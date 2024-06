Przegląd prasy (1.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Trwa walka o sprawność Kasjana Godlewskiego z Ostrołęki. Przeczytaj historię 15-latka Kasjan Godlewski ma 15 lat. Trenuje piłkę nożną. To jego największa pasja, wiąże z nią swoją przyszłość. Niestety uległ poważnej kontuzji. Przed nim operacja ortopedyczna, leczenie i rehabilitacja. Możesz wspomóc chłopca, dla którego została założona zbiórka.

📢 Chcesz mieć kwiaty przez całe lato? To łatwe! Wystarczy posadzić te rośliny. Polecamy 11 najdłużej kwitnących, które ozdobią balkon i ogród Balkony i rabaty przez całe lato tonące w kwiatach wyglądają pięknie, ale często wydają się możliwe do osiągnięcia tylko na zdjęciach. To nieprawda. Jest sporo roślin, które wspaniale kwitną przez całe lato, a nawet dłużej. Polecamy super kwiaty, które kwitną najdłużej. Zobacz, co warto posadzić w ogrodzie i na balkonie.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrołęka. Podpalacz zatrzymany. Spalił parasole na Placu Wolności Ostrołęccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który z poniedziałku na wtorek (z 27 na 28.05.2024) podpalił parasole znajdujące się w sąsiedztwie cukierni na Placu Wolności. Ostrołęczanin usłyszał już zarzuty.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 31.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 31.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 31.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 31.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 31.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 31.05.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź! 📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 31.05.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków. 📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Procesja przeszła ulicami miasta 30.05.2024 Ulicami Ostrowi przeszło kilka tysięcy wiernych. Najliczniejsza byłą procesja parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To największa i najstarsza parafia w mieście. 📢 Boże Ciało w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia procesji z miejskich parafii, 30.05.2024 W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Zobaczcie zdjęcia z procesji z trzech ostrołęckich parafii: Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego, parafii pw. Zbawiciela Świata oraz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Procesje przeszły ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia z procesji z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 30.05.2024 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję, która miała miejsce w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. 📢 Boże Ciało w Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję z Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Wypadek w Sulęcinie-Kolonii na trasie Ostrów Mazowiecka - Łomża, na W677. Wypadek zdarzył się 30.05.2024 Do zdarzenia doszło przed godz. 12:00 na "starej łomżyńskiej" - trasie W677 w rejonie miejscowości Sulecin-Kolonia. Zderzyły się dwa samochody osobowe: bmw i vw golf. Do szpitala trafiły 3 osoby.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 30.05.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Małkini Górnej. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zaprosił ósmoklasistów 22.05.2024 r. „Witajcie w naszej bajce!” – usłyszeli na powitanie ósmoklasiści przybyli na Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. "Staszic" zaprosił ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną w czasie Dnia Otwartego. Zaproszenie przyjęło ponad 40 uczniów z gminy Małkinia Górna.

📢 Imprezy w Ostrowi Mazowieckiej. Długi weekend w powiecie ostrowskim 30.05 - 3.06.2024 Zobaczcie, co się będzie działo w Ostrowi i pow. ostrowskim. Gdzie warto wybrać się z dzieckiem? Szczegóły w galerii. 📢 Wypadek na drodze Pieńki Wielkie - Czyżew. 28.05.2024 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe: bmw i audi. Osoby poszkodowane samodzielnie opuściły pojazdy. 📢 Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Już od 20 lat Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne uwrażliwiają młodzież na piękno przyrody, służą pogłębianiu wiedzy ornitologicznej oraz kształtują zachowania proekologiczne. 27.05.2024 r. na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego odbyły się 20. Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne - największe cykliczne wydarzenie ornitologiczne północno-wschodniego Mazowsza organizowane przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim i Starostwo Powiatu Ostrowskiego.

📢 Rocznica bitwy pod Nagoszewem. 28 maja odbyła się msza polowa pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku 3 czerwca 1863 roku w Nagoszewie odbyła się bitwa, w której oddziały dowodzone przez Maksymiliana Broniewskiego (wsparte przez okolicznych mieszkańców) zostały zaskoczone przez wojska rosyjskie. Obie strony odniosły znaczne straty, a powstańcy musieli uciekać z pola bitwy. Ponadto, mieszkańcy Nagoszewa podpalili własne zagrody i ponieśli śmierć wraz z Rosjanami, którzy w nich się ukryli. 📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Rajska posiadłość Filipa Chajzera – jacuzzi, plaża i cudny widok. Dom Filipa Chajzera jest na sprzedaż. Możesz zamieszkać na Mazurach Wyjątkowy dom Filipa Chajzera jest wystawiony na sprzedaż. Posiadłość w malowniczej okolicy zachwyca. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur, a jednego z nich chce się pozbyć. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. Jeden z nich możesz kupić za mniej niż 3 miliony złotych! 📢 Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024 26 maja w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle sporo się dzieje. Organizatorzy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej - przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. 📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej W niedzielę, 26 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. 26.05.2024 do sakramentu przystąpiło 20 dzieci Termin I Komunii Świętej w Czarni wyznaczono na niedzielę 26 maja 2024. Do sakramentu przystąpiło 20 dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie klas trzecich że szkół podstawowych w Czarni i w Surowem. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 WSAP w Ostrołęce zaprosił 25.05.2024 na juwenalia: były pokazy, koncerty i atrakcyjne nagrody do wylosowania Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce zaprosiła w sobotę 25.05.2024 na "wsaponalia". Tego dnia na placu przy budynku szkoły wyższej stanęła scena, na której zaprezentowały się lokalne zespoły, były też stoiska z usługami, gastronomiczne oraz promocyjne. Wieczorem odbędą się koncerty i impreza z DJ-em. 📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni zintegrował mieszkańców gminy Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja. W gminie Czarnia obchody tego święta zostały przesunięte na czwartek 23 maja. Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni miał na celu integrację osób w różnych przedziałach wiekowych.

📢 „Radość z nauki” – pokaz w małkińskim GOKiS-ie rozpoczął się wybuchowo. Potem było jeszcze ciekawiej Matematyka, chemia, fizyka – to przedmioty, które sprawiają problemy znacznej części uczniów. Pokaz „Radość z nauki” udowodnił, że chemia – choć czasem wybuchowa – wcale nie musi być straszna. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja grupa 46 dzieci z klasy III C i III D ze Szkoły Podstawowej w Dudach przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Dzieci po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa Dzieci z klasy IIIa i III b Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu oraz dzieci z Raków w niedzielę 12 maja po raz pierwszy uczestniczyły w sakramencie Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w kościele pw. Św. Jana Kantego.

📢 Święto Konstytucji 3 Maja - tak obchodzono je 3.05.2024 w Troszynie W piątkowe popołudnie 3 maja 2024 w troszyńskim amfiteatrze spotkało się kilka pokoleń mieszkańców gminy. Przedstawiciele kilku pokoleń występowali też na scenie. Była to uroczystość patriotyczna.

📢 OSP Gleba obchodzi 60-lecie. Uroczystość jubileuszowa połączona z obchodami Dnia Strażaka odbyła się 28.04.2024 To ważne dla strażaków z Gleby, ale i całej lokalnej społeczności święto rozpoczęło się mszą świętą. Potem bohaterowie uroczystości oraz ich goście przenieśli się na pobliski plac. Tutaj była mowa o historii OSP w Glebie, strażakom wręczono odznaczenia i medale, a pod adresem jubilatki padło wiele ciepłych słów. I oczywiście dostała urodzinowe prezenty. 📢 Fort nr 4 w Różanie oficjalnie otwarty 4.04.2024. Jest tam taras widokowy, siłownia, altana, plac zabaw i ścieżki spacerowe Fort nr 4 w Różanie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości. Miejsce jest oblegane w ciepłe dni. Jego oficjalnego otwarcia dokonano jednak dopiero w czwartek 4.04.2024.

📢 Ostrołęka. Boże Ciało 2022. Procesja z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. 16.06.2022. Zdjęcia Procesja z kościoła pw. św. Franciszka przeszła ulicami osiedla Kwiatowego.

📢 Ostrołęka. ROD Energetyk. Zobaczcie jak wyglądają działki rekreacyjne w mieście. 30.06.2021 r. Zdjęcia Sezon działkowy w pełni. Odwiedziliśmy Rodzinne Ogródki Działkowe Energetyk. Działkowicze hodują warzywa, owoce, inni stawiają na kolorowe kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę jako miejsce odpoczynku: z hamakami, basenami i miejscem zabaw dla dzieci. 📢 Kadzidło. Boże Ciało 2021. Procesja w parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle. 3.06.2021. Zdjęcia Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy wyruszyła po mszy św. z godziny 11.00.

📢 MEMY na Dzień Dziecka 2021. Najlepsze i najnowsze śmieszne obrazki i zdjęcia na Dzień Dziecka Zobacz memy na Dzień Dziecka 2021. Najlepsze i najnowsze śmieszne obrazki i zdjęcia na Dzień Dziecka. Memy na Dzień Dziecka 2021. Pierwszego czerwca swoje święto obchodzą wszystkie dzieci. W internecie jak zwykle roi się od memów o najmłodszych i ich święcie. Internauci jak zwykle nie zawiedli i przyszykowali porcję zabawnych obrazków. Zobaczcie najlepsze memy na dzień dziecka! Pamiętając o wszystkich dzieciach i śmiejąc się razem z nimi składamy wszystkim milusińskim najserdeczniejsze życzenia!