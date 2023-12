Prasówka 8.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piękne stroiki świąteczne z poinsecji. Wyjątkowe ozdoby domu na święta. Gwiazda betlejemska – pomysł na modne świąteczne dekoracje”?

Prasówka 8.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piękne stroiki świąteczne z poinsecji. Wyjątkowe ozdoby domu na święta. Gwiazda betlejemska – pomysł na modne świąteczne dekoracje Gwiazda betlejemska to niezwykle popularna roślina świąteczna, którą co roku większość z nas pięknie dekoruje dom na Boże Narodzenie. Poinsecja jest tania, niezwykle efektowna i trwała, dlatego świetnie się sprawdza jako świąteczna dekoracja. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza za pomocą gałązek gwiazdy betlejemskiej. Zobacz, jak wykonać bożonarodzeniowe dekoracje DIY z poinsecji za grosze.

📢 W Makowie Mazowieckim powstał pierwszy elektryczny van! Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada.

📢 Karmnik dla ptaków wywieszony? Te ptaki chętnie wpadną z wizytą, jeśli zostawisz ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

Prasówka 8.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krasnosielc Leśny. Samochód wpadł w poślizg na "tysiąclatce". Do zdarzenia doszło 7.12.2023 Do kolizji doszło tuż przed godz. 9.00 na tzw. „tysiąclatce” niedaleko Krasnosielca Leśnego.

📢 Pożar w Czarni. Spłonął drewniany dom. Do pożaru doszło 6.12.2023 Do pożaru doszło w środę, 6 grudnia. Na szczęście, nikt nie ucierpiał. W akcji wzięło udział 6 zastępów straży pożarnej. 📢 Wypróbuj proste ćwiczenia na płaski brzuch po 50. Pomogą wyszczuplić sylwetkę i poprawią nastrój. Ćwicz codziennie, a nie pożałujesz Z wiekiem nasze ciało się zmienia, metabolizm zwalnia, a w okolicy brzucha zaczyna gromadzić się coraz więcej tkanki tłuszczowej. Jednak wcale nie musi tak być, bo na wygląd wpływa nie tylko czas i geny, ale też nasz styl życia Wystarczy podjąć nieco wysiłku fizycznego, aby cieszyć się smukłą sylwetką i płaskim brzuchem. Zyska nie tylko ciało, ale i umysł, ponieważ w czasie ćwiczeń wydzielane są endorfiny, czyli hormony szczęścia. Wypróbuj ćwiczenia na płaski brzuch po 50. roku życia.

📢 ZUS podał terminy wypłat świadczenia 800 plus, które od stycznia 2024 zastąpi 500 plus. Co z wnioskami? Od 1 stycznia 2024 świadczenie 500 plus zamieni się w 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska podała konkretne terminy, w których będzie wypłacane świadczenie. Czy trzeba składać wnioski o 800 plus? 📢 Stroiki świąteczne na stół – eleganckie dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz najlepsze pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stroik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycał zaproszonych gości.

📢 Mikołajki w Ostrowi Mazowieckiej. Mikołaj spotkał się z dziećmi przy miejskiej choince 6.12.2023 Mikołaj spotkał się z dziećmi przed ostrowskim ratuszem, w mikołajki, 6 grudnia. Jak co roku, Mikołaj rozdawał słodycze, rozmawiał z dziećmi i robił sobie z nimi zdjęcia. 📢 Idealne ciasto na pierogi, jak u babci. Co dodać, aby było elastyczne i się nie sklejało? Jajko, olej, a może masło? Na wsiach mają sposoby Ciasto na pierogi - już dziś wielu z nas przygotowuje pierogi z wybranym farszem. Hurtowe ilości trafiają do zamrażalnika, aby potem ugotowane lub podsmażone raczyć swoim smakiem nasze kubki smakowe. Jak Polska różnorodna, tak wiele jest przepisów. O sukcesie całego dania stanowi ciasto. Gospodynie prześcigają się w pomysłach na cudowny, sekretny składnik, który sprawi, że właśnie ich ciasto będzie idealne. Z jajkiem, bez jajka, z olejem, a może z masłem? Jakie przepisy na pierogi cieszą się popularnością? Święta tuż, tuż, pora zabrać się za planowanie menu.

📢 Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Szulborzu Wielkim. 6.12.2023 Mikołaj odwiedził dzieci i wziął udział w kolędowaniu To było pierwsze spotkanie ze świętym Mikołajem w gminie Szulborze Wielkie. Mikołaj wziął udział we wspólnym kolędowaniu i włączeniu świątecznych iluminacji. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 07.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 07.12.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kiermasz świąteczny w ostrołęckim szpitalu trwa! Do 13.00 można będzie kupić świąteczne ozdoby i stroiki Kiermasz będzie trwał 2 dni: czwartek i piątek. Pieniądze z kiermaszu zostaną wykorzystane na potrzeby pacjentów i pozyskanie materiałów do terapii zajęciowej. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Lodowisko w Ostrowi Mazowieckiej już otwarte! Zobaczcie ceny i godziny otwarcia. Lodowisko ruszyło 6.12.2023 W środę, 6 grudnia w Ostrowi oficjalnie rozpoczął się sezon na łyżwy. Kolejka na lodowisko ustawiła się pół godziny przed jego otwarciem! 📢 Mikołajki w gminie Czarnia. 6.12.2023 Mikołaj z CUS odwiedził żłobek, szkoły podstawowe, urzędy, bibliotekę i klub seniora W Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia z siedzibą w Długiem panuje już świąteczna atmosfera. Instytucja ta podejmuje wiele działań związanych ze zbliżającymi się świętami. W Mikołajki pracownicy CUS w ramach animacji lokalnej społeczności odwiedzili szkoły podstawowe w Czarni i w Surowem, gminny żłobek w Surowem, Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni oraz Kluby Seniora. 📢 Motomikołaje z KM STAJNIA rozdali 6.12.2023 w Małkini Górnej 130 paczek Od kilku lat 6 grudnia Klub Motocyklowy STAJNIA zakłada na stroje motocyklowe czerwone wdzianka (z obowiązkową spiczastą czapką) i odwiedza wybrane placówki oświatowe, wręczając prezenty grzecznym dzieciom (a czasem także grzecznym dorosłym).

W tym roku 6 grudnia motomikołaje odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ale po drodze zrobili przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Chopina. Przed szkołą uczniowie „przybijali piątkę” z Mikołajem, częstowali się lizakami i robili sobie zdjęcia w mikołajowych saniach.

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz CKE i odpowiedzi. Zobacz, jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 odbyła się 6 grudnia w godz. 9.00-13.00. Arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tekście. Przypominamy, jak wygląda matura próbna z polskiego, a także jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu. Znamy też opinie uczniów na temat tegorocznej matury próbnej z polskiego. 📢 Agnieszka Kaczorowska to gwiazda, której można pozazdrościć urody i figury. Kiedyś tancerka miała problemy z wagą i nie była aż tak szczupła Agnieszka Kaczorowska to aktorka i tancerka. Wydawałoby się, że ze względu na to, czym się zajmuje, nigdy nie miała i nie będzie mieć problemów z nadprogramowymi kilogramami. Jednak gwiazda kilka lat temu była kobietą o dosyć zaokrąglonych kształtach. Dzisiaj zachwyca szczupłą sylwetką, a przecież jest już po dwóch ciążach i porodach! Zobacz jej drogę do figury marzeń!

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy trwa w Ostrołęce od 6 do 10.12.2023. Zobaczcie, co tu można kupić Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w Ostrołęce po raz pierwszy. Na Starym Mieście ustawione zostały stragany, także tutaj odbywa się wiele wydarzeń - m.in. warsztaty, występy artystyczne. Warto tu zajrzeć. 📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką.

📢 Na te produkcje z Wiedźminem czekają fani. Co zostało zapowiedziane? 9 rzeczy, których nie możemy się doczekać Wiedźmin to obecnie ogromne i znane uniwersum. Na fali popularności książek i gier powstała masa innych dzieł popkultury, z którymi chętnie zapoznają się miłośnicy przygód Geralta z Rivii i przyjaciół. Obecnie w produkcji jest aż 9 rzeczy, na które z niecierpliwością oczekują fani marki Wiedźmin. Zobacz szczegóły dotyczące każdej z nich. 📢 Polskie gwiazdy bez makijażu, które nie wstydzą się pokazać w wersji naturalnej. Zobacz, które celebrytki wybierają na co dzień taki wygląd Polskie gwiazdy bez makijażu najczęściej pokazują się w swojej naturalnej odsłonie w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że w tej wersji są również piękne. Do grona osób, które można zobaczyć bez make-upu, dołączyło już wiele aktorek, prezenterek i influencerek.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 6.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Wizyta studyjna samorządowców z Ciechanowca w gminie Czarnia, 4-5.12.2023 W poniedziałek 4 grudnia 2023 na zaproszenie wójta Marka Piórkowskiego do gminy Czarnia przybyła delegacja samorządowców z gminy Ciechanowiec. Przewodniczył jej burmistrz Eugeniusz Święcki. W składzie delegacji byli również sekretarz gminy Anna Czapkowska, kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ciechanowcu Katarzyna Kaczyńska, prezes spółki komunalnej FARE Wojciech Puchaczewski, kierownik referatu organizacyjnego urzędu miasta Magdalena Kondraciuk i referent d.s. transportu Kamil Wójtowski.

📢 Wychowankowie SOS-W w Zuzeli troszczą się o zwierzęta. Pomagają im przetrwać zimę Budowa urządzeń do dokarmiania zwierzyny i zimowego hotelu dla jeży, zbiórka jabłek, żołędzi i marchwi oraz przygotowanie poduszek dla psów ze schroniska – te działania pomogą zwierzętom przetrwać zimę. 📢 Maraton zumba fitness w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowianki zatańczyły dla Lenki Kacprzyk W niedzielne popołudnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się maraton zumby. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rehabilitację Lenki Kacprzyk - trzyletniej ostrowianki, która cierpi na bardzo rzadkie schorzenie - wrodzoną dystrofię mięśniową merozynoujemną CMD LAMA2. 📢 Motoryzacyjne mikołajki w Ostrołęce. Ozdobione świątecznie auta zjechały 3.12.2023 na parking galerii handlowej Inwencji twórczej właścicielom aut nie brakowało. Zobaczcie zresztą sami. Celem tej akcji jest zbiórka prezentów dla dzieci z domu dziecka. Motoryzacyjne mikołajki odbyły się w Ostrołęce po raz pierwszy, stąd może niezbyt dużo uczestników, ale i tak było na co popatrzeć.

📢 Lidia Grabowska od narodzin walczy o zdrowie. Trwa zbiórka i licytacje, aby pomóc małej ostrowiance Lidia Grabowska to kilkuletnia mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsze 6 tygodni po narodzinach spędziła w szpitalu, gdzie walczyła o życie i zdrowie. Dziewczynka ma niedotlenienie w okolicy wzgórza i gałek bladych, które odpowiadają za mowę, dlatego istnieje zagrożenie, że nigdy nie będzie mówić. Im szybciej otrzyma pomoc, tym większa szansa, że Lidka w przyszłości będzie samodzielna. 📢 Zjazd Absolwentów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – z roczników 1992/93 i 1993/94 spotkali się ze swoimi wychowawcami– Krystyną Drabot, Jadwigą Twardziak, Ewą Cichowską, Tadeuszem Dąbrowskim oraz młodszymi wychowawcami – Jadwigą Gołębiewską i Mirosławem Sadym podczas Zjazdu Absolwentów.

📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne?

📢 Wesele Kurpiowskie w Kadzidle. Święto folkloru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.17.06.2023. Zdjęcia Rozpoczęło się Wesele Kurpiowskie. Dwudniowa impreza w Kadzidle to jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych w regionie.

📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Małkini Górnej, 7.05.2023. Zdjęcia, wideo 7.05.2023 r. w Małkini Górnej odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej koncelebrowana przez ks. kanonika Piotra Legackiego – proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej i ks. kanonika Jana Marka Wróblewskiego - proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. Druga część uroczystości odbyła się na placu przed remizą OSP Małkinia Górna. 📢 Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce. 28.04.2023. Zdjęcia Tuż po majówce zaczynają się matury. 28 kwietnia 2023 uczniowie klas maturalnych już oficjalnie pożegnali się ze swoimi szkołami. W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zakończenie roku szkolnego zorganizowano w szkolnej sali sportowej.

📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz piękne kobiety z Ostrołęki i pięciu powiatów naszego regionu w kategorii Matki Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Można jeszcze przesłać zdjęcie i powalczyć o cenne nagrody. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pań w kategorii "Matki". 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Spotkanie kolędnicze "Święty Wieczór" w Bogutach-Piankach, 6.01.2023. Zdjęcia Gody – okres od Wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli – to czas kolędowania. Licząca kilkaset lat tradycja kolędowania jest wciąż żywa w niektórych regionach Polski. Kolędnicy z Mazowsza i Podlasia od lat spotykają się w Bogutach-Piankach. 6 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 36. odbyło się Spotkanie kolędnicze „Święty Wieczór”. W imprezie zainicjowanej przez Romana Świerżewskiego – wieloletniego dyrektora Boguckiego GOKiS i niestrudzonego popularyzatora folkloru mazowiecko-podlaskiego pogranicza – biorą udział przedstawiciele wszystkich pokoleń.

📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najlepsi uczniowie ze stypendiami od prezydenta. 28.09.2022. Zdjęcia To już 15. Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najzdolniejszych uczniów nagrodzono w środę 28 września 2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia.

📢 Miss AWF Warszawa 2019 została Paulina Suchoń [ZDJĘCIA Z GALI] [WYNIKI] W czwartek 23 maja odbyła się tegoroczna gala, podczas której wybrano najpiękniejszą studentkę warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Tradycyjnie wszystko zostało przygotowane z dużą starannością, a publiczność do końca nie miała pewności, kto zwycięży. Ostatecznie korona najpiękniejszej przypadła Paulinie Suchoń, studentce drugiego roku. Zobaczcie zdjęcia z gali! 📢 Studniówka 2018 Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie [ZDJĘCIA+WIDEO] Uczniowie klasy maturalnej Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie bal studniówkowy mają już za sobą. Odbył się on w sali bankietowej Eurofia w Ponikwi Dużej, w sobotę 20 stycznia. 📢 Wielki bal APN Ostrołęka! [ZDJĘCIA] Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej to jedna, wielka, piłkarska rodzina. Przekonaliśmy się o tym na balu, jaki rodzice młodych piłkarzy zorganizowali w sali bankietowej Augustyniak.