzyskała mandat europosła. A ostrołęczanin Mariusz Popielarz - ostrołęcki radny, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - to następna osoba z tej samej listy wyborczej w okręgu wyborczym. I to on zasiądzie w sejmowych ławach. Będzie czwartym posłem z Ostrołęki - obok Żanety Cwaliny-Śliwowskiej z Trzeciej Drogi oraz Arkadiusza Czartoryskiego i Marcina Grabowskiego z PiS.

📢 Nie tylko Kapadocja: 19 najbardziej niesamowitych atrakcji Turcji. Cuda przyrody, miejsca UNESCO – po prostu musicie je zobaczyć! Nie tylko Kapadocja, ale cała Turcja jest pełna cudów i niezwykłych atrakcji! Co zobaczyć w Turcji w czasie urlopu lub wakacji? Które miejsca zwiedzić, by przeżyć niezapomnianą przygodę? Jakie niespodzianki czekają na turystów na plażach Antalyi, w podziemiach Stambułu lub wśród skał Nemrud Dag? Przygotowałem dla ciebie listę 19 cudów Turcji. To miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć i gotowe pomysły na niezapomniane wycieczki. Zapraszam do galerii, w której znajdziesz opisy, zdjęcia i adresy 19 najbardziej niesamowitych atrakcji turystycznych Turcji.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 10.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź! 📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Tak głosowali mieszkańcy powiatu ostrołęckiego Frekwencja w powiecie ostrołęckim wyniosła 34,12 proc. Najwyższa była w gminie Rzekuń - 40,21 proc., najniższa była w gminie Łyse - 27,81 proc. A tak 9 czerwca 2024 głosowali mieszkańcy gmin. 📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak 9.06.2024 głosowali mieszkańcy powiatu ostrowskiego Tuż po północy PKW opublikowała pierwsze wyniki z powiatu ostrowskiego. Frekwencja w powiecie wyniosła 36,4 proc. Najwyższa była w gminie Boguty-Pianki - 42,56 proc., najniższa w gminie Wąsewo - 32 proc.

📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak 9.06.2024 głosowali mieszkańcy powiatu makowskiego Tuż po północy PKW opublikowała wyniki głosowania w kilku gminach powiatu makowskiego. Frekwencja w powiecie wyniosła 36,26 proc. Najwyższa była w gminie Rzewnie - 41,84 proc., najniższa w gminie Karniewo - 32,05 proc.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Frekwencja w naszym regionie Zakończyły się eurowybory (lokale wyborcze czynne były od godziny 7.00 do 21.00). Sondażowe wyniki wskazują zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej - ponad 38 proc. poparcia), PiS - ponad 33 proc., Konfederacja niespełna 12 proc., Trzecia Droga - ok. 8 proc., Lewica - ponad 6 proc., pozostałe komitety - niespełna 1 proc. (źródło: IPSOS). Na kogo głosowali mieszkańcy naszego regionu? Przekonamy się za kilka-kilkanaście godzin. 📢 Paweł Łaszczych od 1.06.2024 pełni obowiązki dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Zastąpił Grzegorza Parzycha Anna Śniadach - wójt gminy Kadzidło powołała na stanowisko p.o. dyrektora CKK Pawła Łaszczycha - dotychczasowego instruktora ds. folkoru. 📢 Piknik Rodzinny przy SP 2 w Małkini Górnej, 8.06.2024 8.06.2024 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się II Piknik Rodzinny. Na placu koło szkoły pojawiły się: dmuchaniec, stoiska gastronomiczne z ciastkami, lodami, napojami, watą cukrową. Animatorzy malowali buzie i nakładali tatuaże, a na scenie uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne.

📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów. 📢 Wielkie sprzątanie w Centrum Usług Społecznych w Długiem Budynek byłej szkoły podstawowej w Długiej jeszcze kilka lat temu niszczał w szybkim tempie. Po utworzeniu Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia odzyskał jednak pełny blask. 📢 Piknik z Książką i Święto Kugla w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 8.06.2024. Zdjęcia Ostrowski Piknik z Książką połączony ze Świętem Kugla to impreza, która co roku cieszy się ogromną popularnością. Przygotowano wiele atrakcji, m.in. kiermasz książek, spektakl, wymiennik roślin, konkursy i oczywiście - pieczenie kugla, który następnie wspólnie zjedzono.

📢 "Muzyczne lato w tężni" w Rzekuniu. 9.06.2024 wystąpi Robert Prusiński W niedzielę, 9 czerwca rozpocznie się sezon kulturalno-rozrywkowy w gminie Rzekuń. W tężni solankowej wystąpi Robert Prusiński - popularny i ceniony w branży muzycznej aranżer, kompozytor, producent i instrumentalista akordeonowy. 📢 Koncert dla Tytusa. Na Placu Dworcowym w Ostrołęce 7.06.2024 odbył się charytatywny koncert. Ile zebrano? Tytus Tański ma 7 lat. Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzebne są pieniądze na kontynuowanie leczenia i rehabilitacji chłopca. W Ostrołęce odbyła się impreza charytatywna na rzecz Tytusa. 📢 Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 7.06.2024 Obchody Dnia Strażaka w Ostrołęce odbyły się w piątek 7.06.2024. W sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się msza w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, a następnie dalsze uroczystości miały miejsce na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

📢 Zapisz dziecko na Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział bezpłatny, a emocje gwarantowane Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY. 📢 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 6.06.2024. Obchody zaczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem W czwartek, 6 czerwca Szkoła Podstawowa nr 4 im.18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej obchodzi jubileusz 70-lecia. To także 105. rocznica powstania 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Z tej okazji odbyły się uroczystości przy głazie - Pomniku 18. Pułku Artylerii Lekkiej usytuowanym za ratuszem.

📢 Dariusz Rafalik, wójt gminy Małkinia Górna: Najważniejszym wyzwaniem będzie uporządkowanie finansów i efektywne zarządzanie budżetem gminy 60-letni Dariusz Rafalik pokonał w drugiej turze wyborów samorządowych w kwietniu 2024 r. Bożenę Kordek. Uzyskał 2976 głosów, czyli 63,04 proc. Przeczytajcie wywiad z wójtem gminy Małkinia Górna Dariuszem Rafalikiem. Rozmawiała Hanna Chromińska.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Plus size nie oznacza nudno! Elżbieta Romanowska doskonale umie podkreślić atuty sylwetki. Spójrz na te stylizacje Empatyczna, zaradna, inteligentna, a do tego piękna – Elżbieta Romanowska została prowadzącą „Nasz nowy dom” i podbiła serca widzów. Aktorka zwraca uwagę nie tylko szeregiem zalet, ale i świetnie dobranymi do sylwetki stylizacjami, które mogą być modową inspiracją dla pań plus size. Zobacz, jakie ubrania nosi i jak podkreślić to, co w figurze najpiękniejsze.

📢 Gminny Dzień Dziecka w Myszyńcu: festiwal piosenki oraz atrakcje dla wszystkich, 3.04.2024 W poniedziałek 3.06.2024 w amfiteatrze w Myszyńcu odbył się Gminny Dzień Dziecka. Na scenie wystąpiły dzieci w ramach Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Na wszystkich też czekało mnóstwo atrakcji: dmuchańce, popcorn, wata cukrowa, gry i zabawy. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta. 📢 Jerzy Bauer starostą ostrowskim. 7.05.2024 zainaugurowano VII kadencję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 7 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji radni odebrali zaświadczeń o wyborze i złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach wybrano przewodniczącą rady powiatu, starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wiceprzewodniczące rady powiatu.

📢 Wesele Kurpiowskie 2024. Wiemy, kto wystąpi na scenie przed publicznością Odchodzący ze stanowiska wójt gminy Kadzidło, Dariusz Łukaszewski, ogłosił, kto wystąpi podczas Wesela Kurpiowskiego.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Tak mieszka popularny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Komik uwielbia luksusowe auta 15.02.2024 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski).

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Inscenizacja ślubu i wesela kurpiowskiego. 18.06.2023. Zdjęcia Trwa jedna z najważniejszych, największych i najpiękniejszych imprez folklorystycznych w regionie. Wesele Kurpiowskie w Kadzidle po raz kolejny ściągnęło tłumy. Zobaczcie, co działo się w Kadzidle w niedzielę 18 czerwca 2023. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2023. Koncerty gwiazd. 17.06.2023 wystapili Sarius i Natalia Kukulska. Zdjęcia Trwają Dni Makowa Mazowieckiego 2023. W sobotę 17.06.2023 na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Wieczorem odbyły się koncerty Sariusa i Natalii Kukulskiej.

