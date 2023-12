Przegląd prasy 1.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Publiczna szkoła muzyczna w Ostrowi Mazowieckiej? Radni są podzieleni. Temat poruszono na sesji 29.11.2023”?

📢 Publiczna szkoła muzyczna w Ostrowi Mazowieckiej? Radni są podzieleni. Temat poruszono na sesji 29.11.2023 Szkoła, która ma powstać z inicjatywy miasta ma być pierwszą publiczną (i bezpłatną) placówką kształcenia muzycznego w Ostrowi.

📢 Plac zabaw przy przedszkolu "Kraina Radości" w Ostrołęce będzie dofinansowany z budżetu obywatelskiego. Czy powinien? Chodzi o środki z budżetu obywatelskiego Ostrołęki. Zaplanowano, że z budżetu sfinansowany zostanie projekt pt. "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 Kraina Radości". Jego koszt to 294 tys. zł. Jak zauważa ostrołęczanin, regulamin mówi, że "projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców w godzinach umożliwiających korzystanie zainteresowanym, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy, bez opłat za korzystanie."

📢 Kiedy wypłata dopłat bezpośrednich 2023? Czas na płatności końcowe i ekoschematy, ARiMR zakończyła przelewanie zaliczek Rolnicy dostali już zaliczki dopłat, jednak nie ma w nich płatności za ekoschematy. Do kiedy ARiMR będzie wypłacać rolnikom dopłaty bezpośrednie 2023? Kiedy wypłata płatności końcowych? Tegoroczny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie był bardzo długi i końca dobiegł w lipcu. Ile do hektara i zwierząt dostaje w tym roku gospodarz? Poznaj aktualny stan wypłat dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prasówka 1.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prawie 700 inwestycji w regionie ostrołęckim ze wsparciem sejmiku Mazowsza Aż 681 różnych inwestycji udało się w tym roku zrealizować na terenie regionu ostrołęckiego dzięki wsparciu sejmiku województwa. Ponad 263 mln zł władze regionu przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Nabory do przyszłorocznych programów już trwają. Na realizację 20 programów wsparcia w przyszłym roku sejmik przeznaczył rekordowe 900 mln zł.

📢 Najlepsze gry na PS3, które zachwycają do dziś. Znasz je wszystkie? 7 tytułów, które królowały na konsolach Sony PlayStation 3 Czasy PlayStation 3 to okres dużego przeskoku technologicznego. W porównaniu do poprzedniej generacji gry wyglądały znacznie lepiej, a deweloperzy wydali wiele tytułów wyłącznie w ramach tej platformy. Sprawia to, że fani chętnie wracają do tej ponad 17-letniej już konsoli, by zagrać w zachwycające tytuły sprzed lat. Zobacz najlepsze gry na PS3. 📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi!

📢 To już koniec batalii. Niedziela handlowa w Wigilię przeniesiona! Senat poparł ustawę. Podpis prezydenta zdecyduje o zakupach 10 grudnia To już koniec spekulacji w sprawie zakazu handlu w Wigilię! Sejm przyjął ustawę o przeniesieniu niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia. Także Senat zdecydował o niezgłaszaniu żadnych poprawek. Teraz czekamy już tylko na podpis prezydenta. Czy to rozwiązuje problem? Sieci nadal muszą czekać na zmiany grafików na grudzień. 📢 Uczniowie PSP w Dudach wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym Organizatorem testu jest Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. 29 listopada CES przesłało wyniki dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach, ponieważ do testu podeszło dziewięcioro uczniów tej szkoły.

📢 Atak na uczniów ZSP w Kadzidle 29.11.2023. Nowe informacje o stanie zdrowia poszkodowanych. Śledczy zabezpieczyli też na terenie szkoły noże Podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyliśmy cztery noże, prawdopodobnie jednego z nich do ataku użył sprawca - powiedziała nam prok. Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Zapytaliśmy też o stan zdrowia i poszkodowanych, i sprawcy.

📢 Zjazd Absolwentów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – z roczników 1992/93 i 1993/94 spotkali się ze swoimi wychowawcami– Krystyną Drabot, Jadwigą Twardziak, Ewą Cichowską, Tadeuszem Dąbrowskim oraz młodszymi wychowawcami – Jadwigą Gołębiewską i Mirosławem Sadym podczas Zjazdu Absolwentów.

📢 Gala Hipokrates 2023. Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu w województwie mazowieckim We wtorek, 28 listopada, odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w tegorocznej edycji plebiscytu „Hipokrates” na Mazowszu. Pacjenci docenili najbardziej zaufanych pracowników ochrony zdrowia w całym województwie. Zapraszamy na fotorelację z gali. 📢 Po ataku nożownika w Kadzidle szkoła odwołała zajęcia. W Zespole Szkół Powiatowych zaplanowano spotkania z psychologiem W czwartek w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle nie będzie lekcji - kadra pedagogiczna ma się spotkać z psychologiem. W piątek w szkole odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Te 7 nawyków wydłuży czas pracy smartfonu na jednym ładowaniu baterii Jeśli bateria w twoim telefonie szybko się rozładowuje, to z pewnością zauważyłeś, że jest to dość uciążliwa przypadłość. Niestety, złe nawyki i używanie nieodpowiednich akcesoriów to tylko dwie z kilku przyczyn niskiej żywotności ogniwa. Warto więc poznać kilka dobrych nawyków, które powinno się wyrobić. Dzięki nim żywotność twojego telefonu znacznie się poprawi. Zobacz nasze propozycje.

📢 Iluminacje świąteczne w Ostrołęce już są montowane. Zaświecą 6 grudnia Trwa montaż świątecznych iluminacji na ulicach Ostrołęki. Zostaną zapalone 6 grudnia, w dzień zaplanowanego po raz pierwszy w mieście Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tradycyjnie na Placu Bema stanie ogromna choinka, nie zabraknie cieszących się dużym zainteresowaniem niedźwiedzi, bombek i bałwanka. 📢 Atak nożownika w Kadzidle. 29.11.2023 uczeń Zespołu Szkół Powiatowych zaatakował rówieśników Chwile grozy przeżyli uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Ok. godz. 12.00, podczas lekcji, jeden z uczniów zaatakował nożem rówieśników. Trzy osoby zostały ranne. 📢 Góry zimą są zachwycające! Niezwykłe pejzaże, które skrywa Polska – tym polskim szczytom mróz tylko dodaje uroku Górzyste tereny naszego kraju są pełne cudownych punktów widokowych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – mamy w końcu góry surowe i wysokie, a także łagodne, pełne charakterystycznej delikatności. Nawet najchłodniejsza pora roku sprzyja podziwianiu ich niezwykłej urody – zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia gór zimą. Tym polskim szczytom mróz tylko dodaje uroku. Zobaczcie zachwycające pejzaże uchwycone przez utalentowanych fotografów.

📢 Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach, gmina Rzekuń. Uroczystość odbyła się 29.11.2023 Uroczystości związane z nadaniem imienia oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach odbyły się w środę 29.11.2023. Szkoła na swojego patrona wybrała Janusza Korczaka. To ostatnia placówka w gminie Rzekuń, która pozostawała bez imienia. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości. 📢 Włamał się do lokalu gastronomicznego w Ostrołęce. Mężczyzna jest już w rękach policji 24 listopada ostrołęccy policjanci zostali powiadomieni o włamaniu do jednego z lokali gastronomicznych w Ostrołęce. Po kilku dniach od zdarzenia policja zatrzymała młodego mężczyznę, który przyznał się do włamania i kradzieży. 📢 Wkrótce tysiące Polaków stracą dostęp do TVP. Zmiany zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Koniec starego standardu nadawania W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku.

📢 Ranking Samorządów. Jak wypadły gminy powiatu makowskiego? Ranking promuje zrównoważony rozwój Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ocenia, jak samorządy realizują przemyślaną strategię zrównoważonego rozwoju oraz dbają o potrzeby mieszkańców tj. bezpieczeństwo socjalne, edukację, kulturę i dostęp do infrastruktury publicznej. 📢 Podpalenie samochodu w Ostrowi na ul. Broniewskiego? Monitoring uchwycił 3 mężczyzn. Jest odpowiedź prokuratury W nocy z soboty na niedzielę, (z 4 na 5 listopada) doszło do pożaru samochodu dostawczego zaparkowanego przy ul. Broniewskiego. W momencie przyjazdu straży pożarnej, peugeot był już cały zajęty ogniem. 📢 Carniacy w teatrze. Obejrzeli film, a także zatańczyli i zaśpiewali Mazowiecki Szlak Tradycji to projekt poświęcony kulturze ludowej Mazowsza. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Podstawę projektu stanowią ścieżki tematyczne. Jedną z nich jest muzyka i taniec. W ramach projektu powstają także filmy. Projekcja jednego z nich odbyła się we wtorek 28 listopada w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury na warszawskiej Pradze.

📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci. Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli seniorzy z sześciu gmin. 28.11.2023 We wtorek 28 listopada 2023 w Centrum Kultury w Troszynie uroczyście podsumowany został projekt "Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci". Prowadziło go stowarzyszenie SIŁA (z Janoch w gm. Troszyn), a uczestniczyło w nim 60 seniorów z 6 gmin powiatu ostrołęckiego. Ciekawe zajęcia trwały 8 miesięcy. 📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen. 📢 Jak podnieść poziom magnezu w organizmie? Nie wystarczy sięgać po suplement diety i źródła tego pierwiastka. Zobacz, co jeszcze trzeba robić Niedobór magnezu w organizmie ma średnio 6 na 10 Polaków, choć w niektórych grupach to większość osób. Niebezpieczne skutki dla serca, mięśni i nerwów zwalcza się za pomocą suplementów i leków z magnezem. To jednak nie wystarczy w przypadku błędów w diecie. Wyjaśniamy, jak ich unikać i szybko uzupełnić braki magnezu w organizmie.

📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Ostrołęce wręczono 25.11.2023 medale, odznaczenia i nagrody Oddział Rejonowy i Rejonowa Rada Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce zaprosili na uroczysty jubileusz z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie odbyło się w sobotę 25.11.2023 w OCK. 📢 Najlepsi nauczyciele na Mazowszu wybrani! Wśród nich jest 7 nauczycieli z naszego regionu. Nagrody wręczono 24.11.2023 48 nauczycieli z woj. mazowieckiego odebrało z rąk Elżbiety Lanc wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla nauczycieli-opiekunów stypendystów w projekcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Każdy z nich otrzymał od samorządu Mazowsza nagrodę finansową w wysokości 4 tys. złotych.

📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia.

📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, a przywędrowała ona do nas z Niemiec i Austrii. Z roku na rok jarmarki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W naszym regionie odbędzie się kilka takich jarmarków. Po raz pierwszy odbędzie się w Ostrołęce. Gdzie jeszcze? Sprawdźcie naszą galerię. 📢 Wręczenie medalu im. Wiktora Godlewskiego w Bogutach-Piankach, 22.11.2023 Kapituła medalu im. Wiktora Godlewskiego po raz 31. wręczyła medale osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy przyrodniczej oraz ochronę przyrody. 22.11.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach odbyło się uroczyste wręczenie medali im. Wiktora Godlewskiego. 📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się!

📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne?

📢 Złote Gody w gm. Łyse. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 12 par. Uroczystość odbyła się 14.11.2023 Dwanaście par z gminy Łyse świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji jubilatów w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. 📢 Święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Uroczystość odbyła się 15.11.2023 Dla 22. WOK 15 listopada 2023 r. zawsze będzie datą niezwykle ważną dla historii i tradycji ośrodka.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku. 📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej. 13.06.2023. Zdjęcia 13 czerwca 2023 w Małkini Górnej - przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej - odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska.

📢 Sylwester 2001 w Ostrołęce. Tak bawili się ostrołęczanie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Nowy Rok - 2002 - wielu ostrołęczan przywitało na plenerowej imprezie, przed "pałacykiem". Ze względu na COVID-19 i związane z nim obostrzenia, tegoroczny sylwester nie będzie ani huczny, ani wystrzałowy. Dzisiaj możemy powspominać, jak bawiliśmy się przed laty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed 20 lat.

📢 Ostrołęka. Studniówki 2020. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w sali bankietowej „Olimpia”. 11.01.2020 [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w sali bankietowej „Olimpia”. Maturzyści z I LO odliczają 100 dni do matury. 📢 Miss AWF Warszawa 2019 została Paulina Suchoń [ZDJĘCIA Z GALI] [WYNIKI] W czwartek 23 maja odbyła się tegoroczna gala, podczas której wybrano najpiękniejszą studentkę warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Tradycyjnie wszystko zostało przygotowane z dużą starannością, a publiczność do końca nie miała pewności, kto zwycięży. Ostatecznie korona najpiękniejszej przypadła Paulinie Suchoń, studentce drugiego roku. Zobaczcie zdjęcia z gali!

📢 Akcja dla Szymona Wołynka w Galerii Bursztynowej w Ostrołęce Szymon Wołynek urodził się w czerwcu 2014 r. z wadą wrodzoną, która uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie. Leczenie chłopca jest kosztowne. Od wielu miesięcy rodzinie pomagają wrażliwi ludzie: znajomi i nieznajomi. W Ostrołęce (i nie tylko) odbywają się koncerty, zawody, licytacje z myślą o Szymonku. Kiermasz i kwesta w Galerii Bursztynowej to kolejna akcja.

📢 Dzień Nauczyciela w Ostrołęce. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Dziś w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 📢 Nauczyciele z rejonu nagrodzeni Ponad 160 osób zostało odznaczonych w czasie rejonowego Dnia Edukacji Narodowej, w Kadzidle. Byli to pracownicy szkół z Ostrołęki, Przasnysza, Wyszkowa, Ostrowi Mazowieckiej, Makowa Mazowieckiego i powiatów 📢 Poszukiwani Wyszków

