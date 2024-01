Przegląd prasy 11.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Zderzenie busa z pociągiem w gm. Czerwin. Do wypadku doszło 10.01.2024 Kierowca dostawczego renault master nie zatrzymał się na znaku STOP przed przejazdem kolejowym w gm. Czerwin. Zderzył się z pociągiem relacji Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka.

📢 Magdalena Duszak to ostrołęczanka, która zagrała w filmie "Zielona granica" Agnieszki Holland. Przeczytajcie rozmowę z aktorką Magdalena Duszak urodziła się w 1998 roku w Ostrołęce. Zagrała w filmach "Zielona granica" (2023) Agnieszki Holland, "Imago" (2023) w reż. Olgi Chajdas, "Poskromienie złośnicy" (2022) Anny Wieczur oraz filmie "Hela" (2022) w reż. Anny Kasperskiej.

Prasówka 11.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto jak mieszka Lara Gessler, córka Magdy Gessler? Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich niesamowite historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda. 📢 Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów. Ostrołęczanka dała się nabrać, już wypłaciła pieniądze z banku Wczoraj, do starszych mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego dzwonili oszuści, aby wyłudzić od nich pieniądze metodą na policjanta i prokuratora. 8 osób zgłosiło próbę oszustwa na policję. Jedna z ostrołęczanek już wypłaciła pieniądze z banku. Na szczęście spotkała syna, który powstrzymał ją od przekazania pieniędzy złodziejom.

📢 Na miękko czy jajecznica? Które jajka są najzdrowsze i najsmaczniejsze? Przyrządź je w ten sposób, a wydobyć z nich cenne wartości Są źródłem białka i wielu innych składników odżywczych. Przez wiele lat uważane były za szkodliwe ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Jednak najnowsze badania zaprzeczają temu poglądowi. Okazuje się, że jedzenie jajek wpływa korzystnie na pracę serca i chroni nas przed chorobami układu krążenia. Sprawdź, jakie jajka są najzdrowsze i jak je przygotować, aby skorzystać ze wszystkich wartości odżywczych, jakie posiadają. 📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Straż miejska w Ostrołęce schwytała zaginionego jastrzębia. Wrócił pod opiekę właścicielki Dwa dni temu ostrołęczanka zgłosiła zaginięcie jastrzębia ze swojej hodowli. Ptak zaginął na osiedlu Traugutta. Jastrząb miał na nogach obrączkę i zielone pęta. Dzień po jego zaginięciu okazało się, że ptak nie odleciał daleko - nadal przebywał na tym samym osiedlu. 📢 Najdziwniejsze ogłoszenia z bloków. Sąsiedzkie życie bywa pełne absurdów. Zobacz autentyczne kartki z klatek schodowych Ogłoszenia na klatkach schodowych nieraz budzą śmiech, szczególnie wtedy, gdy napisze je w porywie gniewu krewki sąsiad. O co najczęściej się spieramy i jakie wiadomości wtedy do siebie piszemy? Zobacz absurdalne kartki od sąsiadów i zarządców budynków, jakie sfotografowano w całej Polsce. 📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 10.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Pożar samochodu w Goworowie. Auto stało w garażu. Do pożaru doszło 9.01.2024 We wtorek, 9 stycznia strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu, który był zaparkowany na prywatnej posesji, w garażu przy ul. Dulczewskiego w Goworowie. 📢 Wspominamy kuchnie z PRL-u. Kredensy i prodiże znowu są na topie. Zobacz na zdjęciach, czy kojarzysz urządzenia kuchenne z PRL-u Kuchnie w PRL-u były bardzo do siebie podobne, bo meble i akcesoria produkowano na masową skalę. Upolowanie podstawowych sprzętów było dużym wyzwaniem i często rodacy załatwiali je po znajomości, czyli „spod lady”. Nie przeszkadzało wyczarowywać w kuchni PRL-owskie smakołyki – blok czekoladowy, szyszki z ryżu, flaki czy zimne nóżki w galarecie. Zobacz, jakie meble i sprzęty królowały w kuchni w latach 60., 70. i 80. Poznajesz kultowy prodiż, młynek do kawy i makutrę z PRL-u?

📢 Najpiękniejsze schroniska górskie w Polsce: zachwycające widoki, pyszna kuchnia. 5 magicznych miejsc, które musicie odwiedzić Planując weekendową wycieczkę w góry - Tatry, Karkonosze czy Beskidy - koniecznie uwzględnijcie wizytę w jednym z tamtejszych schronisk górskich. To naprawdę magiczne miejsca, które mogą was niejednym zaskoczyć i zachwycić! W galerii poniżej przedstawiamy 5 najpiękniejszych i najbardziej unikalnych schronisk górskich w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? Przekonajcie się! 📢 Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Taka prywatnie jest ekspertka od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 10.01.2024 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż opowiada widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Emerytury w PRL. Tak kiedyś żyli seniorzy w Polsce. Nie każdy miał prawo do pobierania świadczenia emerytalnego. Sprawdź naszą galerię Emerytura w czasach PRL wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie? Zdecydowanie, choć nie zmieniło się jedno. Emerytura dalej jest świadczeniem, którego wiele osób nie może się doczekać. Obecnie kobiety w Polsce mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni pięć lat później, czyli w wieku 65 lat. W galerii prezentujemy, jak wyglądało życie na emeryturze w czasach PRL. Poznaj krótką historię polskich emerytur.

📢 Mleko dla dzieci wycofane ze sprzedaży. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 10.01.2024 W ostatnich dniach Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) podjął decyzję o wycofaniu z obiegu szeregu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Wśród nich znajdują się mleko modyfikowane dla dzieci, suplement diety z THC, chipsy z wysokim poziomem akryloamidu, miód turecki na potencję, kosmetyki, kasza, mięso, herbata, czy jajka. To jedynie niektóre z produktów, które zniknęły ze sklepowych półek. Co jeszcze warto wiedzieć o najnowszych ostrzeżeniach GIS z 10.01.2024? 📢 Dom Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

📢 Kreacje celebrytów, gwiazd kina i show-biznesu na gali Złote Globy w Los Angeles Na niedzielnej gali w Los Angeles pojawiły się największe gwiazdy kina i show-biznesu. "Oppenheimer" Christophera Nolana został wybrany za najlepszy film, zaś "Sukcesja" ogłoszona najlepszym serialem dramatycznym podczas 81. ceremonii rozdania Złotych Globów. Film opowiadający o "ojcu bomby atomowej" i serial HBO o intrygach rodziny medialnego magnata zdobyły po cztery statuetki. Galę poprowadził komik Jo Koy. Obejrzyjcie zdjęcia gwiazd i celebrytów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Jesteś szczęśliwą babcią lub dumnym dziadkiem? Zgłoś się do naszej akcji i wygraj 20 000 zł na realizację marzeń Marzyłaś o roli babci? Spełniasz się w roli dziadka? Pochwal się wnukami i weź udział w specjalnej akcji! Do wygrania nawet 20 tysięcy złotych na spełnienie rodzinnych marzeń! 📢 W tych czapkach damskich każda pięćdziesięciolatka poczuje się młodo i tak też będzie wyglądać. Przegląd topowych modeli Czapka damska zimowa nie tylko chroni głowę przed mrozem, wiatrem i deszczem. Warto wybrać taki model, w którym będzie ci również do twarzy. Sklepy oferują mnóstwo modeli, które sprawią, że nawet dojrzałe kobiety będą wyglądały w nich młodo, elegancko i stylowo. Zobacz, jakie nakrycia głowy dla 50-latki i 60-latki, a jakie dla nieco młodszych kobiet wybrać tej zimy.

📢 Zainspiruj się stylem ubierania Kate Middleton. Jej kreacje możesz nosić na co dzień i od święta. Zobacz, jak się ubiera księżna Księżna Kate to żona być może następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jest na oczach całego świata, dlatego musi prezentować się nienagannie, stylowo i zgodnie z zasadami królewskiej etykiety. Wiele z jej kreacji z powodzeniem może odwzorować każda kobieta. Zainspiruj się stylem Kate Middleton i postaw na ubrania, które będą idealne dla dojrzałych pań. Poznaj również historię jej miłości z księciem Williamem.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o codziennej, monotonnej pracy. Sprawdź, jakie MEMY stworzyli internauci 09.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 16 najtańszych miejsc na narty w Polsce: ranking na styczeń 2024. Nawet poniżej 100 zł za cały dzień szusowania! Już wiadomo, że ceny skipassów tej zimy znowu poszły w górę. To jednak wcale nie oznacza, że jazda na nartach w styczniu 2024 musi być droga. Wyszukaliśmy dla was 16 najtańszych ośrodków narciarskich z całej Polski, gdzie na karnety zjazdowe wydacie najmniej, nawet niecałe 100 zł za cały dzień zabawy. To świetne miejsca na zimowy weekend i nadchodzące ferie 2024.

📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać.

📢 Kolędowanie z seniorami i jasełka w Długiem. 8.01.2024 W poniedziałek 8 stycznia 2024 grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni udała się do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. Celem wyjazdu było spotkanie integracyjne z członkami Klubu Senior+. 📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie w Jaciążku W sobotę 6 stycznia w Jaciążku odbył się Orszak Trzech Króli. Święto było okazją do wspólnego kolędowania, a także...uczczenia 90-tej rocznicy urodzin księdza Franciszka.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Jasełka w Błędnicy gm. Małkinia Górna, 6.01.2024 Dzieciątko Jezus, Maria, Józef, anioły, pastuszkowie, Kacper, Melchior, Baltazar i zbój nawrócony na drogę cnoty wystąpili w jasełkach w kaplicy w Błędnicy. 📢 Orszak Trzech Króli w Ostrowi Mazowieckiej. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta Orszak Trzech Króli co roku cieszy się bardzo dużą popularnością wśród ostrowian. Bez względu na pogodę w orszaku bierze udział kilkaset osób w każdym wieku: od kilkumiesięcznych dzieci do osób starszych. Wierni wyruszają z parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Celem jest Betlejem, czyli kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Mystery Hunters w gm. Szulborze Wielkie. Zobaczcie materiał z "nawiedzonego domu" w Słupie-Kolonii Łowcy Tajemnic badali, co kryje w sobie opuszczony dom w miejscowości Słup-Kolonia.

📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce.

📢 Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023 Piknik rodzinny odbył się z inicjatywy strażaków-ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. W organizację pikniku, który odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej włączyło się wiele osób, kół, firm i instytucji.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia". 📢 Sylwester i NOWY ROK 2023 na wesoło. Zobaczcie najlepsze sylwestrowe MEMY 01.01.2023! Sylwester w krzywym zwierciadle? Internauci są specjalistami w tej kwestii. Zobaczcie najlepsze memy na największą imprezę w roku.

📢 Osiedle Stacja w Ostrołęce. Tych miejsc nie znacie. Zapraszamy na spacer z Jerzym Grabowskim Kolej w Ostrołęce ma długą i ciekawą historię. Sięgającą jeszcze zaborów. Po największym rozkwicie w latach 70. ubiegłego wieku na początku tego stulecia wydawało się, że jej historia wkrótce się zamknie. Ale wcale nie musi tak się stać... 📢 Wąsewo. Festiwal Pieśni Maryjnej. W 14. edycji do rywalizacji stanęli soliści, zespoły i chóry z całego regionu. 19.11.2022 W festiwalu wzięło udział 36 uczestników: soliści, chóry i zespoły. Do zdobycia były puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte! Zobaczcie zdjęcia z uroczystości 27.06.2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych rozpocznie działalność 1 lipca 2022 roku. Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej gminy, ale również dla gmin sąsiednich, ponieważ na obszarze powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych nie ma tego typu placówki. Kierownikiem centrum została Magdalena Świerczewska.

📢 Otwarcie Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. 30.10.2021. Jak wyglądają sklepy w środku? Zdjęcia 30 października otwarto Melia Park przy ul. Lubiejewskiej. W parku handlowym znajdują się sklepy z elektroniką, odzieżą, obuwiem i sklep wielobranżowy. Zobaczcie, jak sklepy wyglądają w środku. 📢 Cmentarz w Płoniawach-Bramurze. Tak wygląda dwa tygodnie przed Wszystkimi Świętymi. Królują wrzosy. Jest skromnie i schludnie. Zdjęcia Wszystkich Świętych tuż tuż. W październiku na cmentarzach jest wzmożony ruch: robimy porządki na grobach naszych bliskich, układamy wieńce, zapalamy znicze. Tak wyglądał cmentarz w Płoniawach-Bramurze 19.10.2021. 📢 MEMY o śnieżycy w Polsce. Najlepsze śmieszne obrazki o ataku zimy. Śnieg pada i powoli nas zasypuje, a internauci się śmieją [27.01.2021] Takiego ataku zimy nie było w Polsce od dawna. Śnieg pada nieprzerwanie od kilku dni i wcale nie ma zamiaru przestać. Choć sytuacja nie jest wesoła, bo śniegu przybywa i utrudnia on wszystkim życie, to są tacy, którzy potrafią obrócić to w żart. Zobaczcie najlepsze śmieszne memy o śnieżycy, jaka właśnie przechodzi nad Polską. Jak myślicie, jaki region kraju jest ulubionym do szydery przez internautów? Przekonajcie się sami, oglądając śmieszne obrazki o zimie i śnieżycy! Zabawa gwarantowana i od razy zrobi się cieplej, wtedy żaden atak zimy nie jest straszny.

📢 Festyn rodzinny nad zalewem i finał konkursu "Odlotowy Maków" w Makowie Mazowieckim [ZDJĘCIA] W niedzielę 27 maja nad makowskim zalewem odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. W trakcie imprezy przeprowadzony został finał konkursu „Odlotowy Maków”.

