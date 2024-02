Przegląd prasy 1.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 1.02.2024 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 1.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 1.02.2024 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (1.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S2, S2, tunel POW (471. km na odc. 3 km) Prace zwiazane z przeglądem nawierzchni w tunelu, wyłączony lewy i środkowy pas w kierunku na Poznań. Prace ocne.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Benzyna E10. Kto nie może jej tankować? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź dokładnie, czy twoje auto pojedzie na nowym paliwie Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

Prasówka 1.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pij na ból stawów. Te zioła łagodzą zapalenie i opuchliznę. Wypróbuj naturalne sposoby, bo można stosować je dłużej niż tabletki Bóle stawów to objaw chorób zapalnych, którym często towarzyszą też obrzęk, sztywność i zaczerwienienie. Można łagodzić je w naturalny sposób za pomocą leczniczych roślin i składników. Zobacz najlepsze zioła i suplementy diety na ból stawów o medycznie potwierdzonym działaniu.

📢 Wypadek w Ugniewie, 31.01.2024. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci 31 stycznia 2024 na drodze powiatowej w miejscowości Ugniewo doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów: toyoty, toyoty Rav4 oraz opla. Poszkodowane zostały cztery osoby: kobieta, mężczyzna (kierowca toyoty) oraz dwoje dzieci. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych dostali się do zakleszczonych w jednym z aut kobiety i dziecka. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. 📢 Nowy sprzęt w ostrołęckim szpitalu. Kilka oddziałów otrzymało sprzęt warty ponad 600 000 zł Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce wzbogacił się o nowoczesny sprzęt medyczny, który trafił do Oddziału Neurologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Urologii oraz Chirurgii Naczyniowej.

📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska. Piękny projekt stworzył mąż gwiazdy. Zobacz w galerii zdjęcia domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? Poznaj 7 ukrytych funkcji komunikatora. Triki, dzięki którym twoje rozmowy będą lepsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, dzięki którym komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Ostrów Mazowiecka. Śmiertelny wypadek na budowie Do tragicznego wypadku poszło na budowie w Ostrowi Mazowieckiej. Nie żyje jeden z pracowników. 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 31.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Poziom Bugu w Małkini Górnej wciąż maleje. 31.01.2024 rano wynosił 352 cm - o 2 cm przekracza stan ostrzegawczy Od 29 stycznia 2024 stan wody w Bugu jest na szczęście coraz niższy. W ciągu dwóch dni spadł z 489 do 352 cm.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 31.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 31.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 „Nie jem chleba i chudnę”. Próbowałaś? Jeśli nie, koniecznie sprawdź te zamienniki. Odchudzanie bez pieczywa jest łatwe i skuteczne! Co się dzieje, gdy nie jesz chleba? Oszczędzasz setki kalorii i chudniesz! Ograniczenie węglowodanów pomaga zwłaszcza w spalaniu tłuszczu, dlatego strategia cieszy się niezwykłą popularnością. Odchudzanie bez chleba to nic trudnego, sprawdza się m.in. w diecie niskowęglowodanowej, ale też niskoglikemicznej, keto i paleo. Zobacz wybór najlepszych zamienników pieczywa, które zastąpią mączne wypieki w twoich ulubionych posiłkach.

📢 Rosyjskie miasta owiane tajemnicą. Do dziś pozostają zamknięte, w przeszłości dochodziło tam do zagadkowych wypadków... Tajemnicze miejsca wzbudzają ogromne zainteresowanie turystów z całego świata – niestety, odwiedzenie tych miast do dziś nie jest możliwe, co dodatkowo rozpala ciekawość fanów teorii spiskowych. Strzeżone bramy, przepustki, zakazy lotów... W dzisiejszych czasach brzmi jak science fiction? To rzeczywistość tysięcy mieszkańców kilkudziesięciu enigmatycznych zakątków Federacji Rosyjskiej. Co się w nich kryje? 📢 Tak mieszka popularny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Komik uwielbia luksusowe auta Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Andrzejewo. Spotkanie odbyło się 27.01.2024 W dniu 27 stycznia 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Królach Dużych odbyło się spotkanie noworoczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Andrzejewo.

📢 32. Finał WOŚP w Dąbrówce, gm. Lelis. Zebrano 7975,10 zł. Finał odbył się w Szkole Podstawowej Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany był zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. 📢 Ostrołęcka policja dostała dwa nowe radiowozy. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się 30.01.2024 Do ostrołęckiej komendy trafiły dwa nowe pojazdy. To pierwsze radiowozy, które mają nowe barwy. Nowy wzór oznakowania pojazdów służbowych policji to srebrne nadwozie z odblaskowym niebieskim pasem z białymi odblaskowymi elementami. Taki wygląd radiowozów ma sprawić, że policja będzie lepiej widoczna, a policjanci bezpieczniejsi.

📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł!

📢 Pożar domu w Łątczynie. Do pożaru doszło nocą z 29 na 30 stycznia. Spłonął dach budynku Ogień został zauważony ok. godz. 1:30 w nocy. Budynek był zamieszkały, ale wszystkim udało się go opuścić przed przyjazdem straży pożarnej. 📢 Paznokcie walentynkowe to nie tylko czerwony manicure. Zobacz najpiękniejsze stylizacje, które ozdobią dłonie w dzień zakochanych Paznokcie walentynkowe, które zaskoczą twojego partnera! Postaw na klasykę lub zaszalej z bardziej oryginalnymi kolorami i zdobieniami. Jeśli nie masz pomysłu, jak ozdobić swoje pazurki na walentynki, to zobacz nasze propozycje. Dzięki nim emocje w tym dniu będą jeszcze większe i płomienne. 📢 To wydarzyło się naprawdę! Zobacz najśmieszniejsze sytuacje uchwycone przez Google Street View To się naprawdę wydarzyło! Przed wami najzabawniejsze ujęcia uchwycone w aplikacji Google Street View. Od przypadkowych spotkań z nietuzinkowymi postaciami do niesamowitych scen pełnych humoru. Google Street View dostarcza nam wyjątkowych okazji do uśmiechu na każdym rogu. W tym artykule zapraszamy na barwną podróż po najzabawniejszych i najdziwniejszych zdjęciach uwiecznionych na wirtualnych ulicach tego wyjątkowego projektu.

📢 Wypadki w powiecie makowskim - trzy w jedną noc. Z 29 na 30.01.2024 strażacy i policjanci z Makowa Mazowieckiego mieli dużo pracy W nocy z 29 na 30 stycznia makowscy strażacy i policjanci interweniowali przy 3 zdarzeniach, w miejscowościach: Krasnosielc, Żabin Łukowski i Krzyżewo-Jurki.

📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić. 📢 Poziom Bugu w Małkini Górnej spadł w ciągu jednej nocy o kilkadziesiąt centymetrów. Sytuacja jest stabilna 29 stycznia o godz. 15.00 Bug w Małkini osiągnął - najwyższy zanotowany w ostatnich tygodniach - poziom 489 cm. Na szczęście, po bardzo pracowitych dla sztabu kryzysowego i strażaków ostatnich dobach, poziom wody zaczął gwałtownie spadać. 30 stycznia o godz. 8.00 wynosił 394 cm.

📢 Strażacy ułożyli wały przeciwpowodziowe z kilku tysięcy worków z piaskiem w gminie Małkinia Górna Sytuacja jest poważna. W wyniku zatorów lodowych, m.in. na wysokości miejscowości Kiełczew, dochodzi do spiętrzenia rzeki Bug. Woda w bardzo szybkim tempie przybiera. Zagrożone są domy. W niedzielę po południu strażacy rozpoczęli intensywne działania, aby zabezpieczyć posesje w gm. Małkinia Górna. Pracę zakończyli po godz. 1.00 w nocy. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Różanie, 28.01.2024 Różan gra z orkiestrą po raz 19., a od 7 lat wespół z mieszkańcami gminy Rzewnie. Finał odbył się w GOUK w Różanie. Były prezentacje, licytacje, koncerty, animacje.

📢 WOŚP w Ostrowi Mazowieckiej. Wolontariusze zebrali ponad 124 tys. zł! Liczenie nadal trwa W tym roku, z okazji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz ulicznej kwesty, odbył się bieg Policz się z Cukrzycą połączony z morsowaniem, zaplanowano licytacje online i stacjonarne. Przygotowano też atrakcje dla dzieci i występy artystyczne.

📢 WOŚP 2024 w Ostrołęce: bieg z przeszkodami, licytacje i koncerty, a wieczorem światełko do nieba Trwa 32. Finał WOŚP. W Ostrołęce w hali im. Gołasia trwają licytacje, koncerty, występy na scenie. Ale to nie wszystko. Na plaży odbył się bieg z przeszkodami, a także morsowanie z ogniskiem i poczęstunkiem. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu. 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia 2024 w całej Polsce odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób płuc u dzieci i dorosłych. Do akcji tradycyjnie włączył się sztab WOŚP w Myszyńcu. Kieruje nim dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek. 📢 32. Finał WOŚP w Goworowie: kwesta, koncerty, licytacje... 28.01.2024 Na ulicach Goworowa oraz pobliskiego Wąsewa wolontariusze kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A od godz. 16.00 w świetlicy w Goworowie odbył się wielki finał. Z licznymi atrakcjami. I wspaniałym efektem!

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana.

📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych.

📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana W piątek, 19 stycznia pogoda była ładna i słoneczna i chociaż termometry w Małkini pokazywały minus 2 stopnie (a to ważne, ponieważ mróz zamraża i - w efekcie - zatrzymuje wodę), poziom wody w Bugu wzrósł o 8 centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia. 📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. 7.02.2023 Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie swój bal studniówkowy miała w sobotę 4.02.2023. Bawili się w sali bankietowej Avangarda. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie, 4.02.2023. Zdjęcia, wideo Maturzyści z dwóch klas, ich osoby towarzyszące, dyrekcja szkoły, nauczyciele i goście bawili się w sali Euforia w Ponikwi Dużej gm. Goworowo. Sobotni wieczór miło spędziło około 100 osób.

📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia". 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Cmentarz w Czerwinie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii wykonane w maju 2022 Cmentarz w Czerwinie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Studniówka 2019 ZSP w Kadzidle. Uczniowie bawili się w Łysych [ZDJĘCIA+WIDEO] Niewielką studniówkę miało w tym roku ZSP w Kadzidle. Odbyła się ona w sobotę 19 stycznia.

📢 Te pielęgniarki i położne dostały nagrody [ZDJĘCIA, WIDEO] maja obchodzony jest Dzień Położnej Polskiej, a 12. maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Często obchody tych dni są ze sobą połączone. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce zorganizowała obchody tych świąt. Nagrodzono najbardziej zasłużone osoby. 📢 Dzień Nauczyciela w Ostrołęce. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Dziś w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 📢 2-kilometrowy zator lodowy na Bugu (ZDJĘCIA) Strażacy z Ostrowi Mazowieckiej o zatorze lodowym na Bugu dowiedzieli się 3 lutego po południu. Na jego skutek rzeka uległa spiętrzeniu.

