Prokuratura umarza w części śledztwo przeciwko prezydentowi Łukaszowi Kulikowi. 25.1.2021. Zdjęcia

- Bycie Prezydentem to nie tylko ciągła praca, to także niekończące się pasmo pomówień. Niestety, krzykliwy tytuł na portalu internetowym zostaje w pamięci na długo, ale sprostowanie czy słowo przepraszam, pojawia się rzadko. Dziś publikuję postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa, w sprawie zmyślonych zarzutów, stawianych mi przez osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje w naszym samorządzie. To dopiero początek, ale wiem, że cała reszta skończy się podobnie – napisał Łukasz Kulik.

Pisząc „cała reszta” miał zapewne na myśli zarzuty przedstawione mu przez Prokuraturę Okręgową w Łomży, a dotyczące nieprawidłowości przy przetargach związanych z byłym pełnomocnikiem prezydenta Markiem T. Przypomnijmy w skrócie: Marek T. to przedsiębiorca, który zaraz po wygranych przez Łukasza Kulika wyborach był jego pełnomocnikiem. Tymczasem przepisy stanowią, że osoba pozostająca w stosunku pracy (lub zlecenia jak w tym przypadku) z zamawiającym, nie może przez trzy lata brać udziału w zamówieniach publicznych zamawiającego. Prezydent Kulik – zdaniem prokuratury – popełnił przestępstwo oświadczając (we wszystkich przypadkach przetargów, w których startował Marek T.), że nie podlega wykluczeniu z tych postępowań.