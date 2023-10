Przegląd prasy 10.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek”?

Prasówka 10.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobaczcie koniecznie! Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

📢 Często bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

Prasówka 10.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 XVIII Gminny Festiwal Folklorystyczny w Dudach. Publiczna Szkoła Podstawowa kultywuje tradycję pieśni i piosenek ludowych Gminny Festiwal Folklorystyczny odbywa się w Dudach już od 18 lat. Uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej chętnie kultywują tradycję pieśni i piosenek ludowych. Na tegoroczny festiwal przybyli uczniowie oraz ich opiekunowie ze szkół z terenu całej gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Tych aktorów chcieli fani do roli Wiedźmina - SI pokazała, czy pasują do roli i jak wypadają w porównaniu z Liamem SI pozwoliła nam sprawdzić, jak wyglądałby Wiedźmin, gdyby Netflix posłuchał fanów i obsadził różnych aktorów typowanych do roli Geralta z Rivii. Kilku kandydatów robi naprawdę duże wrażenie w tej charakteryzacji, ale czy pasują do tej roli bardziej niż „zaklepany” już Liam Hemsworth? Zobaczcie sami. 📢 Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie pt. "Matka, która wszystko rozumie". Festiwal odbył się 7.10.2023. Wyniki, zdjęcia W sobotę 7.10.2023 r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie po raz XV rozbrzmiały pieśni maryjne.

Honorowym patronat objął biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski. Organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska przy wsparciu Urzędu Gminy Wąsewo i Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

📢 7 miejsc, które warto zobaczyć w Dolnej Saksonii. Niezwykłe atrakcje na city break w Niemczech Szukasz inspiracji na jesienny city break? Wybierz się do Niemiec! Za naszą zachodnią granicą czeka na ciebie multum inspirujących miast, ciekawych atrakcji i malowniczych terenów, które idealnie nadają się na piesze i rowerowe wycieczki. Oto 7 miejsc, które warto zobaczyć w Dolnej Saksonii. 📢 Nie tylko Angelina Jolie. Te gwiazdy również usunęły piersi. Mastektomia ratuje życie, może chronić przed rakiem piersi Angelina Jolie to najbardziej znana kobieta, która poddała się profilaktycznej mastektomii. Piękna aktorka uznawana za symbol kobiecości zszokowała opinię publiczną informacją o usunięciu zdrowych piersi. Jednak operacja nie była tylko fanaberią gwiazdy, a „efekt Angeliny” uratował tysiące kobiet. Dzięki temu wzrasta świadomość kobiet na temat profilaktyki i leczenia raka piersi. Wiele innych celebrytek również poddaje się zabiegowi usunięcia piersi i w ten sposób ratuje swoje życie.

📢 Słynne gry jako filmy z lat 80. od SI. Oto Cyberpunk 2077, Elden Ring, Warhammer 40k i nie tylko w niezwykłej wersji – to byłyby hity Niektóre narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są w stanie dostarczać nam m.in. imponujących obrazów i ukazywać niespotykane dotąd połączenia. Przykładem jest choćby to, jak według SI wyglądałyby słynne gry, gdyby zekranizowano je w latach 80. i efekt robi wrażenie. Na liście m.in. Cyberpunk 2077 i Elden Ring. To trzeba zobaczyć.

📢 Dachowanie na tzw. Tysiąclatce (trasa Ulaski- Krasnosielc). Kierowca był pijany Makowscy policjanci zatrzymali 18-latka, który będąc w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Mężczyzna miał również zakaz kierowania pojazdami. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W trakcie czynności okazało się, że jeden z pasażerów był poszukiwany.

📢 Miliony dla gmin i powiatów z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Do pow. ostrowskiego trafi ponad 97 mln zł Rozstrzygnięto kolejną, ósmą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzymało 2876 samorządów i związków JST. Do gmin powiatu ostrowskiego trafi łącznie 97 166 250 zł.

📢 Most na Narwi w Nowych Łachach coraz bliżej. Samorządy podpisały umowy dotyczące współpracy w tym zakresie W niedzielę 8.10.2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy finansującej budowę przeprawy mostowej na rzece Narew. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się urządziła bez męża w stolicy. Czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka rozstaje się z ukochanym mężem i często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Noc Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie. Biblioteka zamieniła się w magiczną galaktykę. 8 października 2023 Wieczorem i w nocy 6 października 2023 roku nasza biblioteka zamieniła się w magiczną galaktykę. Stało się to podczas wyjątkowego wydarzenia “Noc w bibliotece” w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek – relacjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie.

📢 Piknik sportowy "Aktywny Troszyn", 8.10.2023. Zdjęcia, wideo Na dzieci i dorosłych czekały w niedzielne popołudnie różne konkurencje. Były upominki i medale. Można też było nauczyć się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej czy jak przygotować zdrowe dania. To była druga edycja wydarzenia, organizatorzy mają nadzieję, że za rok będzie kolejna. 📢 Piknik sportowy dla dzieci w Lelisie. Impreza odbyła się w niedzielę 8 października 2023. Zdjęcia, wideo Impreza "Piknik sportowy dla dzieci" odbyła się w niedzielę 8 października 2023.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy w Kadzidle. Kilkadziesiąt osób wyruszyło w trasę z Zagrody Kurpiowskiej. 8 października 2023. Zdjęcia Wietrzna i chłodna pogoda nie wystraszyła miłośników jazdy na rowerze. Kilkadziesiąt osób stanęło na starcie Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Kadzidle. 📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+).

📢 Niebezpieczneprodukty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Oto 10 najlepszych akwariów i oceanariów w Europie. Sprawdź obiekty, które zachwyciły turystów z całego świata w 2023 roku Jakie sekrety skrywają głębiny? Podwodne życie jest znacznie bardziej ciekawe i kolorowe, niż wydaje się większości z nas. Tajemnice mieszkańców światowych mórz i oceanów możemy poznać dzięki wizycie w jednym z tych spektakularnych obiektów – oto 10 najlepszych akwariów i oceanariów w Europie. Gdzie ich szukać?

📢 Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych KGW "Pejzaż muzyką malowany" w Kadzidle. 7 października 2023. Zdjęcia, wideo Kilkanaście zespołów wystąpiło w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle podczas Regionalnego Przeglądu Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich. Impreza odbyła się w sobotę 7 października 2023. 📢 Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. Zawody odbyły się 7.10.2023 w Ostrołęce Najlepsi zawodnicy z kraju rywalizowali w sobotę w Parku Wodnym w Ostrołęce, w kilku konkurencjach.

📢 Eliminacje gminne XL Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone w Literaturze" w GBP w Czarni. 6.10.2023 Konkurs Recytatorski " Kurpie Zielone w Literaturze" organizowany jest już od czterdziestu lat. Uczestniczą w nim uczniowie szkół z naszego regionu. Jesienią odbywa się konkurs recytacji wiersza i gadki kurpiowskiej dla klas V-VIII. W gminnych eliminacjach w GBP w Czarni wzięło udział 27 uczestników.

📢 Złote i diamentowe gody w Małkini Górnej. 4.10.2023 odznaczono 33 pary małżeńskie z terenu gminy W środę, 4 października w Małkini Górnej odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano małżeństwa mogące pochwalić się długoletnim stażem związku: spędzili razem 50 i 60 lat. 26 par świętowało złote gody, a 7 par – gody diamentowe.

📢 15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem? Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu? 📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny".

📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej W czwartkowe popołudnie pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w ślubowaniu. Zobaczcie zdjęcia z momentu pasowania na ucznia tradycyjnym, wielkim ołówkiem.

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów! 📢 Ostrowiada Literacka w Starej Elektrowni. Przeczytajcie, kto tym razem przyjechał do Ostrowi 5.10.2023 W tym roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przyjechali: Aleksandra Warecka, Jolanta Kopeć, Dariusz Michalski i Marcin Margielewski. Wśród gości miał być także Ernest Bryll, ale z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z wizyty w Ostrowi. Rozmowy z gośćmi prowadzi dziennikarz RDC Cezary Polak.

📢 Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej w Kalinowie. Zdjęcia 29 września 2023 odbył się już VI Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy przeszli do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie, która współorganizowała wydarzenie. 📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 650-lecie Ostrołęki. Barwna parada ulicami i uroczysta sesja rady miasta. 12.05.2023. Zdjęcia Ostrołęka ma już 650 lat. Obchodzony w tym roku jubileusz oficjalnie zainaugurowała uroczysta sesja rady miasta. 📢 Szkoła Podstawowa w Nurze gości uczestników programu ERASMUS+. Jest młodzież z Danii, Hiszpanii, Rumunii i Turcji. 25.01.2023 Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nurze biorą udział w projekcie Erasmus+ odbywającym się pod hasłem „Communication skills lead to success”. Goszczą w swoich domach młodzież z Danii, Hiszpanii, Rumunii i Turcji.

📢 Zabiele. Przegląd Pieśni Pogrzebowych odbył się 5.11.2022 W sobotę 5.11.2022 w remizie wiejskiej w Zabielu odbył się I Przegląd Pieśni Pogrzebowych. 📢 Ostrów. Procesja na cmentarzu parafialnym w Uroczystość Wszystkich Świętych. 1.11.2022 Tradycyjnie, 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się nabożeństwo różańcowe w kaplicy, a po nim procesja po cmentarzu. Procesję odprawił ks. dziekan Jan Okuła, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz ks. kan. Marek Gruda, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej.

📢 Inauguracja roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się powodzeniem wśród seniorów. 6.10.2022 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej działa już 13 lat. Co roku cieszy się dużą popularnością wśród ostrowskich seniorów. I nic dziwnego, bo program jest - jak zawsze - ciekawy. 📢 Wielki Finał Loterii SuperLokata w Ostrowi Mazowieckiej. Kto wygrał samochód w loterii Banku Spółdzielczego? Wyniki, zdjęcia W niedzielne popołudnie, 2 października odbył się Wielki Finał Loterii SuperLokata Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Finał odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Nagrodą główną w loterii był samochód osobowy Hyundai Kona z automatyczną skrzynią biegów wart prawie 95 tys. zł. Oprócz samochodu można było wygrać ponad 40 innych nagród. Łączna wartość wszystkich nagród wyniosła 200 tys. zł.

📢 Dożynki diecezjalne w Zuzeli. Przyjechało kilkadziesiąt delegacji z całej diecezji łomżyńskiej. Wieńce błogosławił biskup. 11.09.2022 Pogoda pokrzyżowała trochę plany i delegacje z wieńcami nie mogły się pięknie prezentować na placu przy kościele – cała uroczystość odbyła się wewnątrz Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Ale, jak podkreślił biskup łomżyński Janusz Stepnowski: „czekaliśmy na ten deszcz od wielu dni”.

📢 Nowe targowisko w Różanie już czynne. Kosztowało prawie 4 miliony złotych [ZDJĘCIA, CENNIK, GODZINY OTWARCIA] Największa ubiegłoroczna inwestycja Różana warta prawie 4 mln zł już udostępniona mieszkańcom. Piątek 11 stycznia był pierwszym dniem handlu w tym miejscu

📢 Bal gimnazjalny w Myszyńcu. Zobacz ZDJĘCIA Gimnazjaliści z Myszyńca 31 stycznia w Dworku Marysieńka bawili się na swoim balu. W dosyć nietypowy sposób podziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom za trzy wspólnie spędzone lata - na Gali Filmów Fabularnych z czerwonym dywanem wręczyli im tytuły, nagrody i odznaczenia za zasługi, na które nikt wcześniej nie zwracał uwagi. 📢 Poznaj młodziczki Nike Ostrołęka. Zobacz zdjęcia utalentowanych siatkarek 📢 Turniej Narew Cup 2010

