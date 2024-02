Przegląd prasy (10.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 10.02.2024”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 10.02.2024 Które drogi w województwie mazowieckim 10.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8f, S8f (9. km na odc. 11 km) S8f, prace związane z remontem nawierzchni, prace nocne, lokalne wyłaczenie pasów ruchu, lokalne ograniczenie prędkości.

📢 Wojskowe ubrania w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje m.in. kurtki, swetry, torby, koszule, czy spodnie! Agencja Mienia Wojskowego (AMW) znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajdują się również ubrania. To prawda, AMW sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 09.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów. 📢 Trwa strajk generalny rolników 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Minister i zastępcy spotkają się z protestującymi Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawiali się rolnicy. 9 lutego strajk odbywa się w centrach dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także na drogach krajowych. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność, ogłaszając 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy? Spotkają się z nimi szefowie ministerstwa rolnictwa.

📢 Co położyć między szafkami w kuchni? Zobacz, jak modnie ozdobić pas roboczy – hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok! 📢 Wypłata dopłat bezpośrednich za 2023 rok. ARiMR podaje, ilu rolników dostało pieniądze do 8 lutego 2024. Co z ekoschematami? Do kiedy ARiMR będzie wypłacać rolnikom dopłaty bezpośrednie 2023 w ramach płatności końcowych? Proces weryfikacji trwa, zaczęła się kontrola ekoschematów. Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie był bardzo długi i końca dobiegł w lipcu. Ile do hektara i zwierząt dostaje w tym roku gospodarz? Poznaj stan wypłat w styczniu 2024, dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI, w tym w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titan i nawet Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami, ponieważ to warto zobaczyć. 📢 Sky Bridge 721: najdłuższy most wiszący na świecie. Wspaniała atrakcja tuż obok Polski w sam raz na zimę. Jakie są ceny biletów? Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Jak wygląda Sky Bridge 721? Czy warto się tam wybrać? Ile kosztują bilety?

📢 Niecodzienne ogłoszenia na klatkach schodowych, czyli lokatorskie informacje na wyciągnięcie ręki 9.02.2024 W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie czas jest niezwykle cenny, ogłoszenia na klatkach schodowych stają się nieodłącznym elementem lokalnej komunikacji społeczności. 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim mają nowy radiowóz. Samochód przekazano 8.02.2024 W czwartek 8 lutego, przed Komendą Powiatową Policji w Makowie Maz. odbyła się uroczystość przekazania oznakowanego radiowozu. Zakup samochodu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu starosty makowskiego, burmistrza Makowa Mazowieckiego oraz wójtów gmin: Czerwonka, Krasnosielc i Rzewnie. 📢 Utrudnienia na S8 między Mostówką a Lucynowem w kierunku Białegostoku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie podała informację o utrudnieniach na S8 między Mostówką a Lucynowem w kierunku Białegostoku. Samochód osobowy uderzył w barierki i blokuje jeden pas ruchu. 📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Wojsko apeluje do kierowców. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi w całym kraju Na drogach niemal całego kraju od 12 lutego br. odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 - zapowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. Do końca maja pojazdy wojskowe będą przemieszczały się m.in. na autostradach i drogach ekspresowych. 📢 Ostrowski Teatr Kotłownia wciąż bez siedziby. 8.02.2024 odbyły się w ratuszu rozmowy na ten temat W czwartek, 8 lutego 2024 roku, odbyło się w ostrowskim ratuszu spotkanie w sprawie opracowania koncepcji, jak ma funkcjonować „budynek SDH” - Centrum Usług Społecznych.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 9.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Protest rolników 9.02.2024 będzie także w powiecie makowskim W piątek 9 lutego 2024 odbędzie się protest rolników, który wpłynie na utrudnienia w ruchu drogowym. Protestujący o godz. 9.00 spotkają się w Makowie Maz. na ul. Przemysłowej i stąd wyruszą. 📢 9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają? Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia. 📢 Protest rolników w powiecie ostrowskim, 9.02.2024. Uwaga, prawdopodobne utrudnienia w ruchu W piątek 9 lutego 2024 na terenie powiatu ostrowskiego mogą wystąpić utrudnienia w związku z zaplanowanymi protestami rolników.

📢 Vintage powraca i to w jakim stylu! Sprawdź, czy wnętrza z „przeszłości” to coś dla ciebie. Styl vintage revival – zobacz zdjęcia Styl vintage lub vintage revival to ciekawy trend w aranżacji wnętrz, który czerpie inspirację ze stylów minionych epok. Charakteryzuje się on połączeniem elementów retro z nowoczesnymi akcentami, tworząc w mieszkaniu przytulną i zachęcającą do wspomnień atmosferę. Sprawdź, czy taka estetyka to coś, czego poszukujesz w aranżacji wnętrz! 📢 Co kwitnie w lutym? Ten zimowy miesiąc wcale nie jest pozbawiony kwiatów! Zobacz, co już zakwita Luty, choć to zimowy miesiąc, bywa przedsmakiem wiosny. Jeśli tylko pogoda sprzyja, można cieszyć się pierwszymi kwiatami, a można je dostrzec zarówno na drzewach i krzewach, jak i zdecydowanie bliżej ziemi. Sprawdź, co kwitnie w lutym ogrodzie.

📢 Na zmarszczki zamiast liftingu i botoksu. Działają cuda, a kosztują grosze. Te kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, napinają, nawilżają, ujędrniają, regenerują i rozświetlają cerę. Dzięki temu wyglądasz młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie. 📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" Diesle na naszym rynku. Cz. 2 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom z silnikami wysokoprężnymi (Diesla).

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta.

📢 Protest rolników planowany na 9.02.2024 także w Ostrołęce. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu - ostrzega policja W piątek 9.02.2024 na ulicach Ostrołęki oraz drogach dojazdowych zaplanowany został przejazd protestujących rolników. Dla kierowców oznacza to utrudnienia. 📢 Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander. Kwiaty na balkon i taras 8.02.2024 Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach.

📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą. 📢 Memy na Tłusty Czwartek 2024. Zobacz 79 najlepszych memów na Tłusty Czwartek 8.02.2024 [demotywatory, śmieszne obrazki] Memy na Tłusty Czwartek 2024. Tłusty Czwartek to święto ruchome. W tym roku przypadło na 8 lutego. Według tradycji, jeśli nie zjemy tego dnia choć jednego pączka, to nie będzie nam się wiodło do końca roku. Zobaczcie, co o Tłustym Czwartku myślą Internauci. Memy na Tłusty Czwartek są naprawdę zabawne.

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami, KGW, właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz warsztaty ekologiczne w MODR w Ostrołęce, 7.02.2024 Spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2024 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce łączyło kilka funkcji. Było noworocznym spotkaniem twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Ostrołęki, powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego (osób i podmiotów, które są w częstym kontakcie z ODR). W ramach tego spotkania odbyły się również warsztaty ekologiczne, podczas których powstały tłustoczwartkowe smakołyki. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! Zobacz, co mówi anty-walentynkowy HOROSKOP 7.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź!

📢 Kobiety w Centrum. W Makowie Mazowieckim powstał oddział tego stowarzyszenia. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 2.02.2024 Kobiety w Centrum to ogólnopolskie stowarzyszenie, które powstało w 2022 roku. Skupia kobiety z różnych obszarów działalności społecznej, samorządowej, politycznej, biznesowej. W Makowie powstał 10. oddział stowarzyszenia. 📢 Wypadek w gminie Troszyn, 6.02.2024. Samochód potrącił pieszego, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu We wtorek 6 lutego 2024 około godziny 17.00 na stanowisko kierowania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące poważnego wypadku drogowego z udziałem samochodu i pieszego. W wyniku potrącenia przez samochód zginął na miejscu mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.

📢 Pomoże schudnąć i zadba o serce. Pij codziennie, a efekty będą spektakularne. Napój zrobisz w kilka minut z zaledwie 4 składników Ocet jabłkowy znany jest od lat. Najczęściej stosujemy go w kuchni jako dodatek do potraw, ale także przydaje się on jako środek do pielęgnacji skóry czy włosów. Woda z octem jabłkowym do picia wydaje się nietypowym pomysłem. Okazuje się jednak, że taki napój może mieć pozytywne działanie na naszą figurę, wzmacniać odporność na infekcje, a nawet poprawiać humor. Sprawdź, jak przygotować wodę z octem jabłkowym i jakie jej ilości są bezpieczne do spożycia. Przestrzegamy też, kto nie powinien po nią sięgać.

📢 Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom Zbieramy na mały kontener mieszkalny dla Pana Henryka. Chcemy dać temu wspaniałemu człowiekowi szansę na godne i spokojne życie - tak brzmiał fragment opisu pod zbiórką, którą grupa wrażliwych osób utworzyła w grudniu 2023 roku na portalu zrzutka.pl. "Żadne z nas nie spodziewało się takiego obrotu sprawy, a jednak pozornie niemożliwe stało się możliwym. Wspólnymi siłami w zaledwie kilkadziesiąt godzin od udostępnienia zbiórki uzbieraliśmy pełną sumę, a nawet więcej niż było zaplanowane" - piszą dziś, szczęśliwi, bo pan Henryk ma - dzięki dobrym ludziom - nowy dom. 📢 Rocznica mordu w Wąskim Lesie. Uroczystości odbędą się 12.02.2024. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim zapewnia bezpłatny transport 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali w tym miejscu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych.

📢 Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Ostrów Mazowiecka. Wręczenie zaświadczeń i legitymacji sołeckich nastąpi 23.02.2024 Od 13 stycznia na terenie gm. Ostrów Mazowiecka odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024 - 2029. Uroczyste wręczenie zaświadczeń i legitymacji sołeckich nastąpi 23 lutego podczas sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie Kapitan Maciej Krakowian, pilot samolotu wielozadaniowego F-16, odwiedził w piątek, 2 lutego CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczniów. Maciej "Slab" Krakowian chętnie odpowiedział na wszystkie, liczne pytania zadane przez słuchaczy.

📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal. 📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej. 📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października.

📢 Dzień Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej. Powiatowe obchody odbyły się 12.05.2023 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji w Starej Elektrowni zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Były kwiaty, tort i podziękowania za pracę. 📢 KGW z powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku". 12.02.2023 Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku." Konkurs odbył się po raz pierwszy i cieszył dużym zainteresowaniem. 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 15-letnia Maria i 19-letni Michał zginęli w płomieniach. Śmierć spotkała dwójkę jedynych dzieci ambasadora Polski w Kanadzie Straszna tragedia jaka miała miejsce w poniedziałek rano w Łagowie gdzie w wypadku zginęły trzy osoby przybiera niewyobrażalny wymiar.