Prasówka 7.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Jakie są pierwsze objawy raka szyjki macicy? Te symptomy mogą oznaczać nowotwór kobiecy. Obserwuj cykl miesiączkowy i bóle brzucha Rak szyjki macicy to częsty kobiecy nowotwór, atakujący coraz młodsze osoby. Profilaktyka tego schorzenia opiera się na regularnym wykonywaniu cytologii, która pozwala wykryć nieprawidłowe komórki jeszcze przed rozwojem nowotworu. Zobacz, czy można zapobiec rozwojowi raka szyki macicy i sprawdź, jakie objawy mogą oznaczać ten nowotwór kobiecy.

📢 Włamanie do domku letniskowego na terenie gminy Karniewo. Włamywacze są już w rękach policji Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domku letniskowego na terenie gminy Karniewo, pow. makowski. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Premiery gier – listopad 2023. Kilka ciekawych polskich produkcji, wampiry, Warhammer 40k, piłka nożna i nowe CoD. Zobacz, co nowego Szukasz gier na listopadowe wieczory? Bez obaw, w tym miesiącu ukarze się cała lista mocnych tytułów, w tym kilka wyczekiwanych polskich gier. Do tego powroty słynnych i mocnych marek, jak CoD, Warhammer 40k czy coś nowego w ramach Assassin’s Creed, a i to wciąż nie koniec. Przekonajcie się sami. 📢 Niesamowite miejsca w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Czapki damskie na jesień, które pasować będą starszym paniom i nastolatkom. Zobacz najmodniejsze nakrycia głowy Czapki damskie na jesień ochronią przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, ale to nie jedyne ich zadanie. Zebraliśmy w jednym miejscu modne nakrycia głowy, w których będziesz wyglądać obłędnie. Oto, w czym będziemy chodzić tej jesieni. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024 w Ostrołęce. Po raz kolejny miasto zagra z WOŚP. 32. finał 28 stycznia 2024 Kolejny – już 32. – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Oczywiście także w Ostrołęce. Ruszyły przygotowania.

📢 Msza święta w intencji strażaków z powiatu ostrowskiego. Przybyło ponad 200 strażaków W kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się msza święta w intencji zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego.

📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak żyją w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy! 📢 Te warzywa posiej jesienią. Ale nie każda odmiana się nadaje. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jak uprawiać warzywa ozime Choć późna jesień to zwykle koniec ogrodowego sezonu, praca ogrodnika jeszcze się nie kończy. Jeśli w kolejnym roku chcemy cieszyć się zbiorami świeżych warzyw już wczesną wiosną, musimy o tym pomyśleć jeszcze jesienią. Jest kilka warzyw, które można posiać późną jesienią. Trzeba jednak zwrócić uwagę m.in. na odpowiednią odmianę oraz miejsce uprawy.

📢 Premiery Netflix – listopad 2023. Reality show Squid Game, Marvel, ekranizacje gier i coś polskiego. Sprawdź całe zestawienie Szukacie czegoś do oglądania? Netflix na listopad 2023 przygotował kilka ciekawych premier filmów, seriali i programów dokumentalnych. Znajdzie się coś dla fanów gier, Marvela, anime, morderstw oraz hitu serwisu, czyli Squid Game. Również najmłodsi otrzymają kilka ciekawych propozycji. Co konkretnie pojawi się na Netflix w listopadzie? Sprawdźcie. 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Tykocin, czyli perła Podlaskiego naznaczona burzliwą historią. Co warto tam zwiedzić? Województwo podlaskie od zawsze odznaczało się na tle pozostałych terenów niezwykłym pięknem i miejscami, które potrafiły poruszyć duszę – jednym z nich jest bez wątpienia Tykocin. Podlaska perła naznaczona jest burzliwą historią: bywali tam władcy i ludzie świetnie wykształceni, a podczas wojny w okolicach miasta dokonano okrutnej zbrodni. Co warto zwiedzić podczas wycieczki? Zamek, synagoga i muzeum to dopiero początek… 📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać.

📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”.

📢 Nowa figurka z Wiedźmina 3 rodem z horroru. Jej cena jest straszniejsza niż wygląd. Zobacz, jak wygląda i co przedstawia Przełom października i listopada to czas, kiedy popularne stają się wszelkie straszydła i horrory. W świecie Wiedźmina jest ich pełno, gdyż potwory krążą po tamtejszym świecie na porządku dziennym. Zaprezentowana została nowa figurka, która straszy nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim ceną. Zobacz, co przedstawia nowa figurka z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. 📢 Pijany warszawiak dachował na rondzie księdza Mieczkowskiego w Wyszkowie. Wideo Promil alkoholu w organizmie miał kierowca skody, który na rondzie stracił panowanie nad osobówką, uderzył w latarnię i dachował. Mężczyźnie, jak i trzem pijanym pasażerom na całe szczęście nic się nie stało. Teraz o losie mieszkańca stolicy zdecyduje sąd. Grozi mu do trzech lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz dotkliwa grzywna – informuje Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

📢 Znaleziono zwłoki Grzegorza Borysa. Prokuratura potwierdza Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator Grażyna Wawryniuk potwierdziła informację, że odnaleziono zwłoki Grzegorza Borysa. 📢 Remont ulic Jezierskiego i Kuklińskiego na osiedlu Centrum w Ostrołęce. Umowa z wykonawcą podpisana Miała być modernizacja parkingu przy ul. Jezierskiego w ramach budżetu obywatelskiego, będzie przebudowa ulicy Jezierskiego i Kuklińskiego wraz z przebudową parkingu i budową chodnika – poinformował prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

📢 Maków Maz. Policjanci podczas interwencji domowej znaleźli zakrwawionego mężczyznę. Nie udało się go uratować- zatrzymano dwie osoby Do zdarzenia doszło w sobotę 4.11.2023 w jednym z bloków przy ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim. Policja została wezwana do awantury domowej. 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 7 niesamowitych atrakcji Krety. Różowa plaża, jezioro w jaskini – czym jeszcze zaskakuje ta grecka wyspa? Grecja to prawdziwy „diament Bałkanów” – kraj ten co roku odwiedzają miliony turystów. Jedną z najbardziej znanych wysp dawnej Hellady jest Kreta, gdzie natura zaskakuje na każdym kroku, a liczne atrakcje zajmują zwiedzających na długie godziny. Oto 7 niesamowitych atrakcji Krety: różowa plaża, jezioro w jaskini... Czym jeszcze może zaskoczyć piękna wyspa?

📢 Pomysł na obiad. TOP 15 obiadów na listopad. Obiady tanie i rozgrzewające [PRZEPISY] Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w listopadzie. Gdy za oknem szaro i zimno – przygotujcie kolorowe dania, które was rozgrzeją i ucieszą oko. Zapiekanka mięsno-ziemniaczana, makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym, a może piersi z kurczaka w cieście majonezowym? Z pewnością wybierzecie coś dla siebie. 📢 Kierował samochodem mimo sądowego zakazu i cofnięciu uprawnień. Kierowcę zatrzymano w Błędnicy 3.11.2023 W piątek przed południem policjanci z ruchu drogowego na terenie gm. Małkinia Górna zatrzymali mężczyznę, który kierował autem mimo dożywotniego sądowego zakazu i cofniętych uprawnień. 📢 Niedziela w Muzeum. Dzieci szyły dzielnego misia z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości W niedzielę, 5 listopada w ostrołęckim Muzeum Kultury Kurpiowskiej zorganizowano warsztaty, podczas których uczestnicy szyli "dzielnego misia". Miś ten nawiązuje do zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości.

📢 Bieg Wolności i Solidarności - Ostrów Mazowiecka. Wystartowali po raz dziewiąty! Bieg odbył się 5.11.2023 W 9. Biegu Wolności i Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 35 osób z całego regionu. Do pokonania mieli 21 097,5 m - to półmaraton.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 III Forum KGW powiatu ostrołęckiego w Ławach. Tegoroczny temat spotkania to: "Tradycyjny wyrób serów" 4.11.2023 KGW w Nowej Wsi Wschodniej wspólnie z KGW w Ławach zaprosiły na III Forum KGW powiatu ostrołęckiego. Wydarzenie miało miejsce 4 listopada, w świetlicy wiejskiej w Ławach.

📢 7 pięknych miejsc w Europie, które oferują dopłaty za przeprowadzkę. Nawet 370 tys. złotych na zakup i remont domu Przeprowadzka z kraju do kraju to w obecnych czasach przedsięwzięcie jak najbardziej możliwe do zrealizowania – wiąże się to jednak ze sporymi kosztami. Okazuje się jednak, że niektóre miejsca w Europie... dopłacają za przeprowadzę. Na zakup i remont domu można uzyskać spore kwoty – nawet do 370 tys. złotych. Brzmi niewiarygodnie? Oto lokalizacje, w których to rzeczywistość. 📢 Co skrywają podziemia ostrołeckiego Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego? W piątek, 3 listopada po wieczornej mszy świętej w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się konferencja na temat podziemi pod klasztorem. 📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zawodowego tancerza, odbędzie się w Ostrołęce Pochodzący z Ostrołęki Cezary Olszewski, zawodowy tancerz, którego można było podziwiać m.in. w Tańcu z gwiazdami odszedł nagle 28.10.2023. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 listopada w Ostrołęce. 📢 Grzybiarz znalazł ludzkie szczątki w lesie koło Budzyna-Lipnik Do szokującego odkrycia doszło w czwartek 2.11.2023. Szczątki ludzkie znalazł grzybiarz, który po południu wybrał się do lasu. 📢 Samochód ciężarowy z drewnem przewrócił się do rowu na drodze powiatowej w miejscowości Wejdo Policja informuje, że dzisiaj, 2.11.2023, na drodze powiatowej 2519W w miejscowości Wejdo po zdarzeniu drogowym z udziałem ciężarówki ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13:30. Apeluje o ostrożność i w miarę możliwości omijanie tego miejsca zdarzenia.

📢 Jazdę zakończyła w przydrożnym rowie. Miała łyse opony Nadal wielu kierowców nie przywiązuje dużej uwagi do stanu technicznego samochodu. O tym jakie mogą być skutki bagatelizowania stanu technicznego auta przekonała się 22-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego.

📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Ostrołęcki cmentarz parafialny nocą. Zobaczcie zdjęcia Po zmroku cmentarz ma niepowtarzalny klimat: zadumy i spokoju. Stąd wiele osób dopiero po zmroku odwiedza nekropolię. Zobaczcie jak wyglądał cmentarz w Ostrołęce kiedy oświetlało go jedynie światło zniczy i świec... 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej o godz. 12.30 odbyło się nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a po nim procesja po cmentarzu.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 w Dniu Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardziej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy już odeszli. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi od rana panuje ruch. 📢 Ostrzeżenia GIS październik 2023. Środki na potencję wycofane ze sprzedaży. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia GIS wycofuje ze sklepów środki na potencję, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Nie płacisz za grób? Grozi mu likwidacja. Sprawdź, jakie opłaty trzeba wnosić cyklicznie i ile wynoszą Za miejsce na cmentarzu zarówno komunalnym, jak i parafialnym trzeba zapłacić nie tylko przy pogrzebie, ale także okresowo. Dotyczy to przede wszystkim tzw. grobów ziemnych, którym grozi likwidacja, jeśli nie są opłacone. Sprawdź, ile kosztuje miejsce na cmentarzu i od czego zależy, co ile trzeba płacić i czy można wykupić je na stałe lub za życia.

📢 Ślubowanie klas pierwszych Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Uroczystość odbyła się 30.10.2023 W sali konferencyjnej Jednostki Wojskowej w Komorowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych z Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Przysięgę złożyło 35 uczniów. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 15.10.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Wypadek na Dubois w Ostrowi Mazowieckiej. 13.10.2023 samochód ciężarowy potrącił nastolatkę Do zdarzenia doszło w piątek 13 października 2023 po godz. 15.00. Ruch na ul. Rubinkowskiego i Dubois jest utrudniony.

📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom. 📢 Cmentarz parafialny w Szelkowie, powiat makowski. Zdjęcia z maja 2022 Nekropolię w Szelkowie odwiedziliśmy 18 maja 2022 roku. 📢 Ostrołęka. Droga Krzyżowa parafii pw. św. Antoniego w Ostrołęce. 15.04.2022. Zdjęcia W Wielki Piątek - w jedynym dniu roku - w kościołach nie jest odprawiana Eucharystia. Tego dnia kościół wspomina męczeńską śmierć Pana Jezusa.

📢 Ostrołęka. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce Ostrołęka. Uczniowie mają już wakacje! W większości szkół uroczyste zakończenie roku szkolnego zorganizowano w środę 19 czerwca 2019. Nie inaczej było w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce.