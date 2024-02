Przegląd prasy (11.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024”?

Prasówka 11.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 10.02.2024 Tradycyjnie już Biesiada gościła w swoich progach rozrywkowych i roztańczonych mieszkańców Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, a także gości z okolicznych powiatów. Imprezę poprowadzili Radek i Robert z zespołu Vertim. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z tego wydarzenia.

Prasówka 11.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty.

📢 Darcie pierza w Lelisie - 18. edycja regionalnego przeglądu widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów, 10.02.2024 Uczestników i gości przywitała Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie, przepraszając jednocześnie za trudniejsze niż zazwyczaj warunki. Budynek CK-BiS jest właśnie remontowany.

📢 Młodzi lekarze, w tym ostrołęczanin Daniel Andrysiak, planują wyjazd wolontariacki do Zambii. Proszą o wsparcie ich działalności Pochodzący z Ostrołęki Daniel Andrysiak, lekarz z zawodu, poprosił nas o medialne wsparcie jego pomysłu dotyczącego wolontariatu medycznego w szpitalu w Zambii. Wraz z kolegą Jonaszem Lenartem chcą pomagać najuboższym. Założyli zbiórkę na pomagam.pl na potrzebny sprzęt medyczny. Przeczytajcie o ich wspaniałym pomyśle. 📢 Głód poczujesz, rolnika uszanujesz! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia ze strajku 9 lutego Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce rolnicy z ciągnikami zorganizowali protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i zdjęcia ze strajku.

📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 10.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI, w tym w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titan i nawet Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami, ponieważ to warto zobaczyć.

📢 Cynie to piękne i modne kwiaty, które ozdobią ogród i balkon. Posiej je w tym terminie, żeby cieszyć się mnóstwem kwiatów Cynie to niezwykle piękne, kolorowe i wytrzymałe kwiaty. Są uprawiane od dawna, ale ostatnio stają się naprawdę modne. Ich sadzonki można kupić, ale bardzo dobrze udają się z samodzielnego siewu. Wystarczy przestrzegać kilu prostych zasad i terminów. Sprawdź, kiedy i jak posiać cynie. 📢 Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Sprawdź, gdzie leży „polska Wenecja" i na co mogą tam liczyć kuracjusze w 2024 roku Polacy lubią uzdrowiska, ich klimat i walory, a już niedługo lista polskich miejscowości uzdrowiskowych wzbogaci się o kolejne. Nowe uzdrowisko na mapie Polski wielu turystom przypomina Wenecję – włoskie miasto słynące z niezliczonej liczby kanałów, do którego co roku zjeżdżają tłumy. Równie piękne krajobrazy, a na dodatek lecznicze źródła znajdziecie w jednej z miejscowości na Warmii i Mazurach. Sprawdź, gdzie będzie nowe uzdrowisko.

📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa. 📢 Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Cz. 2 – walory praktyczne i ergonomia Niektórzy uważają, że najnowsza generacja Renault Espace w pogoni za modą straciła rodzinny charakter i przestrzeń. A może Renault chce dopasować się do nowego modelu rodziny oraz ich potrzeb, które zmieniały się na przestrzeni lat? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu i odkryliśmy wiele ciekawych rozwiązań.

📢 Protest rolników 2024 w Ostrołęce. Rolnicy przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego W piątek 9.02.2024 o godzinie 10:00 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrołęckiego, którzy poruszali się ciągnikami po drogach wylotowych miasta. Przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego (do ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich).

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy. 📢 Hiacynty – modna dekoracja do salonu. Jak eksponować pachnące kwiaty w domu? Najlepsze pomysły na hiacynt w doniczce – galeria zdjęć Hiacynty w doniczkach i cięte pojawiły się już w sprzedaży i kuszą swoim wyjątkowym urokiem. Te wyjątkowe wiosenne kwiaty znajdziemy nie tylko na giełdach kwiatowych i w kwiaciarniach, ale również w popularnych dyskontach czy na stoiskach ogrodniczych w hipermarketach. W Biedronce bukiet ciętych hiacyntów kupimy już za 14,99 zł. Tyle samo kosztują w Lidlu kompozycje pięciu kwiatów z cebulą w doniczce. Podpowiadamy, jak pięknie można udekorować dom hiacyntami i zaprosić do salonu wiosnę.

📢 Tak przed laty wyglądały te polskie wsie. Jak wiele zaszło w nich zmian? Sprawdź, czy rozpoznasz te miejsca Prawdopodobnie większość z nas usłyszało chociaż raz w życiu historię dziadków, wujków czy rodziców o tym, jak to kiedyś było. Ile kilometrów przez śnieżne zaspy się szło do szkoły i nikt nie narzekał, jak śniegu napadało tyle, że nie dało się otworzyć drzwi wyjściowych, jak w wakacje trzeba było pomagać w pracy przy polu, a później ze smakiem jadło się grubą pajdę chleba posmarowaną masłem. Czy teraz życie na wsi wygląda inaczej? Zapewne. Zmienił się też wiejski krajobraz. A jak wyglądały kiedyś konkretne wsie? Sprawdzamy na archiwalnych zdjęciach.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim mają nowy radiowóz. Samochód przekazano 8.02.2024 W czwartek 8 lutego, przed Komendą Powiatową Policji w Makowie Maz. odbyła się uroczystość przekazania oznakowanego radiowozu. Zakup samochodu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu starosty makowskiego, burmistrza Makowa Mazowieckiego oraz wójtów gmin: Czerwonka, Krasnosielc i Rzewnie. 📢 Utrudnienia na S8 między Mostówką a Lucynowem w kierunku Białegostoku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie podała informację o utrudnieniach na S8 między Mostówką a Lucynowem w kierunku Białegostoku. Samochód osobowy uderzył w barierki i blokuje jeden pas ruchu. 📢 Najmodniejszy kolor do salonu na 2024 rok. Farba, która będzie hitem. Ten kolor ścian, mebli i dodatków jest królem projektów domów Kolor roku 2024 już znamy. Zobacz, jaka barwa pojawi się w tym sezonie w najmodniejszych wnętrzach. Eksperci amerykańskiego Instytutu Pantone wybrali topowy kolor, który będzie się przewijał w wielu dziedzinach życia. Planujesz remont czy metamorfozę salonu? Wiesz już, na jaki kolor pomalujesz ściany i w jakich barwach dobierzesz meble i dekoracje. Podpowiadamy, jak najlepiej wykorzystać odcień brzoskwini we wnętrzach.

📢 Protest rolników w powiecie ostrowskim, 9.02.2024. Uwaga, prawdopodobne utrudnienia w ruchu W piątek 9 lutego 2024 na terenie powiatu ostrowskiego mogą wystąpić utrudnienia w związku z zaplanowanymi protestami rolników. 📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta.

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami, KGW, właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz warsztaty ekologiczne w MODR w Ostrołęce, 7.02.2024 Spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2024 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce łączyło kilka funkcji. Było noworocznym spotkaniem twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Ostrołęki, powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego (osób i podmiotów, które są w częstym kontakcie z ODR). W ramach tego spotkania odbyły się również warsztaty ekologiczne, podczas których powstały tłustoczwartkowe smakołyki.

📢 Kobiety w Centrum. W Makowie Mazowieckim powstał oddział tego stowarzyszenia. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 2.02.2024 Kobiety w Centrum to ogólnopolskie stowarzyszenie, które powstało w 2022 roku. Skupia kobiety z różnych obszarów działalności społecznej, samorządowej, politycznej, biznesowej. W Makowie powstał 10. oddział stowarzyszenia. 📢 Bal karnawałowy dla dzieci - w Ostrołęce będzie 8, 10 i 11 lutego 2024, w Jarnutach gm. Czerwin - 10.02.2024 8 lutego na bal karnawałowy zaprasza dzieci Rada Osiedla Starosty Kosa w Ostrołęce. Impreza dla najmłodszych mieszkańców tego osiedla rozpocznie się o godz. 17.00 w SP nr 5. Mile widziane przebrania. 10 lutego bale dla różnych grup wiekowych odbędą się w Multicentrum na os. Stacja, tego samego dnia na bal zaprasza dzieci KGW Jarnuty (gm. Czerwin). 11 lutego na bal karnawałowy zaprasza Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce. Szczegóły w naszej galerii, na plakatach.

📢 Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom Zbieramy na mały kontener mieszkalny dla Pana Henryka. Chcemy dać temu wspaniałemu człowiekowi szansę na godne i spokojne życie - tak brzmiał fragment opisu pod zbiórką, którą grupa wrażliwych osób utworzyła w grudniu 2023 roku na portalu zrzutka.pl. "Żadne z nas nie spodziewało się takiego obrotu sprawy, a jednak pozornie niemożliwe stało się możliwym. Wspólnymi siłami w zaledwie kilkadziesiąt godzin od udostępnienia zbiórki uzbieraliśmy pełną sumę, a nawet więcej niż było zaplanowane" - piszą dziś, szczęśliwi, bo pan Henryk ma - dzięki dobrym ludziom - nowy dom.

📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.

📢 Gminny Turniej Tenisa Stołowego w SP w Młynarzach i atrakcje dla najmłodszych, 4.02.2024 Sporo się działo w niedzielę w Szkole Podstawowej w Młynarzach. W sali gimnastycznej przez kilka godzin rozgrywany był Gminny Turniej Tenisa Stołowego, na korytarzach rozstawiono stoły ze smakołykami, a w mniejszych salach były atrakcje dla dzieci (m.in. teatrzyk "Doktor Zdrówko" i animacje). 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie! 📢 Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie, 10.12.2023 odbyła się trzecia edycja imprezy. Zobaczcie zdjęcia Rozgrywane były biegi dla dzieci, był bieg integracyjny (na stadionie gminnym) oraz biegi open - na 5 i 10 km (ulicami Baranowa). Na starcie pojawiło się ok. 140 zawodników w rożnym wieku. Najmłodsi "biegli" na ramionach rodziców, najstarsi byli po siedemdziesiątce.

📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada. 📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października. 📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+).

📢 Ostrów. Akty mianowania dla nauczycieli wręczone. Uroczystość odbyła się 31.08.2023 w ratuszu W czwartek, 31 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli. Była to również okazja do uczczenia jubileuszu 40 lat pracy zawodowej dyrektor SP3 Elżbiety Mariańskiej. 📢 Zakończenie roku klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 22.06.2023. Zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023. Niektórzy uczniowie ze swoimi szkołami pożegnali się już wcześniej - w czwartek 22 czerwca.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej 21.05.2023 W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 14 dziewczynek i 22 chłopców. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w niedzielę 21 maja.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali! 📢 Zuzela. Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 9.06.2022 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego działa w Zuzeli od 20 lat. Historia ośrodka zaczęła się w roku 1975 od utworzenia w Tworkowicach Wojtkowicach Zakładu Specjalnej Troski. Od roku 2002 SOS-W ma siedzibę w Zuzeli.

📢 Cmentarz w Kadzidle przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Kadzidle. 📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej.

📢 Studniówka 2019 ZSZ nr 3 w Ostrołęce [ZDJĘCIA+WIDEO] Bal maturalny jest już za młodzieżą z ZSZ nr 3 w Ostrołęce. Co się działo? 📢 Studniówka 2019 II LO w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia i wideo Nie w sobotę, a w piątek swój bal maturalny mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Ich studniówka odbyła się 25 stycznia.

