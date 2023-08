Przegląd prasy 10.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 10.08.2023”?

Prasówka 10.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 10.08.2023 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (10.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga S2, S2, obiekty inżynierskie (456. km na odc. 32 km) Prace utrzymaniowe na oiektach inżynirskich, redukcja pasa ruchu, ograniczenie prędkości.

📢 Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 10.08 Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 10.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 10.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 10.08 Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 10.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 10.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 10.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi powoli kończą 9. dzień na szlaku 9 sierpnia to dziewiąty dzień na szlaku. 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę jest 120 km od celu swojej podróży. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich niesamowite historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda. 📢 Małgorzata Tomaszewska: "Pielęgnujemy obdarowywanie się małym gestem, szczerym słowem, bliskością" Małgorzata Tomaszewska jest jedną z ulubionych dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Z Aleksandrem Sikorą stworzyli barwny duet w "Pytaniu na Śniadanie", a co poniektórzy posądzali ich o sekretny związek, co szybko zdementowali. Małgorzata opowiedziała o swoich planach na walentynki. 📢 Czadomen gwiazdą Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Zobaczcie program. Dni Kukurydzy odbędą się 19 - 20.08.2023 Znamy szczegółowy harmonogram XXII Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Przeczytajcie, co się będzie działo - organizatorzy zadbali o to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Gwiazdą Dni Kukurydzy 2023 będzie Czadomen.

📢 Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. Brawa dla mieszkańca powiatu węgrowskiego, który właściwie zareagował na drodze Dzięki odpowiedniej reakcji mieszkańca powiatu węgrowskiego zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, który wsiadł za kierownicę auta mając ponad 1,9 promila alkoholu w organizmie. Gdyby nie odpowiednia reakcja kierowcy mogłoby dojść do kolejnej niepotrzebnej tragedii na drodze. 📢 Tak mieszka Krzysztof Gojdź. Zobacz luksusowy apartament z widokiem na centrum. Tak wygląda mieszkanie ulubionego lekarza celebrytów Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Wakacje 2023 MEMY. Parawaning, nachosy i Janusze na plaży. W takich warunkach Polacy najchętniej odpoczywają Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 9.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Mazowieckie atrakcje za darmo. Jak spędzić długi weekend pod Warszawą bez wydawania fortuny? Zamki, muzea, parki wodne bez płacenia Warszawa to najdroższe miasto w Polsce, ale skoro nawet w stolicy znaleźć można darmowe atrakcje, to tym bardziej na pięknym i fascynującym Mazowszu. Województwo mazowieckie oferuje turystom wiele atrakcji zupełnie za darmo, od wspaniałych twierdz i zamków po malownicze zakątki, w których można się w pełni zrelaksować z dala od gorąca i hałasu miast; od niezwykłych muzeów po parki wodne dla dzieci. Zebraliśmy dla was najciekawsze darmowe atrakcje Mazowsza w sam raz na weekend, urlop lub zbliżającą się sierpniówkę.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 9.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Kebson ocenia kebaby w regionie. Co youtuber powiedział o fast foodach w Ostrołęce, Ostrowi i Małkini? Kebson, czyli pochodzący z Prostyni Adam Seliga jest powszechnie znany w sieci z powodu swojego zamiłowania do... fast foodów. Kebson od lat podróżuje po całej Polsce, aby spróbować fast foodów oferowanych przez lokalnych sprzedawców, nagrać film z degustacji i podzielić się swoją opinią ze społecznością.

📢 Spódnica midi Beaty Ścibakówny to świetny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Możesz ją nosić i ty niezależnie od typu sylwetki Beata Ścibakówna ma 55 lat i figurę nastolatki. Jednak jej stylizacje są ponadczasowe i uniwersalne. Na jej profilu w mediach społecznościowych pokazała się w spódnicy, która między innymi ukryje duże uda, szerokie biodra i masywniejsze kolana. A najważniejsze jest to, że będziesz czuć się w niej wygodnie i modnie. Zobacz, co na siebie założyła aktorka.

📢 Poszukiwany właściciel Amstaffa. Zwierzę zaatakowało mężczyznę na chodniku Policjanci z ostrołęckiego Referatu do Spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych prowadzą postępowanie dotyczące niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zgłaszający poinformował, że 30 lipca br. około godziny 18.00 na ulicy Reymonta w Ostrołęce mijał się z mężczyzną, który prowadził luzem psa rasy Amstaff. W pewnej chwili zwierzę skoczyło na zgłaszającego.

📢 Jak wyczyścić i przyspieszyć telefon z Androidem? Poznaj proste i darmowe sposoby, które z pewnością się przydadzą Twój telefon z Androidem działa coraz wolniej? Oto darmowe i szybkie sposoby, aby przyspieszyć jego działanie. Pomogą też wyczyścić go przed sprzedażą, zwiększyć ilość miejsca w pamięci i nie tylko. Dzięki tym poradom szybko i łatwo pozbędziesz się problemów i usprawnisz działanie telefonu za jednym zamachem. 📢 Kolizja na S8. Ciężarówka wjechała w bariery i zjechała na drugi pas ruchu. Do zdarzenia doszło na wysokości Nagoszewa We wtorek rano na remontowanym odcinku S8 doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego. Samochód wpadł w bariery i zjechał na drugi pas ruchu. Tuż za nim jechał samochód osobowy. Także wpadł w elementy barier. 📢 Tak się nie ubieraj, jeśli nie chcesz wyglądać na starszą, niż jesteś. Oto najważniejsze zasady dla dojrzałych kobiet To, czy wyglądasz młodo, czy staro w dużej mierze zależy od ciebie. Oczywiście na niektóre rzeczy nie masz wpływu, ale w to co się ubierasz już tak. Pamiętaj, aby robić to z własnymi upodobaniami i brać pod uwagę zasady związane modą. Niektóre kolory i fasony mają istotny wpływ na kobiecy wizerunek.

📢 „Szatan” to postrach grzybiarzy. Sprawdź, co to za grzyb i jak go rozpoznać. Czy jest trujący? Goryczak żółciowy a borowik szatański Szatan to grzyb, który jest postrachem początkujących grzybiarzy. To grzyb rurkowy, który ma być wyjątkowo trujący. Czy tak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że z szatanem jest problem, bo to potoczna nazwa, która dotyczy różnych gatunków. Najczęściej tak nazywa się goryczaka żółciowego, ale są też borowiki szatańskie. Wyjaśniamy, czym jest grzyb szatan, jak go rozpoznać i czy jest trujący. 📢 Fryzura damska typu hush cut to najmodniejsze cięcie na jesień 2023. Pięknie podkreśli kości policzkowe i wyszczupli twarz Do grona modnych fryzur z grzywką dołączyła nowość, a mianowicie cięcie hush. Jak wygląda i komu będzie w takich włosach do twarzy? Podpowiadamy.

📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu! 📢 Jak wysuszyć pranie, gdy ciągle pada deszcz? Przetestuj ten sprytny trik. Poznaj ukrytą funkcję, którą ma każda pralka Pogoda w sierpniu nas nie rozpieszcza i już powoli zaczynamy zapominać, że nadal trwa lato. Temperatura w Polsce mocno spadła, a synoptycy niestety zapowiadają sporo deszczowych dni. Jak sobie poradzić z mokrym praniem, które nie chce wysychać i szybko łapie zapach stęchlizny? Co zrobić, gdy mamy ważne spotkanie, a ulubiona bluzka nadal jest mokra po praniu? Wystarczy wykorzystać ukrytą funkcję, którą ma każda pralka. Zobacz, jakie to proste!

📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota. 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 7 - 11.08.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Runmageddon Kids w Ostrołęce. Tak pobiegli najmłodsi. 5.08.2023 W sobotę 5.08.2023 na plaży miejskiej odbył się Runmageddon. Był też start dla dzieci. Zobacz w naszej galerii jak sobie poradzili z przeszkodami.

📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie co pójdzie pod młotek w sierpniu i wrześniu 2023 Nieruchomości, samochody... w galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo 80 lat temu w Obozie Zagłady Treblinka II wybuchł bunt więźniów. 2 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Muzeum Treblinka- Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) odbyła się uroczystość upamiętniająca ten zryw. Partnerami wydarzenia było Centrum Wiesenthala i Muzeum Tolerancji w Los Angeles oraz Światowy Kongres Żydów.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi opuścili Ostrów Mazowiecką 2.08.2023. Zdjęcia W Ostrowi pątnicy wzięli udział we mszy świętej o godz. 9.00, a po mszy zjedli śniadanie i wyruszyli w dalszą drogę.

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Plebiscyt "Pokaż Talent!" wystartował. Zobacz zdjęcia kandydatów w kategorii Talent Fotograficzny Plebiscyt "Pokaż talent" ma na celu odkrycie i promocję osób utalentowanych, które mają dryg m.in. do rękodzieła, fotografii lub talent wokalny. 📢 Bartosz Kublik ustępuje ze stanowiska prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Zastąpi go Monika Tymińska Zmiana ma związek z nowym stanowiskiem, które od kwietnia obejmuje Bartosz Kublik - został wiceprezesem Związku Banków Polskich.

📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia Na ten dzień uczniowie czekali długo i przyjęli go z radością. 23 czerwca 2023 zakończył się formalnie rok szkolny. Z naszym aparatem odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące.

📢 Letni Piknik Literacki w Małkini Górnej. Zorganizowała go 22.06.2023 Gminna Biblioteka Publiczna. Zdjęcia, wideo Nigdy nie planowałem, że zostanę autorem lektur, ale nie ja o tym zadecydowałem - powiedział Grzegorz Kasdepke do uczniów klas I-III. Spotkanie autorskie z twórcą detektywa Pozytywki było jedną z wielu atrakcji Letniego Pikniku Literackiego w Małkini Górnej. 📢 Zakończenie roku klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 22.06.2023. Zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023. Niektórzy uczniowie ze swoimi szkołami pożegnali się już wcześniej - w czwartek 22 czerwca.

📢 Płoniawy-Bramura. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 cmentarz w Płoniawach-Bramurze rozświetlił się tysiącami zniczy. To czas zadumy i modlitwy przy grobach bliskich. Groby zostały ozdobione pięknymi zniczami i kolorowymi kwiatami, głównie chryzantemami i wrzosami. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Mnóstwo atrakcji, występów i wesołe miasteczko. Gwiazdą wieczoru zespół DEJW 21.08.2022 XXI Dni Kukurydzy zostały podzielone na dwa dni: 20 sierpnia to wykłady na temat nowych rozwiązań w uprawie kukurydzy oraz zawody wędkarskie i piłkarskie, a 21 sierpnia to przede wszystkim występy muzyczne. 📢 Złote Gody w Sypniewie. 21 par z gminy Sypniewo otrzymało Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 21.07.2022 Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odbył się 21 lipca. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji jubilatów w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sypniewie koncelebrowaną przez ks. Marka Średnickiego i ks. Roberta Ratomskiego.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali! 📢 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte! Zobaczcie zdjęcia z uroczystości 27.06.2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych rozpocznie działalność 1 lipca 2022 roku. Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej gminy, ale również dla gmin sąsiednich, ponieważ na obszarze powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych nie ma tego typu placówki. Kierownikiem centrum została Magdalena Świerczewska. 📢 Cmentarz w Andrzejewie. Zobaczcie zdjęcia cmentarza parafialnego. Jest tu dużo zieleni, śpiewają ptaki Cmentarz w Andrzejewie wyróżnia się na tle innych cmentarzy w regionie - jest tu mnóstwo zieleni, drzew i krzewów. Słychać śpiew ptaków, które latają po cmentarzu i siadają na grobach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Cmentarz w Starym Lubotyniu. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu Cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu mieści się ok. 300 metrów od kościoła, jego powierzchnia to blisko 1,5 ha. Zobaczcie zdjęcia z maja 2022.

📢 Powiat makowski w latach 90. XX wieku. Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia m.in. Makowa Maz., Różana. Przeczytajcie, co się wtedy wydarzyło Powiat makowski w latach 90. XX wieku. Popatrzcie, jak wyglądał Maków Mazowiecki, Różan, są też zdjęcia z innych miejscowości powiatu. Czym wtedy żyli mieszkańcy?