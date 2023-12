Prasówka 7.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!”?

Prasówka 7.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 7.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lodowisko w Ostrowi Mazowieckiej już otwarte! Zobaczcie ceny i godziny otwarcia. Lodowisko ruszyło 6.12.2023 W środę, 6 grudnia w Ostrowi oficjalnie rozpoczął się sezon na łyżwy. Kolejka na lodowisko ustawiła się pół godziny przed jego otwarciem!

📢 Mikołajki w gminie Czarnia. 6.12.2023 Mikołaj z CUS odwiedził żłobek, szkoły podstawowe, urzędy, bibliotekę i klub seniora W Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia z siedzibą w Długiem panuje już świąteczna atmosfera. Instytucja ta podejmuje wiele działań związanych ze zbliżającymi się świętami. W Mikołajki pracownicy CUS w ramach animacji lokalnej społeczności odwiedzili szkoły podstawowe w Czarni i w Surowem, gminny żłobek w Surowem, Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni oraz Kluby Seniora. 📢 Motomikołaje z KM STAJNIA rozdali 6.12.2023 w Małkini Górnej 130 paczek Od kilku lat 6 grudnia Klub Motocyklowy STAJNIA zakłada na stroje motocyklowe czerwone wdzianka (z obowiązkową spiczastą czapką) i odwiedza wybrane placówki oświatowe, wręczając prezenty grzecznym dzieciom (a czasem także grzecznym dorosłym).

W tym roku 6 grudnia motomikołaje odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ale po drodze zrobili przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Chopina. Przed szkołą uczniowie „przybijali piątkę” z Mikołajem, częstowali się lizakami i robili sobie zdjęcia w mikołajowych saniach.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce oficjalnie rozpoczęty. 6.12.2023 - dzień pierwszy: zakupy, występy i zdjęcia z Mikołajem Świetna impreza, tego nam w Ostrołęce brakowało - często słychać było taką opinię w środowe popołudnie 6 grudnia 2023 na Starym Mieście w Ostrołęce. To właśnie tu do 10 grudnia potrwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. 📢 Najlepsze gry na PS3, które nadal zachwycają. Znasz wszystkie? 7 tytułów, które królowały na konsolach Sony PlayStation 3 Czasy PlayStation 3 to okres dużego przeskoku technologicznego. W porównaniu do poprzedniej generacji gry wyglądały znacznie lepiej, a deweloperzy wydali wiele tytułów wyłącznie w ramach tej platformy. Sprawia to, że fani chętnie wracają do tej ponad 17-letniej już konsoli, aby zagrać w zachwycające tytuły królujące przed laty. Zobacz najlepsze gry na PS3.

📢 Agnieszka Kaczorowska to gwiazda, której można pozazdrościć urody i figury. Kiedyś tancerka miała problemy z wagą i nie była aż tak szczupła Agnieszka Kaczorowska to aktorka i tancerka. Wydawałoby się, że ze względu na to, czym się zajmuje, nigdy nie miała i nie będzie mieć problemów z nadprogramowymi kilogramami. Jednak gwiazda kilka lat temu była kobietą o dosyć zaokrąglonych kształtach. Dzisiaj zachwyca szczupłą sylwetką, a przecież jest już po dwóch ciążach i porodach! Zobacz jej drogę do figury marzeń! 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy trwa w Ostrołęce od 6 do 10.12.2023. Zobaczcie, co tu można kupić Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w Ostrołęce po raz pierwszy. Na Starym Mieście ustawione zostały stragany, także tutaj odbywa się wiele wydarzeń - m.in. warsztaty, występy artystyczne. Warto tu zajrzeć.

📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką. 📢 Naczynia z bisfenolem w przedszkolach w Ostrołęce? "Ta substancja jest szkodliwa dla zdrowia" - mówi czytelnik Bisfenol to substancja, która jest obecna w plastikowych opakowaniach i naczyniach. Jeśli produkt nie zawiera bisfenolu, jest na nim napisane: "BPA free" lub "nie zawiera BPA". Czytelnik poinformował nas, że od kilku tygodni placówki oświatowe w Ostrołęce używają naczyń, które zawierają tę substancję.

📢 Matura próbna 2023/2024: język polski – arkusz CKE i odpowiedzi. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się na maturze 6 grudnia Próbna matura z polskiego 2024 rozpoczęła się dzisiaj (6 grudnia) o godz. 9.00. Uczniowie oficjalnie zakończyli pisanie o godz. 13.00. Arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w tekście. Przypominamy, jak wygląda matura próbna z polskiego, a także jakie zadania zazwyczaj znajdują się w arkuszu. Znamy już też opinie uczniów na temat tegorocznej matury próbnej z polskiego. 📢 Jak obchodzono mikołajki w PRL-u? Sprawdź, co pamiętasz z tamtych czasów na temat Świętego Mikołaja Mikołajki są obchodzone od dekad. W Polsce cieszyły się dużą popularnością również w PRL-u. Do dzisiaj szczególną atrakcję dla najmłodszych stanowi pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem. Przypominamy, jak dzieci świętowały 6 grudnia.

📢 Mikołajki w Ostrowi Mazowieckiej. 6.12.2023 będzie spotkanie z Mikołajem i otwarcie lodowiska Z okazji mikołajek do Ostrowi przyjedzie św. Mikołaj, aby wziąć udział we wspólnym włączeniu lampek na miejskiej choince. Poza tym, rusza lodowisko Omega. Warto też przyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej. 📢 Mikołajki 2023. Mieszkanka gminy Krasnosielc sprawiła 6.12.2023 słodką niespodziankę pracownikom urzędu gminy Dziś 6 grudnia, mikołajki! Z tej okazji własnoręcznie przygotowanymi słodkościami pracowników Urzędu Gminy zaskoczyła nasza niezastąpiona Pani Teresa Żużniew. Pani Teresko, ciasteczka jak zwykle były wyśmienite! Dziękujemy za pamięć i życzymy Pani dużo zdrowia i radości na nadchodzące święta! - napisali urzędnicy w mediach społecznościowych. 📢 Kierowca wjechał w słup elektryczny w Romanowie. Próbował uciec. Do zdarzenia doszło 3.12.2023 Mieszkaniec pow. makowskiego kierujący skodą zjechał z drogi i uderzył w słup elektryczny. Następnie próbował uciec z miejsca zdarzenia.

📢 Świąteczne stroiki w szkle – piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Pomysły na modne ozdoby świąteczne za grosze. Jak zrobić stroik w szkle? Świąteczne stroiki w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza. 📢 Na te produkcje z Wiedźminem czekają fani. Co zostało zapowiedziane? 9 rzeczy, których nie możemy się doczekać Wiedźmin to obecnie ogromne i znane uniwersum. Na fali popularności książek i gier powstała masa innych dzieł popkultury, z którymi chętnie zapoznają się miłośnicy przygód Geralta z Rivii i przyjaciół. Obecnie w produkcji jest aż 9 rzeczy, na które z niecierpliwością oczekują fani marki Wiedźmin. Zobacz szczegóły dotyczące każdej z nich.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Polskie gwiazdy bez makijażu, które nie wstydzą się pokazać w wersji naturalnej. Zobacz, które celebrytki wybierają na co dzień taki wygląd Polskie gwiazdy bez makijażu najczęściej pokazują się w swojej naturalnej odsłonie w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że w tej wersji są również piękne. Do grona osób, które można zobaczyć bez make-upu, dołączyło już wiele aktorek, prezenterek i influencerek. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 6.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Wizyta studyjna samorządowców z Ciechanowca w gminie Czarnia, 4-5.12.2023 W poniedziałek 4 grudnia 2023 na zaproszenie wójta Marka Piórkowskiego do gminy Czarnia przybyła delegacja samorządowców z gminy Ciechanowiec. Przewodniczył jej burmistrz Eugeniusz Święcki. W składzie delegacji byli również sekretarz gminy Anna Czapkowska, kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ciechanowcu Katarzyna Kaczyńska, prezes spółki komunalnej FARE Wojciech Puchaczewski, kierownik referatu organizacyjnego urzędu miasta Magdalena Kondraciuk i referent d.s. transportu Kamil Wójtowski. 📢 Sukienki świąteczne w stylu Ewy Wachowicz, Anny Popek i Małgorzaty Walewskiej. Te kreacje są idealne dla każdej kobiety Sukienki świąteczne powinny być eleganckie, stylowe i pasować do tych szczególnych dni, jakimi są Wigilia i Boże Narodzenie. Jak się ubrać? Warto zainspirować się sławnymi i popularnymi pięćdziesięciolatkami, które znają się na modzie i dokładnie wiedzą, jak wyglądać młodziej. Kreacje Anny Popek, Ewy Wachowicz i Małgorzaty Walewskiej zachwycają.

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi? 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się 6.12.2023. Trwają przygotowania. Zobaczcie szczegółowy program wydarzenia Jarmark potrwa od 6 do 10 grudnia. Na Starym Mieście przygotowywane są stoiska. Prezydent Łukasz Kulik podał szczegółowy program wydarzenia. Będzie się działo!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 05.12.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 05.12.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Jaka biżuteria postarza? Zobacz, czego nie nosić w dojrzałym wieku. Oto 20 zakazanych błyskotek dla kobiet po 50. roku życia Biżuteria damska może pozytywnie wpłynąć na twój wizerunek, ale nie zawsze! Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że może ci dodać lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 Maraton zumba fitness w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowianki zatańczyły dla Lenki Kacprzyk W niedzielne popołudnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się maraton zumby. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rehabilitację Lenki Kacprzyk - trzyletniej ostrowianki, która cierpi na bardzo rzadkie schorzenie - wrodzoną dystrofię mięśniową merozynoujemną CMD LAMA2. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Antoni Zienkiewicz z gminy Czerwin obchodził 1.12.2023 setne urodziny. W sobotę 2 grudnia 2023 odbyła się rodzinna uroczystość 1 grudnia Antoni Zienkiewicz z Żoch, gm. Czerwin skończył 100 lat. Byliśmy na jego 95. urodzinach, byliśmy na setnych. Gdy kończył 90 lat napisaliśmy o nim duży artykuł. Wszystkiego najlepszego! 📢 Te dodatkowe dni wolne w Kodeksie pracy wkrótce przepadną. Wykorzystaj je przed końcem roku Urlop, niedziele i święta, a może coś więcej? Kodeks pracy przewiduje także szereg innych dni wolnych od pracy. Spora część z nich przepada jednak z końcem roku. Sprawdzamy, które urlopy warto wykorzystać przed końcem 2023? Ile to dodatkowych dni wolnych w ciągu roku? Więcej niż myślisz. 📢 Ostrołęka. Zmiana organizacji ruchu na Starym Mieście w związku z Kurpiowskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym Urząd Miasta w Ostrołęce informuje, że w związku z organizacją Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego od północy 4 grudnia (poniedziałek) do 12 grudnia (wtorek) do godziny 22.00 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na terenie osiedla Stare Miasto.

📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki... 📢 Gala Hipokrates 2023. Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu w województwie mazowieckim We wtorek, 28 listopada, odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w tegorocznej edycji plebiscytu „Hipokrates” na Mazowszu. Pacjenci docenili najbardziej zaufanych pracowników ochrony zdrowia w całym województwie. Zapraszamy na fotorelację z gali. 📢 Carniacy w teatrze. Obejrzeli film, a także zatańczyli i zaśpiewali Mazowiecki Szlak Tradycji to projekt poświęcony kulturze ludowej Mazowsza. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Podstawę projektu stanowią ścieżki tematyczne. Jedną z nich jest muzyka i taniec. W ramach projektu powstają także filmy. Projekcja jednego z nich odbyła się we wtorek 28 listopada w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury na warszawskiej Pradze.

📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne?

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Wypadek w Borawem. Auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem rolniczym. Do wypadku doszło 26 lipca 2023 Do wypadku z udziałem auta osobowego i ciągnika rolniczego doszło w środę 26 lipca 2023, po godz. 14.30.

📢 Morsowanie z Mikołajem na plaży miejskiej w Ostrołęce. 4.12.2022. Zdjęcia No wreszcie! W końcu pogoda zrobiła się choć trochę zimowa. Amatorzy zimowych kąpieli w Narwi mogą już czuć się jak - nomen omen - ryby w wodzie. W niedzielę 4 grudnia 2022 kilkudziesięcioosobowa grupa morsów wzięła udział w Morsowaniu z Mikołajem. Zobaczcie jak to wyglądało...

📢 Pomaganie przez podjadanie w Nowej Wsi Wschodniej, 3.10.2021. Impreza charytatywna dla Zuzi Berezy. Zdjęcia, wideo Imprezę zorganizował Tomasz Chrzanowski - sołtys Nowej Wsi Wsch. Zaangażowało się w nią kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu ostrołęckiego. Dochód z imprezy, czyli 12 561 zł, przeznaczony zostanie na leczenie Zuzi Berezy. 📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania.

📢 MEMY o śnieżycy w Polsce. Najlepsze śmieszne obrazki o ataku zimy. Śnieg pada i powoli nas zasypuje, a internauci się śmieją [27.01.2021] Takiego ataku zimy nie było w Polsce od dawna. Śnieg pada nieprzerwanie od kilku dni i wcale nie ma zamiaru przestać. Choć sytuacja nie jest wesoła, bo śniegu przybywa i utrudnia on wszystkim życie, to są tacy, którzy potrafią obrócić to w żart. Zobaczcie najlepsze śmieszne memy o śnieżycy, jaka właśnie przechodzi nad Polską. Jak myślicie, jaki region kraju jest ulubionym do szydery przez internautów? Przekonajcie się sami, oglądając śmieszne obrazki o zimie i śnieżycy! Zabawa gwarantowana i od razy zrobi się cieplej, wtedy żaden atak zimy nie jest straszny.

