Przegląd prasy (11.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.03.24

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa w Zarębach Kościelnych. Uroczystość odbyła się w Centrum Aktywności Kulturalnej 10.03.2024 Podwójne (a nawet potrójne!) święto obchodzono dziś w Zarębach Kościelnych. W niedzielne popołudnie 10 marca w Centrum Aktywności Kulturalnej zorganizowano gminny Dzień Kobiet oraz Dzień Sołtysa. 10 marca przypada także Dzień Mężczyzn.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mała wieś z wielką ochotą do działania - Cyk w gminie Czarnia Cyk to jedna z mniejszych miejscowości w gminie Czarnia. We wsi mieszka obecnie sto kilkadziesiąt osób. W Cyku wiele się jednak dzieje.

📢 Pociąg z Ostrołęki do Białegostoku będzie kursował od 18.03.2024 Decyzją zarządu województwa podlaskiego na trasie Łapy – Ostrołęka znowu pojawią się pociągi. Te połączenia zawieszono w kwietniu 2000 roku. Od poniedziałku 18 marca 2024 r. znów będą kursować pociągi pomiędzy Ostrołęką a Białymstokiem.

📢 Kurpiowski Bieg Morsa oraz Nordic Walking w Serafinie, 10.03.2024. Zdjęcia, wyniki Na starcie około 400 zawodników - w różnym wieku i z różnych zakątków kraju. Wypatrzyliśmy biegaczy z Leżajska, Szczytna, Giżycka, Nasielska, Pułtuska... 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 10.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Tulipany w Polsce: kiedy kwitną i gdzie je oglądać? 3 najpiękniejsze pola tulipanów w kraju to wymarzone miejsca na wiosenny weekend Tulipany to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów. Łagodna zima oznacza, że sezon na kwitnięcie tulipanów zaczyna się już w marcu, rozpędza na przełomie marca i kwietnia, a pełen rozkwit kwiaty osiągną na początku maja – w sam raz na majówkę 2024. Gdzie w Polsce znajdują się największe i najpiękniejsze pola tulipanów, z tysiącami kolorowych kwiatów ciągnącymi się aż po horyzont? Przedstawiamy 3 miejsca w Polsce, gdzie tulipany kwitną najpiękniej. To gotowe pomysły na wiosenne wycieczki w weekend i majówkę 2024.

📢 Bohaterowie Wiedźmina jako lalki Barbie - Geralt Ken i reszta postaci wyglądają znakomicie w wersji SI. Zobacz kniecznie Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie, a wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Przyznajemy, że sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem, ponieważ pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, a efekt jest wart zobaczenia. Przekonajcie się sami.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego "Mój Pierwszy Bal" w Zespole Szkół Zawodowych im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce W piątek 8.03.2024 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce odbył się piętnasty- jubileuszowy Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego. W rywalizacji wzięło udział czternastu uczestników.

📢 Mieszkańcy gminy Ostrów Mazowiecka wymieniają stare kotły C.O. na nowe w ramach gminnego Programu 5000+ 5 marca wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek podpisał kolejne umowy z mieszkańcami na wsparcie wymiany starych, nieefektywnych kotłów C.O., na nowe, ekologiczne w ramach gminnego Programu 5000+. 📢 Objazdy w Ostrołęce. Są związane z budową ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudową Słonecznej w Ostrołęce Od 12 marca będzie obowiązywała czasowa zmiana organizacji ruchu ze względu na budowę ronda w Łęgu Przedmiejskim i przebudowę ul. Słonecznej w Ostrołęce.

📢 W gminie Czarnia rozdawano babeczki oraz zakładki do książek. Wszystko z okazji Dnia Kobiet Słodkie wypieki wraz z ozdobnymi zakładkami i ulotkami propagującymi czytelnictwo były wręczane dziewczętom i kobietom w szkołach podstawowych w Czarni i w Surowem, Urzędzie Gminy w Czarni oraz w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. 📢 Memy o szkole! Powrót do czasów szkolnych dzięki śmiesznym obrazkom. MEMY 08.03.2024 Każdy kiedyś chodził do szkoły i raczej mało osób wspomina ją dobrze. Od zawsze było to miejsce znienawidzone przez dzieci i młodzież. Dziś mamy okazję by pośmiać się z przeróżnych sytuacji, które działy i nadal dzieją się w szkołach! 📢 Ostrołęczanka Jadwiga Kalinowska ustanowiła rekord Polski w kategorii "Najstarszy debiut literacki". 7.03.2024 odebrała certyfikat Certyfikat, bukiet kwiatów i ciepłe słowa mieli dla seniorki-rekordzistki Elżbieta Lanc - członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Uroczystość odbyła się 7.03.2024 w OCK. Jadwiga Kalinowska jest poetką. Wiersze tworzy od dziecka, ale debiut wydawniczy miała w 2023 roku. W październiku 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki wydało tomik jej poezji zatytułowany „Córa lasów”.

📢 Konferencja „Kropla krwi darem życia". 7.03.2024 w Ostrowi można było oddać krew i zarejestrować się w bazie DKMS W Powiatowej Hali Sportowej przy ostrowskim Koperniku odbyła się bardzo ważna konferencja pt. „Kropla krwi darem życia". Program obejmował wykłady zaproszonych gości, panel dyskusyjny, a także możliwość honorowego oddania krwi i rejestracji w bazie dawców szpiku. Pomysłodawcą konferencji był Tomasz Falkowski, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. 📢 Zestawy kwiatów LEGO na prezent dla pań nie tylko na Dzień Kobiet – oto 5 najlepszych propozycji LEGO to produkty, które już dawno przestały być skierowane jedynie do dzieci. Pośród propozycji dla dorosłych znajdziemy jednak nie tylko ambitne zestawy ze słynnych produkcji, ale też zaskakujące motywy. Jednym z nich jest seria botaniczna, czyli m.in. zestawy kwiatów LEGO, które idealnie sprawdzą się jako prezent. Oto kilka propozycji.

📢 Otwarcie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie. Uczniowie już korzystają z nowej sali. Wstęgę przecięto 7.03.2024 Ekopracownia została otwarta dzięki środkom własnym gminy oraz środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczniowie już korzystają z nowej sali i jej wyposażenia. 📢 Najlepsza babka wielkanocna. Tradycyjny przepis na ciasto, które rozpływa się w ustach. Oto puszysta babka idealna do święconki Zbliża się Wielkanoc 2024. Na naszych stołach nie może zabraknąć pysznej drożdżowej babki, jednego z najbardziej tradycyjnych ciast w polskiej kuchni. Mam dla ciebie dokładny przepis, w którym krok po kroku pokażę ci, jak przygotować idealną babkę. Ciasto jest puszyste, delikatne i smakuje wyśmienicie. Wprost rozpływa się w ustach. Wypróbuj przepis na babkę wielkanocną.

📢 184 projekty w powiatach ostrołęckim i ostrowskim ze wsparciem sejmiku Mazowsza. 7.03.2024 w Ostrołęce podpisano umowy Z myślą o mieszkańcach samorząd Mazowsza realizuje wiele programów wsparcia. W sumie będzie to 184 inwestycji, na które władze województwa przeznaczyły ponad 15,8 mln zł. Umowy z samorządami z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego podpisano w czwartek 7.03.2024 w ostrołęckiej delegaturze urzędu marszałkowskiego.

📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże. 📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie, co pójdzie pod młotek w marcu Mieszkania, działki, samochody... W galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 Za zdrowie pań! Tak Dzień Kobiet obchodzono w PRL. Co się zmieniło? Wręczanie goździków i rajstop, okolicznościowe akademie, artykuły w prasie, ale i zakrapiane imprezy w pracy. Święto Kobiet miało w PRL oficjalny, państwowy charakter. Nadano mu wysoką rangę i obchodzono z pompą. Życzenia dla pań wysyłali nawet kosmonauci. Czy świętujecie Dzień Kobiet? Zobaczcie, jak Dzień Kobiet obchodzono w czasach PRL. Wtedy Dzień Kobiet święcił triumfy.

📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym.

📢 Dzień Kobiet Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: program artystyczny dla pań, 6.03.2024 Środowe popołudnie 6.03.2024 panie z OUTW spędziły w Ostrołęckim Centrum Kultury, oglądając program artystyczny przygotowany przez męską część słuchaczy uniwersytetu. 📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obywatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Małkini Górnej, 3.03.2024 3 marca 2024 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszyło 88 biegaczy (39 pań i 49 panów), którzy wcześniej zarejestrowali w GOKiS oraz kilka osób, które spontanicznie zdecydowały się na udział w biegu. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Bieg Tropem Wilczym w Ostrołęce. Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych, 3.03.2024 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Bieg w Ostrołęce zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

📢 Bieg "Tropem Wilczym" w Ostrowi Mazowieckiej. Tradycyjnie, bieg odbył się 3.03.2024 Zdjęcia, wyniki 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano bieg i marsz nordic walking na 5000 m oraz bieg honorowy na dystansie 1963 m.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej. Obchody odbyły się 1.03.2024 przed pomnikiem 1 marca o godz. 11:45 delegacje władz samorządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego, na placu przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie delegacje udały się pod pomnik Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej (skrzyżowanie ul Dubois i 3 Maja).