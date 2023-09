Przegląd prasy 1.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 1.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 1.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 1.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 1.09? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły i stawki! Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

Prasówka 1.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 31.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Nowy Volkswagen Passat. Zobacz jak wygląda. Mamy zdjęcia! Volkswagen świętuje światową premierę nowej generacji Passata Varianta i prezentuje pierwsze zdjęcia i informacje dotyczące tego samochodu. Już za kilka dni samochód zostanie po raz pierwszy zaprezentowany publiczności na targach IAA Mobility w Monachium (5-9 września). Nowy Passat z nadwoziem kombi zostanie wprowadzony na rynek w pierwszym kwartale 2024 r. Do tej pory sprzedano ponad 34 miliony egzemplarzy Passata – to jeden z najlepiej sprzedających się modeli Volkswagena po Golfie, a przed Garbusem.

📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 31.08.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 31.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 To nie chwast, to składnik sałatki! Czy warto zbierać dzikie rośliny? Poszukaj ich w okolicy Wiele roślin, które ignorujemy i traktujemy jak niechciane chwasty, okazują się być bogatymi w składniki odżywcze dzikimi roślinami, które można jeść. Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, aby móc korzystać z bogactwa natury. Z Katarzyną Banaś, twórczynią projektu „Sianko”, rozmawiamy o naturze w mieście, uważności na to, co nas otacza, jadalnych chwastach i tym, jak cieszyć się przyrodą każdego dnia. – Chyba nie znam takiej rośliny, która nie miałaby dla nas pozytywnego zastosowania – mówi przyrodniczka.

📢 Marcel Litwa choruje na białaczkę. Trwa zbiórka krwi dla chłopca. Chorobę zdiagnozowano w sierpniu Do pierwszych dni sierpnia nic nie wskazywało na to, że chłopiec jest chory. Objawy pojawiły się nagle, a diagnoza była druzgocąca. Białaczka.

📢 Trasa S8 w Warszawie zalana. Intensywne opady deszczu zmieniły jezdnię w rzekę. Korek na ponad 10 kilometrów Od rana w Warszawie trwają intensywne opady deszczu. W ich wyniku zalana została trasa S8. Sparaliżowane są obydwie jezdnie na wysokości Bielan. Nie można przejechać ani w kierunku Poznania, ani w kierunku Białegostoku. Korek ma już ponad 10 kilometrów długości, a utrudnienia mają potrwać przez kilka godzin. Szczegóły poniżej.

📢 Nowy asfalt na trzech odcinkach dróg w Ławach w gminie Rzekuń. 30.08.2023. Zdjęcia Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem i wykonaniem nakładek asfaltowych na trzech odcinkach dróg gminnych w Ławach. Gmina na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych z Polskiego Ładu. 📢 Buty jesienne modne w sezonie 2023. Krzan i Woźniak-Starak sięgnęły po model, który kiedyś kojarzył się z kiczem, teraz to hit Buty na jesień powinny być nie tylko modne, ale też praktyczne i wygodne. Iza Krzan, Agnieszka Woźniak-Starak oraz wiele innych celebrytek wybrało model kiedyś wzbudzający niemałe kontrowersje, a dziś zyskujący na popularności. Podpowiadamy, jak go nosić, a także, po jakie jeszcze jesienne buty gwiazdy sięgają już teraz. Zobacz, gdzie i w jakiej cenie można kupić podobne.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach. 📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek na placu budowy szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia Plac budowy nowej szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej odwiedził w poniedziałek 28 sierpnia 2023 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Razem z nim do Ostrowi przyjechał poseł Daniel Milewski, 📢 Tyle zarabia żołnierz. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Zaginiony mężczyzna z pow. ostrołęckiego został odnaleziony w Pienicach. Zauważył go mieszkaniec 25.08.2023 Mieszkaniec Pienic zainteresował się losem starszego mężczyzny, który przeszedł przez jego posesję. Podszedł, aby z nim porozmawiać. Później okazało się, że to zaginiony mieszkaniec pow. ostrołęckiego.

📢 Dynia wrosła w ogrodzenie. Taki okaz sfotografowała czytelniczka Kinga z Ostrowi Mazowieckiej Był fajny pomidor, to ja też się pochwalę fajną dynią mojej mamy - napisała do nas czytelniczka Kinga z Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Lawenda – najmodniejsza dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz.