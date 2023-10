Przegląd prasy 1.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Często bierzesz paracetamol na ból głowy? Warto być ostrożnym, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków.

📢 Kobiecy golf wciąż zadziwia: najpiękniejsza sportsmenka świata ma konkurentkę Bri Teresi, zwolenniczkę Trumpa, która sprzeciwia się LGBT Bri Teresi, zdeklarowana zwolenniczka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłosiła niedawno, że rezygnuje z pracy modelki w firmie produkującej bieliznę „Honey Birdette” w związku z wykorzystywaniem przez tę markę osoby transpłciowej do promowania damskiej bielizny.

Prasówka 1.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festyn w Jankach Młodych - "Z Jankowiankami zadbaj o zdrowie", 30.09.2023 Strefa konsultacji medycznych, strefa konsultacji fizjoterapeutycznych, strefa leczenia śmiechem, stoiska policji, straży pożarnej, atrakcje dla dzieci - bogaty program przygotowało KGW Jankowianki na sobotnią (30.09.2023) imprezę, która odbywa się przy świetlicy wiejskiej.

📢 Narodowe Czytanie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim Narodowe Czytanie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim miało miejsce 29 września - przy okazji Dnia Głośnego Czytania. 📢 Kurpiowskie Grzybobranie w Zalasiu gm. Łyse. Trzecia edycja wydarzenia odbyła się 30.09.2023. Zdjęcia, wyniki Po godz. 10.00 uczestnicy wydarzenia wyruszyli na grzybobranie. Kurpiowskie Grzybobranie odbywa się w Zalasiu po raz trzeci. Towarzyszą mu m.in. występy lokalnych artystów, degustacje dań regionalnych, prezentacje KGW, animacje. 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 30.09.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Drużyna harcerska "Pogodni" z Ostrowi Mazowieckiej powstała dokładnie 30 lat temu. 29.09.2023 obchodziła jubileusz. Zobaczcie zdjęcia Drużyna Harcerska "Pogodni" działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Harcerze pod opieką drużynowej Grażyny Dudy właśnie obchodzili piękną rocznicę, którą uczcili wieczornicą. 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zobacz Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

📢 Otrzęsiny klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu Maturzyści w tajemnicy przygotowali otrzęsiny pierwszych klas. Pierwszoklasiści mieli do wykonania wiele oryginalnych zadań sprawnościowych, nie zabrakło picia mleczka oraz malowania twarzy- wszystko w przyjaznej atmosferze zabawy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Piaskowiec modrzak. Grzyb, który po dotknięciu robi się niebieski. Piaskowiec modrzak jest jadalny. Spotkaliście go? Piaskowiec modrzak to grzyb, który po dotknięciu natychmiast przybiera piękny, niebieski (modry) kolor. Właśnie ze względu na tę nietypową barwę nie wszyscy go zbierają.

📢 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andrzejewie dobiegła końca. Budynek został odebrany 27.09.2023 W środę, 27 września odbył się uroczysty odbiór budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Celem projektu była poprawa walorów estetycznych, technicznych i funkcjonalnych budynku szkoły. 📢 Jak modnie urządzić mieszkanie w bloku? Musisz zobaczyć to na zdjęciach. Też możesz zamieszkać w takich wyjątkowych wnętrzach To przytulne mieszkanie w stolicy zlokalizowane jest na najwyższym piętrze. Właściciel wygrał los na loterii, bo może napawać się wyjątkowym widokiem z okien na korony drzew. Zobacz, jak architekci przeprojektowali wnętrze, żeby nie tylko zyskać przestrzeń, ale też cieszyć oczy zielenią w sercu miasta. Projektanci udowadniają, że warto zdecydować się czasem na generalny remont i wyburzenie ścian, żeby zyskać wyjątkową przestrzeń do życia.

📢 Inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego w Myszyńcu Dzwonnica przy myszynieckiego bazylice mniejszej staje się powoli centrum kulturalnym dla miasta i gminy. Przez kilka dni w tym obiekcie odbywał się cykl imprez pod nazwą "Noce w Dzwonnicy". W środę 27 września zebrali się tu śpiewacy z kilku okolicznych gmin kurpiowskich. Było to inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego. 📢 Plebiscyt Pupil Roku trwa. Można już głosować. Zobaczcie psy z Ostrołęki Nasi Czytelnicy co roku mają wspaniałą okazję, aby pokazać, jak bardzo kochają swoje zwierzaki, zgłaszając je do akcji PUPIL ROKU. W jej ramach stworzymy wielką, internetową galerię pupili wszelkich gatunków. Zobaczcie psy z Ostrołęki oraz dowiedzcie się więcej o tym plebiscycie. Czekają cenne nagrody!

📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wąsewie. Zawody odbyły się 24.09.2023, wygrali druhowie i druhny z OSP Wysocze Oprócz drużyn reprezentujących ochotnicze straże pożarne z gminy Wąsewo w zawodach gościnnie wystąpiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Prostyni. 📢 Złote Gody w Bogutach-Piankach. 21.09.2023 11 par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego W czwartek, 21 września jedenaście par małżeńskich z gminy Boguty-Pianki obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji pary otrzymały pamiątkowe medale, które nadaje prezydent RP.

📢 Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Nawiedzony dom w Grabowie? Mystery Hunters z wizytą w powiecie ostrowskim. Spędzili noc w opuszczonym domu Mystery Hunters to łowcy tajemnic, którzy starają się wyjaśniać zjawiska niewyjaśnione. Niedawno odwiedzili Grabowo - wieś w gm. Zaręby Kościelne, ponieważ dowiedzieli się, że znajduje się tu opuszczony od 30 lat dom. Postanowili sprawdzić, czy dom skrywa w sobie jakieś tajemnice.

📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie co pójdzie pod młotek we wrześniu i październiku 2023 W galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce, 14.09.2023 Wręczenie dyplomów stypendystom odbyło się w czwartek 14.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego.

📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo.

📢 Nowy kierownik Posterunku Policji w Kadzidle. Sebastian Borowiecki zastąpił Rafała Dąbrowskiego Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski powierzył obowiązki na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Kadzidle nadkom. Sebastianowi Borowieckiemu. Dotychczasowy kierownik na tym stanowisku kom. Rafał Dąbrowski został awansowany i pełni służbę w sąsiedniej jednostce. Uroczyste przekazanie obowiązków nastąpiło 13 stycznia.

📢 Różan. Cmentarz parafialny w Różanie (powiat makowski). Zdjęcia Nekropolię w Różanie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku 📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Ostrołęczanka Agnieszka Białobrzewska-Kasprzak w nowym programie Doroty Wellman pt. "Inspirujące kobiety". Zdjęcia Agnieszka Białobrzewska-Kasprzak, znana też jako "Atamanka" - podróżniczka, nauczycielka, fotograf, właścicielka przedszkola, a także lokalnego portalu informacyjnego, wreszcie... kontrolerka biletów w autobusach komunikacji miejskiej, bohaterką programu, który w kwietniu 2021 zadebiutuje na antenie TVN Style.

📢 Studniówki 2020. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w regionie - subiektywny przegląd [ZDJĘCIA] Studniówki 2020. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w regionie - subiektywny przegląd. Obejrzyjcie zdjęcia. 📢 Wszystkich Świętych 2019. Cmentarz w Czarni, 1.11.2019 Czarnia. Nabożeństwo na cmentarzu prowadził proboszcz parafii k. kan. Wiesław Pac. Z kolei ks. Tadeusz Leniewski dokonywał poświęcenia mogił, które powstały w ostatnim roku.

📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych. 📢 Ostrołęka. Zespół "De-em" podsumował rok widowiskiem tanecznym "Alicja w krainie czarów" [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Zespół "De-em", prowadzony przez Małgorzatę Wójcik, widowiskiem tanecznym podsumowuje rok pracy. 07.06.2019 w OCK zaprezentowały się wszystkie grupy (cztery).

📢 Międzynarodowy Dzień Kawy - najlepsze memy i demotywatory o napoju, bez którego wiele osób nie potrafi się obejść 29 września przypada Międzynarodowy Dzień Kawy. Blisko 3/4 Polaków pije ten napój codziennie, a wielu z nas wręcz nie potrafi się bez niej obejść. Zobaczcie najzabawniejsze memy i demotywatory z kawą w roli głównej. 📢 Festiwal biegowy "Zabiegaj o Borki" [WIDEO, ZDJĘCIA] Już po raz szósty w gminie Olszewo-Borki zorganizowany został festiwal biegowy pod nazwą "Zabiegaj o Borki". Do rywalizacji przystąpiły dzieci, a po nich na trasę wyruszyli doświadczeni biegacze. 10-kilometrowy bieg odbywał się w dużym upale, lecz nie zabrakło dobrych wyników.

📢 Nowe grzechy: Facebook, palenie mułem, dręczenie zwierząt. Z czego się spowiadać na Wielkanoc? Zrób rachunek sumienia LISTA GRZECHÓW Z czego się spowiadać? Oto nowa lista grzechów wzbogacona o takie przewinienia, które dopiero w tym roku jaskrawo pokazują, że z niektórych grzechów nie zdawaliśmy sobie sprawy. Wielki Tydzień za pasem, a to okazja do przeprowadzenia rachunku sumienia. Wielu katolików przystąpi do świątecznej spowiedzi przed Wielkanocą. Ważny jest rachunek sumienia. Robiąc go, należy znać nowe kategorie grzechów, które popełniamy. 📢 Święto Mleka w Płoniawach - Bramurze [ZDJĘCIA] Ponad dwudziestu wystawców wzięło udział w tegorocznej Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach - Bramurze. Wystawa odbyła się już po raz 17. i przyciągnęła gości z całego regionu. 📢 Poszukiwani listami gończymi z Wyszkowa (ZDJĘCIA) Publikujemy zdjęcia osób poszukiwanych listami gończymi z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego.

