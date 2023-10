Premier Mateusz Morawiecki w Melvicie, 4.10.2023

Premier zwiedził zakład, spotkał się z jego właścicielami, kierownictwem i pracownikami. Byli też na tym spotkaniu samorządowcy.

- Przede wszystkim gratuluję pracownikom, kierownictwu, właścicielom - twórcom tej wspaniałej polskiej firmy. Rzadko się słyszy, że polska firma może być w jakiejś dziedzinie już za chwilę numerem 1 w Europie. Już w produkcji płatków owsianych i wielu innych produktów jest to jeden z największych producentów w Polsce. Ale inwestycje, które są tu robione, prowadzą do tego, że ta firma może być wkrótce numerem 1 w Europie. Gratuluję takiego wspaniałego osiągnięcia - mówił premier na konferencji prasowej w Melvicie. - Rozmawialiśmy chwilę z pracownikami... cieszę się z tego, co podkreślił jeden z szefów firmy, że wiele osób pracuje tutaj po kilkanaście lat albo i dłużej. Sukces firmy spod Ostrołęki jest niebywały.