Przegląd prasy (10.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły”?

Prasówka 10.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do ktorych nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach. Ogromne ilości grzybów w listopadzie to już fakt. Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Ciepły i wilgotny listopad to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach obrodziły teraz m.in. kanie, rydze, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Paulla Ignasiak jest nie do poznania! Gwiazda nie przypomina siebie sprzed lat. Niesamowita metamorfoza piosenkarki. Zobacz zdjęcia Paulina Ignasiak, czyli Paulla już kilka razy zmieniała swój wizerunek, ale tym razem gwiazda jest nie do poznania. W porównaniu z dawnym wizerunkiem zmienił się przede wszystkim kolor włosów, choć nie tylko. Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia piosenkarki.

📢 Jesienne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc Panie z KGW i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc spotykały się w Gminnym Centrum Kultury, aby podzielić się przepisami na zdrowe przetwory, nalewki, zioła i inne specyfiki. Była to też okazja do integracji oraz degustacji, gdyż panie nie przyszły z pustymi rękoma. 📢 Pięknotka to krzew piękny nie tylko z nazwy. Fioletowe korale owoców wyglądają zachwycająco. Sprawdź, jak uprawiać ten krzew Pięknotka to bardzo atrakcyjny, choć jeszcze mało znany krzew ozdobny. Szczególnie pięknie prezentuje się jesienią, a to za sprawą bardzo oryginalnych, fioletowych owoców. Radzimy, jak uprawiać ten krzew, gdzie go posadzić i kiedy przycinać. Sprawdź również, jak zabezpieczyć pięknotkę na zimę. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną pilotką i córeczkami. Zobacz, jaki się urządzili w domu pod Warszawą. Zajrzyj do ich przytulnego gniazdka Szymon Hołownia z żoną, córkami i Grafitem mieszka w przytulnym domu pod Warszawą. Wiele osób nadal kojarzy polityka z programem „Mam talent”, który prowadził w duecie z Marcinem Prokopem. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni nieopodal stolicy. Nie zabrakło w nim miejsca dla ukochanego pupila i stosu książek. Zobacz, jak na co dzień żyje Szymon Hołownia z żoną, która jest pilotką myśliwców.

📢 Pijany kierowca zatrzymany przez policję w Ostrołęce. Prowadził ciągnik siodłowy z naczepą 7.11.2023 Policjanci z ostrołęckiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali kierowcę ciągnika siodłowego z naczepą, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Okazało się, że kierował pojazdem pod wpływem alkoholu. 📢 Wyśmienita ekspresowa przekąska z ciasta francuskiego z suszonymi pomidorami. Nadzienie doprawiam serem feta. Idealne na przyjęcie Gdy wpadną niespodziewani goście, warto zrobić szybką przekąskę z ciasta francuskiego. Zazwyczaj mam porcję ciasta francuskiego w lodówce, którą mogę robić na słodko i na wytrawnie. Szczególnie polecam domowe ślimaczki z ciasta francuskiego z pastą z suszonych pomidorów i fety. Świetnie smakuje podana do kremu z dyni. Zobacz przepis na szybką przekąskę z ciasta francuskiego.

📢 Ostrzeżenia GIS listopad 2023. Salmonella w popularnych produktach spożywczych. Zobacz, co jest niebezpieczne dla zdrowia GIS wycofał w listopadzie ze sklepów produkty zawierające pałeczki Salmonelli. Artykuły były dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Oto jakie sanatoria są w Polsce. To tutaj wyśle cię ZUS. Masz skierowanie ZUS na rehabilitacje leczniczą? Sprawdź listę uzdrowisk ZUS Jeśli stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy, możesz zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Z bezpłatnej opieki skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, by przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia. Jak dostaniesz się do sanatorium i gdzie na Pomorzu i w Polsce znajdują się placówki, do których warto wyjechać? Zobacz, jak załatwić pobyt sanatorium. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Koparki kryptowalut w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sensacyjne odkrycie Na ostatnim piętrze budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odkryto urządzenia o dużej mocy obliczeniowej. Okazało się, że są to tzw. koparki kryptowalut. Prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je? 📢 Grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki? Wystarczy, że zadbasz o kilka rzeczy, a obsypie się kwiatami. Sprawdź, jak pielęgnować ten kwiat Grudniki, znane też jako szlumbergery albo zygokaktusy, to wspaniałe rośliny doniczkowe. Jedną z ich zalet jest to, że kwitną jesienią i zimą. Teoretycznie powinny zakwitać na święta Bożego Narodzenia, jednak w praktyce bywa, że obsypują się kwiatami już w listopadzie, a nawet październiku. Jednak zdarza się również, że grudnik nie kwitnie lub zrzuca pąki. Podpowiadamy, jak temu zaradzić i co robić, by bożonarodzeniowe kaktusy cieszyły nas kwiatami. Poznajcie tajniki pielęgnacji grudnika.

📢 Maków Maz. Policjanci podczas interwencji domowej znaleźli zakrwawionego mężczyznę. Nie udało się go uratować- zatrzymano dwie osoby Do zdarzenia doszło w sobotę 4.11.2023 w jednym z bloków przy ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim. Policja została wezwana do awantury domowej. Okazuje się, że zakrwawiony 50-latek, któremu policja udzielała pomocy, został brutalnie zaatakowany przez kobietę. Mężczyzna zmarł. Sprawcy usłyszeli zarzuty. 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 11 listopada: śladami Józefa Piłsudskiego. Gdzie mieszkał, pracował i dokąd jeździł na wakacje? Gdzie spoczywa serce Piłsudskiego? Józef Piłsudski to postać nierozerwalnie związana z datą 11 listopada. Z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości przedstawiamy miejsca związane z życiem i dziełem marszałka. Gdzie się urodził, gdzie mieszkał i pracował, gdzie jeździł na wakacje? W którym mieście spoczywa jego serce? W jaki sposób Piłsudski został upamiętniony w Krakowie i gdzie można zobaczyć posąg marszałka wykonany z soli? Przedstawiamy najciekawsze miejsca w Polsce i na świecie, związane z Józefem Piłsudskim.

📢 Zwolnienia grupowe w FORTE. Fabryki Mebli FORTE z Ostrowi Mazowieckiej planują zwolnić nawet do 230 pracowników O tym, że sytuacja w Fabrykach Mebli FORTE jest trudna, mówiło się już od miesięcy. Najpierw pandemia Covid, potem wojna na Ukrainie - spadł popyt na meble, a sytuacja finansowa spółki pogorszyła się. Na początku listopada firma zapowiedziała zwolnienia grupowe. 📢 10 najbardziej tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Jakie sekrety skrywają mroczne kazamaty i tunele o nieznanym przeznaczeniu? Dolny Śląsk jest pełen zagadek i tajemnic. Nawet popularne atrakcje regionu mogą was niejednym zaskoczyć, jeśli odważycie się zejść z turystycznych ścieżek i poszukać przygód w miejscach ukrytych przed wzrokiem – głęboko pod ziemią. Poznajcie 10 najbardziej tajemniczych, niezwykłych i fantastycznych podziemi Dolnego Śląska. Te kopalnie, tunele, bunkry i lochy nadają się idealnie na weekendową wycieczkę niezależnie od pogody.

📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak żyją w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy! 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Pieprznik trąbkowy wygląda niepozornie, ale jest smaczny! Ta nietypowa „kurka” rośnie nawet w listopadzie. Zobacz, co to za grzyb Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć. 📢 Szybka sałatka makaronowa z szynką na imprezę. Prosty przepis nie tylko na lunch do pracy. Cebulę zastąpcie popularnym warzywem Najlepsza sałatka makaronowa z szynką robiona jest z sosem na bazie musztardy, jogurtu i majonezu. Te trzy składniki nadają smaku idealnej sałatce z szynką. Sałatka będzie także znacznie smaczniejsza, gdy zamiast cebuli dodacie do niego pora. Zobacz przepis na apetyczną sałatkę z szynką na przystawkę.

📢 Ostrowska policja zatrzymała dwóch pijanych kierowców. Jeden z nich wjechał samochodem do rowu, miał 3,6 promila alkoholu Jeden kierowca został zatrzymany w poniedziałek w Ugniewie, a drugi we wtorek w Ostrowi na ul. Parkowej. Obaj staną przed sądem. 📢 Premiera filmu o gusłach, zmorach i upiorach w gminie Czarnia w Gminnej Bibliotece Publicznej Pracownicy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni oraz Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia przygotowali nie lada atrakcję dla lokalnej społeczności. We wtorek 7 listopada 2023 w sali widowiskowej w remizie OSP w Czarni odbyła się premiera filmu dokumentalnego autorstwa Jakuba Kaczyńskiego.

📢 Urszula Mróz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata w Berlinie. Zajęła 4 i 5 miejsce. Mistrzostwa odbyły się 5.11.2023 Urszula Mróz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata w Berlinie, gdzie zakwalifikowała się do dwóch kategorii: bikini fitness i fitness glamour. Została doceniona przez jury i zajęła wysokie lokaty w obu kategoriach.

📢 „Kurpie Zielone w literaturze”. Uroczyste podsumowanie konkursu poetyckiego w bibliotece w Kadzidle. 7 listopada 2023. Zdjęcia To była jubileuszowa, trzydziesta edycja Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”. Jego uroczyste podsumowanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.

📢 Cyrk na wodzie w Ostrołęce. Spektakle jeszcze w środę i czwartek, 8 i 9 listopada 2023. Zdjęcia W Ostrołęce można oglądać występy wyjątkowego cyrku. Imperial Show to cyrk, który różni się od innych tym, że tu pokazy odbywają się na arenie z wodą, wśród fontann i kaskad wonnych. Zobaczcie zdjęcia z tego spektakularnego pokazu. Program cyrku Imperial Show można zobaczyć jeszcze w środę i czwartek, 8 i 9 listopada, o godz. 17.00 – na terenie stadionu przy ul. Witosa. 📢 Legenda boksu Mike Tyson przyleciał z USA do Piątnicy w Podlaskiem. Kupił 100 gołębi Kilka dni temu słynny były bokser amerykański miał przyjechać do Piątnicy w powiecie łomżyńskim. Pięściarz od lokalnego hodowcy kupił sto gołębi.

📢 Ogłoszono przetarg na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło. To kilkukilometrowy odcinek DW 627 Do 5 grudnia do godz. 8.00 można składać oferty na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokończenie zadania)”. 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce. 📢 Msza święta w intencji strażaków z powiatu ostrowskiego. Przybyło ponad 200 strażaków W kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się msza święta w intencji zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób!

📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 15.10.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Jubileusz Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrołęckim Centrum Kultury. 21.06.2023. Zdjęcia Słuchacze Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali w środę 21 czerwca 2023 uroczyste zakończenie kolejnego roku szkolnego. Kolejne, a zarazem wyjątkowe, bo OUTW skończył właśnie 10 lat.

📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 60-lecie ZSZ nr 2. Jubileusz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. Uroczysta akademia w szkole. 7.10.2022. Zdjęcia Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce obchodzi jubileusz 60-lecia.

📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w ogólniakach: I, II i III LO oraz II SLO, 1.09.2022. Zdjęcia Witamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - to zdanie rozbrzmiewało 1 września 2022 we wszystkich szkołach. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Świąteczne Gwiazdeczki. Wybieramy dziewczynkę na okładkę. Zobacz zdjęcia. Głosowanie do 17.12.2021 Plebiscyt Świąteczne Gwiazdeczki jest podzielony na 3 kategorie: dzieci do 2 lat, dziewczynki od 2 lat i chłopcy od 2 lat. W każdej kategorii można wygrać cenne nagrody. Głosowanie trwa od poniedziałku, 22 listopada do piątku, 17 grudnia do godz. 21:00. 📢 Olszewka. Festyn charytatywny dla Julii Bałon. Zebrano ponad 37 tys. zł! 8.08.2021. Zdjęcia "Wszyscy gramy dla Julki" festyn pod taką nazwą zorganizowany został 8 sierpnia 2021 w Olszewce, gm. Lelis. Julia ma 18 lat, od 2,5 roku walczy z nowotworem - mięsakiem tkanek miękkich IV stopnia. Julia zakwalifikowała się do zindywidualizowanej terapii przy wznowach nowotworowych. A to koszt 50 tys. złotych. Ale dzięki festynowi oraz prowadzonej wcześniej zbiórce udało się zebrać całą potrzebną kwotę!

📢 Festiwal Pierogów w Żabinie, gm. Goworowo. 7.08.2021. Zdjęcia Ten festiwal - niezwykle przyjemny dla podniebienia, trzeba przyznać – miał formułę konkursu. Zgłosiło się 16 KGW i sołectw, nie tylko z gminy Goworowo.

