Prasówka 8.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 8.08: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 8.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. mazowieckie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 8.08.2023 Które drogi w województwie mazowieckim 8.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8, węzeł Wola Rasztowska (489. km na odc. 0,1 km) Remont Wiaduktu Wola Rasztowska, zajęcie prawego pasa ruchu, k. Białystok oraz k. Warszawa. Ruch odbywa się pozostałymi pasami..

📢 Janusze biznesu uaktywniają się w wakacje. Te próby łatwego i szybkiego zarobku was zadziwią. Oni są niemożliwi Są wakacje, więc nie brakuje Januszy biznesu, którzy na każdym kroku wietrzą świetny interes. Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali memy o przedsiębiorczych Polakach. Polacy słyną z żyłki do biznesu, a że czasami trzeba narazić się na śmieszność. No cóż...trudno.

📢 Zatrzasnęła dziecko w rozgrzanym samochodzie. Na pomoc ruszyły służby Policjanci i strażacy ratowali roczne dziecko, które zostało zamknięte w samochodzie. Matka dziecka przypadkowo zostawiła kluczyki w aucie, których zamek się zablokował.

Prasówka 8.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ruszyła budowa mostu na Narwi w Teodorowie, gm. Rzekuń. Wykonawca wszedł na plac budowy Wykonawcą jest konsorcjum Domost Sp. z o.o., Mostostal Kielce S.A. i Raitil Sp. z o.o. w Warszawie. 📢 Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Zobacz, w jakich stylizacjach pojawiła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski.

📢 Rząd oferuje 6000 zł za zbieranie deszczówki. Oto co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze. Czy wiesz, jak zbierać deszczówkę? Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika. 📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko.

📢 Policyjny pościg za motocyklistą w powiecie ostrołęckim, 6.08.2023. Motocyklista miał sporo na sumieniu Policjanci ostrołęckiej komendy namierzyli w niedzielę 6.08.2023 wieczorem motocykl, którego kierujący, popełnił kilka wykroczeń w ruchu drogowym, a styl jego jazdy mógł wskazywać, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przy próbie zatrzymania pojazdu do kontroli, kierowca znacznie przyspieszył, nie reagując na wyraźne sygnały do zatrzymania... 📢 Kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Ostrołęce. 7.08.2023 Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego. Mężczyzna wybił witrynę sklepową i zabrał wyroby jubilerskie o wartości kilku tysięcy złotych. Amator cudzej własności został osadzony w policyjnym areszcie.

📢 Wypadek w Pomaskach- Wielkich. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala Policjanci makowskiej policji wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego w Pomaskach Wielkich, do którego doszło w miniony weekend. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

📢 7 najbardziej malowniczych miejscowości w Podlaskiem. Dlaczego warto odwiedzić je podczas wakacyjnego urlopu? Województwo podlaskie kojarzy nam się z pewną tajemniczością i pięknem przyrody. O historii regionu przypominają nam za to liczne – często piękne – zabytki. Oto 7 najbardziej malowniczych miejscowości w Podlaskiem, które skrywają prawdziwe skarby. Dlaczego warto odwiedzić je podczas urlopu? 📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota. 📢 Silny wiatr wyrządził szkody na północy powiatu ostrołęckiego. Powiało w niedzielę 6.08.2023 Zerwany dach i połamane drzewa- to efekt silnego wiatru, jaki przeszedł na północy powiatu ostrołęckiego.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 7 - 11.08.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 07.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 7.08.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 7.08.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur! 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 7.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 7.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Pożar hali w Starym Szelkowie. Do pożaru doszło 6.08.2023 na terenie zakładu Grill Impex Pożar wybuchł w nocy. Strażacy otrzymali wezwanie po godz. 2.00. 📢 Festyn w Chudku, 6.08.2023: Wiejskie klimaty - niedziela na wsi Konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami, animacje, występy artystyczne, koncert muzyki biesiadnej, zabawa taneczna, biesiada przy ognisku - takie atrakcje przygotowali organizatorzy festynu w Chudku (KGW Chudkozionki, radny i sołtys z Chudka oraz wójt gminy Kadzidło).

📢 Wysyp grzybów w lasach – kurki, maślaki, rydze i borowiki obrodziły. Gdzie ich szukać? Koniecznie sprawdź aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać. 📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem.

📢 Wypadek w Wolkowych. Autem podróżowało 5 młodych mężczyzn z pow. ostrołęckiego. Do wypadku doszło 6.08.2023 Do wypadku w Wolkowych doszło w niedzielę, 6 sierpnia nad ranem. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał do rowu i dachował. Żaden z podróżujących autem nie przyznaje się do siedzenia za kierownicą. 📢 Kids Party w tężni w Rzekuniu. 6.08.2023 rozpoczął się cykl imprez dla dzieci. Zdjęcia W niedzielę, 6 sierpnia rozpoczął się cykl dla spotkań „Kids Party w solankowej krainie” w tężni w Rzekuniu. Kids Party to m.in. animacje, gry i zabawy, a także zabawy muzyczne.

📢 To nie UFO, to mieszkania do wynajęcia. Niektóre są po prostu koszmarne Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Genialnie proste sposoby na upały. Wygląda głupio? Ale działa! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły. 📢 Kolizja w Myszyńcu. Audi zakończyło jazdę w przydrożnym rowie. Do zdarzenia doszło 5.08.2023 W sobotę, w Myszyńcu na ul. Poległych doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini Górnej. Drugi dzień zabawy na łęgach nadbużańskich (5.08.2023). Zdjęcia, wideo Drugi dzień Festynu Rodzinnego był mokry i pochmurny, ale pełen dobrej zabawy.

📢 Rajd rowerowy miejscami pamięci marynarzy i ułanów poległych w 1920 roku pod Ostrołęką, 5.08.2023 Rajd rowerowy miejscami pamięci marynarzy i ułanów poległych w 1920 roku pod Ostrołęką odbył się po raz czwarty. Organizatorem jest Jerzy Grabowski - ostrołęcki samorządowiec, twórca muzeum Kasa Biletowa.

📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju.

📢 80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo 80 lat temu w Obozie Zagłady Treblinka II wybuchł bunt więźniów. 2 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Muzeum Treblinka- Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) odbyła się uroczystość upamiętniająca ten zryw. Partnerami wydarzenia było Centrum Wiesenthala i Muzeum Tolerancji w Los Angeles oraz Światowy Kongres Żydów. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi opuścili Ostrów Mazowiecką 2.08.2023. Zdjęcia W Ostrowi pątnicy wzięli udział we mszy świętej o godz. 9.00, a po mszy zjedli śniadanie i wyruszyli w dalszą drogę. 📢 Pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego z parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 odbyło się uroczyste pożegnanie proboszcza Stanisława Mikuckiego, który po 17 latach posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach odszedł na emeryturę.

📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia To 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli kwadrans po godz. 7.00 sprzed kościoła farnego. Wcześniej odprawiona została msza święta.

​ 📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem.

📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023. 📢 Te fryzury dla kobiet dojrzałych są najlepsze na lato. Oto najmodniejsze trendy na 2023 rok. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego. W Ostrołęce niektóre szkoły zorganizowały zakończenia roku już w czwartek (w związku z planowanymi zamknięciami ulic podczas organizacji kolarskich Mistrzostw Polski). Większość szkół pożegnała się ze swoimi uczniami w piątek. Tak jak ZSZ nr 4. 📢 Międzygminny Rajd Rowerowy "A to ci historia!", drogami gmin Boguty-Pianki i Nur. 18.06.2023 Nawet dla niezbyt wprawnych rowerzystów 25 km to nie jest długi dystans. Uczestnicy I Międzygminnego Rajdu Rowerowego przy okazji krótkiej rowerowej przejażdżki przez miejsca ciekawe przyrodniczo poznawali także lokalną historię. 18.06.2023 r. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Zespół Śpiewaczy Nadbużanie zaprosili cyklistów w każdym wieku na I Międzygminny Rajd Rowerowy pod hasłem „A to ci historia!” Zaproszenie przyjęło ponad 40 osób w wieku od 6,5 roku do 70+.

