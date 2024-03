Przegląd prasy (1.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 1.03.2024”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 1.03.2024 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (1.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S7u, Zamienie - Lesznowola (3. km na odc. 0,8 km) Prace gwarancyjne.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.03.24

📢 Od 1 marca z Ostrowi znikają całodobowe dyżury aptek. Zmieniły się przepisy, nie ma chętnych do finansowania dyżurów W całej Polsce z dniem 1 marca mają zniknąć całodobowe dyżury aptek, a przynajmniej to, jak funkcjonowały do tej pory. Ta decyzja bardzo nie podoba się mieszkańcom, którzy do nas dzwonią, ale także wyrażają swoje niezadowolenie na portalu społecznościowym. "To jest uderzenie w bezpieczeństwo mieszkańców. Pieniądze na nocne dyżury aptek muszą się znaleźć!"

📢 Tak wyglądał w przeszłości zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi i pow. ostrowskim. Co się będzie działo 1.03.2024? Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaplanowano w Ostrowi, Wąsewie i Broku. Przeczytajcie szczegóły.

📢 Wygładzą głębokie zmarszczki jak lifting i botoks. Te tanie kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 29.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Wybory samorządowe 2024 w Ostrołęce: skład komisji, dyżury Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące składu komisji wyborczej w Ostrołęce oraz godzin pełnienia przez nich dyżurów. 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika na rajskiej wyspie. Tak muzyk urządził się nad oceanem. Tu mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Ostrołęccy policjanci przechwycili prawie 26 tysięcy nielegalnych papierosów Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali mieszkańca Ostrołęki, który posiadał znaczną ilość papierosów bez polskich znaków akcyzy. 📢 Oszustwo internetowe. Mieszkanka Ostrołęki straciła ogromną sumę pieniędzy 50-letnia mieszkanka Ostrołęki uwierzyła internetowemu oszustowi. Kobieta skuszona szybkim zyskiem sama dała oszustowi dostęp do swojego konta, a także scan swojego dowodu osobistego, po czym potwierdzała transakcję. 📢 Policjant po służbie rozpoznał i zatrzymał sprawcę kradzieży z włamaniem. Do zatrzymania doszło w Czerwinie. 28.02.2024 Mł. asp. Robert Gumkowski z Posterunku Policji w Czerwinie w czasie wolnym od służby rozpoznał sprawcę kradzieży z włamaniem i go ujął. Po obezwładnieniu mężczyzny policjant powiadomił o sytuacji dyżurnego, który skierował na miejsce policyjny patrol.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz zdjęcia wszystkich kandydatów Kto będzie walczył o fotel burmistrza w zbliżających się wyborach samorządowych? Przeczytajcie.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 29.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Hala sportowa powstanie przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu. 28.02.2024 na sesji rady gminy podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy 28 lutego 2024 na sesji rady gminy podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy obiektu sportowego.

📢 Tak się kiedyś mieszkało na polskiej wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Pelikany to zmora wielu kobiet. Nieestetycznie zwisająca skóra może być powodem kompleksów. Zobacz, co pomaga na obwisłe ramiona? Pelikany, czyli zwisająca skóra na rękach to powód kompleksów wielu kobiet. Sprawdź, jakie ćwiczenia i zabiegi medycyny estetycznej pomogą ci z nią walczyć. Zobacz, także jak je ukryć odpowiednimi ubraniami.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Świetlica wiejska w Nożewie straszy swoim wyglądem. O jej remont starają się m.in. sołtys i radny W świetlicy wiejskiej w Nożewie kiedyś znajdowała się szkoła. Wtedy budynek tętnił życiem. Obecnie spotyka się tu młodzież, a także sporadycznie odbywają się spotkania wiejskie. Budynek jednak jest w złym stanie technicznym. O jego remont od dłuższego czasu walczy sołtys wsi. 📢 Akcja Góra Grosza w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - podsumowanie kolejnej edycji Jak co roku w SP w Starym Lubotyniu odbyła się zbiórka monet pod nazwą Góra Grosza, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym.

📢 Tak mieszka Sandra Kubicka – ukochana Barona z „The Voice Kids”. Trzypiętrowa willa robi spore wrażenie! Okna aż po sufit i meble z USA Sandra Kubicka od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Aleksandrem Baronem – znanym muzykiem oraz jurorem „The Voice of Poland” oraz emitowanym obecnie „The Voice Kids”. Modelka i prowadząca program „Love me or leave me” mieszka w przestronnym domu pod Warszawą. Zobacz, jak stylowo urządziła się Sandra Kubicka! 📢 Plebiscyt Sportowiec Roku 2023 w województwie mazowieckim. Laureaci odebrali nagrody 26.02.2024 na gali w Muzeum Sportu w Warszawie W poniedziałek 26.02.2024 na terenie Muzeum Sportu, mieszczącego się w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odbyło się rozdanie nagród w ramach Gali Regionalnej Plebiscytu Sportowego 2023 w województwie mazowieckim. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Nagrody wręczono odznaczonym na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim. Są sportowcy także z naszego regionu. Gratulujemy.

📢 Może doprowadzić do nagłej śmierci. Sprawdź 15 czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy żylnej. Od czego powstają zakrzepy krwi? Zakrzepica powoduje powstawanie zakrzepów krwi w żyłach powierzchownych lub głębokich, a także zatorów płucnych. Skrzepliny utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Gdy skrzepy oderwą się od ścian naczyń krwionośnych mogą przepłynąć wraz z prądem krwi do serca lub płuc. Taka sytuacja może doprowadzić do nagłej śmierci. Zakrzepica rozwija się początkowo nie dając żadnych objawów. Jej wystąpieniu sprzyjają pewne czynniki, które można zredukować, aby nie dopuścić do jej rozwoju. Sprawdź, jak zapobiegać tej groźnej chorobie! 📢 Socjolog Krzysztof Jodłowski gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Rozmawiano o klimacie We wtorkowy wieczór, w ostrowskiej bibliotece odbyło się ciekawe spotkanie. Jego gościem był Krzysztof Jodłowski: socjolog, wieloletni badacz jakościowy, który zajmuje się społeczną adaptacją do zmian klimatu, czyli - mówi o tym, jaki wpływ na klimat ma człowiek i jak zmiana klimatu wpływa na człowieka.

📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. 📢 Wypadek w Obiecanowie. Są wyniki sekcji zwłok Oliwierka. Policja szuka sprawcy wypadku z 23.02.2024 Policja nadal szuka świadków wypadku, do którego doszło w piątek 23 lutego 2024. Tego dnia, tuż po godz. 18.30 makowska policja została powiadomiona o zaginięciu dziecka w Obiecanowie. Finał tej sprawy jest tragiczny.

📢 Biuro posła Marcina Grabowskiego oficjalnie otwarte. Kiedy dyżury? Oficjalne otwarcie biura poselskiego, które znajduje się na ul. Bartosza Głowackiego, odbyło się w poniedziałek 26.02.2024. Obecny bił m.in. były wicepremier Henryk Kowalczyk, a także zaprzyjaźnieni samorządowcy, rodzina i przyjaciele.

📢 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024 W czwartek 21 lutego w budynku ostrowskiej Starej Elektrowni spotkali się „ojcowie założyciele” Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” (obojga płci), członkowie OS „LzP” (z różnym stażem) oraz sympatycy i przyjaciele tej organizacji, która od 15 lat realizuje różnorodne inicjatywy nie tylko na terenie powiatu ostrowskiego. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. To idealne cięcia dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Dni wolne od szkoły w 2024 roku. Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy są święta wielkanocne, majówka i inne wolne dni? Dni wolne od szkoły w 2024 roku to m.in. święta wielkanocne, majówka, ale także dni bez zajęć w związku z egzaminami: maturą i egzaminem ósmoklasisty. Sprawdź kalendarz na rok szkolny 2023/2024, który zawiera terminy dni wolnych. Te daty warto znać.

📢 Tutaj biznes umiera - mówią mieszkańcy ul. Małkińskiej w Ostrowi Maz. Jako powód wskazują niekończący się remont drogi Ostrów - Małkinia W kwietniu miną 4 lata od podpisania umowy z wykonawcą na remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Lata lecą, a drogi jak nie było, tak nie ma. Na niekończącym się remoncie cierpią lokalni przedsiębiorcy, ponieważ, jak mówią, klienci omijają ul. Małkińską.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Gmina Stary Lubotyń: Ambitne plany inwestycyjne w trudnych czasach Władze Gminy Stary Lubotyń nie ustają w wysiłkach na rzecz rozwoju, mimo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią i wojną na Ukrainie. Budżet Gminy Stary Lubotyń, przyjęty podczas grudniowej sesji, zakłada realizację wielu istotnych inwestycji o łącznej wartości 20,6 mln złotych. Wartość całego budżetu gminy to kwota 38,4 mln zł, przy zerowym zadłużeniu.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Chleb tuczy, a białe bułki to zawsze zły wybór? 5 mitów na temat pieczywa. Oto, dlaczego nie warto w nie wierzyć Dla większości osób chleb to podstawowy produkt, jedzony codziennie zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Jednak coraz więcej osób eliminuje go ze swojej diety, uważając, że w ten sposób wspiera swoje zdrowie. Czy jednak białe bułki to zawsze zły wybór, a od chleba się tyje?

📢 Oto piękna Marta Manowska w łóżku. Fani zachwyceni komentują: "Kusicielka", "Cudowna jak zawsze". Opublikowała gorące ZDJĘCIA Marta Manowska to prowadząca popularny program "Rolnik szuka żony"

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz i odpowiedzi od CKE. Takie zadania pojawiły się na maturze z 6 grudnia Jakie były zadania na próbnej matura z polskiego 2024, która odbyła się 6 grudnia? Arkusz egzaminacyjny oraz oficjalne proponowane odpowiedzi do zadań podane przez CKE zamieściliśmy w tym tekście. Przypominamy też, jak wygląda matura próbna z polskiego, jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu oraz przytaczamy opinie uczniów na temat testu. 📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 "Taniec z gwiazdami". Kolarka Maja Włoszczowska, strongman Mariusz Pudzianowski i inni sportowcy w tanecznym show. Jak sobie poradzili? Wśród uczestników wszystkich edycji programu "Taniec z gwiazdami" pojawiło się wielu znanych i utytułowanych sportowców. Wśród nich byli między innymi piłkarze, siatkarze, pięściarze, a w aktualnej edycji swoich tanecznych sił próbuje kolarka górska - Maja Włoszczowska. Pamiętacie, w których edycjach brali udział: Mariusz Pudzianowski, Otylia Jędrzejczak czy Piotr Gruszka? Przypomnijmy sobie, jak poszło sportowcom w "TZG".

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi 1.11.2021. Tak w dniu Wszystkich Świętych wyglądał cmentarz komunalny w Ostrowi. Zdjęcia Nekropolia przy Wiśniowej jest dosyć młoda: działa od ponad 30 lat, dlatego nie ma tu zaniedbanych, starych lub zniszczonych grobów. Tak cmentarz przy ul. Wiśniowej wyglądał we Wszystkich Świętych.

📢 Ostrów Mazowiecka. Nowa kuchnia miejska. Uroczyste otwarcie, będzie czynna od 7 października. Skorzysta z niej około 200 osób Ostrów Mazowiecka. Oficjalnie otwarto kuchnię miejską. Przygotowania do jej uruchomienia rozpoczęły się dwa lata temu.

📢 Łęg Starościński. Potężny pożar strawił tartak. Do pożaru doszło 7 lipca 2019 przed godz. 5.00 [ZDJĘCIA, WIDEO] Łęg Starościński. Są podejrzenia, że pożar, który zniszczył tartak, nie wybuchł przypadkowo. Przez trzy godziny 14 strażackich zastępów gasiło pożar tartaku w Łęgu Starościńskim gm. Lelis. Wybuchł tuż po godz. 4.00. To nie jedyny pożar, który wybuchł 7 lipca 2019 oraz 6 lipca wieczorem w powiecie. 📢 Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych: odznaczenia i podziękowania [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, jak co roku, był okazją do podziękowań i odznaczeń. Uroczystość dla Ostrołęki, Makowa, Ostrowi, Przasnysza i Wyszkowa miała miejsce 9 maja 2019 w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Wśród odznaczeń dla pielęgniarek i położnych były "Kryształowe Czepki". Kto je dostał?