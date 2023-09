Prasówka 9.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 9.09.2023”?

📢 Festiwal Inqbator Teatralny wystartował. Zobaczcie zdjęcia z piątkowych spektakli. 8.09.2023 To już czternasta edycja Festiwalu Inqbator Teatralny. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się barwną paradą, która przeszła z placu Bema na Plac Wolności. 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

Prasówka 9.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej.

📢 Spotkanie w Długiem 8.09.2023 pełne niesamowitych opowieści To popołudnie pełne było niesamowitych opowieści w Długiem. W piątek 8 września 2023 na przystani przy rzece Omulew w Długiem zebrali się miłośnicy lokalnych legend, opowieści i niewytłumaczalnych zjawisk. 📢 Pogrzeb prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego - honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 8.09.2023 8.09.2023 odbyło się ostatnie pożegnanie śp. prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele pw. świętego Franciszka z Asyżu w Olsztynie, a następnie prochy zmarłego zostały przewiezione na cmentarz parafialny w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Mostówka. Wrzosowisko - wyjątkowe miejsce, jedno z największych w Europie. Zobaczcie zdjęcia W okolicach wsi Mostówka, która znajduje się tuż za Wyszkowem, znajduje się jedno z największych w Europie naturalnych wrzosowisk. To prawdziwy cud natury, jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w Polsce.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki. 📢 Wypadek podczas prac polowych w gm. Płoniawy-Bramura. Maszyna wciągnęła rękę rolnikowi 7.09.2023 Do wypadku na polu doszło 7 września na terenie powiatu makowskiego. Mieszkaniec powiatu makowskiego z urazem ręki został przetransportowany do szpitala.

📢 Droga Orło - Małkinia. Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 627 Remont drogi wojewódzkiej nr 627 został przerwany po tym, jak ówczesny wykonawca zszedł z placu budowy. Do zdarzenia doszło w lipcu 2022, czyli ponad rok temu... Nowy wykonawca wciąż nie został wyłoniony, ale trwa postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi. 📢 Chcesz mieć więcej pelargonii? Tak zrobisz z nich sadzonki właśnie teraz! Zobacz, jak rozmnożyć pelargonie we wrześniu Rozmnażanie pelargonii jest łatwe, a w dodatku można zrobić to na kilka sposobów. Jednym z nich jest zrobienie sadzonek pędowych z posiadanych roślin. Będą wyglądały dokładnie tak samo, jak rośliny z których pochodzą. Podpowiadamy, jak przygotować sadzonki pelargonii właśnie teraz, czyli późnym latem i jesienią. W ten sposób uzyskamy nowe rośliny jeszcze przed zimą, a w następnym sezonie będą już ładnie rozwinięte i wcześnie zakwitną. Zobacz, jak samemu naszykować sadzonki pelargonii.

📢 Narodowe Czytanie w Ostrołęce. Fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej czytaliśmy na Placu Wolności. 8.09.2023. Zdjęcia To już 12. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Wszystko zaczęło się w 2012 roku od „Pana Tadeusza”. W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. 📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 To tam się urodził Zenek Martyniuk. Oto Gredele, piękne miejsce na Podlasiu. W rodzinnej wsi gwiazdy disco polo są... dinozaury Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 W Pepco można go kupić już za 35 złotych! Przyda się na jesienne, chłodne dni i jeszcze długo nie wyjdzie z mody Śmiało możesz go nosić całą jesień, a nawet zimę. Będzie pasował zarówno do prostej bluzki oraz jeansów, jak i połączenia koszuli ze spódnicą. Sprawdzi się do biura, na randkę, na zakupy, a także podczas wieczornego odpoczynku na kanapie. Co więcej, jest dostępny w popularnych sklepach w naprawdę niskich cenach. W Pepco najtańszy kosztuje zaledwie 35 złotych, ale znajdziesz go też w Lidlu, Action czy Sinsay.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 8.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Pielgrzymka do Wąsewa. Wierni z Ostrowi Mazowieckiej wyruszyli wczesnym rankiem, po błogosławieństwie 8.09.2023 8 września do Wąsewa wyruszyli wierni z Ostrowi Mazowieckiej. 8 września to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Bożej Siewnej.

📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła wszystkich! Pożegnała się ze swoim starym wizerunkiem i zdecydowała się na nową fryzurę Agata Kornhauser-Duda od wielu lat nosiła taką samą fryzurę. Były to krótkie, jasne blond włosy, najczęściej zaczesane do góry. Pierwsza dama postanowiła jednak pożegnać stary wizerunek i wprowadzić do niego nieco świeżości. Wybór padł na zmianę koloru i długości jej kosmyków. Dzisiaj żona Andrzeja Dudy nosi jedną z najmodniejszych fryzur.

📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. Od tego czasu minął już rok, a celebrytka ogłosiła, że jej willa jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 59-letnia Barbara Ochelska jest nadal zaginiona. Policjanci szukają makowianki z pomocą psów tropiących i drona Policjanci z Makowa Mazowieckiego poszukują 59-letniej Barbary Ochelskiej. Prosimy o kontakt wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu – apelują makowscy policjanci. Rozpoczął się 4 dzień poszukiwań kobiety. 📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak się urządzili w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska – najbardziej znana polska WAG obchodzi dziś swoje urodziny!! Składamy Ani najserdeczniejsze życzenia i przy okazji zaglądamy do jej luksusowej posiadłości pod Barceloną, w której mieszka razem ze swoim mężem i dziećmi. Zobacz, jak urządzili się Anna i Robert Lewandowscy!

📢 Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze w gminie Wąsewo. Kilkuset strażaków z kilku krajów. 4-5 września 2023. Zdjęcia 4 września 2023 r. rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze „Cooperation 2023”, które były realizowane w dniach 4-5 września 2023 roku na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Organizatorami ćwiczeń są Komenda Główna PSP oraz Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie – informuje KG PSP.

📢 Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ostrowskim i gminie Ostrów Mazowiecka. Zdjęcia Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wręczane są akty nadania na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej było w Ostrowi Mazowieckiej. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele szkół podległych staroście; analogiczną uroczystość zorganizowała też gmina Ostrów Mazowiecka. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w hali im. A. Gołasia. W tym roku w tej szkole uczyć się będzie ponad 900 uczniów.

📢 Upamiętnienie ofiar karnego obozu pracy Treblinka I - droga krzyżowa i polowa msza święta. Uroczystość odbyła się 2.09.2023 2 września 2023 r. na terenie karnego obozu pracy Treblinka I odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna ku czci

ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej. 📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Wypadek w Broku, 2.09.2023. Dwa auta zderzyły się na drodze nr 694. Zdjęcia Jak podała OSP Brok, w sobotę 2.09, przed południem, na DW694 w Broku zderzyły się dwa auta osobowe. OSP w Broku zabezpieczała miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyła z auta osobę poszkodowaną i udzieliła jej pomocy medycznej. Czekamy na komunikat policji. 📢 Myszyniec. Uroczystość w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1.09.2023 W piątek 1 września 2023 na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się doniosła uroczystość patriotyczno-religijna. Na terenie nekropolii odprawiono mszę świętą polową z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 📢 Terytorialsi 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie na szkoleniu poligonowym. Trwa od 21.08 do 3.09.2023 Pokonanie płonącego toru napalmowego, przeprawa wpław przez rzekę Bug, działania na łodziach rozpoznawczych, ratownictwo wodne – tak wygląda intensywne szkolenie poligonowe terytorialsów 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie.

📢 Dni Kukurydzy w Andrzejewie. Czadoman gwiazdą Dni Kukurydzy 2023. Impreza odbyła się 19 - 20.08.2023 To były dwa dni pełne dobrej zabawy, sportowej rywalizacji i... dobrego jedzenia Tegoroczne Dni Kukurydzy zakończyły koncerty: Andrzeja Wojciechowskiego, gwiazdy wieczoru - Czadomana i zespołu Raider.

📢 Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia Dożynki w Lelisie zostały zorganizowane już po raz 31. Jednym ze znaków firmowych dożynek w tej gminie są przepiękne wieńce dożynkowe. 📢 Zakończenie roku żłobkowego w Surowem, 18.08.2023. Żegnaj żłobku! Idziemy do przedszkola! Zdjęcia z wydarzenia Gminny Żłobek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem funkcjonuje już 3 lata. Projekt „Pierwszy żłobek w gminie Czarnia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budowa nowych pomieszczeń przy budynku PSP w Surowem postępowała bardzo szybko. Żłobek miał ułatwić rodzicom małych dzieci powrót do aktywności zawodowej. Liczba dzieci w placówce systematycznie rośnie. W tym roku z opieki w gminnym żłobku korzystało 15 maluchów. W piątek 18 sierpnia 2023 w placówce odbyło się zakończenie roku żłobkowego.

📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie. 📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem.

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 95 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Jubileusz był okazją do podziękowań 9.05.2023 Jubileusz 95-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej był okazją do podsumowań i podziękowań. Podpisano także porozumienia o współpracy z bibliotekami gminnymi i rozstrzygnięto konkursy, które odbyły się niedawno w ostrowskiej bibliotece. 📢 Zakończenie roku szkolnego maturzystów Kopernika. 185 uczniów pożegnało mury ostrowskiego LO Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ukończyło 185 uczniów. Prawie 31 procent maturzystów ukończyło szkołę z czerwonym paskiem!

📢 Ostrowskie Igrzyska Firm 2022. Plonex najlepszy spośród 6 rywalizujących drużyn. Zdjęcia, 1.10.2022 W sobotę, 1 października odbyły się VI Ostrowskie Igrzyska Firm. W ogródku jordanowskim rywalizowało 6 drużyn: MOPS, Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Plonex, Zurad, Alpla i ZGK. 📢 Ostrów Mazowiecka. Ogólnopolskie Święto "Wdzięczni Polskiej Wsi". Przyjechał premier Mateusz Morawiecki, 25.09.2022, zdjęcia Ogólnopolskie święto rozpoczęła plenerowa msza św. na boisku Omega przy ul. Trębickiego. Dalsza część uroczystości została zorganizowana na placu przy Omedze. Tam też rozstawiono dużą scenę. Wokół placu swoje stoiska miały koła gospodyń wiejskich z całego Mazowsza. Było ich ponad 40. Dożynki zakończył występ Sławomira.

📢 Festiwal Teatralny Inqbator 2022. Dwudniowe święto teatru ulicznego w Ostrołęce. 9-10.09.2022. Zdjęcia Ruszyła 13. już edycja Festiwalu Teatralnego Inqbator. W tym roku w piątek i sobotę – 9 i 10 września.

📢 Boguty-Pianki. Festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi, 4.09.2022. Zdjęcia Przyjmij gospodarzu ten bochen chleba upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, by żeby go nigdy nikomu nie zabrakło – tymi słowami starostowie dożynek rozpoczęli uroczystość w Bogutach-Piankach. 4 września 2022 r. w Bogutach-Piankach odbył się rodzinny festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi. Organizatorów imprezy - Urząd Gminy Boguty-Pianki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego. 📢 Dożynki w Świętej Rozalii 2022. Na święto plonów zaprosił 4.09.2022 powiat makowski i parafia Szelków. Zdjęcia Dożynki powiatu makowskiego i parafii Szelków odbyły się w Sanktuarium Świętej Rozalii w gminie Rzewnie. Przybyły tłumy wiernych, na których oprócz wspaniale poprowadzonej mszy świętej, czekało wiele atrakcji.

📢 OSP w Sypniewie obchodziła jubileusz 100-lecia. Odbyły się także powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka. Wręczono odznaczenia. 6.08.2022 W sobotę 6.08.2022 w Sypniewie odbyły się obchody Dnia Strażaka, jubileusz 100-lecia OSP Sypniewo, a także festyn gminny.

📢 Maków Maz. Uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego i OIOM [ZDJĘCIA+WIDEO] Było uroczyste przecięcie wstęgi, wręczenie medali i odznaczeń