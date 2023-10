Przegląd Pieśni Biesiadnych w Troszynie. Był śpiew i wspólna integracja przy stole Beata Dzwonkowska

Koło Gospodyń Wiejskich Troszynianki z Troszyna zaprosiły na Przegląd Pieśni Biesiadnej. Była to okazja do wspólnej integracji: śpiewu, tańców i wspólnego spędzania czasu przy suto zastawionym stole. Zapraszamy do galerii zdjęć.