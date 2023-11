Przegląd prasy 1.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Duże zmiany w prawie od listopada. Wchodzą nowe zasady refundacji leków bez recepty, przyznawania spadków, a także opieki nad seniorami”?

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Duże zmiany w prawie od listopada. Wchodzą nowe zasady refundacji leków bez recepty, przyznawania spadków, a także opieki nad seniorami Nowe zasady dziedziczenia, refundacji leków czy usługi sąsiedzkie to zmiany, które wchodzą w życie od 1 listopada. Oprócz tego na specjalne wsparcie będą mogli liczyć seniorzy, osoby niepełnosprawne, a także pracownicy fizyczni. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w przepisach, które będą obowiązywały od listopada.

📢 Gdzie Robert Lewandowski zakończy karierę? Możliwe i życzeniowe kluby. W Polsce liczą się tylko dwa Czas pędzi nieubłaganie. Wkrótce Robert Lewandowski zmierzy się z pytaniami: kiedy i gdzie zakończyć piłkarską karierę. Które kluby i szerzej kierunki wchodzą w grę? Oto nasze przewidywania.

📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu wie naprawdę niewielu. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto poprawić sobie samopoczucie i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca bez tłumów, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

Prasówka 1.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Lektury szkolne jako zestawy klocków Lego od SI. Musisz to zobaczyć. Niezwykła inspiracja do ciekawych lekcji języka polskiego Jak ciekawie omawiać lektury szkolne? Obecnie pojawia się coraz więcej inspiracji, które mogą spodobać się polonistom. Jedną z nich są ilustracje lektur jako zestawów klocków Lego stworzone przez narzędzia sztucznej inteligencji. Jak wyglądają bohaterowie „Chłopów” jako minifigurki? I w jaki sposób przedstawiony został sklep Wokulskiego z „Lalki”? Tę galerię stworzoną przez SI warto zobaczyć. 📢 Pomysł na obiad. TOP 15 obiadów na listopad. Obiady tanie i rozgrzewające [PRZEPISY] Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w listopadzie. Gdy za oknem szaro i zimno – przygotujcie kolorowe dania, które was rozgrzeją i ucieszą oko. Zapiekanka mięsno-ziemniaczana, makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym, a może piersi z kurczaka w cieście majonezowym? Z pewnością wybierzecie coś dla siebie.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej pogratulował uczennicom SP nr 2 sukcesu w Mistrzostwach Polski SZS Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 2 wywalczyła w niedzielę 29 października 2. miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego. Dzień później – 30 października – uczennice odwiedziły ostrowski ratusz.

📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Galeria plenerowa w Kiełczewie. Wystawa „Światło i blask” ma rozświetlić ponure jesienne dni Od soboty oczy mieszkańców Kiełczewa i wszystkich przejeżdżających przez tą miejscowość cieszy wystawa fotografii „Światło i blask”.

📢 Zderzenie dwóch aut w gminie Andrzejewo. Dwie kobiety zabrane do szpitala Małkińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło między Starą Ruskołęką a Królami Małymi. Dwie kobiety biorące udział w kraksie zostały przewiezione do szpitala. Do wypadku doszło w poniedziałek 30 października 2023. 📢 „Moje wspomnienia z wakacji”. Podsumowanie konkursu plastycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zaprosiła na uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego "Moje wspomnienia z wakacji". Wzięło w nim udział 186 uczestników: w kategoriach: WWR (wczesne wspomaganie rozwoju); przedszkolaki; uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby?

📢 Myszy już dają się we znaki. W chłodne dni szukają schronienia w domach. Podobnie szczury uciekają przed zimnem. Jak je wypłoszyć? Gryzonie to zawsze powód do obaw. Myszy w ogrodzie i domu mogą uszkodzić grządki pełne upraw lub sieci przewodów. W okresie jesienno-zimowym szukają schronienia nie tylko w piwnicach, ale też w ciepłych pomieszczeniach, dopiero na wiosnę wyruszają na żer w terenie. Myszy domowe, polne oraz leśne jedzą wszystko, więc z chęcią zajmują się roślinami, a czasem podgryzają nawet materiały budowlane. Jak wygonić myszy i szczury? 📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Takie emerytury będą w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Które ubrania postarzają? Sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek. 📢 Fryzury wyszczuplające okrągłą twarz. Te cięcia odmłodzą lepiej niż lifting i optycznie odejmą kilka kilogramów Okrągłą twarz możesz wyszczuplić odpowiednią fryzurą. Sprawdź, jakie cięcia ukryją pulchne policzki. Te uczesania są modne i kobiece. Twarz można wysmuklić nie tylko odpowiednim cięciem. Z pomocą przychodzi również koloryzacja włosów. 📢 Opuszczone hotele i kurorty w Europie. Odkryj „zatokę umarłych hoteli” i miejsce, które było zamknięte przez niemal 50 lat Opustoszałe miejsca zawsze roztaczają wokół siebie aurę tajemniczości i dziwnego spokoju. Z niektórymi wiążą się dramatyczne historie, z innymi – brak zysku i porzucenie projektu. Jeżeli jesteście fanami eksploracji takich obiektów, z pewnością do gustu przypadną wam także opuszczone hotele i kurorty w Europie. Gdzie znaleźć „zatokę umarłych hoteli” i miejsce, które było zamknięte przez niemal 50 lat?

📢 Bal Wszystkich Świętych w Ostrowi Mazowieckiej. Bal odbył się w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza 30.10.2023 Pomysłodawcą Balu Wszystkich Świętych "Holy wins" jest parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. W organizację wydarzenia włączyło się również z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza. W balu wzięło udział kilkadziesiąt osób: dzieci, młodzież i dorośli.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zajrzyj do luksusowego domu piosenkarki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków. 📢 Ślubowanie klas pierwszych Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Uroczystość odbyła się 30.10.2023 W sali konferencyjnej Jednostki Wojskowej w Komorowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych z Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Przysięgę złożyło 35 uczniów.

📢 Co można zrobić na obiad dla gości? 11 przepisów na pyszne dania na ciepło, które zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół Spodziewasz się gości na Wszystkich Świętych, ale nie masz pomysłu na danie na ciepło? Zebraliśmy dla ciebie 11 przepisów, które zachwycą twoich gości. Wśród nich znajdziesz potrawy w tradycyjnym, jak i bardziej nowoczesnym wydaniu. Są też przepisy na szybko dla zabieganych. Wszystkie łączy to, że są pyszne i sycące oraz sprawdzą się na każdą okazję. Wypróbuj nasze przepisy na obiad dla gości. 📢 Stroiki na plastrze drewna są najładniejsze. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Zderzenie samochodu osobowego z dzikim zwierzęciem na DW 627 w Treblince W niedzielę 29 października około godziny 18:20 do ostrowskich służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i zwierzęcia na DW 627 w Treblince. 📢 Zmiana organizacji ruchu w Makowie Mazowieckim przy cmentarzu Nowa, czasowa, organizacja ruchu będzie obowiązywać od wtorku 31.10.2023 do 2.11.2023 do godz. 7.00. Co więcej, burmistrz informuje o darmowej komunikacji miejskiej. 📢 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Artur Nacht-Samborski. Wejrzenia” w Ostrołęce W niedzielę 22.10.2023 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce można było podziwiać prace artysty Artura Nacht-Samborskiego. Po wystawie oprowadziła zwiedzających kurator wystawy.

📢 Anna Mordzińska z gminy Rzekuń obchodziła swój jubileusz. Ma sto lat Anna Mordzińska mieszka w Ławach, gmina Rzekuń. W piątek 29.10.2023 odwiedzili jubilatkę samorządowcy.

📢 Otwarcie sezonu morsowego w Ostrowi Mazowieckiej. Morstrowiaki już po pierwszej kąpieli. Otwarcie sezonu odbyło się 28.10.2023 Ostrowskie morsy rozpoczęły sezon na zimne kąpiele. Otwarcie sezonu odbyło się na miejskim stawie, a w wydarzeniu wzięły udział zaprzyjaźnione kluby z województwa mazowieckiego i podlaskiego. 📢 Jubileusz 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego w Myszyńcu W myszynieckiego bazylice mniejszej zainaugurowane zostały w sobotę 28 października obchody 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Rywalizowali młodzi adepci pływania ze wszystkich ostrołęckich klubów W sobotę 28 października 2023 w ostrołęckim Parku Wodnym Aquarium zorganizowane zostały Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Imprezę zorganizowali: UKS Piątka, WOPR-OS Ostrołęka i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach rywalizowały dziesiątki młodych adeptów pływania. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Ciekawy projekt dla ostrołęckich seniorów - „Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima”. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób Dobiegł końca trzeci projekt współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla Seniorów” pt. „Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima” – informuje ratusz. 📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce".

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego. 📢 Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Seniorzy rozmawiali m.in. o zdrowiu W czwartek 26.10.2023 w WSAP w Ostrołęce odbyło się spotkanie adresowane do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego – w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda już niebawem zawita do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Wypadek w Karniewie na drodze krajowej nr 60. 24.10.2023 doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 października ok. godz. 14.00.

📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień. 📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona.

📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+).

📢 Piknik rodzinny w Zakrzewie-Kopijkach. Piknik odbył się pod hasłem "ZintegrujMy się" 17.09.2023 W niedzielę, 17 września na boisku w Zakrzewie Kopijkach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zakrzewiacy”. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł Daniel Milewski.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w hali im. A. Gołasia. W tym roku w tej szkole uczyć się będzie ponad 900 uczniów.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Olszewie-Borkach. 21.05.2023. Zdjęcia Zobaczcie zdjęcia z uroczystości pierwszokomunijnej w Olszewie-Borkach. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 7.05.2023. Zdjęcia W niedzielę 7 maja 2023 do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 65 dzieci (ze SP 1 w Ostrołęce i SP z Dzbenina, gm. Rzekuń).

📢 Ostrołęka. I LO pożegnało tegorocznych maturzystów. Zakończenie roku szkolnego. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 maturzyści w całej Polsce kończą edukację szkolną i przygotowują się do egzaminów maturalnych. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza andrzejkowa odbyła się 26.11.2022 W sobotę 26.11.2022 w Biesiadzie odbyła się impreza andrzejkowa. 📢 Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej. 1.11. 2022. Zdjęcia Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. 📢 Cmentarz wojenny w Małkini Górnej 1.11.2022. Zdjęcia W Małkini Górnej na niewielkim cmentarzu przy ul. Leśnej znajdują się groby żołnierzy poległych w roku 1920 i cztery mogiły zbiorowe z okresu II wojny światowej, w których pochowanych jest 12 żołnierzy polskich, poległych we wrześniu 1939 r.

Mieszkańcy Małkini dbają o miejsce żołnierskiego spoczynku - cmentarz jest regularnie sprzątany, a na grobach płoną znicze.

📢 40-lecie "Tygodnika Ostrołęckiego". Jubileuszowa gala odbyła się 18.10.2022 w hotelu Korona Uroczysta gala z okazji 40-lecia Tygodnika Ostrołęckiego odbyła się we wtorek 18.10.2022 w hotelu Korona. Razem z nami świętowali przyjaciele Tygodnika, parlamentarzyści, samorządowcy, patroni gali, za co chcemy wszystkim serdecznie podziękować.

📢 Wielki Finał Loterii SuperLokata w Ostrowi Mazowieckiej. Kto wygrał samochód w loterii Banku Spółdzielczego? Wyniki, zdjęcia W niedzielne popołudnie, 2 października odbył się Wielki Finał Loterii SuperLokata Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Finał odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Nagrodą główną w loterii był samochód osobowy Hyundai Kona z automatyczną skrzynią biegów wart prawie 95 tys. zł. Oprócz samochodu można było wygrać ponad 40 innych nagród. Łączna wartość wszystkich nagród wyniosła 200 tys. zł.

📢 Cmentarz w Dąbrówce (gmina Lelis) przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Dąbrówce w gminie Lelis.

📢 Ostrów Maz. Artur Stolarczyk, szef oddziału ortopedii, o pasji do medycyny i początkach swojej zawodowej drogi Ostrów Maz. O mały włos nie został prawnikiem. Niewiele też brakowało, by był ogrodnikiem. Na szczęście dla pacjentów z Ostrowi Mazowieckiej (i nie tylko), jego zawodowe losy potoczyły się zupełnie inaczej. Nieocenioną rolę odegrała w tym wszystkim słynna już "ucieczka przed wojskiem". 📢 Ostrołęczanie i mieszkańcy powiatu ostrołęckiego w 2000 roku. Tak wyglądali. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Młodsi i starsi, znani i nieznani. Łączy ich jedno - w 2000 roku byli bohaterami naszych artykułów. 📢 Ostrołęka. Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej w Ostrołęce otwarty, 2.12.2019 Ostrołęka. Szpital w Ostrołęce zakończył prace związane z utworzeniem Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej. To trzeci taki ośrodek na Mazowszu (pozostałe znajdują się w Warszawie). - Specjalistyczne urządzenia, dobrze przygotowana kadra i szansa na to, by zawały nie tylko leczyć, ale też pacjentów, którzy je przeszli, rehabilitować - mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia placówki.

📢 Czarek Olszewski i jego piękna blondyna Piękna studentka prawa z Białegostoku przyjechała do Ostrołęki z naszym tancerzem, zwycięzcą Tańca z Gwiazdami 📢 Dusza mojego osiedla