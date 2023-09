Prasówka 8.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 8.09.2023”?

Prasówka 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 8.09.2023 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (8.09.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 61, Michalów Reginów - Zegrze (28. km na odc. 0,7 km) Ruch wahadłowy. Ręczne kierowanie ruchem w godz. 06:00 - 09:00 oraz 15:00 - 18:00.

📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

Prasówka 8.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej.

📢 Uczniowie z gminy Ostrów Mazowiecka z wizytą w Estonii. W ramach wymiany młodzieży delegacja z Estonii także odwiedziła Polskę Gmina Ostrów Mazowiecka bierze udział w programie wymiany młodzieży z zaprzyjaźnioną estońską gminą Põhja Pärnumaa. Dzięki współpracy młodzież może się lepiej poznać, szlifować języki obce i zobaczyć wzajemnie oba kraje. 📢 Próbowali ukraść dwa samochody w Myszyńcu, pobili mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia Policjanci z komisariatu w Myszyńcu zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu ostrołęckiego, którzy próbowali ukraść dwa samochody. Dodatkowo policjanci ustalili, że jeden ze sprawców tej samej nocy dotkliwie pobił innego mieszkańca powiatu ostrołęckiego.

📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. Od tego czasu minął już rok, a celebrytka ogłosiła, że jej willa jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 59-letnia Barbara Ochelska jest nadal zaginiona. Policjanci szukają makowianki z pomocą psów tropiących i drona Policjanci z Makowa Mazowieckiego poszukują 59-letniej Barbary Ochelskiej. Prosimy o kontakt wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu – apelują makowscy policjanci. Rozpoczął się 4 dzień poszukiwań kobiety. 📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak się urządzili w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska – najbardziej znana polska WAG obchodzi dziś swoje urodziny!! Składamy Ani najserdeczniejsze życzenia i przy okazji zaglądamy do jej luksusowej posiadłości pod Barceloną, w której mieszka razem ze swoim mężem i dziećmi. Zobacz, jak urządzili się Anna i Robert Lewandowscy! 📢 Grób Andrzeja Precigsa utonął w kwiatach. Napisy na szarfach chwytają za serce Andrzej Precigs był aktorem, którego widzowie pokochali za rolę ojca Kingi Zduńskiej w "M jak miłość". Gwiazdor odszedł 26 sierpnia 2023 roku. Dziennikarze ShowNews.pl odwiedzili Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, aby zobaczyć, jak wygląda grób wybitnego aktora dzień po pogrzebie. Widok, który zastali, chwyta za serce...

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników.

📢 Ostatni trening reprezentacji Polski przed meczem z Wyspami Owczymi. Wszyscy zdrowi! Roześmiany Lewandowski, zamyślony Grosicki W środę po godzinie szesnastej reprezentacja Polski odbyła ostatni trening przed meczem z Wyspami Owczymi w eliminacjach Euro 2024. W zajęciach na PGE Narodowym w Warszawie udział wzięło 25 zawodników. Selekcjoner Fernando Santos potwierdził, że wszyscy powołani są zdrowi, ale dwóch z przyczyn formalnych zostanie odesłanych na trybuny. Zobaczcie zdjęcia z przygotowań do spotkania. 📢 Nowe przedszkole w Ostrołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę Zespołu Przedszkolnego nr 2. Wizualizacje Ratusz planuje w Ostrołęce budowę dwóch nowych przedszkoli. Właśnie ogłoszono przetarg na jedno z nich – Zespół Przedszkolny nr 2 na osiedlu Centrum.

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Ukradł dodge’a w gminie Rzekuń, został zatrzymany w Warszawie. 40-latek z zarzutem kradzieży. Zdjęcia Policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego zatrzymali 40-latka podejrzanego o kradzież z terenu gminy Rzekuń dodge’a o wartości 120 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany na obrzeżach Warszawy. Skradzione auto zostało odzyskane – informuje Tomasz Żerański – rzecznik prasowy ostrołęckiej komendy.

📢 Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze w gminie Wąsewo. Kilkuset strażaków z kilku krajów. 4-5 września 2023. Zdjęcia 4 września 2023 r. rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze „Cooperation 2023”, które były realizowane w dniach 4-5 września 2023 roku na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Organizatorami ćwiczeń są Komenda Główna PSP oraz Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie – informuje KG PSP. 📢 We wrześniu ogrodników czeka mnóstwo pracy! O tych 12 rzeczach musisz pamiętać. Lista prac w ogrodzie na wrzesień Wrzesień to miesiąc intensywnych prac w ogrodzie. Należy pamiętać o tym, że koniec lata i wczesna jesień to dobry czas nie tylko na zbieranie plonów i porządkowanie grządek, ale także na sadzenie roślin, które zakwitną wiosną. Zobacz, jak przygotować się do tych zadań. Radzimy, jakie prace ogrodowe należy wykonać we wrześniu.

📢 Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ostrowskim i gminie Ostrów Mazowiecka. Zdjęcia Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wręczane są akty nadania na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej było w Ostrowi Mazowieckiej. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele szkół podległych staroście; analogiczną uroczystość zorganizowała też gmina Ostrów Mazowiecka. 📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych. 📢 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ostrołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę. 5.09.2023 Ratusz ogłosił przetarg na budowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce. Powstanie na działce po „starym szpitalu”. W miejscu gdzie niedawno wyburzono kilka budynków wchodzących w skład kompleksu szpitalnego przy ul. Sienkiewicza.

📢 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w PSP w Czarni. 4.09.2023 4 września 2023 w większości placówek oświatowych w naszym kraju rozpoczyna się nowy rok szkolny. Nie inaczej było w gminie Czarnia.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Upamiętnienie ofiar karnego obozu pracy Treblinka I - droga krzyżowa i polowa msza święta. Uroczystość odbyła się 2.09.2023 2 września 2023 r. na terenie karnego obozu pracy Treblinka I odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna ku czci

ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej.

📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Piknik zdrowotny w gm. Czarnia. Piknik odbył się 1.09.2023, a na 10.09.2023 zaplanowano rajd rowerowy W Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia dużo się dzieje. W piątek 1 września odbył się piknik zdrowotny. Na niedzielę 10 września zaplanowano rajd rowerowy wokół gminy. Ale to nie wszystko.

📢 Ostrów. Akty mianowania dla nauczycieli wręczone. Uroczystość odbyła się 31.08.2023 w ratuszu W czwartek, 31 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli. Była to również okazja do uczczenia jubileuszu 40 lat pracy zawodowej dyrektor SP3 Elżbiety Mariańskiej. 📢 Promesy dla KGW z powiatu makowskiego. Koła dostały ponad 350 tys. zł. Promesy wręczono 28.08.2023 w Makowie Mazowieckim Pieniądze, które otrzymały koła gospodyń wiejskich mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, strojów, wycieczki czy też organizację pikników. Do kół z powiatu makowskiego trafiło łącznie ponad 350 tysięcy złotych.

📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego.

📢 Miodobranie Kurpiowskie 2023. Jamal i Kombii gwiazdami imprezy nad zalewem w Wykrocie. 27 sierpnia 2023. Zdjęcia To była wisienka na torcie. Wieczorne koncerty gwiazd zwieńczyły Miodobranie Kurpiowskie. Na scenie nad zalewem w Wykrocie zagrali: Jamal i Kombii.

📢 Dzień Rodziny w Przedświciu. Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia Po południu na placu przy Domu Kultury w Przedświciu zorganizowano wiele atrakcji dla najmłodszych oraz poczęstunek. A wieczorem zaplanowano potańcówkę dla dorosłych. 📢 Budowa S61 i S8 odcinek Podborze - Śniadowo. Zdjęcia z placu budowy. Kiedy pojedziemy nową drogą? Jak przebiegają prace? Czy idą zgodnie z planem? Kiedy pojedziemy nową drogą? 📢 Naukobus w Szkole Podstawowej w Surowem, 30-31.03.2023. Zdjęcia „Nauka dla Ciebie” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany wspólnie z Centrum Nauki Kopernik. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Służy także rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów. Jedną z form realizacji celów programu są odwiedziny Naukobusu, czyli pojazdu z ciekawymi urządzeniami i pomocami naukowymi. Dzieci i młodzież z małych ośrodków mają okazję uczestniczyć w nietypowych badaniach naukowych. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę poprzez zabawę i ciekawe eksperymenty. 30-31 marca 2023 Naukobus zaparkował przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem.

📢 Dożynki diecezjalne w Zuzeli. Przyjechało kilkadziesiąt delegacji z całej diecezji łomżyńskiej. Wieńce błogosławił biskup. 11.09.2022 Pogoda pokrzyżowała trochę plany i delegacje z wieńcami nie mogły się pięknie prezentować na placu przy kościele – cała uroczystość odbyła się wewnątrz Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Ale, jak podkreślił biskup łomżyński Janusz Stepnowski: „czekaliśmy na ten deszcz od wielu dni”. 📢 Dożynki w Świętej Rozalii 2022. Na święto plonów zaprosił 4.09.2022 powiat makowski i parafia Szelków. Zdjęcia Dożynki powiatu makowskiego i parafii Szelków odbyły się w Sanktuarium Świętej Rozalii w gminie Rzewnie. Przybyły tłumy wiernych, na których oprócz wspaniale poprowadzonej mszy świętej, czekało wiele atrakcji.

📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w ogólniakach: I, II i III LO oraz II SLO, 1.09.2022. Zdjęcia Witamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - to zdanie rozbrzmiewało 1 września 2022 we wszystkich szkołach.

📢 Ostrołęka. Drzewko za makulaturę 2021. Trzecia edycja świątecznej akcji TO, Story Enso oraz partnerów odbyła się 16.12.2021. Zdjęcia Od godz. 10.00, przy scenie pomiędzy domami handlowymi, rozdawaliśmy świąteczne drzewka. Aby je otrzymać, należało przynieść co najmniej 5 kg makulatury. Rozdaliśmy 200 choinek, a państwo przynieśli około tony makulatury! 📢 Cmentarz w Krasnosielcu. Zdjęcia nekropolii z 31.10.2021. Obejrzyjcie Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedzamy lokalne nekropolie. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza w Krasnosielcu z charakterystycznym i dającym do myślenia napisem na bramie.

📢 Schronisko Bąkówka w Ostrowi Mazowieckiej. Zobacz psy do adopcji (zdjęcia) W Schronisku Bąkówka jest wiele niechcianych psów. Może odmienisz ich los i to właśnie u ciebie znajdą ciepły kąt? 📢 Kadzidło. Dzień Edukacji Narodowej w bibliotece. Lista nagrodzonych nauczycieli. Zdjęcia. 13.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją do podziękowań kierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji, obsługi, ludzi dobrej woli wspierających oświatę, i wierzących w głęboki sens edukacji. W Kadzidle uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano w bibliotece.

📢 Pielgrzymka do Wąsewa. Wierni z powiatu ostrowskiego uczestniczyli w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Wąsewie. 8.09.2021 W środę, 8 września mieszkańcy powiatu ostrowskiego wzięli udział w Pieszej Pielgrzymce do Wąsewa. O godz. 6.00 rano wyruszyli wierni z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a chwilę później dołączyli do nich wierni z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza oraz z parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Jozafata BM w Komorowie i z parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kozikach. 📢 Boguty Pianki. Pożegnanie lata, 5.09.2021. Zdjęcia, wideo W niedzielę 5 września 2021 r. w Bogutach-Piankach odbył się rodzinny festyn „Pożegnanie lata”. Organizatorów imprezy - Urząd Gminy Boguty-Pianki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz KGW Tymianki-Bucie, KGW Nur i KG w Żebrach-Laskowcu.

📢 Wąsewo. Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8.09.2020. Zdjęcia Odpust w Wąsewie co roku przyciąga tysiące wiernych z całej Polski. W tym roku, z powodu pandemii, do sanktuarium przybyło o wiele mniej pielgrzymów. 📢 Przytuły Stare. Hala produkcyjna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych uroczyście otwarta Przytuły Stare. Więźniowie z Zakładu Karnego w Przytułach Starych będą pracować przy budowie maszyn rolniczych i konstrukcji stalowych. Wszystko na terenie więzienia, w nowo otwartej hali produkcyjnej.

📢 Ostrołęka. Pielgrzymka do Dąbrówki. Kilkaset osób wyruszyło 1.05.2019 do kurpiowskiego sanktuarium. Tak rozpoczęli długą majówkę Ostrołęka. Pielgrzymka do Dąbrówki wyruszyła 1.05.2019 wczesnym rankiem spod kościoła farnego. Bierze w niej udział kilkaset osób, większość to młodzi. Mają do pokonania około 20 kilometrów. W samo południe w Dąbrówce odprawiona zostanie msza św. z ich udziałem i ich intencjach

📢 Drzewko za makulaturę 2017. Rozdaliśmy ponad 150 choinek! [ZDJĘCIA+WIDEO] Wystarczyło przyjść na plac przy Kupcu i oddać nam co najmniej 5 kg makulatury. W zamian rozdawaliśmy choinki!